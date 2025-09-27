Илиана Йотова ще участва в Националното тракийско поклонение в Маджарово

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще вземе участие в Националното тракийско поклонение, съобщиха от президентството, цитирани от dariknews.bg.
На 27 септември, събота, от 11.00 часа пред Пантеона на загиналите тракийци в Тракийския мемориален комплекс в Маджарово вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в Националното тракийско поклонение, посветено на 112 години от разорението на тракийските българи.
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хахаха
Коментиран от #2
06:48 27.09.2025
2 че и Тя ли
До коментар #1 от "хахаха":хотел с ВОДОПАДИ строи
06:52 27.09.2025
3 оня с коня
07:14 27.09.2025