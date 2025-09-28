Новини
Надежда Нейнски: Предстоящите президентски избори в България ще бъдат голямо изпитание за страната ни

28 Септември, 2025 12:46 599 33

  • недежда нейнски-
  • русия-
  • руска агресия-
  • избори за президент-
  • българия

Русия никога не е отклонявала погледа си от България

Надежда Нейнски: Предстоящите президентски избори в България ще бъдат голямо изпитание за страната ни - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Докато слушах репортажите на вашите кореспонденти в Молдова, си мислих през цялото време за това, през което мина Румъния на президентските избори. Мислих си за референдума и за президентските избори в самата Молдова съвсем наскоро. И за това колко голям е залогът в момента за тази страна - по кой път ще поеме“.

Това коментира в „Тази неделя“ по бТВ бившият министър на външните работи Надежда Нейнски.

По думите ѝ има риск да се повтори сценарият от Румъния.

„Въпреки че по предварителните социологически изследвания партията на президента Санду ще има достатъчно брой гласове. Като казвам достатъчно - не знам дали ще има мнозинство. Защото това, което Русия иска да направи в момента, е наистина да отклони Молдова от Европа. Да създаде парламентарно проруско мнозинство в молдовския парламент, с което да може да промени пътя на страната“, посочи Нейнски.

Според нея това създава опасност, както за България, така и в много посоки.

„Знаете, че в Тараклия имаме българско мнозинство. За съжаление голяма част от българското мнозинство в момента се лъкатуши между едната и другата опция“, отбеляза тя.

„Ако се промени проевропейския път на Молдова, това създава един пояс от държави, през които Русия реално може да влияе на изток и в района, който е близо до Черно море. Това е стратегия на Русия, която губи своето влияние в редица други региони и по мнение на много наблюдатели концентрира в момента своите усилия към Балканите и към региона на Черно море“, коментира Надежда Нейнски.

Според нея Русия никога не е отклонявала погледа си от България, а руският посланик в Молдова е отправил предупреждение към Молдова – страната да внимава да не бъде следващата Украйна.

Надежда Нейнски очаква влияние от Русия и на президентските избори у нас. По думите ѝ в тези избори много голям залог.

„Влиянието съществува и в момента през всякакви хибридни атаки, през всякакви инженерни проекти, които се правят в българската политика. Предстоящите президентски избори в България ще бъдат голямо изпитание за страната ни. И в този смисъл аз мятам, че тук отговорността на политическите партии е огромна. Аз не искам да звуча така патетично, но наистина политическите партии са онези, от които ние търсим гаранция за това, че няма да има промяна в стратегическия път на България“, заяви тя.

„Хибридните проекти са редица инженерни партии, които бяха създадени и през които се търси такова влияние – част от които в момента протестират срещу еврото. Партия „Възраждане“ и много други партии скрити, които явно и не толкова явно подкрепят идеята България да се отклони от този проевропейски път“, посочи Нейнски.

Според нея президентът Румен Радев се опитва се да яхне страховете на хората в момента от това, че на България ѝ предстои една голяма промяна, която изисква мобилизация на обществото, която изисква поемане на отговорност от политиците.

„И вместо той като държавник да бъде част от това усилие, той се възползва от страховете на хората, опитвайки се политически да употреби тази ситуация в полза именно на антиевропейските настроения“, отбеляза бившият министър на външните работи.

Нейнски посочи, че до този момент президентите, които са се опитвали след президентския си мандат да направат политически формирования, не са били успешни.


Оценка 1.7 от 11 гласа.
Оценка 1.7 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Емигрант

    18 2 Отговор
    Росен Желязков се снимал с восъчната фигура на Доналд Тръмп!

    Такава излагация няма в цял свят.

    Коментиран от #12, #13, #14, #16, #18, #22

    12:48 28.09.2025

  • 2 Пич

    16 2 Отговор
    Клеопатра се изходи по въпроса !!! Но не е Клеопатра защото е толкова хубава , а защото е толкова дърта !!!

    12:48 28.09.2025

  • 3 Кво да правиш

    4 5 Отговор
    Братушки са, кръвта вода не става, става водка.

    12:50 28.09.2025

  • 4 пожелание

    14 2 Отговор
    А тази Баба Яга да се качва на метлата и да не се показва повече от гора като взема със себе и Ленчето с кремчето !! До кога ще давате трибуна на такива астти !!

    12:52 28.09.2025

  • 5 Надка

    16 2 Отговор
    и с пръст се заканва ! Боко я направи с целия си акъл "дипломат" в Турция , а една друга баба в Израел !

    12:52 28.09.2025

  • 6 Тая е била

    17 3 Отговор
    много тъпа

    12:53 28.09.2025

  • 7 стига сте се излагали

    16 2 Отговор
    Престанете да каните товаКУКУ!

    12:54 28.09.2025

  • 8 Фейк на часа

    12 2 Отговор
    Ако госпожа Нейски знае таблицата за умножение без грешки, аз ще й дам 100 000 лева.

    12:55 28.09.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 2 Отговор
    А нещо за САЩинския посланик у нас казА ли🤔
    А, ама то май вече от почти година
    НЯМА ТАКЪВ🤔
    Че вече май и зам. няма 🤔
    Що ли 🤔

    13:00 28.09.2025

  • 10 Бочко

    9 1 Отговор
    Ако пак се допусне ДС да фалшифицират избори, няма смисъл, направо да си го назначат

    13:00 28.09.2025

  • 11 Дух

    9 2 Отговор
    Айде стига с тези глупости за САЩ и Русия, единствените които се възползват от тази ситуация са тъпите кухи европейски тикви и английските малоумници ,на Ганчо и Ганчовица им дай само порно политики войни джендъри и англичани това е защото са абсолютни комплексари одрали малоумният византийски крепостен селски манталитет, абсолютна Психопатия от 2017 година до днес тегне в окаяната комплексирана злобна бедна помиярска душица на българите проядена от омраза и обиди към всичко що годе по нормално от тях

    13:00 28.09.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    и Буцан се снимА 🤣

    13:01 28.09.2025

  • 13 а и се опитаха

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    да изкарат че с истинския тръмп се снимал...

    13:02 28.09.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    😉
    "ЕКСКЛУЗИВНО! Бойко Борисов се снима с восъчна фигура на Тръмп и Мелания в САЩ"
    😉

    13:04 28.09.2025

  • 15 тая

    5 2 Отговор
    вместо да е в затвора ръси акъли..

    13:04 28.09.2025

  • 16 от водопада вода пада

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    и става на вада...

    Коментиран от #24

    13:06 28.09.2025

  • 17 Бълг

    5 1 Отговор
    докога такива ще ми дават насока?

    13:07 28.09.2025

  • 18 на роско да направят

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    фигура да може и Тръмп да се снима с него ако иска...и водопад зад него да направят..

    13:08 28.09.2025

  • 21 и тая е взела

    2 0 Отговор
    някоя пачка или кюлчета за да говори поредните глупости!

    Коментиран от #29

    13:13 28.09.2025

  • 22 До Емигранта

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Едно време пък президента Плевнелиев в едно новогодишно обръщение показа колко красива станала природата в България, показвайки ни планини от САЩ.

    13:14 28.09.2025

  • 23 въпрос

    2 0 Отговор
    защо най редовно под статиите за бавноразвиващите на копейкин няма възможност хората да изразят мнението си свободно???

    Коментиран от #27, #28

    13:16 28.09.2025

  • 24 Трендафил Акациев

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "от водопада вода пада":

    ...вода пада
    и става на вода :)

    13:19 28.09.2025

  • 25 Анонимен

    2 0 Отговор
    Тази има интерес към България само когато може да има аванта. Тя се омъжи за чужденец за пафи

    13:19 28.09.2025

  • 26 звеноводка

    2 0 Отговор
    Да,ще изберем поредния хрантутник и който ще издържаме докато е жив.С огромни привилегии до живот!Офис 150м2,плащане на всички консумативи,секретар,ка,кола с шофьор плюс всички разходи по колата и горивото.Безплатни костюми,връхни дрехи и обувки зимни,летни.Изобщо чудесия.

    13:22 28.09.2025

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "въпрос":

    отговор-
    Защото не е п.олиткоректн.о
    да се из-лагат коментари за
    ИЗ-ЛАГАЦИИТЕ на П.ОЛИ/ТУТКИТ.Е ни ❗

    13:26 28.09.2025

  • 29 минало

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "и тая е взела":

    На тази и дадоха гаража на ЦК на БКП.

    13:27 28.09.2025

  • 30 Същият

    1 0 Отговор
    Колко е убаво у нас.Трият те ден и нощ.Мене са ме наказвали комуняги,на които не съм им цепил басмата.У нас няма смисъл от избори.Да питат Бойко и Делян.Явно това са политическият и интелектуален елит за момента.

    Коментиран от #31

    13:32 28.09.2025

  • 31 какъв интелект

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Същият":

    политиците в България всичките заедно не могат на две магарета сламата да разделят дето са професори и незнам си какви измислици..

    13:36 28.09.2025

  • 32 И ЗАЩО да не бъдем ЗАЕДНО?!

    1 0 Отговор
    С ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ, А?
    Личното мнение на госпожата
    няма нищо общо с
    1) националната принадлежност,
    която губим в размиването на новия съюз
    2) нито има общо с общата ни племенна
    принадлежност към Славяно-българската!
    Още в 1762 г. родолюбеца Пасий Хилендарски
    е констатирал тази принадлежност в Историята ни!

    ТАКА ЧЕ МИСЛЕЩИТЕ ИНТЕЛИГЕНТНИ БЪЛГАРИ
    МНОЗИНСТВОТО ЖЕЛАЕ
    ДРУЖБА И ПРИЯТЕЛСТВО С ВСИЧКИ
    И С САЩ - И С РУСИЯ!

    Другите - да спрат да ни разделят
    според личните си незнайни мераци
    и изгоди!
    Точка!

    13:36 28.09.2025

  • 33 Разделно събиране

    0 0 Отговор
    На отпадъците НЕ включва да им се иска мнението!

    13:37 28.09.2025

