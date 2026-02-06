Ново свлачище спря движението в Кресненското дефиле

Движението при км 388 на пътя Симитли – Кресна се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса. От АПИ призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Трафикът в участъка се регулира от екипи на „Пътна полиция“. Припомняме, че вчера бяха обявени различни по степен предупреждения за обилни валежи в страната. Свличанията на земна маса, почва и скали често се провокират от валежи, а причините за това са физически и химически процеси в почвата и скалите.

Валежите могат да измиват повърхностния слой на почвата или да подкопават основата на склона.

На 1 февруари отново движението по пътя Симитли – Кресна в Кресненското дефиле се осъществяваше двупосочно в една лента заради паднала скална маса на пътното платно. Тогава обаче свличане на земна маса имаше в района на „Малък тунел“.