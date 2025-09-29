Гуцанов: Не трябва да се вдигат данъци, а да насочим бюджета за догодина към младите семейства

Не считам, че трябва да се вдигат каквито и да е налози, данъци, достатъчно е тежко и без това положението на хората, за да се натоварва допълнително семейният бюджет, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в предаването "Интервюто" на Българската национална телевизия на въпрос относно бюджета за догодина и евентуално повишаване на данъци и осигуровки.

Ако се правят такива реформи, трябва да бъдат много обмислени, посочи той. "Едно повишаване на данък влачи след себе си много други действия, които трябва да бъдат извършени, така че аз не считам, че в момента това е на дневен ред, поне това е моето мнение като социален министър", допълни Гуцанов.

Трябва да продължим по този начин, както през изминалата година, да няма никъде социални сътресения, каза министърът. Дали да бъде консервативен бюджетът, по-скоро мисля, че трябва да го насочим към младите семейства и това е и моята идея, и идеята на екипа, каза социалният министър. В едни добри взаимоотношения с Министерството на финансите търсим начин как да стане наистина година на младите, допълни той.

Гуцанов посочи, че искат еднократната помощ от 300 лева, която сега се дава на ученици от първи до 4-ти клас, да стане до осми клас. Дано да успеем да намерим тези средства, добави той. Друго предложение е да се увеличат помощите за раждане на първо, второ и трето дете.

В момента обезщетението за отглеждане на дете през втората година е 780 лева. Предложението на министерството е то да бъде вдигнато на 1100 -1200 лева, в зависимост от възможностите на бюджета, каза министърът. Той посочи като друго предложение да бъдат увеличени средствата, които се дават на майките, ако се върнат на работа, от 50% на 75% от обезщетението.

Министър Гуцанов каза, че по време на посещението в Ню Йорк за 80-та сесия на Общото събрание на ООН е провел разговори с министъра на здравеопазването Силви Кирилов и с министър-председателя Росен Желязков, че има определени направления, които могат да бъдат много по-добре уплътнени, като например ТЕЛК-овете, които на места били доста проблемни. Имаме 800 хиляди българи, които се оказват с ТЕЛК-ове, което буди доста въпросителни, коментира Гуцанов.

Демографската криза е нещо, което трябва да ни обедини, за да я преодолеем, коментира социалният министър по повод успеха на националния ни отбор на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Днес всичко е волейбол и браво на момчетата, отдавна не ни се беше случвала такава радост. Дано не само спортът да ни обединява, а да има национална цел, която да ни обединява, допълни Борислав Гуцанов.

По време на парламентарен контрол на 12 септември т.г. министър Борислав Гуцанов заяви, че ще започне процес на интензивно намаляване на населението между 40 и 64-годишна възраст, ако не се вземат спешни мерки веднага. Той се позова на прогнозите на Българската академия на науките за 2030 – 2035 г.