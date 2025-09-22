Проф. Огнян Минчев: Основният проблем е липсата на отговорност в българската политика

Навръх Деня на независимостта на България - 22 септември, в ефира на „Денят на живо“, политологът проф. Огнян Минчев коментира актуалните политически процеси, включително последния вот на недоверие и нарастващото напрежение между основни политически фигури.

Независимостта започва с поемането на отговорност

Според проф. Минчев основният проблем на българската политика е липсата на отговорност – както сред представителите на статуквото, така и сред тези, които претендират за промяна. „Независимостта започва с поемането на отговорност. За съжаление, основните фигури от последния четвърт век не са в състояние да поемат тази тежка отговорност, а и тези, които искат да ги заменят, служат на едно революционно настроение, което е твърде слабо, за да наложи радикална промяна“, заяви той.

Петият вот на недоверие не успя

Минчев подчерта, че в резултат на това се разширява „пространството на вакуум“ в публичния живот, което застрашава самото съществуване на институциите. Според него този вакуум е не само институционален, но и психологически, тъй като доверието между политическите играчи, както и между тях и избирателите, е силно ерозирало.

Над 50% от българите отказват да гласуват

„Това създава криза на представителството, която допълнително усложнява ситуацията“, посочи проф. Минчев. По думите му мнозинството граждани вече не вярват, че изборите могат да донесат реална промяна, което е сериозен симптом за отслабваща демокрация.

Напрежение между Борисов и Пеевски

В коментар за отношенията между Бойко Борисов и Делян Пеевски, проф. Минчев призна, че напрежение между тях се наблюдава от известно време. „Думите на Борисов и отговорът на Пеевски прибавят публичност на тези противоречия“, каза той. Минчев направи паралел между ранния Борисов и сегашния Пеевски, като отбеляза сходството в активността и самочувствието им, но подчерта, че при Пеевски е налице „арогантност, която не създава добро впечатление в рамките на демократичния дебат.“

„Трима премиери“ – метафора за разпределението на властта

Проф. Минчев коментира и твърденията, че страната има „трима премиери“. Според него това е метафора, която описва реалността на разпределението на властта. „Пеевски разполага с голяма неформална и сенчеста власт, особено след като от неговата подкрепа зависи съществуването на мнозинството и правителството“, заяви той. В същото време подчерта, че настоящият кабинет е без реална алтернатива, тъй като единствената друга възможност е ново служебно правителство, което може да задълбочи кризата.

Протестите все още не раждат ново лидерство

В заключение проф. Минчев коментира ефективността на протестите и вотoвете на недоверие като инструменти на опозицията. „Протестите са проява на гражданска воля, но все още са далеч от степента на ефективност, която може да доведе до политическа промяна. Най-големият им недостатък е, че не издигат ново лидерство, без което промяната е невъзможна“, каза той. Що се отнася до вотoвете на недоверие, проф. Минчев ги определи като „политическа реклама“.