С пощенска марка отбелязват 225 години от рождението на Колю Фичето

Тези дни към пощенските марки, посветени на бележити личности, беше прибавено още едно издание – 225 години от рождението на Колю Фичето.

Марката беше валидирана в Дряново, родното място на възрожденския майстор, където в началото на годината беше дадено началото на националните чествания за годишнината на прочутия строител и архитект, пише БНР.

На 5 декември е последното събитие от програмата, която обедини 20-тина инициативи през годината и събра на емоционална среща родственици на Колю Фичето.

С поредица инициативи в Дряново, в други градове на страната, дори и отвъд граница бяха отбелязани 225 години от рождението на Колю Фичето.

Националните чествания под наслова „(Не)познатият Колю Фичето“ са към края си. Последното събития в Дряново, родното място на титулувания от съвременниците за Първомайстор, даде път на нова пощенска марка.

Автор на проекта е доц. Стоян Дечев, който изрази надежда тази малка марка да бъде едно от признанията за величието на възрожденския строител и архитект.

Новото филателно издание е отпечатано на бяла хартия, размерите му са 5 на 2,5 см. и е в тираж 5500 броя. На марката е изобразен профилът на Колю Фичето и строителни инструменти, представен е графично и един от църковните градежи на майстора, издигнал емблематични за Възраждането мостове, черкви, къщи, камбанарии и чешми по българските земи и в крайдунавските области на Румъния.

Съграденото го нарежда сред основоположниците на българската национална архитектура. На живота и творчеството му е посветена основната експозиция на Историческия музей в Дряново –организатор на честванията. Години от активния живот на Колю Фичето не са били обект на проучване, а до нас достигат откъслечни сведения за достиженията на строителя в Европа. Затова историците разчитат да попълнят пропуските.