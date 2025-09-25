Новини
Валентин Радев: Президентът е много рязък, много пъти съм се чудил защо е така

25 Септември, 2025 22:37 614 3

  • валентин радев-
  • румен радев-
  • бойко борисов

Аз знам колко е диалогичен Бойко Борисов, Желязков също, но защо липсват тези разговори

Валентин Радев: Президентът е много рязък, много пъти съм се чудил защо е така - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев рязко атакува водачите на парламентарното мнозинство - Делян Пеевски и Бойко Борисов.

"Сигурно има основания президентът Радев да е толкова рязък, много пъти съм се чудил защо е така. Познавам го от генерал, но вероятно политиката така му действа. Думите му са политически. Службите не са завладени, те са деполитизирани, не се занимават с политика, включително техните шефове. Премиери, министри подават оставки, направихме честни избори - това е демокрацията. Не сме ние единствените, които имаме ДАНС, МВР. И в другите държави го има", каза бившият вътрешен министър Валентин Радев в студиото на "Денят ON AIR".

Самият той не е убеден, че президентът Румен Радев е балансьор.

"Ако приемем, че това е балансът досега и ние го нарушаваме, значи има някаква причина. Управляващите казаха коя е - трудно върви разговорът, шест месеца нямаше главен секретар на МВР, сложихме го и сега пак ли трябва да има пазарлъци? Трябва да има разговори, но понеже политическият календар се сгъстява, президентските избори са следващата година и президентът решава да се държи по този начин. Аз знам колко е диалогичен Бойко Борисов, Желязков също, но защо липсват тези разговори", попита Радев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гостът е категоричен, че трябва да има диалог в името на държавата.

"Премиерът е един и той си носи отговорността. Всички говорим кой командва, кой иска, кой дава отговори, но забравят ли тези хора, че министрите се подписват, премиерът се подписва... Не съм и чувал за чистка в ДАНС, там работят професионалисти. Не трябва да се говори така - или имате доказателства и ги давате, където трябва, или не го говорете така остро. Размествания не означават чистка. Политиците трябва да внимават, когато слагат етикети и казват такива неща, защото това рефлектира и хората надолу гледат, повтарят", подчерта бившият вътрешен министър.

Попитан дали има основание да се иска оставката на Даниел Митов, Радев отговори: "Не, нямаше и основание по повод случилото се в Русе. Той дълго време страдаше, че няма главен секретар".

Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    С прасета и тикви всеки е рязък.

    22:42 25.09.2025

  • 2 И тоя боклук ги разбира

    2 0 Отговор
    Валентин Крадев пипа здраво. После нищо не остава.

    22:46 25.09.2025

  • 3 Тъпчо!

    0 0 Отговор
    Не се напрягай !!! Кажи им че си евроатлантик , и готово ! Вече си свой в групата на малоумниците!!!

    22:52 25.09.2025

