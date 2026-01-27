Европейско проучване: Софиянци искат по-чист и безопасен град

Задръстванията, небезопасните улици, въздушното и шумово замърсяване са сред най-сериозните предизвикателства в София, според току-що публикуваните данни от паневропейското проучване Urban Mobility Barometer 2026. Всеки от тези проблеми е посочен като значим за града от най-малко 4 от 5 от анкетираните. Софиянци искат още повече автобусни ленти, адекватни велоалеи и тротоари и решаване на проблемите на препълнения с коли град.

Представителното проучване е проведено в периода 13-25 ноември 2025 г. в редица европейски столици от социологическата компания OpinionWay по поръчка на мрежата Clean Cities, в която ЕС “За Земята” е партньор.

Резултатите за София показват интересни тенденции в отношението на гражданите към придвижването в градски условия. Жителите на най-големия български град демонстрират желание за качествена промяна в редица направления на транспорта, често дори повече от останалите европейци. В същото време данните говорят и за липсата на информираност и обществен консенсус за механизмите, по които може да се случва това.

Повече градски транспорт, велоалеи, бус ленти и училищни улици

Голямата част от пълнолетните участници в изследването на общественото мнение в цяла Европа подкрепят повече и по-добри трамвайни и метро линии (83%) и по-добри връзки с по-периферните квартали и предградията (83%), посочват от Clean Cities. В България това желание е още по-силно, на практика еднозначно (с 87% подкрепа и за двата показателя). Софиянци се нареждат и на второ място на континента в подкрепата си за трансформирането на повече съществуващи пътни платна за автомобили в бус ленти (72%). Недоволни от липсата на качествени велоалеи и тротоари са почти 3 от 5 от респондентите (59%) – най-висок резултат сред всички градове в проучването.

Говорейки за велоинфраструктура, 12 на сто посочват, че „често“ използват велосипед за придвижване, а за 20% повече велоалеи са сред трите посочени приоритета за развитие на транспортната мрежа в града – две числа, които показват интерес към градското колоездене, значително превъзхождащ досегашните оценки за София.

10% от родителите на ученици на възраст между 6 и 12 г. също твърдят, че децата им ползват велосипед или тротинетка (с или без придружител) да отидат до училище, а за 6% това е основният начин – сравнимо с количеството придвижващи се с училищен автобус например (съответно 11% и 7%).

В същото време 36% от тези родители често карат децата си с автомобил, но попитани какво би ги насърчило да позволяват на децата си да ходят пеша, с колело или с велосипед до училище или да го правят по-често, малко повече - 37% посочват създаването на т.нар.„училищни улици“ с ограничено движение на автомобили около учебните заведения (второ най-често като приоритет), 26% избират зона с ограничение на скоростта до 30 км/ч, а 24% - защитени велоалеи. 27% от всички участвали в анкетата софиянци, независимо родители или не, също посочват училищните улици като приоритет за града.

По-големите да плащат повече

Жителите на София имат и важна позиция по отношение на тенденцията за увеличаване на средния размер на автомобилите, т.нар. carspreading. Височината на предниците на новите автомобили в Европа нараства средно с половин сантиметър годишно, което се дължи на покачването на интереса към SUV автомобили – те заемат все повече място в градовете и са по-опасни при катастрофи.

Анкетираните в София в тази връзка желаят по-високи такси за паркиране за приходящи (60%) и местни жители (54%) с коли с по-голям размер, по-високи данъци (60%) за по-тежки автомобили и по-добри и по-ефективни правила за паркиране за тях (80%), така че да не заемат толкова много място по тротоарите. Последните три резултата също са най-високите сред изследваните европейски градове.

Чиста градска логистика за София

Българите се оказват по-чувствителни и към ефектите от градската логистика върху качеството на живот в града. 72% смятат, че общинският съвет и общината трябва да правят повече, за да подкрепят чистите доставки с цел намаляване на замърсяването на въздуха. 63% са на мнение, че бизнесите също трябва да въведат мерки за защита на околната среда, дори и да са непопулярни. И двете са поредните показатели, които представляват най-изявената подкрепа за подобни мерки сред участващите от всички държави. Това се случва на фона на 43% убедени, че превозните средства за доставки оказват негативно влияние върху града ни. 51% от софиянци дори заявяват, че биха предпочели да пазаруват от компания, която използва електрически превозни средства за доставка.

Може ли да намалим замърсяването и задръстването… с повече коли?

Резултатите от проучването разкриват обаче и един дълго тлеещ парадокс в обществените нагласи към личния транспорт в София: разликата между отношението към обществената и личната отговорност. Мнозинството от хората, на практика припокриващи се в голяма степен групи от граждани, подкрепят увеличение на пространството за паркиране на автомобили в града (до 89%), докато в същото време идентифицират задръстването (88%), замърсяването на въздуха от превозните средства (80%) и шума от тях, както и незаконното им паркиране (74%) или това по тротоарите (79%), като сериозен проблем.

„Европейската практика показва, че ограничаването на негативните ефекти върху околната среда от автомобилите се постига с намаляване на употребата им в града. Това обикновено се случва с въвеждането на качествени, удобни и здравословни алтернативи за придвижване – било то в обществения или индивидуалния транспорт“, посочва Драгомира Раева, координатор „Чиста мобилност“ в Екологично сдружение „За Земята“.

„За сметка на това увеличаването на пространството за автомобили навсякъде по света води като правило до много повече моторни превозни средства в съответния град. Това води до повече замърсяване на въздуха, повече шум, повече задръстване, което влошава жизнената среда за всички.”

Столична община трябва да взима предвид световнопризнатия опит и да насочва усилията си, както комуникационно, така и с действия към реални решения за ограничаване на замърсяването в града и огромния брой автомобили в града смятат от "За Земята".