Новини
България »
Фонд на фондовете подписа договор за 40 млн. евро

Фонд на фондовете подписа договор за 40 млн. евро

25 Септември, 2025 13:12 949 11

  • фонд на фондовете-
  • „байена венчърс“ ад-
  • предприемачество

Общо 69 млн. евро ще бъдат инвестирани в растящи компании, включително извън Югозападен район

Фонд на фондовете подписа договор за 40 млн. евро - 1
Снимка: ФФ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Фонд на фондовете (ФнФ) подписа в сградата на Министерство на иновациите и растежа договор с фонд мениджъра „Байена Венчърс“ АД, избран за управлението на Фонд „Предприемачество – Растеж“.

Очаква се да бъде акумулиран ресурс от 69 млн. евро, от които 40 млн. евро публични средства, осигурени по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Избраният изпълнител се ангажира да инвестира 18 млн. евро частен капитал чрез учредения фонд и допълнително да привлече още 11 млн. евро, които ще вложи директно в крайни получатели.

Екипът на „Байена Венчърс“ АД е съставен от професионалисти с доказан опит в инвестиционната дейност в България и чужбина. Фондът предвижда подкрепа за предприятия с висок потенциал за растеж и комерсиализация, като най-малко половината от тях трябва да бъдат извън Югозападен район. Индивидуалното финансиране може да бъде в рамките на до 3 млн. евро.

Стратегическият фокус на инструмента е насочен към предприятия, целящи търговска реализация, укрепване на перспективите за висок растеж, иновации и разширяване на дейността.

На събитието присъстваха зам.-министърът на иновациите и растежа - Красимир Якимов, Илияна Илиева, главен директор в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, изпълнителните директори на Фонд на фондовете и експерти от екипа, представители на „Байена Венчърс“ АД.

„Този фонд е стратегически инструмент за подкрепа на следващото поколение успешни български компании. С ангажимента към инвестиции извън столицата и акцента върху такива с потенциал за висок растеж, поставяме реална основа както за по-балансирано, така и устойчиво икономическо развитие. Разчитам, че след подписването на договора средствата ще стигнат до пазара максимално бързо.“, заяви зам. -министър Якимов.

Със сключеното споразумение Фонд на фондовете надгражда постигнатите резултати от предходния програмен период по ОПИК 2014–2020, като продължава да развива всеки сегмент от предприемаческата екосистема в България, а инвестиционният период продължава до края на 2029 г. Това е втори подписан договор от ФнФ за дялови финансови инструменти през този програмен период, като кумулативно на пазара до края на годината ще бъдат достъпни близо 120 млн. евро.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    17 0 Отговор
    Кражба.

    13:14 25.09.2025

  • 2 честен ционист

    13 10 Отговор
    Писалката в ръката на гербаджията е като запалката в ръката на пиромана.

    13:14 25.09.2025

  • 3 И какви

    12 0 Отговор
    са се ухилили , като че ли яйце им белят !

    13:15 25.09.2025

  • 4 Демократичен феодализъм

    10 0 Отговор
    Вече се чудят откъде да откраднат пари
    от заспалото стадо !

    13:20 25.09.2025

  • 5 604

    4 0 Отговор
    Тия ще съ уядът кът попско дяти по задушницъ...

    13:27 25.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шефьор

    11 0 Отговор
    Защо не чуем имената на доказаните професионалисти? Да няма нещо, дето, а а , наши хора с наш фонд?

    13:30 25.09.2025

  • 8 Само

    8 0 Отговор
    не разбрах, кой ще открадне парите!?

    14:00 25.09.2025

  • 9 Иковомист

    5 0 Отговор
    И нека краденето започне сега...

    14:07 25.09.2025

  • 10 Папагал.бг

    8 0 Отговор
    "Екипът на „Байена Венчърс“ АД е съставен от професионалисти с доказан опит в инвестиционната дейност в България и чужбина." Според справката в папагал бг. фирмата е ргистрирана на 28.07.25 в 10:10ч. Финансови резултати - няма данни, брой служители - няма данни. КОментар нужен ли е.....?

    14:09 25.09.2025

  • 11 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Ако някой не е виждал крадци и мошеници от ОПГ ГРОБ да види снимката !

    14:24 25.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове