Камион се вряза в чакащи тирове на "Капитан Андреево", шофьорът загина

27 Януари, 2026 09:54 1 060 7

Пътният инцидент е станал около 7 часа сутринта

Камион се вряза в чакащи тирове на "Капитан Андреево", шофьорът загина - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор загина, след като тежкотоварният автомобил, който е управлявал, се вряза в опашката от чакащи тирове на няколко километра преди ГКПП "Капитан Андреево".

Пътният инцидент е станал около 7 часа сутринта на 27 януари.

По информация на NOVA кабината на водача е буквално смазана.

Движението от Свиленград за пропускателния пункт на влизане в Турция е спряно заради произшествието.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 все по зле ще става

    14 0 Отговор
    събират всякакви клошаpи и ги правят ТИР-аджий затова е така няма кои да им виси с месеци по границите без храна и баня няма къде да сеИЗСЕРЕнатопло

    09:57 27.01.2026

  • 3 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    ЯВНО ШОФЬОРА Е ПОЧИНАЛ ПРЕДИ ТОВА!

    09:58 27.01.2026

  • 4 има ли още кандидати за шофьори?

    14 1 Отговор
    висят по 20 дена на 4 км от границата, някой пита ли ги какво ядат? къде спят? до тоалетна къде ходят? студено ли е? имат ли гориво?

    в щатите от щат във щат такива неща няма!

    09:59 27.01.2026

  • 5 бою циганина

    11 1 Отговор
    пак ще пусна платените ми гранични паркинги

    10:00 27.01.2026

  • 6 това е много голяма грешка .

    6 2 Отговор
    не е прецедент . ако чакащите тирове нямат триъгълник или не са на паркинг и без кола на полицията на средата на пътя те са в нарушение .

    Коментиран от #7

    10:01 27.01.2026

  • 7 бащицата пак няма да е пил кафе нали?

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "това е много голяма грешка .":

    моля пуснете платените тир паркинги на фирма ГЕРБ че хората се трепат

    10:10 27.01.2026

