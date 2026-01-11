Проф. Даниел Вълчев: Избирателната ни система е така устроена, че осъжда страната на коалиционни формати на управление

Въпросът за възможния съюзник е един от големите въпроси в политиката. Това каза пред БНР проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет в СУ "Св. Кл. Охридски", бивш министър на образованието.
По думите му избирателната ни система е така устроена - с нисък праг на влизане в парламента, че раздробява политическото представителство, което осъжда страната на коалиционни формати на управление:
"Липсата на политическа култура и твърде силното говорене преди избори създават у хората едно впечатление, че преди вота ще се изпотрепят, а след това правят нещо, което е нередно. В момента сме свидетели на същото. Твърди се, че никой няма да влиза в коалиция с Борисов, но ще видим какво ще се случи. ... Ако либерално ориентираните политически формации имат някакъв добър резултат на изборите, с кого биха управлявали? Казват, че искат абсолютно мнозинство, но това не е реалистично. Затова хората остават малко разочаровани, защото едно говорят преди избори, за да си подобрят резултата, а след това действителността е друга. ... Това колебливо поведение създава у хората усещането за нещо не много праволинейно, а преди изборите - така, след изборите - иначе. Но все пак политиката е и въпрос на някакви компромиси".
Според него България се развива добре, но не може да реши няколко ключови въпроса:
"Не можем да създадем една добре функционираща съдебна система. Това е много важно. Ако не бъде разсечен този възел, няма как другите въпроси да бъдат решени. Второто нещо е, че трябва да се разбере, че когато човек участва в политиката, той постига част от целите си, но не успява да постигне друга част. И е редно да се каже на хората, които са те подкрепили, че си успял това и това, но не си успял друго, защото трябва да се правят и компромиси".
В предаването "Неделя 150" проф. Вълчев коментира международното публично право, като подчерта, че съгласието е най-важното в международните отношения:
"Международното публично право като логика се крепи върху два основни източника - международният договор и международният обичай, но той отново трябва да бъде потвърден от тези, които се съгласяват да го прилагат. ... Ако не възстановим съгласието, т.е. да има някакъв международен ред, който да бъде относително предвидим, човечеството не го чакат добри времена. Ако всеки може да вземе това, което има силите да вземе, ние се връщаме в общество, в което всеки води война на всеки срещу всеки".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НЕ коалиционни формати на управление
Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. И това е истината и по добре по рано да я разберете. Само Още време им трябва и ....
Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет !
Коментиран от #5
17:51 11.01.2026
2 Кабакрадев
17:52 11.01.2026
3 България се развивала добре
Светът ври, а ние не знаем какво да правим и си кютим.
17:53 11.01.2026
4 Не ставаш за нищо!
17:53 11.01.2026
5 Кабакрадев
До коментар #1 от "НЕ коалиционни формати на управление":Значи казваш,2-те прасет..а ,дето смучат държавата,са полезни.....защо.
17:53 11.01.2026
6 Да правят коалиции преди изборите
Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.
17:54 11.01.2026
7 Хипотетично
17:57 11.01.2026
8 Две коалиции трябват преди изборите
17:58 11.01.2026
9 Коста
17:58 11.01.2026
10 Е тъй деее
18:01 11.01.2026
11 Буха ха
18:01 11.01.2026
12 Буха ха
18:02 11.01.2026
13 НЕ коалиционни формати на управление
18:02 11.01.2026
14 Праг за възраст трябва да има
18:05 11.01.2026
15 Наблюдател
България 2026 - каквито професорите, такъв и народа, прости та дрънчат чак.
18:07 11.01.2026
16 По-добра няма на измъдрите!
Коментиран от #21
18:09 11.01.2026
17 Велико народно събрание
18:09 11.01.2026
18 Професоре не знам
18:14 11.01.2026
19 Няма такова нещо
18:14 11.01.2026
20 Всички разведки
18:16 11.01.2026
21 Мажоритарна
До коментар #16 от "По-добра няма на измъдрите!":със 100 депутата!
18:18 11.01.2026