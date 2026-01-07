Новини
България
Костадин Костадинов: След еврозоната ни водят и към обща европейска държава

7 Януари, 2026

България вече няма валута, а следващите стъпки са налице - ликвидиране на армията, парламента, правителството и държавата

Костадин Костадинов: След еврозоната ни водят и към обща европейска държава - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След заличаването на българския лев като официална валута за разплащане в страната ни ПП-ДБ искат да заличат и държавата ни. За това алармира Костадин Костадинов в социалната мрежа "Фейсбук".

След като Асен Василев, като служебен министър в правителството на президента Радев, даде старт на процедурата по унищожаването на българския лев, четири години по-късно България вече е част от еврозоната. За фетиша еврозона на ПП-ДБ, а след това и на управляващите от ГЕРБ, ДПС, АПС, БСП и ИТН ще плащат българските граждани.

Само за първите шест дни поскъпнаха стоки и услуги, а токът за бизнеса скочи с 30 %. Очевидно е, че инфлационните процеси са в ход, а механизми за овладяването им липсват.

Шест дни след унищожаването на българския национален суверенитет, тъй като страна без собствена валута няма самостоятелност над своите решения, ПП-ДБ вече искат да унищожат и българската държава. Заявки за това има в техни интервюта по масовите медии, от които е очевидно, че започват нова антибългарска кампания, която има за цел да унищожи най-старата държава в Европа.

“В позиция на една от еничарските групировки (Да, България) се казва, че България трябва да влезе в европейска система с обща армия и разузнавателни служби, като вече открито се говори за превръщането на ЕС във федерална държава, в която България ще бъде управлявана от Брюксел провинция.”, алармира Костадинов в своя публикация в социалната мрежа.

Той добавя, че България вече няма валута, а следващите стъпки са налице - ликвидиране на армията, парламента, правителството и държавата. Всичко това очевидно ще ни бъде представяно като "интеграция в сърцето на Европа" и "начин за забогатяване на хората".

“Еничарите обаче сбъркаха момента и фатално подцениха българския народ. Идват избори през март, след по-малко от 3 месеца. На тези избори “Възраждане” ще стане първа политическа сила, ще възстанови българския лев, ще извади страната от шиткойн зоната и ще срине едновременно и ЕЦБ, и ЕК. А съдбата на еничарите е ясна - арест, съд, затвор. Достатъчно е само едно - да се гласува за “Възраждане”. Ние ще свършим останалото.”, категоричен е Костадинов.


  • 1 И правилно

    60 62 Отговор
    ЕС трябва да стане федерация, за да бъде по-силен и ефективен срещу заплахите от изток, а вече и от запад.

    Коментиран от #5, #50

    12:07 07.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    44 61 Отговор
    До края на годината няма да има нито евро нито еврозона.

    Коментиран от #28, #45, #49, #76, #99

    12:09 07.01.2026

  • 3 Да питам само

    63 28 Отговор
    Костадинката жив ли е, че щеше да умира за лева, ако влезе еврото?

    12:09 07.01.2026

  • 4 Последния софиянец

    38 58 Отговор
    Нямам против да си върнем лева дори и при друг курс, докато я фиксираме към друга валута и се успокоят нещата. И 3 лева за евро да стане курсът, 50% обедняване, пак ще съм "за" BGN!

    Коментиран от #9, #12, #46, #58, #67

    12:09 07.01.2026

  • 5 честен ционист

    49 51 Отговор

    До коментар #1 от "И правилно":

    ЕС е бита карта.

    Коментиран от #23, #47

    12:09 07.01.2026

  • 6 Дядо Митьо

    58 36 Отговор
    Костя милия иска да сме руска република, не иска в обща европейска държава!

    12:09 07.01.2026

  • 7 Джаба Масуданина

    27 12 Отговор
    А после и в космическата Федерация...

    12:09 07.01.2026

  • 8 ахааа

    44 14 Отговор
    ти ако си този за който се представяш, до сега да си повел народа. Нооо уви само с лаене по медиите не става - тези циркове отдавна са ясни на народа - и ти си вързан за свинските черва

    12:10 07.01.2026

  • 9 Последния софиянец

    31 35 Отговор

    До коментар #4 от "Последния софиянец":

    И не се плашете толкова от плаващ курс, ако махнем еврото. Нещата са далеч по-спокойни за разлика от 90-те години. Нямаме престъпна приватизация и безконтролно печатане на пари. Няма условия за хиперинфлация, не слушайте лъжите на пепейците и гербepacтите, дето ви промиват мозъците.

    Коментиран от #14, #34, #52

    12:12 07.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Теб

    32 12 Отговор
    никой не те ще , водели го били ?!

    12:13 07.01.2026

  • 12 Сесесере

    17 13 Отговор

    До коментар #4 от "Последния софиянец":

    Ми то гладните мишки и на 100 % са съгласни да обеднеят!

    12:13 07.01.2026

  • 13 Даниел

    39 18 Отговор
    Каквото ще да е само дано се ограничи достъпа до високи ръководни постове на такива като теб и дружките ти!

    12:13 07.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Данко Харсъзина

    36 30 Отговор
    В това няма нищо лошо. Съединените европейски щати. Това е бъдещето.
    Другото е република от Руската федерация.

    12:15 07.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мдаа

    38 22 Отговор
    От Костадинов виждам само празни приказки, без никакви решения за запазване на суверенитет. Този ако вземе властта, най-малкото което ще направи е да ни скара с всички съседи.

    Коментиран от #40

    12:15 07.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Симпатяга

    34 15 Отговор
    Егатиму лъжеца популист. Дали си вярва ? Сигурно е подготвил следващите лични покупки и имоти от субсидии.

    12:15 07.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ужас безкрай

    35 17 Отговор
    Толкова кратко изказване, а толкова много глу.по.сти!

    12:16 07.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Всъщност

    28 33 Отговор
    С антируската си политика , ЕС се лиши от суровинната основа за промишлеността си . Злобата на Брюксел срещу братушките закопава и ЕС и Еврото . Гледайте как още повече ще галопира инфлацията в този оседлан от натото "съюз" !

    Коментиран от #32, #75

    12:19 07.01.2026

  • 25 Загрижен

    34 18 Отговор
    Костя Късопишев - ами най-успешните държави са федерации!
    ФР-Германия, СА-Щати, даже онази азиатска федерация, суровинен придатък на Китай е по същеество федерация - онази, която наричат бензиностанция с ракети! Твоята матушка - как пък не разбра!
    Така че ЕС - ще буде скоро ЕС-Федерация, с общ пазар и икономика, но и с обща армия - май това те плаши ;-)?

    12:19 07.01.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    20 24 Отговор
    Натискат за федерация, но не виждам как ще им се получи. За федерация трябва да имаш общ език, обща история и етническа единност. европа няма нищо от това.

    Въпреки всичко опитват да го налагат, което е просто проява на брюкселския фашизъм и побърканите му поддръжници!

    Обединението става чрез търговия, не чрез политически дивотии

    И ДА АЗ СЪЩО СЪМ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЛЕВА!!! ЕДНА ДЪРЖАВА НЯМА ЛИ ВАЛУТА - НЕ Е ДЪРЖАВА!
    Вече всяк една политика ще е дирижирана от Брюксел и Франкфурт и ако не скачаме колкото високо кажат шайката престъпници ще ни режат от собствените ни пари! БЕЗУМИЕ Е ДА ПРЕДАДЕШ ВАЛУТАТА СИ!

    12:19 07.01.2026

  • 27 Евалла Коце

    13 30 Отговор
    Едно голямо БРАВО!

    12:19 07.01.2026

  • 28 Весел Патиланец

    22 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Направо до два, най-много три днЯ, какво се бавите!

    12:20 07.01.2026

  • 29 Връщай

    33 6 Отговор
    Парите бе!

    12:21 07.01.2026

  • 30 Даниел Немитов

    35 12 Отговор
    Костя, бе защо спестяванията са ти в евра, а не в рубли? И защо не идеш при Путя като толкова не ти харесва тук?

    12:23 07.01.2026

  • 31 Сус копейки мърляви.

    27 10 Отговор
    Сууууууууус бе!

    12:23 07.01.2026

  • 32 вярно ли?

    32 16 Отговор

    До коментар #24 от "Всъщност":

    Много спокойно си се справяме без руската кочина!
    Нито газа ни липсва - цената е борсова и е по-ниска!
    Нито нефта ни липсва - от 27г ще го спрем изцяло!
    Нито стоманата, нито алуминия - НИЩО!
    Това което ги боли е че няма на кой да си продават изкопаемите, а без тях са африканска държава със сняг и там ако няма долари ще го ядат нефта на филийки!

    12:24 07.01.2026

  • 33 Гост

    23 11 Отговор
    "ликвидиране на армията, парламента, правителството и държавата" - армия отдавна вече няма, а само ченгета-еничари, за да няма кой да плаши вредните отпадъци, дето се водят управленци. От ликвидирането на останалото в сегашния му вид българите могат само да спечелят - и то много! Така че - дай, Боже!

    12:24 07.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хехе

    31 16 Отговор
    Историк бил завършил? Като говори за обща европейска държава,забрави ли че Тодор беше предложил да станем 16-ата съветска република? Късопаметник..

    Коментиран от #42, #61

    12:27 07.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Толбухин

    27 7 Отговор
    Тоя глист са кълнеше че няма да допуснем еврото в България и Ко стана? Вече пенсиите в евро.
    Ся туй дето трябва да стане ще стане.
    Пък и на България парламента е излишен лукс.
    С такива като тоя парламент не.

    Коментиран от #44

    12:29 07.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 смърт на ДС

    27 10 Отговор
    С такива приказки тоя деббил е направо за затвора, но като знам на кого слугува прокурвватурата....
    Иначе и аз му желая да не доживее следващия Ивановден!

    12:30 07.01.2026

  • 40 Това му е ролята на максудския

    22 12 Отговор

    До коментар #18 от "Мдаа":

    Клапан за изпускане на общественото напрежение

    12:30 07.01.2026

  • 41 Как

    19 11 Отговор
    Възраждане са хулигани до един. Само търсят да се сбият с някого или да счупят нещо обществено. Как да им имаш доверие?

    12:32 07.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Тиии

    22 9 Отговор
    съветска искаш май. Никога повече с рушнята!

    12:34 07.01.2026

  • 44 Факт

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Толбухин":

    Прав си, не може да говори от твое име!

    12:34 07.01.2026

  • 45 Ще ти се

    15 10 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    По вероятно е да няма РФ.

    12:35 07.01.2026

  • 46 И що?

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния софиянец":

    Не е ясно.

    12:36 07.01.2026

  • 47 Само

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    в умовете на рашитролалайките.

    12:36 07.01.2026

  • 48 Прав е Коста, бързат с цифровото евро!

    10 20 Отговор
    А България си купи фабрика на 8 септември
    Ай честито!
    Купихме си фабрика на 8-ми септември!
    Утре ще ви кажат, че забраняват плащанията в кеш
    (с физическите евробанкноти),
    а след като въведат дигиталните евробанкноти
    ще могат да врътват кранчето, на който си поискат.
    С много "мотиви", примерно:
    Заради нисък "социален кредит", голям карбонов отпечатък или каквото там се сетите.

    Това е краят на свободата, началото на пълното робство
    за приелите го и абсолютната власт на централната банка.

    Видехме какво направиха с шофьорите на камиони,
    които протестираха срещу пландемичните мерки,
    а това ще е същото на на н-та степен.

    Разбира се, ще се лъже, че няма да се премахва кеша,
    че ще е паралелно с него, но целта е точно
    да се премахне кеша и с едно копче да се контролира всеки.

    Засега допълващо цифро евро, след време единствено платежно средство.

    Като напишеш неподходящ пост във Фейсбук
    ще ти запорират акаунта и дори една баничка с боза няма да можеш да си купиш!

    Коментиран от #82

    12:36 07.01.2026

  • 49 оня с коня

    16 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Абсолютно СЪЩОТО го бе написал и преди 2 Месеца и се отнасяше за 01.01.26!Сега обаче ни хвърляш в Януари СЛЕДВАЩАТА Година?

    12:37 07.01.2026

  • 50 лъжец нагъл

    24 4 Отговор

    До коментар #1 от "И правилно":

    На тоя боклук сметката му е в евро от 5 години в чужбина отворена.

    12:37 07.01.2026

  • 51 Ганчев

    19 8 Отговор
    Измръзна ли Европа без руският мазут четвърта зима?

    12:37 07.01.2026

  • 52 Това

    17 5 Отговор

    До коментар #9 от "Последния софиянец":

    ли е новата опорка на кремла ата?

    12:38 07.01.2026

  • 53 Костадинов

    19 3 Отговор
    Най ши ма яд за парламента и за субсидиите

    12:38 07.01.2026

  • 54 Видео Клисаров

    5 12 Отговор
    "Актуални планове на ЕС за интеграция-контрол и нуждата от нов обществен договор за дигиталната епоха".
    Това ни готвят, и затова само "Пряка Демокрация".

    12:38 07.01.2026

  • 55 Връщай Парите бе!

    18 5 Отговор
    Ама в евро!

    12:39 07.01.2026

  • 56 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    16 4 Отговор
    ИНТЕРЕСНО
    ПО НИТО ЕДИН РЕПОРТАЖ
    ПО НИТО ЕДНА ТЕЛЕВИЗИЯ
    ДАЖЕ И НАЙ НЕГРАМОТНИК И НЕСРЕТНИК
    НЕ ИЗГОВОРИ ТАКИВА ГЛУПОСТИ КАТО ТОЗИ...
    Е освен онзи със затихващите функции

    12:40 07.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Бай Колю от Шумен

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния софиянец":

    Тарикатче, аз и сега мога да ти ги сменя 3:1. Давам ти 1,32 лв. за 1 евро. Чисти еврото и прибирай BGNa

    12:40 07.01.2026

  • 59 Еничарин

    13 5 Отговор
    Идиот, ама не по Достоевски...

    12:41 07.01.2026

  • 60 Някой

    6 2 Отговор
    Това отдавна се предлагаше в ЕС и с име СЕЩ - Съединени европейски щати. Само че разни се дигнаха на против и се провали. Така че целта да направят нов ЕСССР си я имаше и говорено в ЕС парламента, а не е никакво фантазиране.

    12:41 07.01.2026

  • 61 Евроглупак от ЕССР

    8 18 Отговор

    До коментар #35 от "Хехе":

    Предложения много, но фактите друго. Факт е, че НРБ не е била 16 република на СССР, нито забранили лева и наложили рублата.
    Факт е, че сега сме 27 република в европейския конгломерат, без суверенитет, без лев, с чужда валута.

    Коментиран от #69, #80

    12:42 07.01.2026

  • 62 В какво

    15 2 Отговор
    Копейкин беше прав до сега.Ами в нищо-пълен провален е.

    12:42 07.01.2026

  • 63 В Исперих

    5 17 Отговор
    В хлебозавода и магазин "Наркооп" (собственика е един и същ) хлябът и закуските са се увеличили от 1,50 лв на 2.35 лв-да ни е чесдтито след като сме такива овце.Костадин Костадинов (Възраждане),Страхил Ангелов и Недялко Недялков от "Подкрепи лева" и "Контра" по Евроком се мъчиха с нас да запазим Лева,но така и не ги подкрепихме масово...Хак да ни е.Бойко Борисов,Шиши и Асен Василев от ПП-ДБ сега да са доволни,че унищожиха нашия ЛЕВ,който съществува от 100 год.Хак да ни е...Луди ставаме по магазините и при плащанията и ние хората и магазинерите...И Ни трият коментарите тук.Това пък защо го правят.....Това и всичкото е душманство срещу народа,да не чуят и да не видят хората истината

    Коментиран от #84

    12:42 07.01.2026

  • 64 Питам се

    19 4 Отговор
    Как ще обменя Костадинов рублите си в евро?

    12:43 07.01.2026

  • 65 Абе Коце как е новата вила

    19 3 Отговор
    Край варненското езеро и новата къща и кола а ..какво стана ашколсун нали щеше да браниш лева ...и ти си милионер като другите КОПЕЙКИН....

    12:44 07.01.2026

  • 66 Хайде бе

    15 2 Отговор
    Това ще е глътка въздух за народа най накрая... Да ви разкарат всичките така нар. политици завинаги

    12:45 07.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ЧИЧО

    13 3 Отговор
    Тоя като говори ,вярва ли си или просто приказките са му за някой глас повече.

    12:49 07.01.2026

  • 69 Някой

    3 4 Отговор

    До коментар #61 от "Евроглупак от ЕССР":

    То Тодор Живков си коментираше защо е предложил за 16-та република на което Брежнев (украинец) се бил изсмял. Сърбите са имали претенции към пиринска Македония. И с такъв блъф са стопирали претенциите пред СССР. Както и говори за предни такива. Както и че самият Тодор Живков е можело да попадне в лагер и че той ги е закрил. Преди комунизма 10-ина и новогласен в Белене. Реално по комунизма запазват 3.

    Коментиран от #104

    12:50 07.01.2026

  • 70 Голям

    9 6 Отговор
    Костадин е предвидил всичко,опекъл си е работата.Сега въпросът е ,за какво да е следващия протест.

    12:52 07.01.2026

  • 71 Браво

    19 4 Отговор
    Дай Боже Политици като Копейкин и Радев да ИЗЧЕЗНАТ ! Колкото по малко политици , толкова по добре !

    12:52 07.01.2026

  • 72 Хаха

    3 8 Отговор
    И всички ще се сдобиете с мъжки булки...малоумници ППДБейци

    12:52 07.01.2026

  • 73 НАЧАЛНИК

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "Последния софиянец":

    НЕРВЕН СИ И ГЛАДЕН
    МИНИ НА ВЕНЕСУЕЛСКИ ОЙЛ.....

    12:52 07.01.2026

  • 74 6666

    10 3 Отговор
    По- добре обща държава отколкото с такива(да не казвам какви-защото трият)вредни до един политици.Само така народа (нормалният,а не заблуденият) ще постигне щастие.

    12:53 07.01.2026

  • 75 На теб ако

    12 3 Отговор

    До коментар #24 от "Всъщност":

    Са ти братушки, на мнозинството българи не са ни!!!

    12:54 07.01.2026

  • 76 не може да бъде

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Това е един фундаментален въпрос -вече и Иван Кръстев допуска вероятността ЕС да се разпадне!?!Трябва обаче да си кажем ясно .има ли в нашата страна хора на които им е все едно към коя държава ще принадлежат какъв език ще се говори и изобщо не им пука дали има държава!?Има ли в нашата страна хора които се чувстват по -удобно като граждани на друга държава!?Както е казал патриарх Евтимий -О не рузмний и юроде поради что се срамиш да се наречеш болгарин!?Искаме ли да имаме държава показваме ли че можем да се управляваме сами или обратното !?При какви условия можем да имаме държава и до каква степен тя може да бъде наша ...за съжаление малките държава никога не са имали истинска независимост ...даже и Швейцария!?....Ако се окаже че тези които искат да имаме държава са малцинство .....нямам какво друго да кажа освен -последният да изгаси лампата!?

    12:55 07.01.2026

  • 77 Костадинов

    10 4 Отговор
    крайно време е ти да си отведеш четата в Русия. Путин ви води към империя! Ама трябва да си превалутиране еврото в рубли.

    12:55 07.01.2026

  • 78 Федерален

    13 8 Отговор
    Единствения шанс държавата ни да стане родина, а не мащеха е като част от Европейска федерация, тогава европейското ФБР и прокуратура ще има власт по-голяма от тази на нашата прогнила от корупция псевдо ДС прокуратура, съд, парламент и държавна администрация и се надявам да напълнят затворите с тях. Най-накрая ще намалее поголовното ограбване на държавен ресурс и ще се осъществят истински инфраструктурни проекти. Само така ще можем да се възползваме от благата на цивилизования свят.

    12:55 07.01.2026

  • 79 Ако старчетата

    9 3 Отговор
    Тръмп, Си и Путин тръгнат да разпределят света, РД няма избор и ще трябва да се федерализира!

    Колкото и да подскача Копейката, това ще стане.
    Никой не иска в Евразия, с изключение на пенсионираните фатмаци.

    Коментиран от #89

    12:56 07.01.2026

  • 80 Обаче е факт

    4 5 Отговор

    До коментар #61 от "Евроглупак от ЕССР":

    че целият ни златен резерв е в Госбанк, което значи че е откраднат от Кремъл. А Госбанк значи государсвеннъй - държавен. А Нефтохим тогава преработваше нефта и директно го изпращаха за трети страни, а ние нямахме нито бензин, нито нафта. Особено при Луканов и Виденов.

    Коментиран от #85

    13:01 07.01.2026

  • 81 Хмхмхмхмхм

    1 1 Отговор
    Пълни глупости. Федерализацията на ЕС е несъстояло се събитие, защото е отречено от всички ЕС държави чрез нератифицирането на конституцията на ЕС, на който нищожен правен акт се позовават самото възраждане, за да искат ОБщия съд на ЕС да обяви дерогация от задължението на България за прием на еврото. Съдът просто ще прогласи нищожността на конституцията на ЕС и оттам ще обяви, че никой в правния свят не може да получи законосъобразен резултат- т.е. постигане на целените правни последици- въз основа на позоваване на нищожен правен акт. Това е правен принцип в целия съвременен правен свят, който /юристът/ костадинов би следвало отлично да познава в качеството си уж на правоспособен бг и ЕС юрист...Няма как да се случи федерализацията, но никой , за съжаление, не пречи на проруската възраждане да разпространява този слух. Това е много печално поредно доказателство относно факта, че всеки юрист, който стане политик, образно казано, си къса дипломата по право с цел да извлече максимална полза за партията си....

    13:03 07.01.2026

  • 82 оня с коня

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "Прав е Коста, бързат с цифровото евро!":

    Бълтария е в Клуба на богатите но това не важи за Хора на твоя акъл.Ехидничиш че БГ си е купила Фабрика на 08. Септември?Е БАШ ТОГАВА Умните хора си накупиха на Безценица Фабрики и Земя , които СЛЕД РЕСТИТУЦИЯТА буквално Позлатиха Наследниците им!Според такива като тебе Наследниците били подскачали за да има Банани...Усърдно плашиш и с някакво Цифрово евро - не знам Парите по Картата ми какво евро са,но в Супера само като я доближа до Устройството и Сметката ми е платена точно и акуратно на секундата БЕЗ никакви банкови такси!Ееех,- "Юнак до Юнака мила моя Майнольо,ДЕБИЛ ДО ДЕБИЛА"!...Има такава песен:)

    13:03 07.01.2026

  • 83 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Ако станат заплатите и пенсиите като на останалите що па не

    13:04 07.01.2026

  • 84 Прав си на сто процента

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "В Исперих":

    Минусите не знам кой ги е сложил но че са фалшиви в това няма никакво съмнение. Фалшификацията на плюсовете и минусите е факт както и че неудобните коментари ги трият. Живеем във фалшива държава.

    13:08 07.01.2026

  • 85 Не лъжи

    3 2 Отговор

    До коментар #80 от "Обаче е факт":

    Златния ни резерв е в Англия от където никога абсолютно никога няма да го получим. Нарочно си написал тази опашата лъжа за която трябва да подам сигнал и да те осъдят че лъжеш така.

    13:12 07.01.2026

  • 86 аха

    8 1 Отговор
    тая къса копейка пак намери с какво да плаши мало... умните си последователи. На тях винаги им трябва оправдание, че някой все иска да им вземе нещо, да ги ограничи и затова не могат да развият могъщия си потенциал. Така се оправдават пред себе си , защо не са постигнали нищо в жалкия си животец.

    Коментиран от #98

    13:12 07.01.2026

  • 87 Вицът на деня

    3 0 Отговор
    “България вече няма валута, а следващите стъпки са налице - ликвидиране на армията, парлама мента, правителството и държавата”. Ех, олекна ми ; значи си имаме армия , парламент, правителство и държава ! Остана само да ги видим.

    13:15 07.01.2026

  • 88 Бабони

    2 0 Отговор
    Ако ти кажат че заминаваш за Русия довечера,ще те свие стомаха.

    13:15 07.01.2026

  • 89 хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "Ако старчетата":

    Путин няма кой да го пита при разпределянето, той е при неможачите. С неговата смешна икономика и още по-смешна армия какво ще направи

    13:20 07.01.2026

  • 90 Хмхмхмхмх

    2 1 Отговор
    И да се знае- НЯМА КАК да има / обща европейска държава/, ако дори САМО ЕДНА държава в ЕС ОТКАЖЕ да ратифицира документа, с който се създава обща европейска държава. Костадинов, защо откровено ЛЪЖЕШ всеки неюрист в България, колко ти плаща русия затова и в каква валута, м....

    Коментиран от #92

    13:20 07.01.2026

  • 91 Историк

    7 2 Отговор
    Злобният нацист копейкин държи отдавна сметките си в евро и строи палатите си в евро. За съжаление промитите български мозъци вярват на лъжците, мошениците и крадците и гласуват за тях и приемат шашмите им. Затова всичко става толкова трудно и бавно и сме толкова изостанали. Браво на всички,които работиха по преминаване към еврото и дано преимуществото на България бъде разбрано. Дано властта на антибългарите бъде максимално ограничена.

    13:20 07.01.2026

  • 92 хехе

    1 2 Отговор

    До коментар #90 от "Хмхмхмхмх":

    а не си ли си сетил , че може да има само от държави които искат. Който не иска, да се оправят както намери за добре. Но съм сигурен че тогава доста от сега подскачащите ще се замислят дали искат да са сами .

    13:23 07.01.2026

  • 93 Някой

    4 3 Отговор
    Ще решим проблема!!! НЯМА ДА ГЛАСУВАМЕ за РАЗРЕЖДАНЕ!!!!

    13:24 07.01.2026

  • 94 даа

    3 3 Отговор
    ако Възраждане искат хората да гласуват за тях, да кажат поне една кауза за която са се преборили сами те. Само празни приказки в бъдеще време. А сетих се за една ... коцето си построи къща за няколко милиона евра и всички има сметки в евра. Всичката им пара е в свирката

    13:27 07.01.2026

  • 95 българия е руска

    3 1 Отговор
    крим и българия са руски

    13:31 07.01.2026

  • 96 Никой

    1 0 Отговор
    След Еврозоната, тази година с българска валута къде ще заведеш Флора - Цвета Стратиева от БНТ за интервю ?

    13:39 07.01.2026

  • 97 ...

    3 0 Отговор
    Тоя пак се изходи по въпрос, който не разбира...

    13:40 07.01.2026

  • 98 Стига фалшифицира лайкове

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "аха":

    Няма как да имаш толкова плюсове извън контекста на останалите мнения.

    13:41 07.01.2026

  • 99 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ще остане единствено "заведението" ти, в което ще бър шем дир ници с рубли

    13:43 07.01.2026

  • 100 Тебе точно, Коце,

    2 0 Отговор
    те водят малко по-встрани и отзад.

    13:43 07.01.2026

  • 101 КГБ

    1 0 Отговор
    Агент Костя, ти си пълен провал. Време ти е да скачаш от балкона...

    13:45 07.01.2026

  • 102 Питане

    0 0 Отговор
    Кое от "предсказанията" на тази руска под Лога се сбъдна.
    А кажете САМО за ЕДНО, блат.ници !!!

    13:46 07.01.2026

  • 103 Хе!

    0 0 Отговор
    Като не ти харесва Европа, господин Копейчицки, дестинацията я познаваш! Никой не те кара зорлем да получаваш заплата в евро и държиш евродепутати в Брюксел! Просто изтегли Волгин и го командировай в Масква, а заплатите си, ти и парламентарния ти прайд дарете за Българската Коледа!

    13:48 07.01.2026

  • 104 Не Брежнев,

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Някой":

    А Никита Сергеевич Хрушчов ! Факт!

    13:52 07.01.2026

