Явор Дачков: Ако има предсрочни избори, Радев ще ги спечели - обира целия протестен вот

Когато става дума за власт, пари и политика, интелигентните хора не биват допуснати. Много интелигентни хора нямат политическо представителство, нямат излаз в това, което виждаме в Народното събрание. Друга България е възможна и не бива да губим тази надежда.
Това мнение изрази в интервю за БНР журналистът Явор Дачков, основател на сайта "Гласове".
Масовият българин не се интересува от политика, а Пеевски управлява цялата държава, коментира Дачков в предаването "Политически НЕкоректно".
"Това вече го говори президентът. Ясно е, че Пеевски е истинският премиер. Пеевски с годините успя да изгради такава добра мрежа – в силовите структури, в политическите партии и той е истинският премиер, без него нищо не може да стане. Защо такъв голям политически егоцентрик като Борисов позволи това да се случи? Техните взаимоотношения зад кулисите са тези, които държат Борисов в зависимост. Имаме публична власт, който няма нищо общо със сенчестата отзад."
От 9 май, когато се обяви за референдум за еврото, Румен Радев влезе в чистата популистка линия и започна да говори като бъдещ политически лидер, смята журналистът. По думите му, "Радев е много силен в момента и ако има предсрочни избори ще ги спечели, защото обира целия протестен вот срещу Борисов и Пеевски".
"Той играе за дългосрочния мач след президентските избори."
Това управление, което сега е нетърпимо, ще се износи още повече след година, но на местни избори за Радев е много по-трудно да се легитимира като нов играч. Огромен проблем за ПП-ДБ е, че предпочитат за основен противник Путин, подчерта Явор Дачков. Непонятно е защо те припознават прозападен човек като Радев за проруски, те го мразят, допълни той.
"Ако бяха умни, щяха да изградят заедно мост с Радев, ако не беше тази фиксация върху Москва."
"Цялата държава се разпада, защото всички разчитат на един човек. Не можем да живеем в режим на демокрация. Трябва някой да ни бие по главата като старшина, за да свършим нещо", посочи журналистът.
"Кметовете в момента са страшно зависими от бюджета и решението на държавата при кого да отидат зависи от държавата. Пеевски е държавата в случая. Благомир Коцев отказа да премине в лагера на Пеевски. Той не успя да направи балансите във Варна и системата го изхвърли. Беше на върха на непопулярността си преди да го арестуват", изтъкна Дачков.
"Благомир Коцев е в ареста за назидание, включително за Борисов. Борисов се страхува, че утре може да свърши като Благомир Коцев. Не както Промяната го направи – самодейно. Пеевски може да го довърши."
Силата, която социолозите дават на Пеевски, е достоверна, каза журналистът.
"Българите знаят къде е силата и гласуват и за силния. Пеевски е гениалният изобличител на българската политическа система. Той е видял цялата ѝ корумпираност, всичките ѝ недъзи, използвал ги е и е станал неин феномен, неин ръководител. Затова е непоклатим."
В периода след атентата срещу Доган Пеевски е започнал да приема оперативното ръководство на партията. Използвал е поколенческата смяна, наследил е корпоративна партия и е спасил империята, като го детронира, поясни Явор Дачков.
Според него въпреки "Магнитски" Пеевски има позволение да излезе на публичната сцена, а това е "моделът на Америка в южноамериканските страни, така командват и ЕС".
"Пеевски се държи все повече като Тръмп. Всички европейски посланици си пиха кафето с него."
Журналистът е песимист, че по демократичен път възходът на Делян Пеевски може да бъде спрян, освен ако има "голям икономически катаклизъм или глобално преобръщане на геополитиката".
"Този европейски елит, който много добре общува с Пеевски и Борисов, ще си стои. Не виждам институционални начини, по които това да се смени."
"Величие" и МЕЧ бяха създадени, за да бъде отслабена "Възраждане", каза още Дачков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 гражданин
15:16 27.09.2025
имаме си тайна реч и жестове като сме сред уфсете да не ни разбират, както и дрескод и дори собствено знаме и химн
но реално си разказваме политически вицове, милеем по соца, жулим покер, напиваме се до несвяст и дотам
та не се учудвайте ако ви кажа че буквално всеки от махалата е партизанин или диверсант
тва е сериозна работа
15:17 27.09.2025
5 И тоя
Копринката явно добре плаща
15:20 27.09.2025
6 Българин
Къде е сега Слави, някой знае ли?
15:20 27.09.2025
7 оня с коня
15:21 27.09.2025
9 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "гражданин":Не величайте Пеевски.Цялата енергия трябва да бъде насочена към един въпрос- КОЙ е над този ограничен човек Пеевски ?
15:24 27.09.2025
10 Сталин
До коментар #7 от "оня с коня":Няма нужда да гърми АЕЦ а скоро ще пращат цървулите в окопите на Одеса да мрат за ционизма и Израел
Коментиран от #13
15:24 27.09.2025
11 Време е
15:25 27.09.2025
12 Никой
15:28 27.09.2025
13 оня с коня
До коментар #10 от "Сталин":Телешка радост и овчи възторг... ура...
15:31 27.09.2025
14 оня с коня
15:31 27.09.2025
15 Анджо
15:31 27.09.2025
16 А бре,
До коментар #12 от "Никой":Украина е Русия.
15:32 27.09.2025
17 Да ти
До коментар #7 от "оня с коня":п..кая на гена, циганино
15:32 27.09.2025
18 хъхъ
15:32 27.09.2025
19 мъкаааа
15:34 27.09.2025
20 и това ще стане
Не са рекли твойте хора.И това ще доживеем.
15:38 27.09.2025
21 Хихи
15:39 27.09.2025
22 Знаеш ли приказката
15:39 27.09.2025
23 Гявол Пачков
15:43 27.09.2025
24 .......
15:44 27.09.2025
25 Аз знам
До коментар #6 от "Българин":Славчо слушка Шишито и папка. Слушка и папка, защото ако не слушка, няма да папка.
15:44 27.09.2025
26 Българин
До коментар #9 от "ИСТИНАТА":Над Пеевски е ДС. След като Пеевски отпадне от хранителната верига, ще ни сложат Беевски, Деевски или Геевски. Защото България е определено да се управлява от ДС, местния клон на КГБ. Това е геостатегическо решение, гарантирана със целото ракетно ядрено оръжие на Русия.
На който не му харесва, да ходи на фронта в бивша окраина, да се бие с братушките! Като ги победи, ще говорим за "промени".
15:47 27.09.2025
27 Връщай
15:47 27.09.2025
28 Не ме интересува Кой е!
До коментар #9 от "ИСТИНАТА":Ако Пеевски изправи Тиквата Борисов на подсъдимата скамейка, то Шиши е моя човек. Заради злините, които Борисов направи на България и българите, трябва да бъде в затвор.
15:48 27.09.2025
29 Съгласен
До коментар #2 от "гражданин":съм ......
15:48 27.09.2025
30 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
15:48 27.09.2025
31 В България няма русофили.
Спас Турчев го е излекувал.
15:48 27.09.2025
32 43215
15:48 27.09.2025
33 Радев премиер, Йотова президент!
15:49 27.09.2025
34 Не съм му фен
До коментар #9 от "ИСТИНАТА":Но той не е тъп и ограничен.
Мнозина го смятате за такъв и затова той успява да постигне целите си ......защото го подценявате.
15:49 27.09.2025
35 Тоя е един
15:49 27.09.2025
36 Пепи Волгата
До коментар #35 от "Тоя е един":Не го познавам и ме интересува!Аз избрах ЕВРОТО!
15:51 27.09.2025
37 и какво лошо видя в това?
До коментар #3 от "1488":Нормално мъжко развлечение:покер,политика и алкохол🤣🤣🤣М/у другото Дачков е на светлинни години пред авторите на факти.🤣🤣🤣
15:51 27.09.2025
38 Мунчо Му тро фа нов
15:52 27.09.2025
39 име
До коментар #35 от "Тоя е един":Гва да четирихилядниците кой го каза: мустакатото ленче, която е част от единствената партия доказани чужди агенти, ПП, които са смукнали над 800 хил лева от 21 до 24г за да обслужват американски интереси. Договори без конкурс и изисквания за още чертежи.
15:53 27.09.2025
40 ЕДГАР КЕЙСИ
15:53 27.09.2025
41 Дачков Яворов
15:54 27.09.2025
42 Град Симитли
... Щото е свидлив и не си напазарува още мисирки, за разлика от бат Шиши!
15:56 27.09.2025
43 Хе!
15:56 27.09.2025
44 Българин
15:57 27.09.2025
45 Вече се поизясняват нещата
15:58 27.09.2025
47 ха ха
15:59 27.09.2025
48 Майна
Пеевски, а..
15:59 27.09.2025
49 Софийски селянин,Пенсионер
Сигурно се сещате как..
15:59 27.09.2025
50 .......
До коментар #49 от "Софийски селянин,Пенсионер":90% обаче от българите нямат представа що е демокрация! Но им харесват мерцедесите, разправяйки колко хубава е волгата!
16:03 27.09.2025
51 Анджо
До коментар #28 от "Не ме интересува Кой е!":А Радев се представи много добре само за четири години, зароби България за 13 години. Ти си болно безмозъчно същество.
16:03 27.09.2025
52 хъ хъ хъ
До коментар #15 от "Анджо":Ама ти можеш и да мислиш...?😜
16:03 27.09.2025
53 ха така
До коментар #43 от "Хе!":и като ги "спечели", как ще управлява без Пеевски, когото сега заклеймява като комсомолец на партиен форум?Щото сам казва,че без него не може управлението, ситуацията е вече такава,че никоя партия не може да спечели толкова,че да управлява сама. Но само с мераци и плюене по работещите хора това няма как да стане, иззад гърба на чужди марионетки, а после да ги разбута и се изпъчи начело? Толкова много иска да епремиер, че чак скомина получава като говори лъжите и клетвите си срещу управляващите
16:03 27.09.2025
54 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #31 от "В България няма русофили.":РУСОФИЛИ СА ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД КОИТО ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.
16:04 27.09.2025
55 кАпЙейка с кухая лейка
До коментар #54 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Само копейките и чеченските вентилатори симпатизират на рашистан, българите - не
16:05 27.09.2025
56 да бе,Волга
До коментар #50 от ".......":та самите руснаци вече не карат воли и изобщо руски коли - влезте в интерент и вижте как живеят и какво карат,ще умрете от смях - големи западни коли драпат в калта по черни пътища, а от тях слизат с ботушите,че да стигнат до портата
16:05 27.09.2025
57 Реалност
16:08 27.09.2025
58 и тоя селски хитрец
До коментар #48 от "Майна":на времето се облажи от "гнилия" капитализъм с пълни шепи, а сега се прави на борец за правда и се опива от "сладкия" мирис на гнили зеленчуци в нашите магазини и фабрики, доколкото ги има
16:08 27.09.2025
59 Цвете
16:08 27.09.2025
60 Европеец
До коментар #2 от "гражданин":Два пъти гласувах за радев, но съм разочарован.
.. Той е подобен на сегашната клика, не виждам какво ще се промени....може би бих гласувал за Възраждане, Величие, Меч, а защо не и Непокорна България.... Но по вероятно да не гласувам....
16:09 27.09.2025
61 Аз.....
Този път сбърка!!!!
16:09 27.09.2025
62 Отврат!
16:09 27.09.2025
63 Не дай Боже тоя да вземе властта
16:13 27.09.2025
64 а бе
До коментар #60 от "Европеец":Дреме ми на смачканите панталони за кой си гласувал. Кой си ти бе?
16:13 27.09.2025
65 Цвете
16:15 27.09.2025
66 Мнение
16:15 27.09.2025
67 Европеец
До коментар #11 от "Време е":Ще изринем боклука и след него ще се натрупва друг...... Бих казал по добре да дойдат танкове ге, но и те са гравиращи към натюто, та пак никаква файда..... Така, че остави всякаква надежда за бг територията....
16:16 27.09.2025
68 Гал
16:17 27.09.2025
69 Дачко Яворов
До коментар #62 от "Отврат!":Отвратителен човек.
16:17 27.09.2025
70 Ддд
Скоро и той ще залезе!
16:18 27.09.2025
71 б.б.
До коментар #42 от "Град Симитли":Като беше по-млад ги таковаше мисирките,никога не им е давал пари.Ама сега вече го болят краката,навярно и други неща,та затова му пада рейтинга.Както се казва,старост-нерадост.Не е тайна,че на почти всички спечелелени от него избори в бг,гласоподавателите му са от женски пол.В диапазона 18-88год.Не че съм му фен,заради него вече не гледам бг тв двайсетина години,ама това е истината🤣🤣🤣
16:18 27.09.2025
72 Да де, ама
До коментар #51 от "Анджо":В началото на "управлението" на Тиквата, Румъния беше опашкарката на Европа. Сега Румъния е много напред. Борисов ни направи нас опашкарите на Европа, Борисов подари милиарди на руснаците, Борисовата банда окраде европейските пари и разгради държавността.
16:22 27.09.2025
74 днес си
До коментар #67 от "Европеец":Песимист..След бурята винаги изгрява слънце.Забравих каква поговорка беше...
16:23 27.09.2025
75 Радев е резидент на Решетников!
За това, защото в Румъния осъдиха и разстреляха комунистическият диктатор Чаушеску!
А в България комунистът Борисов издигна паметник на комунистическият диктатор Живков в Правец!
16:23 27.09.2025
76 Рядкост
16:25 27.09.2025
77 А бе
16:27 27.09.2025
78 инж. Ганчо Илков
16:29 27.09.2025
79 а бе
До коментар #73 от "Европеец":;ееропеецо", Аз мога да ходя и с изгладени и с неизгладени гсщи. Според ситуацията. Ама ако ситуа
тияца замирише ти къде отиваваш бе, момиче?
16:30 27.09.2025
80 Плонж
16:31 27.09.2025