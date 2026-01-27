Гроздан Караджов: Икономиката на България губи милиони от блокадата по границите

Икономическите загуби за България и съседните държави ще бъдат критични заради блокадата на границите със Сърбия и Северна Македония. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов по време на "Софийския икономически форум" днес.
"Подобни блокади водят до много тежки последици не само за транспорта, а за цялата икономика, която зависи от доставките", заяви Караджов, цитиран от БНТ. Според него действията на превозвачите от Западните Балкани нарушават основните европейски права за свободно преминаване на стоки.
Въпреки сериозността на ситуацията, транспортният министър уточни, че България няма правомощия да реши проблема самостоятелно. Той насочи превозвачите към европейските институции, тъй като спорът е свързан с новите правила за влизане в Шенгенското пространство.
"По-добре е да се седне и да се разговаря с европейските институции. Нито правителството в България, нито която и да е друга страна членка, има нещо общо с това решение", допълни Гроздан Караджов. Той призова Европейската комисия да започне преговори възможно най-скоро, за да се намери компромис, докато границите бъдат отворени.
Вицепремиерът изрази сериозни опасения, че опитите му за иницииране на "прозорци" за преминаване през ГКПП "Калотина" и ГКПП "Гюешево" могат да се окажат неуспешни. Той призна, че местните правителства в Белград и Скопие са безсилни да заобиколят правото на стачка на превозвачите, без да се стигне до ескалация на напрежението.
Към момента загубите за превозвачите се изчисляват на десетки хиляди евро дневно, а рискът от вторични трусове върху цените на стоките от първа необходимост остава висок.
1 затвор за вас
