Ремонтът на парното в „Дружба“ 2 - 5 млн. лева на километър… Емилия Ангелова пред ФАКТИ

Може ли да се намери качествено и бързо решение, за да не останат хората в „Дружба“ 2 без парно и топла вода. Както е известно, „Топлофикация“ – София обяви, че в квартала е наложително да са направи спешен ремонт на топлопреносната мрежа. Има ли изход… Пред ФАКТИ говори Емилия Ангелова, общински съветник в Столична община от „Спаси София“.



- Г-жо Ангелова, ще има ли парно през зимата до края на годината в „Дружба“ 2, или няма да има. Какво разбрахте от обяснението на директора на „Топлофикация“ Петър Петров на срещата в Столична община?

- Нормално функциониращо парно и топла вода няма да има в „Дружба“ 2 до края на годината. Голямият въпрос е дали ще е само до края на годината, или ще се проточи и след това. Нашето предположение е, че ремонтът ще продължи по-дълго.

- Защо ремонтът се прави сега и защо е на-лежащ?

- Необяснимо е защо ремонтът започва в началото на отоплителния сезон. Ръководството на дружеството твърдеше, че е нямало как да започне по-рано. Това обаче е напълно несъстоятелно при положение, че проблемите с мрежата са известни от години и дори от дружеството посочи като причина повишената честота на аварии в района през миналата зима. Защо тогава подготовката не е започнала още миналата зима, така че самият ремонт да се направи през летните месеци, когато е типично да се правят подобни ремонти и неудобствата за гражданите са по-малки?

- Належащ ли е, всъщност, или може да се направи и след края на предстоящия отоплителен сезон?

- Това е технически въпрос, който е свързан с данни за състоянието на мрежата. Именно за да сме наясно къде са най-големите рискове по мрежата и пред оперативното функциониране на дружеството, сме предложили доклад за независим технически одит на „Топлофикация“ още през април месец. От тогава докладът умишлено се спира за разглеждане от ГЕРБ и БСП, най-вероятно от страх какво ще бъде открито, когато вътре влезнат професионалисти да обследват състоянието.

- В последните години „Топлофикация“ подменя по 3 км тръби годишно, а сега обещават 10 километра за 3 месеца. Как става това…

- И ние това питаме от миналата седмица ръководството на дружеството. За нас това е напълно нереалистично предвид и влошаването на метереологичните условия в зимните месеци. За съжаление, предположението ни е, че ще се разкопае, няма да се спазят сроковете и хората ще бъдат оставени без парно и топла вода точно по празниците. А целият този хаос ще се използва като повод, за да се изтегли „неотложен“ и спешен заем за няколко стотин милиона лева за ремонт на мрежата и погасяване на част от задълженията към БЕХ и Булгаргаз.

- Ще започне ли ремонтът. От дружеството твърдо ли заявиха, че е „наложително“…

- От дружеството предвиждат ремонтът да започне. Въпросът е кога и колко дълго ще продължи. Самият изпълнителен директор на изслушването заяви, че нямат представа какво ще „открият“ под земята, когато разкопаят. И дали състоянието няма да е много по-лошо отколкото са си представяли. За нас това са твърде много въпросителни и твърде много рискове, които трябваше да бъдат коментирани преди месеци, когато очевидно се е подготвяла обществената поръчка без знанието на Столичен общински съвет.

- Да очакват ли хората в „Дружба“ някакви компенсации…

- Не, от ръковоството заявиха, че компенсанции няма да се изплащат. Формалният довод е, че няма пари. Но е абсолютно несериозно да не обещетиш хората, след като планираш да правиш ремонт за по 5 милиона лева на километър. И не, не е грешка – прогнозната стойност за 10 километра ремонт е близо 50 милиона лева (т.е. по 5 милиона лева на километър). Очакваме цената да се окаже дори по-висока след отваряне на ценовите оферти на фирмите. Т.е. след като може да си позволят подобна „златна“ подмяна на тръбите, би следвало да могат да се обещетят и потърпевшите граждани.

- От „Топлофикация“ обявиха, че няма да се спира парното и топлата вода за целия период, а на по-къси интервали. Така ли е…

- Това са твърденията. Но пак повтарям - никой не знае точно колко лошо е състоянието на мрежата и какво ще открием, като разровим под земята.

- Колко още ще живее „Топлофикация“, след като дълговете му станаха 2,5 млрд лева?

- Бъдещето на Топлофикация е неясно. Министърът на енергетика, г-н Жечо Станков, е изпратил писмо, с което задължава дружеството да изплати дълга си към „Булгаргаз“ от 1,3 милиарда лева до 30 септември, т.е. другата седмица. Сами разбирате, че това е невъзможно и представлява огромен риск сметките на дружеството да бъдат запорирани точно преди началото на отоплителния сезон.

- Какво трябва да се направи, за да се стабилизира „Топлофикация“…

- За нас първата стъпка в правилната посока е независима оценка на техническото състояние на „Топлофикация“ София ЕАД, за да знаем изобщо къде сме. Паралелно с това настояваме от една година за провеждането на честни конкурси за ръковоство на дружеството, така че да се изберат хора с опит в подобни сложни технологични предприятия и с ясна визия как бихме могли да реструктурираме финансовото му състояния.