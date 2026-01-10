Новини
От ПП-ДБ са категорични: Ще върнем мандата веднага след връчването му

От ПП-ДБ са категорични: Ще върнем мандата веднага след връчването му

10 Януари, 2026 13:19

Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, посочи, че според него края на март и началото на април е подходящо време за провеждане на избори, които винаги са били удобни за хората. „По-рано не е удобно, а и няма достатъчно време за организация.“

Когато мандатът за съставяне на правителство ни бъде връчен от президента, ще го върнем веднага. Той ще го направи, когато реши. Това каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Стара Загора.

Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, посочи, че според него края на март и началото на април е подходящо време за провеждане на избори, които винаги са били удобни за хората. „По-рано не е удобно, а и няма достатъчно време за организация.“

По думите на Ивайло Мирчев националната цел остава въвеждането на 100 процента машинно гласуване. „Сто хиляди души бяха на площада, което означава, че обществената подкрепа за машинното гласуване е значителна. Това е най-важното, което трябва да се случи“, подчерта Мирчев. Той добави, че навсякъде гражданите го питат само за машинното гласуване и как ще се предотвратят измами. „В парламента ще бъде гласувано и се надяваме да намерим подкрепа, а относно измамите се надяваме всички да се запишат в „Ти броиш“, допълни той.

Божидар Божанов подчерта, че във връзка с купуването на гласове от партията са поискали Борислав Сарафов да спази закона и да напусне поста главен прокурор. „Купуването на гласове става с прокурорски чадър. То по друг начин не може да стане. Докато има главен прокурор на Пеевски, той ще продължи да си купува гласове безнаказано и затова внесохме и декларация, с която Народното събрание да заяви ясна воля, че законът трябва да бъде спазен“, каза още Божанов.


Стара Загора / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    19 12 Отговор
    Тези ще ни вкарат във война.

    Коментиран от #3

    13:26 10.01.2026

  • 2 А кой се интересува

    38 8 Отговор
    какво ще правят отпадъци като вас? Няма нормален човек, да харесва боклуци като вас, лъжещи и крадящи.

    13:28 10.01.2026

  • 3 Само да попитам

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Срещу кого ще воюваме Македония или Гърция

    Коментиран от #6

    13:30 10.01.2026

  • 4 Мирчо Спасов

    21 6 Отговор
    Ето я първата бригада за моето заведение, още повече, че всички са с потекло.

    13:30 10.01.2026

  • 5 Само предлагам

    23 5 Отговор
    Не го връщайте Друга възможност няма да имате

    Коментиран от #9

    13:31 10.01.2026

  • 6 Мани маани

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Само да попитам":

    Дори и тези, които си изброил ще ни бият, по-добре да не воюваме, това иска да каже Последният СофЕанец

    13:32 10.01.2026

  • 7 Страхливци и некадърници

    24 6 Отговор
    Само ви бива да сваляте правителство, НО не и да направите! Толкова сте смешни та чак жалки харчите парите на народа за безмислени избори. Трябва партиите сами да си поемат разходите по изборите, а не ние ! За три години 10 пъти се явяваме на избори! Това говори лошо за вас, че не можете да управлявате за това си вървете завинаги.

    13:32 10.01.2026

  • 8 Сульо

    19 3 Отговор
    И "демократичните" боклуци на изборите - 1 % и вън от парламента ,после от държавата и най накрая в гробищата .

    13:33 10.01.2026

  • 9 Беевски

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Само предлагам":

    Ох малее пак ще ми сед..., пият кафе :-)

    13:33 10.01.2026

  • 10 таксиджия 🚖

    17 4 Отговор
    Няма да сте 30-40% както ви се иска. На протестите бяхме против гроб и дпс, но вий не сте по-различни! Същата мафия и корумпета! Оставка Васко жабето некадърника!

    13:39 10.01.2026

  • 11 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    9 17 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 11 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
    Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
    Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.

    Коментиран от #14, #17, #18, #22

    13:42 10.01.2026

  • 12 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    15 4 Отговор
    Maдypo e диктaтop кoмyниcт oбaчe мaшинитe мy зa глacyвaнe ca нaй-дeмoкpaтичнитe! cлeд мaлкo aлaбaлa c кoдa нa мaшинитe и флaшкитe нa пpoлeт пп-дб-тaтa пaк cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    Коментиран от #15

    13:42 10.01.2026

  • 13 Реалист

    3 19 Отговор
    ПП-ДБ + обединение около ПП Единение и Синя България ще имат 145+ депутата .

    Коментиран от #36, #39

    13:44 10.01.2026

  • 14 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    11 4 Отговор

    До коментар #11 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    в пп-дб cмe пo-гoлeми фaкиpи и oт дaнчo мeнтaтa + дeлян дoбpeв! 9 милиapдa пo oфшopнитe ни cмeтки зa 5 paбoтни дни - дoбpe бeшe! дaйтe ми дa нaпpaвя нoвия eвpo бюджeт!

    13:45 10.01.2026

  • 15 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈":

    Има действаща огромна парична награда за този, който хакне кода на машинките.
    Давай! :)

    Коментиран от #24

    13:46 10.01.2026

  • 16 Дон балон

    6 2 Отговор
    Щом не играе по свирката на шефа ви Прокопиев значи е човек на Пеевски смешни сте

    13:51 10.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бгг

    3 1 Отговор
    И колко да са категорични ? Колкото са против Шишо ли, или по малко?

    13:54 10.01.2026

  • 20 Промяна

    3 4 Отговор
    ДО ФАКТИ БГ ЗЛОВРЕДНИ КЛЕВЕТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ТУК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ КОГА ЩЕ СПАЗВАТЕ ЗАКОНИТЕ СТИГА МЕ ТРИХТЕ ДОКАЗВАТЕ ТОВА КОЕТО ПИША

    13:54 10.01.2026

  • 21 Промяна

    5 3 Отговор
    11 КОГА ЩЕ ТИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА ТЕБ БЪЛГАРИЯ НЕ Е НА ШЕПА ШАРЛАТАНИ САБОТАЖНИЦИ БЕЗНАКАЗАНИ 11

    13:56 10.01.2026

  • 22 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    ВСИЧКО НАДРАСКАНО ОТ 11 Е ОГРОМНА ПЛАТЕНА ЛЪЖА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    13:57 10.01.2026

  • 23 Доктор

    8 2 Отговор
    Жалки лицемерни нищожества. Изклучителни боклуци.

    14:00 10.01.2026

  • 24 с два пръста чело от село

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    сорс кода аз го пиша щото тате отдавна вече не е комунис

    14:01 10.01.2026

  • 25 Шарлатаните на Радев

    8 2 Отговор
    явно си мислят, че ще спечелят много гласове на изборите.

    Тия мошеници никога повече във властта! Крадлива пасмина!

    Боко също не трябва да управлява. Той пак сънува сглобки с тия и Радев.

    14:07 10.01.2026

  • 26 няма да гласувам

    11 2 Отговор
    за вас, поне докато не махнете тези муцуни от снимката!

    14:08 10.01.2026

  • 27 Илиев

    9 1 Отговор
    Абсолютни позорници.

    14:08 10.01.2026

  • 28 Бай Араб

    7 1 Отговор
    Ами ще го върнете ами,какво няма да го върнете мандата , кой ще гласува за вас ? И родителите ви няма да гласуват за вас.

    14:09 10.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бай Араб

    9 0 Отговор
    Само разгледайте снимката , достатъчно е .Не са необходими никакви коментари.

    14:15 10.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бай Араб

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Запомнете го ей младите!":

    Те китайските фишки не са големи ,бързо ще им свикнеш . Има малък проблем обаче , няма да ти остава време да пишеш по сайтовете ,ще си постоянно зает .

    14:19 10.01.2026

  • 34 Бай Араб

    5 0 Отговор
    ,,Академика,, колко килограма тежи ?

    14:22 10.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тодор

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Реалист":

    Като гледам колко минуси са ти нащракали, прогнозата ти не е много вярна

    14:24 10.01.2026

  • 37 Неможачи!

    7 0 Отговор
    Никой не иска да прави правителство с вас. След изборите няма да е по-различно.

    14:25 10.01.2026

  • 38 Тези утрепки

    5 0 Отговор
    Изядоха тортата с нарязаните крайници

    14:26 10.01.2026

  • 39 Бай Араб

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Реалист":

    ,,Академик ,, ти ли си ?

    14:27 10.01.2026

  • 40 Хе Хе

    3 0 Отговор
    Ужас с Асеня отзад е страшно

    Коментиран от #46, #47

    14:29 10.01.2026

  • 41 ТУУУЛУП ШИШ ЗАФЧУ

    2 0 Отговор
    СЛАФЧУ СЕГА И ТИЯ. СТРАХОТНА СНИМКА (И ДА ВИ ПРИЗНАЯ ФАКТИ СТРАХОТНИ СТЕ ПО ФОТО) ВСЕ ЕДНО ВИЖДАМ ФЛИНТСТОУН И СЕМЕЙСТВО. ОНЕЗИ ТЕЗИ И ПРЕДИ 30 ГОД. ДРУГИТЕ СА ГРАБИТЕЛИТЕ ОТ ПРЕХОДА.

    14:30 10.01.2026

  • 42 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Даже и настъпаната жаба не се показва вече по студиата ,разбра ,че никога няма да стане вътрешен министър и него го излъгаха .

    14:30 10.01.2026

  • 43 Мотика

    2 0 Отговор
    Ганьовски ми ти работи един месец гимнастики с връчване на мандати. И губене на време и пари.

    14:31 10.01.2026

  • 44 гост

    1 0 Отговор
    дреме ми на .!.

    14:32 10.01.2026

  • 45 Азззззззз

    3 0 Отговор
    Тия са като макарончо. Никой не им дава мандата, ама те щели да го връщат...

    14:32 10.01.2026

  • 46 баце

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Хе Хе":

    Като гледам как гледа Асеня към Денков , а ония как срамежливо поглежда .....

    14:33 10.01.2026

  • 47 Тодор

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Хе Хе":

    Виж колко примирена физиономия има Денков на снимката, той вече е свикнал Асен да е отзад

    14:35 10.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 сноу

    0 0 Отговор
    Оттук се вижда че ивчосвирчев е настъпал болния крак на танас ,а той няма начин да не си мисли, че свирчев е шИпион...Естественно при това състояние заверата е безсмисленна..

    14:44 10.01.2026

