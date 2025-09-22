Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов: Не съм уличил кмета Коцев в престъпление

Вече заявих, че показанията ми пред КПК, са дадени под натиск и заплахи. Такова уточнение прави бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов във Facebook профила си.

В показанията си не съм уличил кмета на Община Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление. Всеки опит думите ми да се представят като обвинение е манипулация, подчертава Иванов.

Припомняме, че нов съдебен състав на Софийския апелативен съд трябва да бъде избран със системата за случайно разпределение на делата и да се произнесе за ареста на Благомир Коцев, след като и съдия Георги Ушев се отказа, посочи БНР.

Днес във Варна ще се проведе протестно шествие в подкрепа на задържания варненски кмет.