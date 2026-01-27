Камион се вряза в чакащи тирове на "Капитан Андреево", шофьорът загина

Шофьор загина, след като тежкотоварният автомобил, който е управлявал, се вряза в опашката от чакащи тирове на няколко километра преди ГКПП "Капитан Андреево".
Пътният инцидент е станал около 7 часа сутринта на 27 януари.
По информация на NOVA кабината на водача е буквално смазана.
Движението от Свиленград за пропускателния пункт на влизане в Турция е спряно заради произшествието.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 все по зле ще става
09:57 27.01.2026
3 Боруна Лом
09:58 27.01.2026
4 има ли още кандидати за шофьори?
в щатите от щат във щат такива неща няма!
09:59 27.01.2026
5 бою циганина
10:00 27.01.2026
6 това е много голяма грешка .
Коментиран от #7
10:01 27.01.2026
7 бащицата пак няма да е пил кафе нали?
До коментар #6 от "това е много голяма грешка .":моля пуснете платените тир паркинги на фирма ГЕРБ че хората се трепат
10:10 27.01.2026