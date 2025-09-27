Новини
Силата, която социолозите дават на Пеевски, е достоверна, каза журналистът

Явор Дачков: Ако има предсрочни избори, Радев ще ги спечели - обира целия протестен вот - 1
Снимка: БГНЕС
Когато става дума за власт, пари и политика, интелигентните хора не биват допуснати. Много интелигентни хора нямат политическо представителство, нямат излаз в това, което виждаме в Народното събрание. Друга България е възможна и не бива да губим тази надежда.

Това мнение изрази в интервю за БНР журналистът Явор Дачков, основател на сайта "Гласове".

Масовият българин не се интересува от политика, а Пеевски управлява цялата държава, коментира Дачков в предаването "Политически НЕкоректно".

"Това вече го говори президентът. Ясно е, че Пеевски е истинският премиер. Пеевски с годините успя да изгради такава добра мрежа – в силовите структури, в политическите партии и той е истинският премиер, без него нищо не може да стане. Защо такъв голям политически егоцентрик като Борисов позволи това да се случи? Техните взаимоотношения зад кулисите са тези, които държат Борисов в зависимост. Имаме публична власт, който няма нищо общо със сенчестата отзад."

От 9 май, когато се обяви за референдум за еврото, Румен Радев влезе в чистата популистка линия и започна да говори като бъдещ политически лидер, смята журналистът. По думите му, "Радев е много силен в момента и ако има предсрочни избори ще ги спечели, защото обира целия протестен вот срещу Борисов и Пеевски".

"Той играе за дългосрочния мач след президентските избори."

Това управление, което сега е нетърпимо, ще се износи още повече след година, но на местни избори за Радев е много по-трудно да се легитимира като нов играч. Огромен проблем за ПП-ДБ е, че предпочитат за основен противник Путин, подчерта Явор Дачков. Непонятно е защо те припознават прозападен човек като Радев за проруски, те го мразят, допълни той.

"Ако бяха умни, щяха да изградят заедно мост с Радев, ако не беше тази фиксация върху Москва."

"Цялата държава се разпада, защото всички разчитат на един човек. Не можем да живеем в режим на демокрация. Трябва някой да ни бие по главата като старшина, за да свършим нещо", посочи журналистът.

"Кметовете в момента са страшно зависими от бюджета и решението на държавата при кого да отидат зависи от държавата. Пеевски е държавата в случая. Благомир Коцев отказа да премине в лагера на Пеевски. Той не успя да направи балансите във Варна и системата го изхвърли. Беше на върха на непопулярността си преди да го арестуват", изтъкна Дачков.

"Благомир Коцев е в ареста за назидание, включително за Борисов. Борисов се страхува, че утре може да свърши като Благомир Коцев. Не както Промяната го направи – самодейно. Пеевски може да го довърши."

Силата, която социолозите дават на Пеевски, е достоверна, каза журналистът.

"Българите знаят къде е силата и гласуват и за силния. Пеевски е гениалният изобличител на българската политическа система. Той е видял цялата ѝ корумпираност, всичките ѝ недъзи, използвал ги е и е станал неин феномен, неин ръководител. Затова е непоклатим."

В периода след атентата срещу Доган Пеевски е започнал да приема оперативното ръководство на партията. Използвал е поколенческата смяна, наследил е корпоративна партия и е спасил империята, като го детронира, поясни Явор Дачков.

Според него въпреки "Магнитски" Пеевски има позволение да излезе на публичната сцена, а това е "моделът на Америка в южноамериканските страни, така командват и ЕС".

"Пеевски се държи все повече като Тръмп. Всички европейски посланици си пиха кафето с него."

Журналистът е песимист, че по демократичен път възходът на Делян Пеевски може да бъде спрян, освен ако има "голям икономически катаклизъм или глобално преобръщане на геополитиката".

"Този европейски елит, който много добре общува с Пеевски и Борисов, ще си стои. Не виждам институционални начини, по които това да се смени."

"Величие" и МЕЧ бяха създадени, за да бъде отслабена "Възраждане", каза още Дачков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гражданин

    23 23 Отговор
    Това е самата истина въпреки ,че тоз никога не съм го харесвал !!

    Коментиран от #9, #29, #60

    15:16 27.09.2025

  • 3 1488

    14 11 Отговор
    аз съм ръководител на партизанското движение у нашия блок и всяка неделя се сьбираме в мазата да обсьждаме обстановката в дьржавата и как ше сваляме онея двамцата

    имаме си тайна реч и жестове като сме сред уфсете да не ни разбират, както и дрескод и дори собствено знаме и химн

    но реално си разказваме политически вицове, милеем по соца, жулим покер, напиваме се до несвяст и дотам

    та не се учудвайте ако ви кажа че буквално всеки от махалата е партизанин или диверсант
    тва е сериозна работа

    Коментиран от #37

    15:17 27.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И тоя

    26 17 Отговор
    Под Лога изплува за да говори абсолютни глупости...
    Копринката явно добре плаща

    15:20 27.09.2025

  • 6 Българин

    30 9 Отговор
    И Слави и обра целия протестен вот.
    Къде е сега Слави, някой знае ли?

    Коментиран от #25

    15:20 27.09.2025

  • 7 оня с коня

    13 12 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    Коментиран от #10, #17

    15:21 27.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ИСТИНАТА

    30 5 Отговор

    До коментар #2 от "гражданин":

    Не величайте Пеевски.Цялата енергия трябва да бъде насочена към един въпрос- КОЙ е над този ограничен човек Пеевски ?

    Коментиран от #26, #28, #34

    15:24 27.09.2025

  • 10 Сталин

    14 15 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Няма нужда да гърми АЕЦ а скоро ще пращат цървулите в окопите на Одеса да мрат за ционизма и Израел

    Коментиран от #13

    15:24 27.09.2025

  • 11 Време е

    22 6 Отговор
    да изринем боклука !

    Коментиран от #67

    15:25 27.09.2025

  • 12 Никой

    16 13 Отговор
    " Крим е руски, какъв да е " каза зеления чорап . Радев бил " прозападен ". Я да питаме Решетников ? Дачков не е политическа дама . Той мъжки , мъж .

    Коментиран от #16

    15:28 27.09.2025

  • 13 оня с коня

    6 8 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Телешка радост и овчи възторг... ура...

    15:31 27.09.2025

  • 14 оня с коня

    15 3 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    15:31 27.09.2025

  • 15 Анджо

    15 11 Отговор
    Тоя го мислех за по разумен, но може да е по заръка на радев за да се види как ще реагират хората. Русофила много се надява да да стане така. Господин Кеш да изчезва заедно с договора на БОТАШ.

    Коментиран от #52

    15:31 27.09.2025

  • 16 А бре,

    5 17 Отговор

    До коментар #12 от "Никой":

    Украина е Русия.

    15:32 27.09.2025

  • 17 Да ти

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    п..кая на гена, циганино

    15:32 27.09.2025

  • 18 хъхъ

    14 9 Отговор
    Радев е един балон, който ще се спука. То и за Ваня Григорова ни убеждаваха, че ще помете всички, защото отишла на балотаж в София, ама на изборите с Мая взеха процент и половина. Радев е двуличник и има слаби кадри.

    15:32 27.09.2025

  • 19 мъкаааа

    14 5 Отговор
    Какво е това "Масов българин" ? Да не го продават по магазините? Явор Мрачкоф.

    15:34 27.09.2025

  • 20 и това ще стане

    9 5 Отговор
    Какъв Пеевски ,бе Дачков?Той не е това което е.Мишена като Доган, управлявана от задкулисието.
    Не са рекли твойте хора.И това ще доживеем.

    15:38 27.09.2025

  • 21 Хихи

    9 5 Отговор
    А пък бацо с чекмеже ша го пратим у симитле и кики на канада

    15:39 27.09.2025

  • 22 Знаеш ли приказката

    12 7 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува. Буци и пееф потъват, но това не знача че русофилите цъфтят. Баламите са на привършване.

    15:39 27.09.2025

  • 23 Гявол Пачков

    7 4 Отговор
    Обикновено умствено изостаналите гледат с отворена уста.

    15:43 27.09.2025

  • 24 .......

    7 5 Отговор
    Кремълопитек , заради който десет години България се срамува пред демократичния свят ! Сега руската агентурна мрежа не може място да си намери , как да го замести с още по-голям Национален Предател

    15:44 27.09.2025

  • 25 Аз знам

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Славчо слушка Шишито и папка. Слушка и папка, защото ако не слушка, няма да папка.

    15:44 27.09.2025

  • 26 Българин

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "ИСТИНАТА":

    Над Пеевски е ДС. След като Пеевски отпадне от хранителната верига, ще ни сложат Беевски, Деевски или Геевски. Защото България е определено да се управлява от ДС, местния клон на КГБ. Това е геостатегическо решение, гарантирана със целото ракетно ядрено оръжие на Русия.
    На който не му харесва, да ходи на фронта в бивша окраина, да се бие с братушките! Като ги победи, ще говорим за "промени".

    15:47 27.09.2025

  • 27 Връщай

    8 3 Отговор
    Парите!

    15:47 27.09.2025

  • 28 Не ме интересува Кой е!

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "ИСТИНАТА":

    Ако Пеевски изправи Тиквата Борисов на подсъдимата скамейка, то Шиши е моя човек. Заради злините, които Борисов направи на България и българите, трябва да бъде в затвор.

    Коментиран от #51

    15:48 27.09.2025

  • 29 Съгласен

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "гражданин":

    съм ......

    15:48 27.09.2025

  • 30 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    5 3 Отговор
    КОЙ ЩЕ ЧАКА ОЩЕ ГОДИНА И НЕЩО ДА ИЗТЕЧЕ МАНДАТА НА РАДЕВ КАТО ПРЕЗИДЕНТ ЗА ДА ИМА ТОГАВА ПРЕСРОЧНИ ИЗБОРИ И РАДЕВ ДА ОБЕРЕ ПРОТЕСТНИЯТ ВОТ.

    15:48 27.09.2025

  • 31 В България няма русофили.

    4 3 Отговор
    Русофил е бил капитан Петко войвода.
    Спас Турчев го е излекувал.

    Коментиран от #54

    15:48 27.09.2025

  • 32 43215

    2 4 Отговор
    Искам да благодаря на този ВЕЛИК човек! Човек, който не се страхува да се изправи и да отстоява това, в което вярва! Човек обединил целия български народ в единната цел България да бъде една модерна, развита и богата държава!Благодарим ти, Мунчо, че даде на българите общ враг, срещу който да покажем, че ЗАЕДНО МОЖЕМ!

    15:48 27.09.2025

  • 33 Радев премиер, Йотова президент!

    4 9 Отговор
    А тикви, шопари, ПростиПарчета и ДайБългария кръв повръщат!

    15:49 27.09.2025

  • 34 Не съм му фен

    2 7 Отговор

    До коментар #9 от "ИСТИНАТА":

    Но той не е тъп и ограничен.
    Мнозина го смятате за такъв и затова той успява да постигне целите си ......защото го подценявате.

    15:49 27.09.2025

  • 35 Тоя е един

    8 5 Отговор
    от многото четирихилядници изпълващи денонощно пространството с кремълски опорки. Нямат умора тия, ей. А, при яворчо явно се задава нов господар и палашчето отново започва да върти угодливо опашчицата и това под нея.

    Коментиран от #36, #39

    15:49 27.09.2025

  • 36 Пепи Волгата

    6 4 Отговор

    До коментар #35 от "Тоя е един":

    Не го познавам и ме интересува!Аз избрах ЕВРОТО!

    15:51 27.09.2025

  • 37 и какво лошо видя в това?

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Нормално мъжко развлечение:покер,политика и алкохол🤣🤣🤣М/у другото Дачков е на светлинни години пред авторите на факти.🤣🤣🤣

    15:51 27.09.2025

  • 38 Мунчо Му тро фа нов

    7 3 Отговор
    Идеята е всички копейки да се обединят под юмручето на пешката от кремъл. Ама къс опишков има добра позиция от под полата на съветската генералша от съветското посолство. Други имат ламаринки от "вожда и учителя" в кремъл. Люта битка се очертава. Плоскозевието клокочи като блатна смрад.

    15:52 27.09.2025

  • 39 име

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "Тоя е един":

    Гва да четирихилядниците кой го каза: мустакатото ленче, която е част от единствената партия доказани чужди агенти, ПП, които са смукнали над 800 хил лева от 21 до 24г за да обслужват американски интереси. Договори без конкурс и изисквания за още чертежи.

    15:53 27.09.2025

  • 40 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 5 Отговор
    ОТЧЕ ЯВОРЕ , НЯМА АКО ................... ЗАЩОТО НЯМА ДА ИМА ИЗБОРИ , И ..................... ДА ИМА МУНЧОВАТА "ПИШМАН" ПАРТИЯ НЯМА ДА ГИ СПЕЧЕЛИ ...................... ФАКТ !

    15:53 27.09.2025

  • 41 Дачков Яворов

    2 1 Отговор
    И ще бъде първия Президент -Премиер,едновременно !

    15:54 27.09.2025

  • 42 Град Симитли

    3 2 Отговор
    "... той /Пеевски/е истинският премиер, без него нищо не може да стане. Защо такъв голям политически егоцентрик като Борисов позволи това да се случи?..."
    ... Щото е свидлив и не си напазарува още мисирки, за разлика от бат Шиши!

    Коментиран от #71

    15:56 27.09.2025

  • 43 Хе!

    3 3 Отговор
    Ще ги спечели с 4,3 %! Колкото спечели неговата партия Булгар плод, начело с оня, никой не му помни вече името!? Митко беше другия, а този е малко по друг, но мина по реда си и пак Баце управлява!

    Коментиран от #53

    15:56 27.09.2025

  • 44 Българин

    4 2 Отговор
    Така изглежда и говори един БО.КЛУК И РУСКА ПОД.ЛОГА!!!

    15:57 27.09.2025

  • 45 Вече се поизясняват нещата

    4 1 Отговор
    Намислил си е партия русофилска, патриотично-носталгична, пенсионерска и на думи социална. Малко съм разочарован, очаквах нещо по-оригинално, но пък като види човек съветниците и експертите му - какво друго биха могли да го посъветват. Малко като онзи стар виц за самовара - както и да сглобяваш, все Калашников излиза, та така и с руските проекти. Като матрьошки си приличат.

    15:58 27.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ха ха

    3 2 Отговор
    има едно предаване - Пееш или лъжеш" което напомня за същността на този годподин -е "Гледаш ме и ме лъжеш", щото това е неговата същност от доста време, а сега е минал в перспективния според него лагер на (п)резидента, ндявайки се на водещо място в кабинета му, ако докопа власт. Щото тук идеи няма - тва е групата на бзидейните, за които е важна конюнктурата, достъпа до власт и благата които тя осигурява - мечтата на всеки нищоправец и продажник, маскиран като водещ журналист-анализатор на нищото

    15:59 27.09.2025

  • 48 Майна

    4 1 Отговор
    Дачков що спря коментарите?
    Пеевски, а..

    Коментиран от #58

    15:59 27.09.2025

  • 49 Софийски селянин,Пенсионер

    1 0 Отговор
    След като по демократичен път не може действа се по американският начин модел...
    Сигурно се сещате как..

    Коментиран от #50

    15:59 27.09.2025

  • 50 .......

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    90% обаче от българите нямат представа що е демокрация! Но им харесват мерцедесите, разправяйки колко хубава е волгата!

    Коментиран от #56

    16:03 27.09.2025

  • 51 Анджо

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Не ме интересува Кой е!":

    А Радев се представи много добре само за четири години, зароби България за 13 години. Ти си болно безмозъчно същество.

    Коментиран от #72

    16:03 27.09.2025

  • 52 хъ хъ хъ

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Анджо":

    Ама ти можеш и да мислиш...?😜

    16:03 27.09.2025

  • 53 ха така

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Хе!":

    и като ги "спечели", как ще управлява без Пеевски, когото сега заклеймява като комсомолец на партиен форум?Щото сам казва,че без него не може управлението, ситуацията е вече такава,че никоя партия не може да спечели толкова,че да управлява сама. Но само с мераци и плюене по работещите хора това няма как да стане, иззад гърба на чужди марионетки, а после да ги разбута и се изпъчи начело? Толкова много иска да епремиер, че чак скомина получава като говори лъжите и клетвите си срещу управляващите

    16:03 27.09.2025

  • 54 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 5 Отговор

    До коментар #31 от "В България няма русофили.":

    РУСОФИЛИ СА ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД КОИТО ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.

    Коментиран от #55

    16:04 27.09.2025

  • 55 кАпЙейка с кухая лейка

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Само копейките и чеченските вентилатори симпатизират на рашистан, българите - не

    16:05 27.09.2025

  • 56 да бе,Волга

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от ".......":

    та самите руснаци вече не карат воли и изобщо руски коли - влезте в интерент и вижте как живеят и какво карат,ще умрете от смях - големи западни коли драпат в калта по черни пътища, а от тях слизат с ботушите,че да стигнат до портата

    16:05 27.09.2025

  • 57 Реалност

    3 0 Отговор
    Няма алтернатива. Не знам този изчезващ народ как не разбра за толкова години, че всички са едно цяло. Няма опозиция.

    16:08 27.09.2025

  • 58 и тоя селски хитрец

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Майна":

    на времето се облажи от "гнилия" капитализъм с пълни шепи, а сега се прави на борец за правда и се опива от "сладкия" мирис на гнили зеленчуци в нашите магазини и фабрики, доколкото ги има

    16:08 27.09.2025

  • 59 Цвете

    6 1 Отговор
    А ТИ СИ ПАДНАЛ ТОЛКОВА НИСКО, ЧЕ ЧОВЕК СЕ ОТЧАЙВА НАИСТИНА ОТ БЪДЕЩЕТО СИ. БОЖЕ, КОЛКО СИ БИЛ " ПРОЗОРЛИВ: " ОТ КЪДЕ ЧЕРПИШ ТАЗИ " БОГАТА " ИНФОРМАЦИЯ, ЧЕ МАГНИТСКИ НЯКОЙ ГО ПОДКРЕПЯ???? НЯКОЙ ТИ ШУШНЕ НА УШЕНЦЕ ЛИ???? И ТИ И ВЕЛЕВА СТЕ ГОЛА ВОДА. ВЗИМАЙТЕ КИНТИТЕ И СЕ РАЗКАРАЙТЕ С ВАШИТЕ " ВИДЕНИЯ " .⛔️🎃🎃🎃🐷🐷🐷🐷🐖🐖🐖🐖🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🫎

    16:08 27.09.2025

  • 60 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "гражданин":

    Два пъти гласувах за радев, но съм разочарован.
    .. Той е подобен на сегашната клика, не виждам какво ще се промени....може би бих гласувал за Възраждане, Величие, Меч, а защо не и Непокорна България.... Но по вероятно да не гласувам....

    Коментиран от #64

    16:09 27.09.2025

  • 61 Аз.....

    5 1 Отговор
    Дачков,
    Този път сбърка!!!!

    16:09 27.09.2025

  • 62 Отврат!

    7 1 Отговор
    И този наглец и мерзавец, дето дължи пари на половин София, и той, завалията се изходил по въпроса! Абе, Яворе Простачков, абе измамник, политическа жрица от "Околовръстното", ти в крайна сметка върна ли онези 4 000 лв. на Недялко Недялков, дето ти ги беше дал да купиш пиано на детето си?! И я затвори тази твоя мръсна уста, че отвориш ли я, ужасно смърди!

    Коментиран от #69

    16:09 27.09.2025

  • 63 Не дай Боже тоя да вземе властта

    2 1 Отговор
    Боже пази България от лъжепатриоти, паразити, алчни за власт некадърници, от зелени чорапи, пребоядисани комунисти, мафиоти и олигарси подчинени на чужди държави!

    16:13 27.09.2025

  • 64 а бе

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Европеец":

    Дреме ми на смачканите панталони за кой си гласувал. Кой си ти бе?

    Коментиран от #73

    16:13 27.09.2025

  • 65 Цвете

    4 1 Отговор
    А ТИ СИ ПАДНАЛ ТОЛКОВА НИСКО, ЧЕ ЧОВЕК СЕ ОТЧАЙВА НАИСТИНА ОТ БЪДЕЩЕТО СИ. БОЖЕ, КОЛКО СИ БИЛ " ПРОЗОРЛИВ: " ОТ КЪДЕ ЧЕРПИШ ТАЗИ " БОГАТА " ИНФОРМАЦИЯ, ЧЕ МАГНИТСКИ НЯКОЙ ГО ПОДКРЕПЯ???? НЯКОЙ ТИ ШУШНЕ НА УШЕНЦЕ ЛИ???? И ТИ И ВЕЛЕВА СТЕ ГОЛА ВОДА. ВЗИМАЙТЕ КИНТИТЕ И СЕ РАЗКАРАЙТЕ С ВАШИТЕ " ВИДЕНИЯ " .⛔️🎃🎃🎃🐷🐷🐷🐷🐖🐖🐖🐖🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🫎

    16:15 27.09.2025

  • 66 Мнение

    0 2 Отговор
    Политическият елит тласка хората към бедност и зависимости. Нашите в България са поне хора, до като по света разни биороботи като Ци, Ким Йон, Путин.... Не е хубаво, когато става така.

    16:15 27.09.2025

  • 67 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Време е":

    Ще изринем боклука и след него ще се натрупва друг...... Бих казал по добре да дойдат танкове ге, но и те са гравиращи към натюто, та пак никаква файда..... Така, че остави всякаква надежда за бг територията....

    Коментиран от #74

    16:16 27.09.2025

  • 68 Гал

    1 3 Отговор
    Тоя е изключителен мошеник.

    16:17 27.09.2025

  • 69 Дачко Яворов

    0 3 Отговор

    До коментар #62 от "Отврат!":

    Отвратителен човек.

    16:17 27.09.2025

  • 70 Ддд

    0 2 Отговор
    Добре дошли в новия рупор на Радев, казва се Я.Дачков.
    Скоро и той ще залезе!

    16:18 27.09.2025

  • 71 б.б.

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Град Симитли":

    Като беше по-млад ги таковаше мисирките,никога не им е давал пари.Ама сега вече го болят краката,навярно и други неща,та затова му пада рейтинга.Както се казва,старост-нерадост.Не е тайна,че на почти всички спечелелени от него избори в бг,гласоподавателите му са от женски пол.В диапазона 18-88год.Не че съм му фен,заради него вече не гледам бг тв двайсетина години,ама това е истината🤣🤣🤣

    16:18 27.09.2025

  • 72 Да де, ама

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Анджо":

    В началото на "управлението" на Тиквата, Румъния беше опашкарката на Европа. Сега Румъния е много напред. Борисов ни направи нас опашкарите на Европа, Борисов подари милиарди на руснаците, Борисовата банда окраде европейските пари и разгради държавността.

    16:22 27.09.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 днес си

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Европеец":

    Песимист..След бурята винаги изгрява слънце.Забравих каква поговорка беше...

    16:23 27.09.2025

  • 75 Радев е резидент на Решетников!

    1 2 Отговор
    Знаете ли, защо Румъния прогресира, а България затъва на дъното на ЕС?
    За това, защото в Румъния осъдиха и разстреляха комунистическият диктатор Чаушеску!
    А в България комунистът Борисов издигна паметник на комунистическият диктатор Живков в Правец!

    16:23 27.09.2025

  • 76 Рядкост

    2 1 Отговор
    Много голяма рядкост са такива боклуци като тоя човечец.

    16:25 27.09.2025

  • 77 А бе

    1 1 Отговор
    Остарял е Дачков,както са остарели и размислите му.

    16:27 27.09.2025

  • 78 инж. Ганчо Илков

    1 0 Отговор
    Необходими са Промени, но чрез Реформи. Опозицията като Реални Политически Партии - НЯМА ТАКИВА!. Една Политическа Партия се Характеризира с Идеология, Реформаторска Програма, Реална Членска Маса, Готовност за Дебати по Конкретни Теми свързани с Идеологията, Реформаторската Програма и Смислени Протести. Коментира без Анонимност и Чуждопоклонност. Заменилите ги Политически Проекти се стремят Единствено с Принципа: Стани да Седна! Все едно дали са Управляващи или Опозиция. Целта им е да се Докопат до Парламента, а след това да Смучат от Държавният Бюджет и да става каквото ще. Празнословие, Обещания, "Ляво" "Дясно".

    16:29 27.09.2025

  • 79 а бе

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Европеец":

    ;ееропеецо", Аз мога да ходя и с изгладени и с неизгладени гсщи. Според ситуацията. Ама ако ситуа
    тияца замирише ти къде отиваваш бе, момиче?

    16:30 27.09.2025

  • 80 Плонж

    2 0 Отговор
    и после ставам говорител на кабинета !

    16:31 27.09.2025

