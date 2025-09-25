Новини
България »
Трупът, открит до гробището в Монтана, е бил разсъблечен, с разбита глава, имало кръв и по гробовете

Трупът, открит до гробището в Монтана, е бил разсъблечен, с разбита глава, имало кръв и по гробовете

25 Септември, 2025 15:49 1 044 7

  • мъртъв мъж-
  • гробище-
  • монтанско село

Случаят е квалифициран като умишлено убийство. Убитият е Р.Д.П. на 43 години от Дългоделци

Трупът, открит до гробището в Монтана, е бил разсъблечен, с разбита глава, имало кръв и по гробовете - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намереният труп на мъж до гробището в село Дългоделци, община Якимово, е разпознат, а случаят е квалифициран като умишлено убийство. Убитият е Р.Д.П. на 43 години от Дългоделци.

Разследването се води по член 115 от Наказателния кодекс, съобщи за БТА наблюдаващият прокурор по делото Олег Димитров от Окръжната прокуратура в Монтана. За разкриването на убийството работят служители от Районното управление на МВР в Лом и криминалисти и експерти от Дирекцията на националната полиция. Разследването се води под ръководството на Окръжната прокуратура в Монтана.

Назначена е съдебно-медицинска експертиза и множество други експертизи, включително ДНК-анализ. До момента няма задържан и заподозрян, посочи Димитров. Тялото е открито със следи от насилие и с тежка черепно-мозъчна травма.

По гробовете са забелязани кървави следи, а самото тяло е открито разсъблечено в близост до гробищния парк. Убитият е познат на полицията, употребявал е наркотици.

По първоначални данни Р.Д.П. е живеел в Дългоделци с родителите си, не е бил женен и не се е занимавал с бизнес. Вероятно става въпрос за някакво сбиване, свързано с наркотици, но това все още е само хипотеза и предстои да се изясни при разследването, заяви прокурор Димитров.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 10 Отговор
    Може да е възкръснал човекът първо и като е разбрал, че ГЕРБ пак управляват, да се е самоубил в последствие.

    Коментиран от #3

    15:53 25.09.2025

  • 2 Тема кървава

    2 1 Отговор
    Само за Мара вампира

    15:53 25.09.2025

  • 3 Лошо давид

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Човека е бит изглежда часове а ти се подиграваш. Явно човешкото в теб липсва.

    Коментиран от #4

    16:08 25.09.2025

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лошо давид":

    Аз пък от малък, съм редовно мъдръсан. Не чувам, щото там си сложиха работити. Глупав съм ,щото съм падал на главата си . Всяка вечер ям банани немити на бай Амет чобанина и Мюмюн козаря..

    16:12 25.09.2025

  • 5 Никой

    0 0 Отговор
    Сега - ще вкарат в затвора убиеца - твърде е тъпо да направиш това. За нищо - да лежиш в затвора - от нищо - става голям проблем.

    Има някакви скинари, всякакви бандити.

    16:15 25.09.2025

  • 6 Ужасяваща

    3 0 Отговор
    смърт . Но ако става въпрос за наркотици , защо ще го разсъбличат гол ?

    16:16 25.09.2025

  • 7 Чакайте си резултати

    1 0 Отговор
    Полицията в Монтана не може проститутка в публичен дом да намери, а пък за убийство да разследва- виц на месеца.

    16:17 25.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове