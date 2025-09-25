Трупът, открит до гробището в Монтана, е бил разсъблечен, с разбита глава, имало кръв и по гробовете

Намереният труп на мъж до гробището в село Дългоделци, община Якимово, е разпознат, а случаят е квалифициран като умишлено убийство. Убитият е Р.Д.П. на 43 години от Дългоделци.

Разследването се води по член 115 от Наказателния кодекс, съобщи за БТА наблюдаващият прокурор по делото Олег Димитров от Окръжната прокуратура в Монтана. За разкриването на убийството работят служители от Районното управление на МВР в Лом и криминалисти и експерти от Дирекцията на националната полиция. Разследването се води под ръководството на Окръжната прокуратура в Монтана.

Назначена е съдебно-медицинска експертиза и множество други експертизи, включително ДНК-анализ. До момента няма задържан и заподозрян, посочи Димитров. Тялото е открито със следи от насилие и с тежка черепно-мозъчна травма.

По гробовете са забелязани кървави следи, а самото тяло е открито разсъблечено в близост до гробищния парк. Убитият е познат на полицията, употребявал е наркотици.

По първоначални данни Р.Д.П. е живеел в Дългоделци с родителите си, не е бил женен и не се е занимавал с бизнес. Вероятно става въпрос за някакво сбиване, свързано с наркотици, но това все още е само хипотеза и предстои да се изясни при разследването, заяви прокурор Димитров.