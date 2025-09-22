Новини
България »
Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов: Не съм уличил кмета Коцев в престъпление

22 Септември, 2025 16:07

Днес във Варна ще се проведе протестно шествие в подкрепа на задържания варненски кмет

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов: Не съм уличил кмета Коцев в престъпление - 1
Снимка: Община Варна
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вече заявих, че показанията ми пред КПК, са дадени под натиск и заплахи. Такова уточнение прави бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов във Facebook профила си.

В показанията си не съм уличил кмета на Община Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление. Всеки опит думите ми да се представят като обвинение е манипулация, подчертава Иванов.

Припомняме, че нов съдебен състав на Софийския апелативен съд трябва да бъде избран със системата за случайно разпределение на делата и да се произнесе за ареста на Благомир Коцев, след като и съдия Георги Ушев се отказа, посочи БНР.

Днес във Варна ще се проведе протестно шествие в подкрепа на задържания варненски кмет.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1212

    33 3 Отговор
    "Вече заявих, че показанията ми пред КПК, са дадени под натиск и заплахи."
    Кой оказа натиск и заплахи? Кой?

    Коментиран от #16

    16:09 22.09.2025

  • 2 граждани

    20 11 Отговор
    Кмета на Варна като осъди нашият съд и прокуратура в Хага , млионите да ги дават виновниците а не народа !

    Коментиран от #21, #31

    16:09 22.09.2025

  • 3 Един

    26 3 Отговор
    Ако показанията са дадени под натиск следва да си подал жалба за осъществяването му и да си посочил лицата оказали натиск - съответно да има следствени дейности. Има ли такива?

    Коментиран от #13, #18

    16:10 22.09.2025

  • 4 Промяна

    10 13 Отговор
    Завладените защо не разкажете за Василев как скача от вторият етаж за да избяга от съдружниците си

    16:11 22.09.2025

  • 5 На физиономията

    15 12 Отговор
    му пише "ПОДЛЕЦ" ! Тръгнал да се оправдава !

    16:12 22.09.2025

  • 6 Промяна

    13 13 Отговор
    А този господин се сетил няколко месеца какво да измисли Какво ме интересува Коцев и незнам кой си България не се върти около житието на тези

    16:13 22.09.2025

  • 7 Промяна

    11 7 Отговор
    Завладените медии НИТО по телевизиите нито където и да е се казва за Василев

    16:14 22.09.2025

  • 8 Промяна

    11 7 Отговор
    Завладените защо не разкажете за Василев как скача от вторият етаж за да избяга от съдружниците си

    16:14 22.09.2025

  • 9 харвар

    13 10 Отговор
    ТОВА АДВОКАТЧЕ ЗНАЕ ИГРИТЕ В СЪДА СЕГА ДА БЪДЕ СЪДЕН ЗА ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСТВАНЕ- ДЕМЕК ПОД НАТИСКА НА КИРЦАТА КОСКОРЧО И АКАДЕМИЧЕТО СИ ПРОМЯНЕ ПОКАЗАНИЯТЯ

    16:16 22.09.2025

  • 11 Край

    6 5 Отговор
    Омбре, на муцуната ти пише - "подъл"

    16:25 22.09.2025

  • 12 Анонимен

    9 4 Отговор
    Тоя колко пъти ще си сменя мнението? Кажи последно кой те натисна/заплаши? Ако не каже - или сега си под натиск, или цялата работа ти беше за играчка - да видиш какво ще стане.

    16:40 22.09.2025

  • 13 авто фен

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    Няма такива, защото прокуратурата не го пита, въпреки че адвоката му изисква той да даде показания!

    16:45 22.09.2025

  • 15 авто фен

    5 5 Отговор
    Цяла Бъ;гария знае,че прокуратурата и следствието са на Пеевски и неговата марионетка Боко Тиквата от Герб.

    16:46 22.09.2025

  • 16 Да ти уточня

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "1212":

    Точно КОЙ, демек Делян Славчев Пеевски чрез неговите марионетки в следствие,полиция и прокуратура!

    16:48 22.09.2025

  • 17 пЛАЩАТ ЛИ ВИ ЗАТОВА?

    2 2 Отговор
    КОИ СА ОБИДНИТЕ ДУМИ В КОМЕНТАРА МИ? НЯМА ТАКИВА. ВИЕ ЗАСУШАВАТЕ СВОБОДАТА НА СЛОВАТА. нЯМАТЕ ПРАВО НА ТОВА! вСИЧКО СВЪРЗАНО С пп-дб И ТЯХНИТЕ КМЕТОВЕ ИЗТРИВАТЕ! пЛАЩАТ ЛИ ВИ ЗАТОВА?П

    16:48 22.09.2025

  • 18 Соломон

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    Как така сам е отишал да дава показания под натиск.И ако не е уличавал кмета тогава от какво се отказва

    Коментиран от #29

    16:54 22.09.2025

  • 20 пиленцето от монако

    3 2 Отговор
    Хвани прокуратурата както направи Пеевски и Бойко Борисов и няколко съдии и никога няма да си в затвора. Кой ще ти предяви обвинение, за КТБ и фирмите на Пеевски източили милиони от КТб никоя прокуратура не пита, за къщата в Барселона, за митниците и Ало Ванъо никой не пита Бойко,

    Коментиран от #24

    16:56 22.09.2025

  • 21 голем дебил

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "граждани":

    Ма разбира се че ще ни осъди.Те и ония в Хага същите като вас.Гарван гарвану око не вади.

    16:56 22.09.2025

  • 22 Промяна

    3 1 Отговор
    ТУК Е МЯСТО САМО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЕДНИ КОИТО ДРАСКАТ СТАТИИ И ДРУГИ КОИТО ДОПИСНИЦИ ЯРОСТНО СЕ ХВЪРЛЯТ ДА ОБИЖДАТ ДА ОЧЕРНЯТ ДА ЗАПЛАШВАТ ДА РАЗДАВАТ ПРИСЪДИ ТОВА СА ПРОМЕНЧИЦИТЕ ТУК АКО НЯКОЙ ИМА РАЗЛИЧНО МНЕНИЕ СЕ ОПИТВАТ ДА ГО ПОДИГРАВАТ А ТЕЛЕВИЗИИТЕ ПАК ТАКА КЪДЕ Е ЗАПИСЪТ С ВАСИЛЕВ НОВА БТВ САЙТОВЕТЕ МЪЛЧАТ

    Коментиран от #41

    16:57 22.09.2025

  • 24 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "пиленцето от монако":

    20 ДА ТЕ ХВАНЕ ЗАКОНЪТ ТЕБ ЗА ЛЪЖИТЕ КОИТО ДРАСКАШ ТУК 20 КОГА

    Коментиран от #28

    16:58 22.09.2025

  • 27 пиленцето от монако

    2 2 Отговор
    Никоя прокуратура не е повдигнала обвиняния за корупция на финансовия министър на ГЕРБ Горанов, посочен за корумпиран от партъорите ни от САЩ и Великобритания , както и Пеевски! Тоя Пеевски даже е в управлението и институциите са негови и дръжи ГЕРБ и Бойко на каишка.

    Коментиран от #37

    17:00 22.09.2025

  • 28 пиленцето от монако

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    Е с тая поръчкова прокуратура на Пее3вски и Бойко мутрата хваща само които не им харесват. Що не пита откъде са му парите на Пеевски и защ
    о е уличен от САЩ в корупция,както финансовия министър на ГЕРБ Влади Горанов?

    Коментиран от #32, #34

    17:01 22.09.2025

  • 29 Сам ли е отишъл?

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Значи... привикали са го разпитват, без да знае за какво. Оказали са му натиск при разпита, опъвал се е, после може да е получил заплахи. Не може ли?

    Коментиран от #56

    17:01 22.09.2025

  • 30 Промяна

    2 2 Отговор
    И още нещо СПРЕТЕ ПОСТОЯННО ДА ПИШЕТЕ ЗА КОЦЕВ И ОЩЕ НЕЗНАМ КОЙ ХОДИЛ ДА СЕ ТЪРКАЛЯ ПО УЛИЦИТЕ СВЕТЪТ НЕ СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ТЕЗИ

    Коментиран от #35, #36

    17:02 22.09.2025

  • 31 Забележка!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "граждани":

    Европейският съд по правата на човека е в Страсбург!

    17:03 22.09.2025

  • 32 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "пиленцето от монако":

    28 НЕКА ЗАПОЧНАТ ПЪРВО ОТ ТЕБ ЗА ЛЪЖИТЕ КОИТО ДРАСКАШ ТУК И СИ НЕДОСЕГАЕМ 28 ЗАКОНИ П.АВИЛА ЯВНО ЗА ТЕБ НЕ ВАЖАТ

    Коментиран от #33

    17:03 22.09.2025

  • 33 пиленцето от монако

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    Е поръчковата прокуратура на Пеевски и Бойко само с такива се занимава.
    Що не пита откъде са парите на Пеевски? И защо е в списъка за корупция на партнъорите ни от САЩ,както Влади Горанов? И на САЩ и Великобритания ли ще им повдигне обвинение нащата поръчкова прокуратура?

    17:06 22.09.2025

  • 34 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "пиленцето от монако":

    28 Върви лично в прокуратурата и потърси сметка 28 ИЛИ пък върви питай един кой си откъде има пари ЗАЩО САМО ТУК ДРАСКАШ ПРОСТОТИИТЕ СИ ТУК НЕ МУ Е МЯСТОТО

    Коментиран от #38

    17:06 22.09.2025

  • 35 Ааа, напротив!

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    След случая с кметиците от Младост, това стана важна тема!

    Коментиран от #39

    17:06 22.09.2025

  • 36 авто фен

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    Коцев е политически затворник на завладяната държава от курумпирания Пеевски и курумпетата от ГЕРБ,начело с Бойко и Влади Горанов!

    Коментиран от #42

    17:07 22.09.2025

  • 37 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "пиленцето от монако":

    27 ТУК НЕ Е МЯСТОТО 27 ВЪРВИ ЛИЧНО В ПРОКУРАТУРАТА 27 А ТОВА ТВОЕТО СА ЛЪЖИ 27 ЗАЩО НЕ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА ТЕЗИ ЛЪЖЦИ ПО САЙТОВЕТЕ

    17:07 22.09.2025

  • 38 пиленцето от монако

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Промяна":

    Това е работа на прокуратурата и комисия за противодействие на корупцията, но те са на ПЕевски и не закачат Пеевски, Герб и свои хора.Това е завладяната държава.

    Коментиран от #45

    17:08 22.09.2025

  • 39 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ааа, напротив!":

    35 ТОГАВА СПРИ ДА ЛЪЖЕШ ЗАЩОТО НАПИСАНОТО ОТ ТЕБ Е ЛЪЖА

    Коментиран от #43, #44

    17:09 22.09.2025

  • 41 Кой запис с Василев?

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    И аз да попитам в тази връзка, инфантилните лични нападки, които са похват на махленските клюкарки,може ли да бъдат аргумент в спор между народни представители?

    17:11 22.09.2025

  • 42 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "авто фен":

    36 ТУК НЕ Е МЯСТОТО 36 ДА РАЗП.ОСТРАНЯВАШ ДО ПРИПАДЪК ЛЪЖИ КАКВО ТЕЕ ГРИЖА ТЕБ ЛИЧНО ЗА КОЦЕВ ТИ АКО СГАФИШ КОЦЕВЛИЧНО ЩЕ ТЕ ЗАЩИТАВА ЛИ 36 КАТО ТИ ЧЕТА ГЛУПОСТИТЕ ВСЕКИ МОЖЕ ДА КРАДЕ ДА ЛЪЖЕ ДА ЗАПЛАШВА ДА ТЕРОРИЗИРА НЯМА НУЖДА ОТ ИНСТИТУЦИИ ТУК НАЛИ

    Коментиран от #46

    17:12 22.09.2025

  • 43 пиленцето от монако

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Промяна":

    Няма как написаното от мен да е лъжа, значи лъжат САЩ и Великобритания. Те посочват Пеевски и Горанов за корумпирани български политици, а не Коцев. Коцев е политически затворник на Пеевската прокуратура,която не гио разследва откъде е станал милионер, при положение,че негови фирми са източвали КТБ И ББР.

    Коментиран от #48

    17:12 22.09.2025

  • 44 Ти трябва да спреш да пишеш!

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Промяна":

    Кое е лъжа?

    17:12 22.09.2025

  • 45 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "пиленцето от монако":

    БРЕЙ ТОЗИ ПЕЕВСКИ Е НАВСЯКЪДЕ МАЛОУМНИЦИТЕ СПРЕТЕ ДА РАЗПРОСТРАНАВАТЕ ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИИ ДЪРЖАВАТА НИ

    Коментиран от #47

    17:14 22.09.2025

  • 46 пиленцето от монако

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Промяна":

    Институциите са на Пеевски и Бойко. Затова срещу тях няма обвинения и разследвания,въпреки,че са посочени от партъорите ни от САЩ и Великобритания като корумпирани Пеевски и Горанов. Защо прокуратурата само не ги разследва?? Защо не разследва как фирми на Пеевски източиха КТБ?? ББР?

    Коментиран от #49

    17:14 22.09.2025

  • 47 пиленцето от монако

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Промяна":

    Не са лъжи, САЩ и Великобритания го казват,че Пеевски е курумпиран, не аз!

    Коментиран от #52

    17:15 22.09.2025

  • 48 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "пиленцето от монако":

    36 ТУК НЕ Е МЯСТОТО 36 ДА РАЗП.ОСТРАНЯВАШ ДО ПРИПАДЪК ЛЪЖИ КАКВО ТЕЕ ГРИЖА ТЕБ ЛИЧНО ЗА КОЦЕВ ТИ АКО СГАФИШ КОЦЕВЛИЧНО ЩЕ ТЕ ЗАЩИТАВА ЛИ 36 КАТО ТИ ЧЕТА ГЛУПОСТИТЕ ВСЕКИ МОЖЕ ДА КРАДЕ ДА ЛЪЖЕ ДА ЗАПЛАШВА ДА ТЕРОРИЗИРА НЯМА НУЖДА ОТ ИНСТИТУЦИИ ТУК НАЛИ

    Коментиран от #50

    17:16 22.09.2025

  • 49 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "пиленцето от монако":

    Ако беше така ти и няколкото дописници първи щяха да ви приберат за разпространение на лъжи СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ

    Коментиран от #51, #53

    17:17 22.09.2025

  • 50 пиленцето от монако

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Промяна":

    Не съм казвал,че някой може да заплашва и тероризира, нито Коцев е тероризирал някой! Казвам,че САЩ и Великобритания обявиха Пеевски и Горабов от герб за корумпирани,а нашата прокуратура не ги разследва. Това не са лъжи.

    Коментиран от #54

    17:18 22.09.2025

  • 51 пиленцето от мунаку

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Промяна":

    Кой се занимава с коментарите. прокуратурата удря политически противници на корумпирания Пеевски и ГЕРБ! Никоге обвинения срещу Пеевски откъде са му милионите или срещу Бойко и Горанов, въпреки че опростиха 600млн. данъци на Божков! Факти!

    17:19 22.09.2025

  • 52 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "пиленцето от монако":

    ТУК Е БЪЛГАРИЯ 47 БЪЛГАРИЯ ТУК ВАЖАТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ И НЕЗНАМ ЗАЩО НЕСЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ТЕБ ЗА НАБЕЖДАВАНЕТО ТИ НА ЛИДЕР НЕЗНАМ

    Коментиран от #57

    17:19 22.09.2025

  • 53 авто фен

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Промяна":

    Значи САЩ и Великобритания лъжат,чеГоранов от Герб и Пеевски са корумпурани? Така ли? Що не ги съди някой?

    17:20 22.09.2025

  • 54 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "пиленцето от монако":

    ТУК Е БЪЛГАРИЯ ТУК Е БЪЛГАРИЯ А МАГНИТСКИ ПЪРВО ПРОЧЕТИ КАКВО Е И ТОГАВАНАБЕЖДАВАЙ И ОЩЕ НЕЩО ИМА И ДРУГИ МАГНИТСКИ ЗНАЕШ ЛИ БЪЛГАРСКИ ЗАКОНИ СА ТУК

    Коментиран от #59

    17:21 22.09.2025

  • 55 Тома

    0 0 Отговор
    А къде те натиснаха бе батко там където най боли ли.От зад

    17:21 22.09.2025

  • 56 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Сам ли е отишъл?":

    Ами не може.Защото той е адвокат.Тръгва от Варна за София след като прокуратурата обявава че има близък на кмета който е свидетел.А той действително е свидетел защото е бил част от изнудването и изнусвачите.Пристига във София в 19,30 и е останал там само 2 часа.И след като не е дал показания срещу Коцев от какво се отказва тогава

    Коментиран от #58

    17:22 22.09.2025

  • 57 пиленцето от мунаку

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Промяна":

    Еми така е удобно,л важат бг законите,щото институциите са овладяни от милиардера Пеевски,кой ще го разследва,въпреки че нашите партъори САЩ и Великобритания,които са законови държави,а не ние, ние сме завладяна от Пеевяски държава, САЩ и Британия заявяват с името си ,че Пеевски е корумпиран,нашата прокуратура казва не е вярно идеален е , милиардер , не ни интересува да си докаже доходите!

    17:22 22.09.2025

  • 58 пиленцето от мунаку

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Соломон":

    Прокуратурата обяви неговите показания още преди той да ги е дал. прокуратурата на Пеевски става въпрос.

    17:23 22.09.2025

  • 59 пиленцето от мунаку

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Промяна":

    Те и в Русия и Беларус и в Северна Корея си имат техни закони и не признават Магнитски, но са завладени държави диктатури. Така правят завладените държави,кво да кажат друго,как да се оправдаят,че очеваден милиардер корумпиран институциите не го разследват!

    17:27 22.09.2025

