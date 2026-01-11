Новини
Лекарите в "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент

11 Януари, 2026 18:11

Освен наднормено тегло, той има извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване

Лекарите в "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лекари от Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Н.И. Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент на 52 години. Това съобщиха от пресцентъра на болницата, цитирани от БТА.

Мъжът е постъпил по спешност в събота (10 януари) и е бил приет през противошоковата зала на лечебното заведение. Освен наднормено тегло, той има извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване.

От болницата обясниха, че леглата за по-тежки пациенти понасят до 150 кг натоварване, но дежурните медици успяват да осигурят легло, което да издържи тежестта на пациента. Той е настанен с помощта на служители на МВР, санитари и лекари от няколко отделения. А състоянието му налага екипи от няколко структури да обединят усилия, за да постигнат комплексно овладяване на състоянието и стабилизиране.

От „Пирогов” посочиха, че в световен мащаб успеваемостта при овладяване на този тип патология се отчита като изключително ниска с краткотраен ефект.


София / България
