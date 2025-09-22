Новини
Проф. Огнян Минчев: Основният проблем е липсата на отговорност в българската политика

Проф. Огнян Минчев: Основният проблем е липсата на отговорност в българската политика

22 Септември, 2025

Родината ни се намира в институционален и психологически вакуум

Проф. Огнян Минчев: Основният проблем е липсата на отговорност в българската политика - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Навръх Деня на независимостта на България - 22 септември, в ефира на „Денят на живо“, политологът проф. Огнян Минчев коментира актуалните политически процеси, включително последния вот на недоверие и нарастващото напрежение между основни политически фигури.

Независимостта започва с поемането на отговорност
Според проф. Минчев основният проблем на българската политика е липсата на отговорност – както сред представителите на статуквото, така и сред тези, които претендират за промяна. „Независимостта започва с поемането на отговорност. За съжаление, основните фигури от последния четвърт век не са в състояние да поемат тази тежка отговорност, а и тези, които искат да ги заменят, служат на едно революционно настроение, което е твърде слабо, за да наложи радикална промяна“, заяви той.

Петият вот на недоверие не успя

Минчев подчерта, че в резултат на това се разширява „пространството на вакуум“ в публичния живот, което застрашава самото съществуване на институциите. Според него този вакуум е не само институционален, но и психологически, тъй като доверието между политическите играчи, както и между тях и избирателите, е силно ерозирало.

Над 50% от българите отказват да гласуват
„Това създава криза на представителството, която допълнително усложнява ситуацията“, посочи проф. Минчев. По думите му мнозинството граждани вече не вярват, че изборите могат да донесат реална промяна, което е сериозен симптом за отслабваща демокрация.

Напрежение между Борисов и Пеевски
В коментар за отношенията между Бойко Борисов и Делян Пеевски, проф. Минчев призна, че напрежение между тях се наблюдава от известно време. „Думите на Борисов и отговорът на Пеевски прибавят публичност на тези противоречия“, каза той. Минчев направи паралел между ранния Борисов и сегашния Пеевски, като отбеляза сходството в активността и самочувствието им, но подчерта, че при Пеевски е налице „арогантност, която не създава добро впечатление в рамките на демократичния дебат.“

„Трима премиери“ – метафора за разпределението на властта
Проф. Минчев коментира и твърденията, че страната има „трима премиери“. Според него това е метафора, която описва реалността на разпределението на властта. „Пеевски разполага с голяма неформална и сенчеста власт, особено след като от неговата подкрепа зависи съществуването на мнозинството и правителството“, заяви той. В същото време подчерта, че настоящият кабинет е без реална алтернатива, тъй като единствената друга възможност е ново служебно правителство, което може да задълбочи кризата.

Протестите все още не раждат ново лидерство
В заключение проф. Минчев коментира ефективността на протестите и вотoвете на недоверие като инструменти на опозицията. „Протестите са проява на гражданска воля, но все още са далеч от степента на ефективност, която може да доведе до политическа промяна. Най-големият им недостатък е, че не издигат ново лидерство, без което промяната е невъзможна“, каза той. Що се отнася до вотoвете на недоверие, проф. Минчев ги определи като „политическа реклама“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 4 Отговор
    като гледам как русия бавно убива еСС и отан направо получавам ерекция🍌

    Коментиран от #13

    20:05 22.09.2025

  • 2 Фактъ

    2 1 Отговор
    Не може да си лидер на партия примерно ако нямаш акъл!

    20:06 22.09.2025

  • 3 Фактчекър

    0 2 Отговор
    Лице, което работи против България, като извършва деяния, насочени към държавна измяна, предателство, шпионаж или други престъпления против Републиката, се наказва по Наказателния кодекс на Република България.

    Ето основните наказания според различните престъпления, описани в Наказателния кодекс:

    Държавна измяна (чл. 95 НК): Това включва участие в опит за преврат, бунт или въоръжено въстание с цел събаряне или отслабване на властта. Наказанието е лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

    Предателство (чл. 98 НК): Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към враждебно действие срещу България, или подпомага такива действия, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години.

    Бягство и незавръщане в страната с предателска цел (чл. 101 НК): Български гражданин, който напусне страната или отказва да се върне, за да служи във вреда на Републиката, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години; ако е военнослужещ - от 5 до 15 години.

    Шпионаж и поставяне в услуга на чужда държава (чл. 105 НК): Наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години.

    Военно улесняване на неприятел (чл. 102 НК): Предизвикване на бунт или неподчинение в армията или разстройство на подготовка със същата цел, наказва се с лишаване от свобода от 5 до 15 години, а при тежки последици - 10 до 20 години или доживотен затвор.

    Всички тези деяния се считат за груби престъпления срещу държав

    20:06 22.09.2025

  • 4 Николова , София

    4 1 Отговор
    Грешиш ,родината ни е завладяна държава , вакуума е във вашите глави ,защото се мислите за мн умни и простите неща ги усложнавате

    Коментиран от #7

    20:09 22.09.2025

  • 5 Пич

    4 0 Отговор
    Ако Иван Асен втори имаше толкова професори във войската , колкото имаме днес в държавата , и Чингис Хан щеше да бяга !!!

    20:10 22.09.2025

  • 6 12340

    3 2 Отговор
    Я гле!
    Проф. Бидон с помия е забравил да оплюе Радев?!
    ...Що ли тъй?! :))

    20:10 22.09.2025

  • 7 Слава на ВСУ

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Николова , София":

    Бойците от ВСУ освобождават и България от 140 годишно руско робство. Слава!

    25.11.2016г. Генерал Леонид Решетников: Румен Радев може да изиграе неоценима роля за излизането на България от Европейския СЪюз и НАТО.

    20:12 22.09.2025

  • 8 Айде

    2 0 Отговор
    Липсата на отговорност е следствие, Минчев! А кои са причините!?

    20:14 22.09.2025

  • 9 Да,бе

    3 0 Отговор
    Малко национализация и няколко реки крадлива кръв и ще се оправят нещата с отговорността...Отново.

    20:14 22.09.2025

  • 10 36 ГОДИНИ ПРЕХОД КРАЖБИ И РАЗПРОТАЖБИ

    1 1 Отговор
    ОСНОВНИЯ ПРОБЛЕМ Е ,ЧЕ ТРЯБВА ДА ИЗКАРАМЕ ВСИЧКИ КОКОШКАРИ ОТ ЗАТВВОРИТЕ И ДА НАТИКАМЕ ВАС ЗА ВИНАГИ

    20:15 22.09.2025

  • 11 Гориил

    6 1 Отговор
    Това се доказва от експлозивния ръст на заплатите (предимно на българските държавни служители, над 13% през 2025 г.), най-бързият и най-висок в Европа. Това е вид инфлационен екстремизъм, за който част от безотговорния български елит възнамерява да прехвърли отговорността върху Европейската централна банка. Но целта за поробване на страната чрез въвеждането на европейската валута несъмнено ще бъде постигната. И едва тогава ще започне затягането на коланите.

    20:20 22.09.2025

  • 12 Ставаме президентска република!

    1 0 Отговор
    И всички хитреци заминават в тъча...

    Груповата безотговорност е класически мафиотски модел на ограбване.

    20:20 22.09.2025

  • 13 Видьо Видев

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Тържествената заря-проверка, пак се провежда по комунистически! Пак се крие, че Русия е била против обявяване на Независимостта на България!
    Както е била и против Съединението на Източна България със Западна Румелия!

    Коментиран от #17

    20:25 22.09.2025

  • 14 Водолей

    2 0 Отговор
    Те са с имунитет може да не са отговорни. На никой не му пука за народа. Важното за тях е да са на власт. Не че народа вече му пука. Но помислете не за вас а за вашите деца.

    20:27 22.09.2025

  • 15 Лапанчев

    1 1 Отговор
    За този "политолог" екзистенциалният въпрос е да има кюфтета.

    20:29 22.09.2025

  • 16 Фактчекър

    0 0 Отговор
    Исторически контекст

    Русия изиграва ключова роля в освобождението на България от Османската империя след Руско-турската война (1877–1878), като дава значителна военна и дипломатическа подкрепа. Русия също плаща на Турция 80 милиона златни франка, за да осигури независимостта на България, като много от този „заем“ после е опростен.

    Докато общественото мнение в Русия е било силно подкрепящо българската кауза и стремежа за независимост, руската държавна политика често е била предпазлива или противоречива, като е искала България да остане в сферата на руското влияние и дори да стане „руска губерния“.

    В началото на 20 век Русия е първата държава, която официално признава независимостта на България през 1909 г., но и тогава руската политика включва множество условности и може би резерви спрямо българската самостоятелност.
    Съвременна позиция (рефлексии)

    В историческото русофилско общество независимостта на България се разглежда като естествен и позитивен процес, но в руската официална политика и дипломация често е имало нагласа за контрол и влияние, а не за пълна национална независимост на България.

    Русия е критикувала българските опити за пълна самостоятелност, като ги е възприемала като отдалечаване от руските интереси на Балканите.

    Основна руска политика през историята е била да поддържа България като част от своята сфера на влияние, а не като напълно равноправен субект.

    20:34 22.09.2025

  • 17 Лъжеш

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Видьо Видев":

    Русия е била против, защото не е бил точния момент. Накрая именно Русия плаща за нашата независимост на Турция, като опрощава свои вземания към Османската империя и признава веднага нашата независимост. Чети "българо-руски протокол от 1909г." в Уикепедия.

    20:37 22.09.2025

Новини по градове:
