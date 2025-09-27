Новини
България »
Илиана Йотова ще участва в Националното тракийско поклонение в Маджарово

27 Септември, 2025 07:08

  • тракийци-
  • поклонение-
  • маджарово-
  • илиана йотова

То ще започне в 11.00 часа пред Пантеона на загиналите тракийци в Тракийския мемориален комплекс

Илиана Йотова ще участва в Националното тракийско поклонение в Маджарово - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще вземе участие в Националното тракийско поклонение, съобщиха от президентството, цитирани от dariknews.bg.

На 27 септември, събота, от 11.00 часа пред Пантеона на загиналите тракийци в Тракийския мемориален комплекс в Маджарово вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в Националното тракийско поклонение, посветено на 112 години от разорението на тракийските българи.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хахаха

    5 0 Отговор
    Тази е най добре....от години взема пари за нищо правене и от години харчи на воля народни пари без никой да й държи сметка

    Коментиран от #2

    06:48 27.09.2025

  • 2 че и Тя ли

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "хахаха":

    хотел с ВОДОПАДИ строи

    06:52 27.09.2025

  • 3 оня с коня

    0 0 Отговор
    Не казва дали ще се кандидатира за Президент но като наближат Изборите като нищо ще цъфне по Билбордовете издигната от "Инициативен комитет".

    07:14 27.09.2025

