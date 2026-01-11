Новини
Проф. Даниел Вълчев: Избирателната ни система е така устроена, че осъжда страната на коалиционни формати на управление

Проф. Даниел Вълчев: Избирателната ни система е така устроена, че осъжда страната на коалиционни формати на управление

11 Януари, 2026 17:41 455 21

  • даниел вълчев-
  • избирателна система-
  • коалиционни формати-
  • управление

"Липсата на политическа култура и твърде силното говорене преди избори създават у хората едно впечатление, че преди вота ще се изпотрепят, а след това правят нещо, което е нередно. В момента сме свидетели на същото", коментира деканът на Юридическия факултет в СУ "Св. Кл. Охридски"

Проф. Даниел Вълчев: Избирателната ни система е така устроена, че осъжда страната на коалиционни формати на управление - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Въпросът за възможния съюзник е един от големите въпроси в политиката. Това каза пред БНР проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет в СУ "Св. Кл. Охридски", бивш министър на образованието.

По думите му избирателната ни система е така устроена - с нисък праг на влизане в парламента, че раздробява политическото представителство, което осъжда страната на коалиционни формати на управление:

"Липсата на политическа култура и твърде силното говорене преди избори създават у хората едно впечатление, че преди вота ще се изпотрепят, а след това правят нещо, което е нередно. В момента сме свидетели на същото. Твърди се, че никой няма да влиза в коалиция с Борисов, но ще видим какво ще се случи. ... Ако либерално ориентираните политически формации имат някакъв добър резултат на изборите, с кого биха управлявали? Казват, че искат абсолютно мнозинство, но това не е реалистично. Затова хората остават малко разочаровани, защото едно говорят преди избори, за да си подобрят резултата, а след това действителността е друга. ... Това колебливо поведение създава у хората усещането за нещо не много праволинейно, а преди изборите - така, след изборите - иначе. Но все пак политиката е и въпрос на някакви компромиси".

Според него България се развива добре, но не може да реши няколко ключови въпроса:

"Не можем да създадем една добре функционираща съдебна система. Това е много важно. Ако не бъде разсечен този възел, няма как другите въпроси да бъдат решени. Второто нещо е, че трябва да се разбере, че когато човек участва в политиката, той постига част от целите си, но не успява да постигне друга част. И е редно да се каже на хората, които са те подкрепили, че си успял това и това, но не си успял друго, защото трябва да се правят и компромиси".

В предаването "Неделя 150" проф. Вълчев коментира международното публично право, като подчерта, че съгласието е най-важното в международните отношения:

"Международното публично право като логика се крепи върху два основни източника - международният договор и международният обичай, но той отново трябва да бъде потвърден от тези, които се съгласяват да го прилагат. ... Ако не възстановим съгласието, т.е. да има някакъв международен ред, който да бъде относително предвидим, човечеството не го чакат добри времена. Ако всеки може да вземе това, което има силите да вземе, ние се връщаме в общество, в което всеки води война на всеки срещу всеки".


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЕ коалиционни формати на управление

    3 8 Отговор
    Са проблема а атлантическите партии в тях ! Запомнете го ей младите!......
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. И това е истината и по добре по рано да я разберете. Само Още време им трябва и ....
    Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет !

    Коментиран от #5

    17:51 11.01.2026

  • 2 Кабакрадев

    5 2 Отговор
    Римските гласове вече са обезпечени....от парите ,дадени уж за наводнените Карловски села......е има милио...ни и за лични нужди.

    17:52 11.01.2026

  • 3 България се развивала добре

    4 2 Отговор
    Накъде бе?
    Светът ври, а ние не знаем какво да правим и си кютим.

    17:53 11.01.2026

  • 4 Не ставаш за нищо!

    3 3 Отговор
    У лево!

    17:53 11.01.2026

  • 5 Кабакрадев

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "НЕ коалиционни формати на управление":

    Значи казваш,2-те прасет..а ,дето смучат държавата,са полезни.....защо.

    17:53 11.01.2026

  • 6 Да правят коалиции преди изборите

    3 1 Отговор
    Според конституцията е така
    Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
    (2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
    (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

    17:54 11.01.2026

  • 7 Хипотетично

    1 3 Отговор
    Който откровенно си признае, че ще управлява в коалиционно мнозинство преди изборите, би получил доверието на нови симпатизанти. Конституцията е възможно най-демократична и не се губи нито един глас, но в районирането може да се направят корекции, за да са равнопоставени депутатите по броя на избирателите си.

    17:57 11.01.2026

  • 8 Две коалиции трябват преди изборите

    3 3 Отговор
    Атлантическо престъпна и коалиция на нормалните хора . Всичко друго е измама и подмяна на вота на хората. Ясни програми и червени линии са нужни

    17:58 11.01.2026

  • 9 Коста

    4 2 Отговор
    Професуре накрая ще видиш зор зурна ще направят България президенцка республика защото Борисов одъртява а иска да е президент поне 2 3 4 мандата докат омре.

    17:58 11.01.2026

  • 10 Е тъй деее

    3 2 Отговор
    (преди вота ще се изпотрепят, а след това правят нещо, което е нередно) Затова коалиции само предо изборите! За да не правят после престъпни атлантически сглобки и да мамят хората както ПП-ДБ, ИТН и БСП-ОЛ направиха последните години

    18:01 11.01.2026

  • 11 Буха ха

    4 1 Отговор
    Никаква иьнорателна система не е в състояние да се пребори с простотията и овчедушието на народонаселението

    18:01 11.01.2026

  • 12 Буха ха

    4 1 Отговор
    Никаква избирателна система не е в състояние да се пребори с простотията и овчедушието на народонаселението

    18:02 11.01.2026

  • 13 НЕ коалиционни формати на управление

    1 3 Отговор
    са проблема а атлантическите партии в тях ! Запомнете го ей младите! Това е истината !

    18:02 11.01.2026

  • 14 Праг за възраст трябва да има

    1 1 Отговор
    Под 35-40 години в листите килеши да няма. Нито опит, нито емпатия имат .... и забрана за хора с двойно гражданство задължително !

    18:05 11.01.2026

  • 15 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Констатирам само тъжната истина.
    България 2026 - каквито професорите, такъв и народа, прости та дрънчат чак.

    18:07 11.01.2026

  • 16 По-добра няма на измъдрите!

    0 1 Отговор
    Не пипайте системата!

    Коментиран от #21

    18:09 11.01.2026

  • 17 Велико народно събрание

    0 1 Отговор
    Атлантизма да бъде обявен за престъпна античовешка идеология и тотална лустрация на всички участвали в правителства и парламенти от атлантически партии последните 36 години на атлантическо нацистки погром на държавата ни

    18:09 11.01.2026

  • 18 Професоре не знам

    0 0 Отговор
    Какво преподаваш но в страната на битово ниво има страхотни престъпления. Едни и същи хора лъжат и крадат от околните. В същото време лъжат и крадат от държавата. Участват в трафик на хора и на наркотици , участват в поредици от криминални и административни престъпления , но понеже са "сътрудници" което е много странно и никой нищо. Забравих да кажа че са биячи и никой нищо. Винаги са прикривани от вашите възпитаници юристи на длъжности в Силовите министерства. Нямам думи чудя се как се живее така. Как още съм жива. Защото визирам конкретен случай на потресаващи мошеници и мошеничества.

    18:14 11.01.2026

  • 19 Няма такова нещо

    0 0 Отговор
    Международното публично право НЕ СЕ крепи нито на международният договор, нито на международният обичай.... САЩ са жив пример за това. Нищо не е верно от написаното от Даниелчо Вълчев....Изказ лишен от съдържание и фактология

    18:14 11.01.2026

  • 20 Всички разведки

    0 0 Отговор
    активизираха,да обикалят студията!

    18:16 11.01.2026

  • 21 Мажоритарна

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "По-добра няма на измъдрите!":

    със 100 депутата!

    18:18 11.01.2026

Новини по градове:
