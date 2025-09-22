Костадин Костадинов:Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична

Днес е празникът на българската независимост. Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична. Това написа в личния си профил във Facebook лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по повод националния празник на България.
И допълва: "Защото на 22 септември 1908 г. станахме независимо царство, но днес е време да станем независима република!".
Ето и цялата позиция на Костадин Костадинов:
Днес е празникът на българската независимост. Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична. Защото на 22 септември 1908 г. станахме независимо царство, но днес е време да станем независима република!
Затова днес ще ви питам - смятате ли, че България е независима държава? И как мислите, че трябва да се отстоява и защитава независимост?
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
С теб са всички истински българи!
Подкрепям те с българското си сърце!
Коментиран от #13
11:36 22.09.2025
2 иZражданаски вой
Коментиран от #17
11:36 22.09.2025
3 .......
Коментиран от #6
11:37 22.09.2025
4 малък и независим
11:37 22.09.2025
5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Тази година е последна ,от януари,- няма държава
Коментиран от #28
11:38 22.09.2025
6 12345
До коментар #3 от ".......":Tочно обратното е.Обича си той Европа, но за да може да ходи там, трябва да си продава гъza на изток.
11:40 22.09.2025
7 Побеснях
11:40 22.09.2025
8 Н. Недялков
11:41 22.09.2025
9 Дрът русофил
Племето не иска да е независимо!
Робите си искат руският ботуш!
11:41 22.09.2025
10 Ганя Путинофила
Нали руснята ни е асвабадила 1878г?
Защо 30 години по късно ставаме независими?
Нещо се объркАх!
Коментиран от #25
11:42 22.09.2025
11 Я па Тоя
11:42 22.09.2025
12 Сталин
Не случайно ЦРУ е отделило най малко пари за контрол на българската си колония ,защото знаят че България е самоконтролираща се колониална робска територия и изпращат треторазрядни чиновници за посланници ,дори за африканските държави ЦРУ отпуска повече пари за контрол.
Българина не е способен на велики дела,защото по природа е мушморок и мишок,страхлив треперещ за мизерния си живот човек,затова няма и нито едно политическо убийство в България,за разлика от повечето държави в Европа.
Така че надежда всякаква вие оставете.
НЕ ПРЕЧЕТЕ НА Българина ЗА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СИ ИЗБОР ДА БЪДЕ ОВЦА.
Коментиран от #16, #18, #29
11:42 22.09.2025
13 Да де, ама
До коментар #1 от "Майна":Костадинов не е с нас и не е независим. Той е зависим от Тиквата и Пеевски. Играе го опозиционер, но е творение на герберо-пеевската шайка и гласува всеки закон който е свързан с кражби и далавери на гърба на народа.
11:44 22.09.2025
14 Н. Недялков
Възраждане" внесе официално предложение в Народното събрание за създаване на временна комисия, която да разследва строителството и финансирането на хотел „Хаяши“ в София - собственост на семейството на министър-председателя Росен Желязков. Сигналът е адресиран до председателя на парламента Наталия Киселова и се базира на чл. 79 от Конституцията и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание."
11:45 22.09.2025
15 Малък и "независим" народ
11:47 22.09.2025
16 Паисий е жив
До коментар #12 от "Сталин":Кюфтометът, побойник и хулиган Сидеров, винаги забавляваше повече от копейкин. Костя само знае да се дуе, да говори глупости и леееекиччко да вандализира. На Волен му дай тава с кюфтета и гледай цирк.
11:47 22.09.2025
17 Европейски съюз
До коментар #2 от "иZражданаски вой":отдавна няма. По му отива името европейски обор за овчи добитък в месомелачката.
11:47 22.09.2025
18 Даа
До коментар #12 от "Сталин":Щом Волен Сидеров е за тебе читав ,значи трябва ти медицинска помощ,но едва ли ще ти помогне
11:48 22.09.2025
19 пиночет
Коментиран от #22, #23
11:50 22.09.2025
20 Боко
11:51 22.09.2025
21 Камчия е РУСКА завинаги!
11:51 22.09.2025
22 Цомчю
До коментар #19 от "пиночет":Вярно е ,даже и жените в групата
11:53 22.09.2025
23 Мека Китка
До коментар #19 от "пиночет":Коцето и Цомчо са от нашите!
11:54 22.09.2025
24 Зависимия
11:55 22.09.2025
25 Когато си с една гънка в мозъка,
До коментар #10 от "Ганя Путинофила":няма как да не се объркаш.
11:56 22.09.2025
26 Последния Софиянец
12:01 22.09.2025
27 Хахахаха
12:01 22.09.2025
28 Хахахаха
До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":1989 година ли България беше независима? Тогава, когато искаха да я правят 16 република на СССР ли? Нещо да не се бъркаш? Че тя тогава всъщност България беше най-зависима, само че от масква!
12:03 22.09.2025
29 Сталин не е бил черноглед
До коментар #12 от "Сталин":За разлика от теб.
Не ти прави чест да смесваш исторически истини с измислени лъжи - чути от малодушни българомразци или излезли от теб самия.
Освен всичко друго, не малко политически убийства са извършени в България, като последното такова беше през 1996 г. - убийството на предателя на българския род Луканов.
Коментиран от #30, #31
12:03 22.09.2025
30 Д-р Гълабова
До коментар #29 от "Сталин не е бил черноглед":Моля не обръщайте внимание на пациентите ми
12:08 22.09.2025
31 Сталин
До коментар #29 от "Сталин не е бил черноглед":Луканов го убиха чуждите западни служби ,а не мишоците и цървули
12:16 22.09.2025
32 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.