Костадин Костадинов:Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична

22 Септември, 2025 11:34 492 32

Затова днес ще ви питам - смятате ли, че България е независима държава?

Снимка: БНТ
Днес е празникът на българската независимост. Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична. Това написа в личния си профил във Facebook лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по повод националния празник на България.

И допълва: "Защото на 22 септември 1908 г. станахме независимо царство, но днес е време да станем независима република!".

Ето и цялата позиция на Костадин Костадинов:

Днес е празникът на българската независимост. Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична. Защото на 22 септември 1908 г. станахме независимо царство, но днес е време да станем независима република!

Затова днес ще ви питам - смятате ли, че България е независима държава? И как мислите, че трябва да се отстоява и защитава независимост?


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    14 12 Отговор
    Браво, брат!
    С теб са всички истински българи!
    Подкрепям те с българското си сърце!

    Коментиран от #13

    11:36 22.09.2025

  • 2 иZражданаски вой

    10 11 Отговор
    Да живее България в Европейския съюз!

    Коментиран от #17

    11:36 22.09.2025

  • 3 .......

    10 13 Отговор
    На Костя сърцето е в Русия но г ъ з ът . в Европа .

    Коментиран от #6

    11:37 22.09.2025

  • 4 малък и независим

    8 2 Отговор
    са несъвместими неща..... но по интересното е, че ни управляват директно българоубийци и всякакви други крадливи предатели

    11:37 22.09.2025

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 10 Отговор
    Няма Независимост .Свърши 1989,10 ноември.А Ес се оказа неоколониален пакт
    Тази година е последна ,от януари,- няма държава

    Коментиран от #28

    11:38 22.09.2025

  • 6 12345

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от ".......":

    Tочно обратното е.Обича си той Европа, но за да може да ходи там, трябва да си продава гъza на изток.

    11:40 22.09.2025

  • 7 Побеснях

    3 3 Отговор
    Като гледам как жената на господин Диана Русинова, пътен експерт с очи различни - бащата на някаква Саяна всеки ден обикаля всички телевизии с оскубаните вежди.

    11:40 22.09.2025

  • 8 Н. Недялков

    7 8 Отговор
    ,,Стоя до "Възраждане", защото виждам до себе си на площада техния лидер, техните депутати, техния актив. От първия ден на нашите граждански акции с колегата Страхил Ангелов. Стоя до "Възраждане", защото Костадин Костадинов бе единственият български политик, дръзнал да иде на Червения площад в Деня на Победата и защото бе единственият политик, дръзнал да напусне Народното събрание. Другите са силни в приказките, перченето и тик-тоците. Толкоз, наричайте ме "копейка", колкото си искате, но няма да си изкривя душата."

    11:41 22.09.2025

  • 9 Дрът русофил

    6 6 Отговор
    Както виждате няма масови манифестации както на 3 март!
    Племето не иска да е независимо!
    Робите си искат руският ботуш!

    11:41 22.09.2025

  • 10 Ганя Путинофила

    8 6 Отговор
    Ама как така?
    Нали руснята ни е асвабадила 1878г?
    Защо 30 години по късно ставаме независими?
    Нещо се объркАх!

    Коментиран от #25

    11:42 22.09.2025

  • 11 Я па Тоя

    8 5 Отговор
    Копейкин баламосва балъците - а самия той л. апа милиони евро партийна субсидия - като дъртия пияница Болен Сайдеров :)))))

    11:42 22.09.2025

  • 12 Сталин

    6 5 Отговор
    Всички читави хора и хора като Волен Сидеров винаги ще бъдат мразени и подигравани , защото такива хора напомнят на другите за собственото им нищожество.Еврейските медии винаги усмиват нормалните хора в техните медии ,това го пише в идеологията на евреите,винаги да убиват и принизяват най добрите от гоите.Така е било и по време на Турско, мижитурки и страхливци ,еврейски чорбаджии са предавали борците за свобода на Турските власти, защото са малодушни нищожества страхуващи се за мизерния си робски живот.Когато Христо Ботев влиза с четата си в България и излизат в Балкана искат от един овчар 10 агнета да се нахрани четата от 200 души и овчаря до последно е искал да му се платят агнетата, Ботев му плаща и казва"и ние за този народ сме тръгнали курбан да ставаме".
    Не случайно ЦРУ е отделило най малко пари за контрол на българската си колония ,защото знаят че България е самоконтролираща се колониална робска територия и изпращат треторазрядни чиновници за посланници ,дори за африканските държави ЦРУ отпуска повече пари за контрол.
    Българина не е способен на велики дела,защото по природа е мушморок и мишок,страхлив треперещ за мизерния си живот човек,затова няма и нито едно политическо убийство в България,за разлика от повечето държави в Европа.
    Така че надежда всякаква вие оставете.
    НЕ ПРЕЧЕТЕ НА Българина ЗА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СИ ИЗБОР ДА БЪДЕ ОВЦА.

    Коментиран от #16, #18, #29

    11:42 22.09.2025

  • 13 Да де, ама

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Костадинов не е с нас и не е независим. Той е зависим от Тиквата и Пеевски. Играе го опозиционер, но е творение на герберо-пеевската шайка и гласува всеки закон който е свързан с кражби и далавери на гърба на народа.

    11:44 22.09.2025

  • 14 Н. Недялков

    5 2 Отговор
    ,,Браво на Възраждане и Костадин Костадинов ..бръкнаха в раната...
    Възраждане" внесе официално предложение в Народното събрание за създаване на временна комисия, която да разследва строителството и финансирането на хотел „Хаяши“ в София - собственост на семейството на министър-председателя Росен Желязков. Сигналът е адресиран до председателя на парламента Наталия Киселова и се базира на чл. 79 от Конституцията и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание."

    11:45 22.09.2025

  • 15 Малък и "независим" народ

    6 0 Отговор
    Но за сметка на това много про З!

    11:47 22.09.2025

  • 16 Паисий е жив

    4 5 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Кюфтометът, побойник и хулиган Сидеров, винаги забавляваше повече от копейкин. Костя само знае да се дуе, да говори глупости и леееекиччко да вандализира. На Волен му дай тава с кюфтета и гледай цирк.

    11:47 22.09.2025

  • 17 Европейски съюз

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "иZражданаски вой":

    отдавна няма. По му отива името европейски обор за овчи добитък в месомелачката.

    11:47 22.09.2025

  • 18 Даа

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Щом Волен Сидеров е за тебе читав ,значи трябва ти медицинска помощ,но едва ли ще ти помогне

    11:48 22.09.2025

  • 19 пиночет

    7 4 Отговор
    Вярно ли е, че почти всички от Възраждане са меки китки или само част от ръководството?

    Коментиран от #22, #23

    11:50 22.09.2025

  • 20 Боко

    3 1 Отговор
    Не го слушай те тоя ,той е Зависим от мен и шиши

    11:51 22.09.2025

  • 21 Камчия е РУСКА завинаги!

    4 1 Отговор
    Къде е нашата независимост?

    11:51 22.09.2025

  • 22 Цомчю

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "пиночет":

    Вярно е ,даже и жените в групата

    11:53 22.09.2025

  • 23 Мека Китка

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "пиночет":

    Коцето и Цомчо са от нашите!

    11:54 22.09.2025

  • 24 Зависимия

    5 1 Отговор
    От руски пари ,ни обяснява как ще станем независими

    11:55 22.09.2025

  • 25 Когато си с една гънка в мозъка,

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ганя Путинофила":

    няма как да не се объркаш.

    11:56 22.09.2025

  • 26 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Една държава се определя от три признака -Армия, валута и граници.Ние нямаме и трите.

    12:01 22.09.2025

  • 27 Хахахаха

    6 2 Отговор
    И това го казва "независимия" костя, който се управлява от руския пасоля.

    12:01 22.09.2025

  • 28 Хахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    1989 година ли България беше независима? Тогава, когато искаха да я правят 16 република на СССР ли? Нещо да не се бъркаш? Че тя тогава всъщност България беше най-зависима, само че от масква!

    12:03 22.09.2025

  • 29 Сталин не е бил черноглед

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    За разлика от теб.

    Не ти прави чест да смесваш исторически истини с измислени лъжи - чути от малодушни българомразци или излезли от теб самия.

    Освен всичко друго, не малко политически убийства са извършени в България, като последното такова беше през 1996 г. - убийството на предателя на българския род Луканов.

    Коментиран от #30, #31

    12:03 22.09.2025

  • 30 Д-р Гълабова

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Сталин не е бил черноглед":

    Моля не обръщайте внимание на пациентите ми

    12:08 22.09.2025

  • 31 Сталин

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Сталин не е бил черноглед":

    Луканов го убиха чуждите западни служби ,а не мишоците и цървули

    12:16 22.09.2025

  • 32 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

