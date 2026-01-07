Костадин Костадинов: След еврозоната ни водят и към обща европейска държава

След заличаването на българския лев като официална валута за разплащане в страната ни ПП-ДБ искат да заличат и държавата ни. За това алармира Костадин Костадинов в социалната мрежа "Фейсбук".
След като Асен Василев, като служебен министър в правителството на президента Радев, даде старт на процедурата по унищожаването на българския лев, четири години по-късно България вече е част от еврозоната. За фетиша еврозона на ПП-ДБ, а след това и на управляващите от ГЕРБ, ДПС, АПС, БСП и ИТН ще плащат българските граждани.
Само за първите шест дни поскъпнаха стоки и услуги, а токът за бизнеса скочи с 30 %. Очевидно е, че инфлационните процеси са в ход, а механизми за овладяването им липсват.
Шест дни след унищожаването на българския национален суверенитет, тъй като страна без собствена валута няма самостоятелност над своите решения, ПП-ДБ вече искат да унищожат и българската държава. Заявки за това има в техни интервюта по масовите медии, от които е очевидно, че започват нова антибългарска кампания, която има за цел да унищожи най-старата държава в Европа.
“В позиция на една от еничарските групировки (Да, България) се казва, че България трябва да влезе в европейска система с обща армия и разузнавателни служби, като вече открито се говори за превръщането на ЕС във федерална държава, в която България ще бъде управлявана от Брюксел провинция.”, алармира Костадинов в своя публикация в социалната мрежа.
Той добавя, че България вече няма валута, а следващите стъпки са налице - ликвидиране на армията, парламента, правителството и държавата. Всичко това очевидно ще ни бъде представяно като "интеграция в сърцето на Европа" и "начин за забогатяване на хората".
“Еничарите обаче сбъркаха момента и фатално подцениха българския народ. Идват избори през март, след по-малко от 3 месеца. На тези избори “Възраждане” ще стане първа политическа сила, ще възстанови българския лев, ще извади страната от шиткойн зоната и ще срине едновременно и ЕЦБ, и ЕК. А съдбата на еничарите е ясна - арест, съд, затвор. Достатъчно е само едно - да се гласува за “Възраждане”. Ние ще свършим останалото.”, категоричен е Костадинов.
И правилно
Коментиран от #5, #50
12:07 07.01.2026
Последния Софиянец
Коментиран от #28, #45, #49, #76, #99
12:09 07.01.2026
Да питам само
12:09 07.01.2026
Последния софиянец
Коментиран от #9, #12, #46, #58, #67
12:09 07.01.2026
честен ционист
До коментар #1 от "И правилно":ЕС е бита карта.
Коментиран от #23, #47
12:09 07.01.2026
Дядо Митьо
12:09 07.01.2026
Джаба Масуданина
12:09 07.01.2026
ахааа
12:10 07.01.2026
9 Последния софиянец
До коментар #4 от "Последния софиянец":И не се плашете толкова от плаващ курс, ако махнем еврото. Нещата са далеч по-спокойни за разлика от 90-те години. Нямаме престъпна приватизация и безконтролно печатане на пари. Няма условия за хиперинфлация, не слушайте лъжите на пепейците и гербepacтите, дето ви промиват мозъците.
Коментиран от #14, #34, #52
12:12 07.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
Теб
12:13 07.01.2026
12 Сесесере
До коментар #4 от "Последния софиянец":Ми то гладните мишки и на 100 % са съгласни да обеднеят!
12:13 07.01.2026
Даниел
12:13 07.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Данко Харсъзина
Другото е република от Руската федерация.
12:15 07.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
Мдаа
Коментиран от #40
12:15 07.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
Симпатяга
12:15 07.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
Ужас безкрай
12:16 07.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
Всъщност
Коментиран от #32, #75
12:19 07.01.2026
25 Загрижен
ФР-Германия, СА-Щати, даже онази азиатска федерация, суровинен придатък на Китай е по същеество федерация - онази, която наричат бензиностанция с ракети! Твоята матушка - как пък не разбра!
Така че ЕС - ще буде скоро ЕС-Федерация, с общ пазар и икономика, но и с обща армия - май това те плаши ;-)?
12:19 07.01.2026
26 ДрайвингПлежър
Въпреки всичко опитват да го налагат, което е просто проява на брюкселския фашизъм и побърканите му поддръжници!
Обединението става чрез търговия, не чрез политически дивотии
И ДА АЗ СЪЩО СЪМ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЛЕВА!!! ЕДНА ДЪРЖАВА НЯМА ЛИ ВАЛУТА - НЕ Е ДЪРЖАВА!
Вече всяк една политика ще е дирижирана от Брюксел и Франкфурт и ако не скачаме колкото високо кажат шайката престъпници ще ни режат от собствените ни пари! БЕЗУМИЕ Е ДА ПРЕДАДЕШ ВАЛУТАТА СИ!
12:19 07.01.2026
Евалла Коце
12:19 07.01.2026
28 Весел Патиланец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Направо до два, най-много три днЯ, какво се бавите!
12:20 07.01.2026
Връщай
12:21 07.01.2026
Даниел Немитов
12:23 07.01.2026
Сус копейки мърляви.
12:23 07.01.2026
32 вярно ли?
До коментар #24 от "Всъщност":Много спокойно си се справяме без руската кочина!
Нито газа ни липсва - цената е борсова и е по-ниска!
Нито нефта ни липсва - от 27г ще го спрем изцяло!
Нито стоманата, нито алуминия - НИЩО!
Това което ги боли е че няма на кой да си продават изкопаемите, а без тях са африканска държава със сняг и там ако няма долари ще го ядат нефта на филийки!
12:24 07.01.2026
Гост
12:24 07.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
Хехе
Коментиран от #42, #61
12:27 07.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Толбухин
Ся туй дето трябва да стане ще стане.
Пък и на България парламента е излишен лукс.
С такива като тоя парламент не.
Коментиран от #44
12:29 07.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 смърт на ДС
Иначе и аз му желая да не доживее следващия Ивановден!
12:30 07.01.2026
40 Това му е ролята на максудския
До коментар #18 от "Мдаа":Клапан за изпускане на общественото напрежение
12:30 07.01.2026
Как
12:32 07.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
Тиии
12:34 07.01.2026
44 Факт
До коментар #37 от "Толбухин":Прав си, не може да говори от твое име!
12:34 07.01.2026
45 Ще ти се
До коментар #2 от "Последния Софиянец":По вероятно е да няма РФ.
12:35 07.01.2026
46 И що?
До коментар #4 от "Последния софиянец":Не е ясно.
12:36 07.01.2026
47 Само
До коментар #5 от "честен ционист":в умовете на рашитролалайките.
12:36 07.01.2026
48 Прав е Коста, бързат с цифровото евро!
Ай честито!
Купихме си фабрика на 8-ми септември!
Утре ще ви кажат, че забраняват плащанията в кеш
(с физическите евробанкноти),
а след като въведат дигиталните евробанкноти
ще могат да врътват кранчето, на който си поискат.
С много "мотиви", примерно:
Заради нисък "социален кредит", голям карбонов отпечатък или каквото там се сетите.
Това е краят на свободата, началото на пълното робство
за приелите го и абсолютната власт на централната банка.
Видехме какво направиха с шофьорите на камиони,
които протестираха срещу пландемичните мерки,
а това ще е същото на на н-та степен.
Разбира се, ще се лъже, че няма да се премахва кеша,
че ще е паралелно с него, но целта е точно
да се премахне кеша и с едно копче да се контролира всеки.
Засега допълващо цифро евро, след време единствено платежно средство.
Като напишеш неподходящ пост във Фейсбук
ще ти запорират акаунта и дори една баничка с боза няма да можеш да си купиш!
Коментиран от #82
12:36 07.01.2026
49 оня с коня
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Абсолютно СЪЩОТО го бе написал и преди 2 Месеца и се отнасяше за 01.01.26!Сега обаче ни хвърляш в Януари СЛЕДВАЩАТА Година?
12:37 07.01.2026
50 лъжец нагъл
До коментар #1 от "И правилно":На тоя боклук сметката му е в евро от 5 години в чужбина отворена.
12:37 07.01.2026
Ганчев
12:37 07.01.2026
52 Това
До коментар #9 от "Последния софиянец":ли е новата опорка на кремла ата?
12:38 07.01.2026
Костадинов
12:38 07.01.2026
54 Видео Клисаров
Това ни готвят, и затова само "Пряка Демокрация".
12:38 07.01.2026
Връщай Парите бе!
12:39 07.01.2026
56 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
ПО НИТО ЕДИН РЕПОРТАЖ
ПО НИТО ЕДНА ТЕЛЕВИЗИЯ
ДАЖЕ И НАЙ НЕГРАМОТНИК И НЕСРЕТНИК
НЕ ИЗГОВОРИ ТАКИВА ГЛУПОСТИ КАТО ТОЗИ...
Е освен онзи със затихващите функции
12:40 07.01.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Бай Колю от Шумен
До коментар #4 от "Последния софиянец":Тарикатче, аз и сега мога да ти ги сменя 3:1. Давам ти 1,32 лв. за 1 евро. Чисти еврото и прибирай BGNa
12:40 07.01.2026
Еничарин
12:41 07.01.2026
Някой
12:41 07.01.2026
61 Евроглупак от ЕССР
До коментар #35 от "Хехе":Предложения много, но фактите друго. Факт е, че НРБ не е била 16 република на СССР, нито забранили лева и наложили рублата.
Факт е, че сега сме 27 република в европейския конгломерат, без суверенитет, без лев, с чужда валута.
Коментиран от #69, #80
12:42 07.01.2026
В какво
12:42 07.01.2026
В Исперих
Коментиран от #84
12:42 07.01.2026
Питам се
12:43 07.01.2026
Абе Коце как е новата вила
12:44 07.01.2026
Хайде бе
12:45 07.01.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
ЧИЧО
12:49 07.01.2026
69 Някой
До коментар #61 от "Евроглупак от ЕССР":То Тодор Живков си коментираше защо е предложил за 16-та република на което Брежнев (украинец) се бил изсмял. Сърбите са имали претенции към пиринска Македония. И с такъв блъф са стопирали претенциите пред СССР. Както и говори за предни такива. Както и че самият Тодор Живков е можело да попадне в лагер и че той ги е закрил. Преди комунизма 10-ина и новогласен в Белене. Реално по комунизма запазват 3.
Коментиран от #104
12:50 07.01.2026
Голям
12:52 07.01.2026
Браво
12:52 07.01.2026
Хаха
12:52 07.01.2026
73 НАЧАЛНИК
До коментар #19 от "Последния софиянец":НЕРВЕН СИ И ГЛАДЕН
МИНИ НА ВЕНЕСУЕЛСКИ ОЙЛ.....
12:52 07.01.2026
6666
12:53 07.01.2026
75 На теб ако
До коментар #24 от "Всъщност":Са ти братушки, на мнозинството българи не са ни!!!
12:54 07.01.2026
76 не може да бъде
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Това е един фундаментален въпрос -вече и Иван Кръстев допуска вероятността ЕС да се разпадне!?!Трябва обаче да си кажем ясно .има ли в нашата страна хора на които им е все едно към коя държава ще принадлежат какъв език ще се говори и изобщо не им пука дали има държава!?Има ли в нашата страна хора които се чувстват по -удобно като граждани на друга държава!?Както е казал патриарх Евтимий -О не рузмний и юроде поради что се срамиш да се наречеш болгарин!?Искаме ли да имаме държава показваме ли че можем да се управляваме сами или обратното !?При какви условия можем да имаме държава и до каква степен тя може да бъде наша ...за съжаление малките държава никога не са имали истинска независимост ...даже и Швейцария!?....Ако се окаже че тези които искат да имаме държава са малцинство .....нямам какво друго да кажа освен -последният да изгаси лампата!?
12:55 07.01.2026
77 Костадинов
12:55 07.01.2026
78 Федерален
12:55 07.01.2026
79 Ако старчетата
Колкото и да подскача Копейката, това ще стане.
Никой не иска в Евразия, с изключение на пенсионираните фатмаци.
Коментиран от #89
12:56 07.01.2026
80 Обаче е факт
До коментар #61 от "Евроглупак от ЕССР":че целият ни златен резерв е в Госбанк, което значи че е откраднат от Кремъл. А Госбанк значи государсвеннъй - държавен. А Нефтохим тогава преработваше нефта и директно го изпращаха за трети страни, а ние нямахме нито бензин, нито нафта. Особено при Луканов и Виденов.
Коментиран от #85
13:01 07.01.2026
81 Хмхмхмхмхм
13:03 07.01.2026
82 оня с коня
До коментар #48 от "Прав е Коста, бързат с цифровото евро!":Бълтария е в Клуба на богатите но това не важи за Хора на твоя акъл.Ехидничиш че БГ си е купила Фабрика на 08. Септември?Е БАШ ТОГАВА Умните хора си накупиха на Безценица Фабрики и Земя , които СЛЕД РЕСТИТУЦИЯТА буквално Позлатиха Наследниците им!Според такива като тебе Наследниците били подскачали за да има Банани...Усърдно плашиш и с някакво Цифрово евро - не знам Парите по Картата ми какво евро са,но в Супера само като я доближа до Устройството и Сметката ми е платена точно и акуратно на секундата БЕЗ никакви банкови такси!Ееех,- "Юнак до Юнака мила моя Майнольо,ДЕБИЛ ДО ДЕБИЛА"!...Има такава песен:)
13:03 07.01.2026
83 ООрана държава
13:04 07.01.2026
84 Прав си на сто процента
До коментар #63 от "В Исперих":Минусите не знам кой ги е сложил но че са фалшиви в това няма никакво съмнение. Фалшификацията на плюсовете и минусите е факт както и че неудобните коментари ги трият. Живеем във фалшива държава.
13:08 07.01.2026
85 Не лъжи
До коментар #80 от "Обаче е факт":Златния ни резерв е в Англия от където никога абсолютно никога няма да го получим. Нарочно си написал тази опашата лъжа за която трябва да подам сигнал и да те осъдят че лъжеш така.
13:12 07.01.2026
86 аха
Коментиран от #98
13:12 07.01.2026
87 Вицът на деня
13:15 07.01.2026
88 Бабони
13:15 07.01.2026
89 хаха
До коментар #79 от "Ако старчетата":Путин няма кой да го пита при разпределянето, той е при неможачите. С неговата смешна икономика и още по-смешна армия какво ще направи
13:20 07.01.2026
90 Хмхмхмхмх
Коментиран от #92
13:20 07.01.2026
91 Историк
13:20 07.01.2026
92 хехе
До коментар #90 от "Хмхмхмхмх":а не си ли си сетил , че може да има само от държави които искат. Който не иска, да се оправят както намери за добре. Но съм сигурен че тогава доста от сега подскачащите ще се замислят дали искат да са сами .
13:23 07.01.2026
93 Някой
13:24 07.01.2026
94 даа
13:27 07.01.2026
95 българия е руска
13:31 07.01.2026
96 Никой
13:39 07.01.2026
97 ...
13:40 07.01.2026
98 Стига фалшифицира лайкове
До коментар #86 от "аха":Няма как да имаш толкова плюсове извън контекста на останалите мнения.
13:41 07.01.2026
99 .....
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ще остане единствено "заведението" ти, в което ще бър шем дир ници с рубли
13:43 07.01.2026
100 Тебе точно, Коце,
13:43 07.01.2026
101 КГБ
13:45 07.01.2026
102 Питане
А кажете САМО за ЕДНО, блат.ници !!!
13:46 07.01.2026
103 Хе!
13:48 07.01.2026
104 Не Брежнев,
До коментар #69 от "Някой":А Никита Сергеевич Хрушчов ! Факт!
13:52 07.01.2026