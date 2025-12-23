Новини
Димитър Радев: Не бих приел да съм служебен премиер. Независимостта на централната банка е основен принцип

23 Декември, 2025 08:28

Отсъствието на редовен бюджет не е желано, но в конкретната ситуация това е най-адекватният възможен вариант. Той позволява запазване на относителна фискална дисциплина в условията на политическа турбулентност, коментира още управителят на БНБ

Димитър Радев: Не бих приел да съм служебен премиер. Независимостта на централната банка е основен принцип - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В условията на продължителна политическа нестабилност устойчивостта на държавата зависи от стабилното функциониране на основните публични институции, заяви в интервю за БТА управителят на Българската народна банка Димитър Радев. По думите му централната банка има ключова роля за поддържането на икономическата и финансовата стабилност, включително в периоди на тежки политически кризи. Радев подчерта, че не би приел да бъде служебен министър-председател, тъй като това би поставило под съмнение независимостта на БНБ. Той отбеляза още, че перспективата за присъединяване към еврозоната създава по-строга и предвидима рамка за икономическо управление и се оценява положително от финансовите пазари.

В интервюто Радев коментира и въпроса за удължаването на бюджета, като посочи, че при настоящите условия това е „най-адекватният възможен вариант“, тъй като позволява поддържане на фискална дисциплина и запазване на относителна икономическа стабилност.

Г-н Радев за пореден път в последните години се намираме в състояние на правителство в оставка. Този път това се случва дни преди страната ни да влезе в еврозоната. Какъв е Вашият коментар?

- Държавата не се изчерпва с рамките на конкретни управленски мандати. Нейната устойчивост се основава на функционирането на основните публични институции. Когато те действат стабилно и предвидимо, дори значителни политически кризи могат да бъдат преодолени без съществени икономически сътресения. Настоящата ситуация представлява тест за институционалната рамка, която продължава да има определени дефицити, но съм убеден, че БНБ е ключова институция с капацитета да го издържи.

Хората често свързват политическата нестабилност с икономически риск. Основателно ли е това?

- Не автоматично. Истинският риск възниква, когато политическата нестабилност се съчетае с липса на отговорни и последователни решения. В нашия случай проблемът не е в правилата, а в непоследователното им прилагане. Това отново подчертава значението на институциите и на способността на политическата класа да изгради устойчива и предвидима институционална рамка.

Каква е ролята на централната банка в подобна ситуация?

- Ролята на централната банка е да осигурява стабилност и предвидимост, дори когато политическата среда е нестабилна. Ние не се намесваме в политическия процес, но гарантираме, че фундаментите - паричната система, банковият сектор и доверието на гражданите и бизнеса в тях - остават стабилни. Това е нашият начин да се поддържа относително спокойствие в периоди на повишена несигурност.

Влизането в еврозоната променя ли нещата?

- Определено. Еврозоната ограничава пространството за политически и икономически импровизации и изисква по-висока степен на дисциплина. Това намалява ефекта от вътрешнополитическите колебания и глобалната несигурност, като същевременно създава по-ясна и предвидима институционална рамка за икономическо управление.

Удължаването на бюджета често се възприема като слабост. Как гледате на това?

- Отсъствието на редовен бюджет не е желано, но в конкретната ситуация това е най-адекватният възможен вариант. Той позволява запазване на относителна фискална дисциплина в условията на политическа турбулентност. Бюджетът следва да служи на стабилността и устойчивостта на държавата, а не на краткосрочни политически цели.

Могат ли институциите да компенсират липсата на политическа стабилност?

- До известна степен – да. Те могат да осигурят време и относително спокойствие, но не могат да заменят политическата отговорност. В крайна сметка стратегическите решения трябва да се вземат от онези, на които обществото е възложило тази роля.

Съгласно Конституцията Вие сте сред възможните служебни министър-председатели. Бихте ли приели?

- Категорично не. Независимостта на централната банка е основен принцип. Поставянето ѝ под съмнение би подкопало доверието не само в БНБ, но и в цялата институционална система, особено в момент на историческа промяна в паричния режим.

Как финансовите пазари гледат на България в настоящата ситуация?

- Финансовите пазари са прагматични. Те оценяват дали има ясни правила, дали институциите функционират ефективно и дали стратегическата посока е убедителна. Перспективата за членство в еврозоната има ясно положителен ефект в това отношение, независимо от текущите вътрешнополитически предизвикателства.

Какъв е по-широкият извод от случващото се днес?

- Стабилността не е даденост. Тя се поддържа чрез дисциплина, силни институции и дългосрочно мислене. Когато тези елементи отсъстват, цената в крайна сметка се заплаща от цялото общество.

Какво е вашето послание преди празниците?

- Държавата има опора, дори когато политиката е в криза. Това не решава всички проблеми, но дава основание за относително спокойствие и умерен оптимизъм.

В навечерието на Коледа и Новата година пожелавам здраве, спокойни празници и време за близките. Нека новата година донесе увереност, разум и стабилност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 главчев

    18 6 Отговор
    няма страшно аз съм насреща.

    Коментиран от #14, #21

    08:36 23.12.2025

  • 2 Бай Георги

    6 33 Отговор
    Имаме един читав банкер и ще го провалим с длъжността мин.председател.Добре,че беше той да подхване някаква кампания за едрото.

    Коментиран от #12, #54

    08:37 23.12.2025

  • 3 да бе, да

    45 4 Отговор
    Само Радев ли не разбра, че с неговото любезно съдействие независимостта на БНБ отиде в историята? А той ще откаже да стане служебен премиер, защото никой няма да иска да управлява, макар и временно, в целия хаос, който ще настъпи с приемането на еврото. До един са предатели на род и родина. Цената на това предателство ще платим ние, но не искам да мисля как те ще плащат греховете си.

    08:40 23.12.2025

  • 4 Симо

    28 3 Отговор
    Какъв е смисъла от тези промени в конституцията като никой няма желание за поста?!

    08:40 23.12.2025

  • 5 Никой не те иска

    26 3 Отговор
    И без друго мосю.

    08:41 23.12.2025

  • 6 бай Бай

    36 2 Отговор
    Мишка.
    За фалшификации - готов.
    За укриване на данни и анализи - винаги готов.
    За портиер не става.
    Вечен позор!

    08:42 23.12.2025

  • 7 Факт

    28 1 Отговор
    Те в БНБ каква отговорност имат?

    08:44 23.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Друго си е по

    30 0 Отговор
    20 бона в евраци на месец? Защо да си разваля рахатлъка човека, а от 1 януари от тоя нищо няма да зависи по отношение работата на БНБ.

    Коментиран от #46

    08:50 23.12.2025

  • 10 Каква Е ? Тази

    10 2 Отговор
    Каква Е ?

    Тази Пер !

    Ве !

    Р !

    „Зия !

    Със Служебните !

    Премиери !

    Трябва Да Е !

    Юрист !

    С Фундаментални Познания !

    За Ангажиментите !

    На Държавата !

    А Не !

    Про ?!

    Фа !

    Ни !

    Като Тези На ГЕРБ !

    И Останалата !

    Върхушка !

    08:51 23.12.2025

  • 11 Тъмен субект

    23 1 Отговор
    Независимостта! Тоя сериозно ли мисли, че в еврозоната БНБ ще бъде независима?

    08:52 23.12.2025

  • 12 За Чив ?

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Георги":

    За Чив ?

    Ти Е ?

    Еврото !

    Кагато !

    Не Можеш !

    Да Си Вържеш !

    Гащите !

    08:53 23.12.2025

  • 13 Нещастници

    23 0 Отговор
    ама точно бнб става най зависима от ЕЦБ! всъщност какво ще работят в бнб? нишо вече не зависи от тях!!! те за какво са?

    08:54 23.12.2025

  • 14 Веднъж !

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "главчев":

    Веднъж !

    Ср !

    Ах !

    Мога !

    Да Го !

    Направя !

    Пак !

    08:56 23.12.2025

  • 15 От лудницата

    22 1 Отговор
    Не би приел, защото знаеш какво ще се случи. Никой не иска да осъмне като премиер на България в Еврозоната, хаха. Странно защо ли.

    08:56 23.12.2025

  • 16 Ахъ

    0 7 Отговор
    Опитни хора трябва да управляват, и без това са свързани като св. черва-"Димитър Радев има 21-годишна кариера в Министерството на финансите. Бил е заместник-министър в шест правителства след 1991 г., включително правителствата на Жан Виденов и Иван Костов. От 14 години работи в МВФ, ръководи мисии в сферата на управлението на публичните финанси в над 20 страни от Европа, Близкия изток, Централна Азия и Африка."

    08:56 23.12.2025

  • 17 хмммм

    3 1 Отговор
    Приемай!

    08:56 23.12.2025

  • 18 Бгг

    22 1 Отговор
    Тоя дето трябваше да пази лева , той го предаде.
    НАРОДЕН СЪД за националните предатели.

    08:57 23.12.2025

  • 19 Зайо Байо

    2 2 Отговор
    Щом като човеко не иска - значи няма да е Премиерин ! Това е ! Насила става ли туй нещо ?

    08:58 23.12.2025

  • 20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 0 Отговор
    Там от домовата книга не се обаждайте! Вземате един вагон пари, нямате право да отказвате!

    09:00 23.12.2025

  • 21 Пешо

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "главчев":

    Хахахах каква конституция, какво нещо... тикви и мр.шляци правят закони

    09:00 23.12.2025

  • 22 хер ФЛИК

    8 2 Отговор
    Ами то никой не ще да е служебен премиер !
    Тогава ?
    Да не се наложи да молимЕ юнаците ББ и ДП да поемат и този пост. На ротационен принцип. Те и без туй са си едно цяло.

    Коментиран от #27

    09:01 23.12.2025

  • 23 Тома

    20 0 Отговор
    За затруднените да разберат: ситуацията в която е поставен Управителят на БНБ според т.н. "Домова книга", въведена като част от последните конституционни промени на Киро и Мравояда, е поредното доказателство за уникалната некадърност на тези конституционалисти-самозванци с общ коефициент на интелигентност от 69 парапета.
    Абсолютен позор е фактът, че такива кретени законодателстват в българския парламент!

    Коментиран от #28

    09:01 23.12.2025

  • 24 каква независимост

    15 1 Отговор
    Този човек трябва да носи отговорност за фалита на КТБ!

    09:02 23.12.2025

  • 25 Фен

    8 2 Отговор
    Само идиот би станал премиер на тази остана държава.

    09:03 23.12.2025

  • 26 Хаха

    13 1 Отговор
    Няма такъв филм "не бих приел"!
    Посочва те президента по домовата книга и ставаш служебен премиер, без право на отказ! Ами ако всички от домовата книга откажат, какво правим!? Това не е концерт по желание! Ако имаш претенции, отнеси ги към сглобката в парламента, приели безумните поправки в Конституцията...

    09:03 23.12.2025

  • 27 бай Гуцан

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "хер ФЛИК":

    Предлагам Пеевски за служебен премиер. А Боко - Президент.

    Коментиран от #33

    09:03 23.12.2025

  • 28 Забравяш...

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тома":

    ... и Пеевски!!!

    Коментиран от #53

    09:04 23.12.2025

  • 29 Любопитен

    18 1 Отговор
    Този циркаджия е основия виновник за имотния балон и му е време за пенсия. Като го слушам какви безумици говори за независимост си умират от смях - този субсидира Бойко Борисов през всичките му мандата с ниски лихви и още повече инфлация...

    09:05 23.12.2025

  • 30 сидероДРОМОС

    16 0 Отговор
    Защо да не викнат за премиер Жан Виденов.....пак ! Той се оказа честен човек и даже все още си живее в Пловдив в обикновен панел , в Кършияка.
    За него нито Мата Хари , нито Барселона , нито Чекмеджета , нито Ало. Ваньо.....скромна работа !

    09:06 23.12.2025

  • 31 Перо

    12 0 Отговор
    Костовистки некадърник! Какъв Премиер, какъв банкер може да бъде това недоразумение! Само боклук остана в кочината!

    09:11 23.12.2025

  • 32 Майк Алън Патън

    10 1 Отговор
    Каква ли заплата взема този човек ? Добре е да се знае , защото всъщност е наш служител. На единствената Българска БАНКА !
    Щом парите идват от данъкоплатците , трябва да се знае КОЙ и КОЛКО ! И има ли право да отказва нещо , което е само от ПОЛЗУ РОДУ !

    09:13 23.12.2025

  • 33 Дядо Мраз

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "бай Гуцан":

    Не е зле ! Ама пак няма да им стигне. Тез двамата са НЕНАСИТНИ. Все искат още , и още , и още.
    Нямат насищане бе !
    Само да не са самоизядат накрая , че кво ще правим без тях ? Чудо !

    09:16 23.12.2025

  • 34 Ягуар

    14 0 Отговор
    "Независимостта на централната банка е основен принцип" Ха-ха-ха. БНБ не зависи единствено от българските граждани. БНБ и управителния съвет, са изцяло зависими от чуждите си господари!

    09:16 23.12.2025

  • 35 ТИИИИ ИИИИ

    13 0 Отговор
    НЕЗАВИСИМ!!!??!?()!?()??+ ЛОШОТО Е, ЧЕ ПОЧТИ ВСИЧКИ СЛУЖБАРИ КМЕТЧЕТА СЪД АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОКУРАТУРАТА СТЕ ТАКИВА. СЛУГУВАТЕ.

    09:18 23.12.2025

  • 36 Този

    15 0 Отговор
    От снимката гестаповец ли е ,много прилича на 5акъв

    09:19 23.12.2025

  • 37 000

    16 1 Отговор
    Радев, всеки ще отговаря един ден. Никой няма да мине метър. Този съд тук можете да купите, но онзи съд горе не.

    09:21 23.12.2025

  • 38 Факт

    9 1 Отговор
    В Клуба на богатите не си цапат ръцете!

    09:23 23.12.2025

  • 39 БНБ е крадлива мафия

    14 1 Отговор
    БНБ са ало измамници

    09:23 23.12.2025

  • 40 Дим Радев! Ти си Нац Предател!!

    16 1 Отговор
    Голяма Гнида!

    09:23 23.12.2025

  • 41 нннн

    9 1 Отговор
    Всички от Домовата книга трябва да са независими. Кво правим, ако никой не кандиса?
    ПП(Пpocто Пpocти) да кажат!

    Коментиран от #48

    09:24 23.12.2025

  • 42 Дон Хуан

    12 1 Отговор
    При тези заплати в БНБ и липсата на работа, действително трябва е луд плужека за да отиде премиер. Отделно че нищо не вдява от изпълнителна власт търтея.

    09:24 23.12.2025

  • 43 За ЕЦБ го готвят

    9 0 Отговор
    Не подписаха УС на БНБ докладът за негативите от еврото, и ще бъде подобаващо "награден". Просто невероятно. При този алчен български елит фалирал държавата 1997, да рушиш Валутен Борд и умишлено да се съгласиш да обезцениш левът. Сто милиарда лева заеми до 2028, чудовищен дефицит и чудовищна инфлация.
    Чудовищно повишаване на цени почти със СТО процента, и то само при храни. 200% повишаване от 2020 такси банки. . Според Гечев, Радев е бил зам. мин 1996, и то кадърен. Така че, не може да не е знаел какъв АД е юрошиткойна. В Несебър кметът бяга от протестиращите, заради повишение данък сграда и смет. В Несебър 580 лв. такса смет. Амчи не, не е от "юрошита".

    09:27 23.12.2025

  • 44 Александър 3

    13 1 Отговор
    Тоя и Борисов трябва да бъдат съдени за държавна измяна !

    09:30 23.12.2025

  • 45 Един глупак

    4 1 Отговор
    Нима? А конкурсите, а особено последният? Апокрифни, непрозрачни, нелегални конкурси.

    09:31 23.12.2025

  • 46 ами

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Друго си е по":

    само ще разкарва костюма дъртия

    09:32 23.12.2025

  • 47 Кую

    2 0 Отговор
    Независима до 31.След това при европедеругите.

    09:37 23.12.2025

  • 48 Остава това правителство да управлява

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "нннн":

    Тъкмо да бере плодовете от натикването в еврозоната. В противен случай може да избяга от страната.

    09:48 23.12.2025

  • 49 Не бери грижа

    3 0 Отговор
    Скоро ще си съквартирант на бай Ставри.

    09:50 23.12.2025

  • 50 ПРЕДАТЕЛ И МОШЕННИК

    4 1 Отговор
    ДАДЕ КЛЮЧА ОТ КАСАТА НА ЕВРОБАНКАТА ТОЯ МРЪСНИК !

    09:56 23.12.2025

  • 51 Зглобката трябваше сама да се откаже

    6 0 Отговор
    От калпавите промени в конституцията които самата тя направи но не иска. Омразата им към Президента Радев е голяма , но и към българския народ когото галено наричат български граждани , позор.

    09:56 23.12.2025

  • 52 Трябва до изборите да остане сегашното

    6 1 Отговор
    Правителство за да понесе отговорността от проблемите които самото то създаде.

    Коментиран от #55

    09:59 23.12.2025

  • 53 Тома

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Забравяш...":

    Забравяш кой оторизира Пеевски.
    А го инсталираха в позиция на сламен законодател ония тъпи прасета, които сега го наричат "прасе".
    Твоите идоли, тъППопитеко, Кирчо и Кокорко.
    Повод да им се възхитиш за пореден път, нали?

    10:08 23.12.2025

  • 54 12345

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Георги":

    Този човек, макар и добър финансист се продаде. Въвличането в еврозоната е влизана в тинята. ТОЙ вече няма да е никакъв банкер - ще е един добре платен чиновник, изпълняващ разпоредбите и заповедите на ЕЦБ. Вече няма смисъл от БНБ и всичките там другари....

    10:08 23.12.2025

  • 55 Тома

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Трябва до изборите да остане сегашното":

    "Отговорност от проблемите"?
    Ясно - тъППопитек 😂😂😂

    10:10 23.12.2025

  • 56 тоя на снимката

    1 1 Отговор
    е много честен и работлив "човек"...

    10:24 23.12.2025

