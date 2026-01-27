Новини
България »
София »
Гроздан Караджов: Икономиката на България губи милиони от блокадата по границите

Гроздан Караджов: Икономиката на България губи милиони от блокадата по границите

27 Януари, 2026 15:06 576 20

  • гроздан караджов-
  • загуби-
  • блокада-
  • граница-
  • българия

По-добре е да се седне и да се разговаря с европейските институции, посочи транспортният министър в оставка

Гроздан Караджов: Икономиката на България губи милиони от блокадата по границите - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Икономическите загуби за България и съседните държави ще бъдат критични заради блокадата на границите със Сърбия и Северна Македония. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов по време на "Софийския икономически форум" днес.

"Подобни блокади водят до много тежки последици не само за транспорта, а за цялата икономика, която зависи от доставките", заяви Караджов, цитиран от БНТ. Според него действията на превозвачите от Западните Балкани нарушават основните европейски права за свободно преминаване на стоки.

Въпреки сериозността на ситуацията, транспортният министър уточни, че България няма правомощия да реши проблема самостоятелно. Той насочи превозвачите към европейските институции, тъй като спорът е свързан с новите правила за влизане в Шенгенското пространство.

"По-добре е да се седне и да се разговаря с европейските институции. Нито правителството в България, нито която и да е друга страна членка, има нещо общо с това решение", допълни Гроздан Караджов. Той призова Европейската комисия да започне преговори възможно най-скоро, за да се намери компромис, докато границите бъдат отворени.

Вицепремиерът изрази сериозни опасения, че опитите му за иницииране на "прозорци" за преминаване през ГКПП "Калотина" и ГКПП "Гюешево" могат да се окажат неуспешни. Той призна, че местните правителства в Белград и Скопие са безсилни да заобиколят правото на стачка на превозвачите, без да се стигне до ескалация на напрежението.

Към момента загубите за превозвачите се изчисляват на десетки хиляди евро дневно, а рискът от вторични трусове върху цените на стоките от първа необходимост остава висок.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 затвор за вас

    0 3 Отговор
    Здравей, какво търсиш?

    Search
    Списание за инвестиции „Мъгълхед“
    Списание за инвестиции „Мъгълхед“
    Последната поръчка на злато от Полската централна банка ще я постави сред 10-те най-големи притежатели на злато в света
    Последната поръчка на злато от Полската централна банка ще я постави сред 10-те най-големи притежатели на злато в света
    Президентът на НБП Адам Глапински (вдясно) обясни, че златото е най-сигурният резервен актив. Той казва, че то е свободно от директни връзки с икономическата политика на която и да е държава, устойчиво е на кризи и запазва реалната си стойност в дългосрочен план. Снимка: Narodowy Bank Polski
    ЗлатоПоследната поръчка на злато от Полската централна банка ще я постави сред 10-те най-големи притежатели на злато в света
    Националната банкова къща вече разполага с повече от Европейската централна банка


    ОтРоуан Дън
    Публикуванопреди 6 дни
    Този месец, в ход, насочен към националната сигурност, Националната банка на Полша реши да се сдобие с още 150 тона злато. Това последно количество, получено от банковата къща, ще струва почти 23 милиарда щатски долара. Длъжностните лица не уточниха колко време ще отнеме набавянето на огромното количество.

    Решението се основава на вече огромните резерви на банката от благородни метали, които в момента надвишават тези на Европейската централна банка. Narodowy Bank Polski в момента притежава 550 тона на стойност приблизително 65 милиарда евро.

    15:08 27.01.2026

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 1 Отговор
    ТО ПА ЕДНА ИКОНОМИКА....
    СЪСИПАХТЕ ВСИЧКО.

    15:09 27.01.2026

  • 3 волан

    7 1 Отговор
    Бългерията уж е в ЕС,но на никой от тоя ЕС не му дреме за тия блокади. Иначе за У-крайната много се обаждат.

    15:11 27.01.2026

  • 4 За това и ние трябваше отдавна да

    4 1 Отговор
    блокираме турската граница, която вкарва десетки повече стоки, повечето боклуци, от колкото България изнася за турция

    15:12 27.01.2026

  • 5 Българската икономика

    6 1 Отговор
    и цяла България изгуби милиарди от " родни" крадци".

    15:14 27.01.2026

  • 6 свински крачета варени пиперосани

    2 1 Отговор
    Нищо не може да се направи! Ще чакаме!

    15:17 27.01.2026

  • 7 Сандо

    5 2 Отговор
    А заради слугинажа на евродегенератите и загубата на икономическите връзки с Русия загубихме и продължаваме да губим милиарди.Няма страшно,тях ще ги компенсираме с бодри и политкоректни лозунги.

    15:18 27.01.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Транспортните фирми са бъкани с бугатита, Бентлита, Ферарита, Ролс Ройси. И то не по една или две.

    15:19 27.01.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Яжте ябълки.

    15:20 27.01.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Този министър е многопартиен. Сменил е много партии. Дялан камък. Сега се е насочил към партия "Боташ".

    15:23 27.01.2026

  • 11 Един не трол

    2 2 Отговор
    Аз мисля, че ако ги блокираме от всички страни тези две държави за 1 месец и ще им дойде акъла в главата.

    15:26 27.01.2026

  • 12 ИКономиката

    3 1 Отговор
    На България ще тръгне когато,като дойде инвеститора и иска да създаде работна ръка да му кажат,утре почвате а не да го мотат няколко години

    15:29 27.01.2026

  • 13 Гост

    4 0 Отговор
    А от вас, корумпета ниедни, знаеш ли колко губи, чичо?

    15:31 27.01.2026

  • 14 Икономиката на България

    4 0 Отговор
    Нищо не губи ! И тоя Гроздан Караджов гледам е бил като делегат от Карлуково на световният софийски икономически форум

    15:33 27.01.2026

  • 15 Той насочи превозвачите към европейските

    3 0 Отговор
    институции........ олееее терорист!

    15:34 27.01.2026

  • 16 Той призова Европейската комисия да

    2 0 Отговор
    започне преговори ..... А България къде беше да го питам? Не участва ли и тя в олигофрениите на "Европейската комисия" ? Или пълномощно сме разписали някой друг да решава вместо нас? А?

    15:38 27.01.2026

  • 17 Относно загубите за превозвачите

    2 0 Отговор
    Точно ЕК е виновна и то не в десетки хиляди евро дневно а в милиони! И да не дрънка глупоси ако обича Гроздан Караджов. За 6 месеца 90 дена и след това по света и у нас ...гориво, командировки и тол такси нали? Ама спахте ....а евродепутатите си взеха рушветите от лобистите нали? ...

    15:44 27.01.2026

  • 18 Сигурно е за това, нали мозък ?

    1 0 Отговор
    НСИ: Дефицитът в държавното управление достига 1,5 млрд. лв. през третото тримесечие на 2025 г.

    15:50 27.01.2026

  • 19 я пак

    0 0 Отговор
    кое на българия???

    16:01 27.01.2026

  • 20 фикус

    0 0 Отговор
    С кой ще говориш бре шушляк. Урсула сега е в Индия. Дреме и на нея за границата ти. Ти да видиш какво ще стане ако макетата и турците блокират границата щото и те се водят от трети страни за ЕС.

    16:15 27.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове