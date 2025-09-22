Костадин Костадинов:Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична

Днес е празникът на българската независимост. Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична. Това написа в личния си профил във Facebook лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по повод националния празник на България.

И допълва: "Защото на 22 септември 1908 г. станахме независимо царство, но днес е време да станем независима република!".

Ето и цялата позиция на Костадин Костадинов:

Затова днес ще ви питам - смятате ли, че България е независима държава? И как мислите, че трябва да се отстоява и защитава независимост?