Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов: Не съм уличил кмета Коцев в престъпление

Вече заявих, че показанията ми пред КПК, са дадени под натиск и заплахи. Такова уточнение прави бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов във Facebook профила си.
В показанията си не съм уличил кмета на Община Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление. Всеки опит думите ми да се представят като обвинение е манипулация, подчертава Иванов.
Припомняме, че нов съдебен състав на Софийския апелативен съд трябва да бъде избран със системата за случайно разпределение на делата и да се произнесе за ареста на Благомир Коцев, след като и съдия Георги Ушев се отказа, посочи БНР.
Днес във Варна ще се проведе протестно шествие в подкрепа на задържания варненски кмет.
1 1212
Кой оказа натиск и заплахи? Кой?
Коментиран от #16
16:09 22.09.2025
2 граждани
Коментиран от #21, #31
16:09 22.09.2025
3 Един
Коментиран от #13, #18
16:10 22.09.2025
4 Промяна
16:11 22.09.2025
5 На физиономията
16:12 22.09.2025
6 Промяна
16:13 22.09.2025
7 Промяна
16:14 22.09.2025
8 Промяна
16:14 22.09.2025
9 харвар
16:16 22.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Край
16:25 22.09.2025
12 Анонимен
16:40 22.09.2025
13 авто фен
До коментар #3 от "Един":Няма такива, защото прокуратурата не го пита, въпреки че адвоката му изисква той да даде показания!
16:45 22.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 авто фен
16:46 22.09.2025
16 Да ти уточня
До коментар #1 от "1212":Точно КОЙ, демек Делян Славчев Пеевски чрез неговите марионетки в следствие,полиция и прокуратура!
16:48 22.09.2025
17 пЛАЩАТ ЛИ ВИ ЗАТОВА?
16:48 22.09.2025
18 Соломон
До коментар #3 от "Един":Как така сам е отишал да дава показания под натиск.И ако не е уличавал кмета тогава от какво се отказва
Коментиран от #29
16:54 22.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 пиленцето от монако
Коментиран от #24
16:56 22.09.2025
21 голем дебил
До коментар #2 от "граждани":Ма разбира се че ще ни осъди.Те и ония в Хага същите като вас.Гарван гарвану око не вади.
16:56 22.09.2025
22 Промяна
Коментиран от #41
16:57 22.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Промяна
До коментар #20 от "пиленцето от монако":20 ДА ТЕ ХВАНЕ ЗАКОНЪТ ТЕБ ЗА ЛЪЖИТЕ КОИТО ДРАСКАШ ТУК 20 КОГА
Коментиран от #28
16:58 22.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 пиленцето от монако
Коментиран от #37
17:00 22.09.2025
28 пиленцето от монако
До коментар #24 от "Промяна":Е с тая поръчкова прокуратура на Пее3вски и Бойко мутрата хваща само които не им харесват. Що не пита откъде са му парите на Пеевски и защ
о е уличен от САЩ в корупция,както финансовия министър на ГЕРБ Влади Горанов?
Коментиран от #32, #34
17:01 22.09.2025
29 Сам ли е отишъл?
До коментар #18 от "Соломон":Значи... привикали са го разпитват, без да знае за какво. Оказали са му натиск при разпита, опъвал се е, после може да е получил заплахи. Не може ли?
Коментиран от #56
17:01 22.09.2025
30 Промяна
Коментиран от #35, #36
17:02 22.09.2025
31 Забележка!
До коментар #2 от "граждани":Европейският съд по правата на човека е в Страсбург!
17:03 22.09.2025
32 Промяна
До коментар #28 от "пиленцето от монако":28 НЕКА ЗАПОЧНАТ ПЪРВО ОТ ТЕБ ЗА ЛЪЖИТЕ КОИТО ДРАСКАШ ТУК И СИ НЕДОСЕГАЕМ 28 ЗАКОНИ П.АВИЛА ЯВНО ЗА ТЕБ НЕ ВАЖАТ
Коментиран от #33
17:03 22.09.2025
33 пиленцето от монако
До коментар #32 от "Промяна":Е поръчковата прокуратура на Пеевски и Бойко само с такива се занимава.
Що не пита откъде са парите на Пеевски? И защо е в списъка за корупция на партнъорите ни от САЩ,както Влади Горанов? И на САЩ и Великобритания ли ще им повдигне обвинение нащата поръчкова прокуратура?
17:06 22.09.2025
34 Промяна
До коментар #28 от "пиленцето от монако":28 Върви лично в прокуратурата и потърси сметка 28 ИЛИ пък върви питай един кой си откъде има пари ЗАЩО САМО ТУК ДРАСКАШ ПРОСТОТИИТЕ СИ ТУК НЕ МУ Е МЯСТОТО
Коментиран от #38
17:06 22.09.2025
35 Ааа, напротив!
До коментар #30 от "Промяна":След случая с кметиците от Младост, това стана важна тема!
Коментиран от #39
17:06 22.09.2025
36 авто фен
До коментар #30 от "Промяна":Коцев е политически затворник на завладяната държава от курумпирания Пеевски и курумпетата от ГЕРБ,начело с Бойко и Влади Горанов!
Коментиран от #42
17:07 22.09.2025
37 Промяна
До коментар #27 от "пиленцето от монако":27 ТУК НЕ Е МЯСТОТО 27 ВЪРВИ ЛИЧНО В ПРОКУРАТУРАТА 27 А ТОВА ТВОЕТО СА ЛЪЖИ 27 ЗАЩО НЕ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА ТЕЗИ ЛЪЖЦИ ПО САЙТОВЕТЕ
17:07 22.09.2025
38 пиленцето от монако
До коментар #34 от "Промяна":Това е работа на прокуратурата и комисия за противодействие на корупцията, но те са на ПЕевски и не закачат Пеевски, Герб и свои хора.Това е завладяната държава.
Коментиран от #45
17:08 22.09.2025
39 Промяна
До коментар #35 от "Ааа, напротив!":35 ТОГАВА СПРИ ДА ЛЪЖЕШ ЗАЩОТО НАПИСАНОТО ОТ ТЕБ Е ЛЪЖА
Коментиран от #43, #44
17:09 22.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Кой запис с Василев?
До коментар #22 от "Промяна":И аз да попитам в тази връзка, инфантилните лични нападки, които са похват на махленските клюкарки,може ли да бъдат аргумент в спор между народни представители?
17:11 22.09.2025
42 Промяна
До коментар #36 от "авто фен":36 ТУК НЕ Е МЯСТОТО 36 ДА РАЗП.ОСТРАНЯВАШ ДО ПРИПАДЪК ЛЪЖИ КАКВО ТЕЕ ГРИЖА ТЕБ ЛИЧНО ЗА КОЦЕВ ТИ АКО СГАФИШ КОЦЕВЛИЧНО ЩЕ ТЕ ЗАЩИТАВА ЛИ 36 КАТО ТИ ЧЕТА ГЛУПОСТИТЕ ВСЕКИ МОЖЕ ДА КРАДЕ ДА ЛЪЖЕ ДА ЗАПЛАШВА ДА ТЕРОРИЗИРА НЯМА НУЖДА ОТ ИНСТИТУЦИИ ТУК НАЛИ
Коментиран от #46
17:12 22.09.2025
43 пиленцето от монако
До коментар #39 от "Промяна":Няма как написаното от мен да е лъжа, значи лъжат САЩ и Великобритания. Те посочват Пеевски и Горанов за корумпирани български политици, а не Коцев. Коцев е политически затворник на Пеевската прокуратура,която не гио разследва откъде е станал милионер, при положение,че негови фирми са източвали КТБ И ББР.
Коментиран от #48
17:12 22.09.2025
44 Ти трябва да спреш да пишеш!
До коментар #39 от "Промяна":Кое е лъжа?
17:12 22.09.2025
45 Промяна
До коментар #38 от "пиленцето от монако":БРЕЙ ТОЗИ ПЕЕВСКИ Е НАВСЯКЪДЕ МАЛОУМНИЦИТЕ СПРЕТЕ ДА РАЗПРОСТРАНАВАТЕ ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИИ ДЪРЖАВАТА НИ
Коментиран от #47
17:14 22.09.2025
46 пиленцето от монако
До коментар #42 от "Промяна":Институциите са на Пеевски и Бойко. Затова срещу тях няма обвинения и разследвания,въпреки,че са посочени от партъорите ни от САЩ и Великобритания като корумпирани Пеевски и Горанов. Защо прокуратурата само не ги разследва?? Защо не разследва как фирми на Пеевски източиха КТБ?? ББР?
Коментиран от #49
17:14 22.09.2025
47 пиленцето от монако
До коментар #45 от "Промяна":Не са лъжи, САЩ и Великобритания го казват,че Пеевски е курумпиран, не аз!
Коментиран от #52
17:15 22.09.2025
48 Промяна
До коментар #43 от "пиленцето от монако":36 ТУК НЕ Е МЯСТОТО 36 ДА РАЗП.ОСТРАНЯВАШ ДО ПРИПАДЪК ЛЪЖИ КАКВО ТЕЕ ГРИЖА ТЕБ ЛИЧНО ЗА КОЦЕВ ТИ АКО СГАФИШ КОЦЕВЛИЧНО ЩЕ ТЕ ЗАЩИТАВА ЛИ 36 КАТО ТИ ЧЕТА ГЛУПОСТИТЕ ВСЕКИ МОЖЕ ДА КРАДЕ ДА ЛЪЖЕ ДА ЗАПЛАШВА ДА ТЕРОРИЗИРА НЯМА НУЖДА ОТ ИНСТИТУЦИИ ТУК НАЛИ
Коментиран от #50
17:16 22.09.2025
49 Промяна
До коментар #46 от "пиленцето от монако":Ако беше така ти и няколкото дописници първи щяха да ви приберат за разпространение на лъжи СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ
Коментиран от #51, #53
17:17 22.09.2025
50 пиленцето от монако
До коментар #48 от "Промяна":Не съм казвал,че някой може да заплашва и тероризира, нито Коцев е тероризирал някой! Казвам,че САЩ и Великобритания обявиха Пеевски и Горабов от герб за корумпирани,а нашата прокуратура не ги разследва. Това не са лъжи.
Коментиран от #54
17:18 22.09.2025
51 пиленцето от мунаку
До коментар #49 от "Промяна":Кой се занимава с коментарите. прокуратурата удря политически противници на корумпирания Пеевски и ГЕРБ! Никоге обвинения срещу Пеевски откъде са му милионите или срещу Бойко и Горанов, въпреки че опростиха 600млн. данъци на Божков! Факти!
17:19 22.09.2025
52 Промяна
До коментар #47 от "пиленцето от монако":ТУК Е БЪЛГАРИЯ 47 БЪЛГАРИЯ ТУК ВАЖАТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ И НЕЗНАМ ЗАЩО НЕСЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ТЕБ ЗА НАБЕЖДАВАНЕТО ТИ НА ЛИДЕР НЕЗНАМ
Коментиран от #57
17:19 22.09.2025
53 авто фен
До коментар #49 от "Промяна":Значи САЩ и Великобритания лъжат,чеГоранов от Герб и Пеевски са корумпурани? Така ли? Що не ги съди някой?
17:20 22.09.2025
54 Промяна
До коментар #50 от "пиленцето от монако":ТУК Е БЪЛГАРИЯ ТУК Е БЪЛГАРИЯ А МАГНИТСКИ ПЪРВО ПРОЧЕТИ КАКВО Е И ТОГАВАНАБЕЖДАВАЙ И ОЩЕ НЕЩО ИМА И ДРУГИ МАГНИТСКИ ЗНАЕШ ЛИ БЪЛГАРСКИ ЗАКОНИ СА ТУК
Коментиран от #59
17:21 22.09.2025
55 Тома
17:21 22.09.2025
56 Соломон
До коментар #29 от "Сам ли е отишъл?":Ами не може.Защото той е адвокат.Тръгва от Варна за София след като прокуратурата обявава че има близък на кмета който е свидетел.А той действително е свидетел защото е бил част от изнудването и изнусвачите.Пристига във София в 19,30 и е останал там само 2 часа.И след като не е дал показания срещу Коцев от какво се отказва тогава
Коментиран от #58
17:22 22.09.2025
57 пиленцето от мунаку
До коментар #52 от "Промяна":Еми така е удобно,л важат бг законите,щото институциите са овладяни от милиардера Пеевски,кой ще го разследва,въпреки че нашите партъори САЩ и Великобритания,които са законови държави,а не ние, ние сме завладяна от Пеевяски държава, САЩ и Британия заявяват с името си ,че Пеевски е корумпиран,нашата прокуратура казва не е вярно идеален е , милиардер , не ни интересува да си докаже доходите!
17:22 22.09.2025
58 пиленцето от мунаку
До коментар #56 от "Соломон":Прокуратурата обяви неговите показания още преди той да ги е дал. прокуратурата на Пеевски става въпрос.
17:23 22.09.2025
59 пиленцето от мунаку
До коментар #54 от "Промяна":Те и в Русия и Беларус и в Северна Корея си имат техни закони и не признават Магнитски, но са завладени държави диктатури. Така правят завладените държави,кво да кажат друго,как да се оправдаят,че очеваден милиардер корумпиран институциите не го разследват!
17:27 22.09.2025