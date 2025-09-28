Интензивен е трафикът на "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция - "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово", на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция".

Трафикът е нормален на всички преходи на границата с Румъния. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител, напомнят от "Гранична полиция".

На 25.09.25 г. в 09:00 ч. на ГКПП Оряхово, вследствие на лоши метеорологични условия /силен порив на вятъра/ фериботната платформа, обслужваща Оряхово - Бекет временно преустановява работа. Същата се намира на българска територия. При подобряване на метеорологичните условия, нормалният ритъм на фериботната платформа ще бъде възстановен, за което ще бъде своевременно съобщено.

На границата с Република Северна Македония движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Нормално е движението и на граничните пунктове със Сърбия.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.