Гуцанов: Не трябва да се вдигат данъци, а да насочим бюджета за догодина към младите семейства

Гуцанов: Не трябва да се вдигат данъци, а да насочим бюджета за догодина към младите семейства

29 Септември, 2025 07:16 517 11

Той посочи, че искат еднократната помощ от 300 лева, която сега се дава на ученици от първи до 4-ти клас, да стане до осми клас

Гуцанов: Не трябва да се вдигат данъци, а да насочим бюджета за догодина към младите семейства - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Не считам, че трябва да се вдигат каквито и да е налози, данъци, достатъчно е тежко и без това положението на хората, за да се натоварва допълнително семейният бюджет, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в предаването "Интервюто" на Българската национална телевизия на въпрос относно бюджета за догодина и евентуално повишаване на данъци и осигуровки.

Ако се правят такива реформи, трябва да бъдат много обмислени, посочи той. "Едно повишаване на данък влачи след себе си много други действия, които трябва да бъдат извършени, така че аз не считам, че в момента това е на дневен ред, поне това е моето мнение като социален министър", допълни Гуцанов.

Трябва да продължим по този начин, както през изминалата година, да няма никъде социални сътресения, каза министърът. Дали да бъде консервативен бюджетът, по-скоро мисля, че трябва да го насочим към младите семейства и това е и моята идея, и идеята на екипа, каза социалният министър. В едни добри взаимоотношения с Министерството на финансите търсим начин как да стане наистина година на младите, допълни той.

Гуцанов посочи, че искат еднократната помощ от 300 лева, която сега се дава на ученици от първи до 4-ти клас, да стане до осми клас. Дано да успеем да намерим тези средства, добави той. Друго предложение е да се увеличат помощите за раждане на първо, второ и трето дете.

В момента обезщетението за отглеждане на дете през втората година е 780 лева. Предложението на министерството е то да бъде вдигнато на 1100 -1200 лева, в зависимост от възможностите на бюджета, каза министърът. Той посочи като друго предложение да бъдат увеличени средствата, които се дават на майките, ако се върнат на работа, от 50% на 75% от обезщетението.

Министър Гуцанов каза, че по време на посещението в Ню Йорк за 80-та сесия на Общото събрание на ООН е провел разговори с министъра на здравеопазването Силви Кирилов и с министър-председателя Росен Желязков, че има определени направления, които могат да бъдат много по-добре уплътнени, като например ТЕЛК-овете, които на места били доста проблемни. Имаме 800 хиляди българи, които се оказват с ТЕЛК-ове, което буди доста въпросителни, коментира Гуцанов.

Демографската криза е нещо, което трябва да ни обедини, за да я преодолеем, коментира социалният министър по повод успеха на националния ни отбор на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Днес всичко е волейбол и браво на момчетата, отдавна не ни се беше случвала такава радост. Дано не само спортът да ни обединява, а да има национална цел, която да ни обединява, допълни Борислав Гуцанов.

По време на парламентарен контрол на 12 септември т.г. министър Борислав Гуцанов заяви, че ще започне процес на интензивно намаляване на населението между 40 и 64-годишна възраст, ако не се вземат спешни мерки веднага. Той се позова на прогнозите на Българската академия на науките за 2030 – 2035 г.


  • 1 Даниел

    14 0 Отговор
    Просто вие,милионерите трябва да започнете да плащате повече,в това се корени успеха на социалната система!
    И по-малко да крадете !

    07:21 29.09.2025

  • 2 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Младите семейства не са в бг, другото са лилави. Първо дете останалите тук правят след като минат 35г.

    07:29 29.09.2025

  • 3 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    ас много късна разбрах че съм ром чак на 25 години кам средата на деветдетсете. ного ма беше яд че толкова години сам плащал ток и вода напразно.

    07:30 29.09.2025

  • 4 Наглецът

    10 0 Отговор
    се изока играещ го загрижен , стръв за балъци .

    07:32 29.09.2025

  • 5 Този е част от крадливата мафия

    9 0 Отговор
    Гуцанов май не схваща че е част от най ненавиждан от мафиотско управление! Вие сте позор

    07:35 29.09.2025

  • 6 АМА РЕАЛНО

    6 0 Отговор
    Ще вдигаме данъците.

    07:36 29.09.2025

  • 7 Заробихте Територията. ОСТАВКА!

    5 0 Отговор
    Със 50 милиарда заеми. 2025 20 милиарда лева заеми. 2022 16 милиарда лева заеми.
    Общо за 3 години 36 милиарда заеми и 64 милиарда разходи
    загуби от енергетика и прекъсване евтини ток, вода, газ, петро., лихви по заеми, неизходни договори,
    разходи по въвеждане на Еврошийт.
    Унищожихте Валутен борд без Референдум, защото Валутен Борд ви спираше
    безобразните тегления на Заеми..
    Обезценихте лев срещу правила на Валутен Борд.
    Фалирате Територията!
    Вдигнахте от 2020 до 2025 г.
    150% административни такси.
    200% такси банки от 2020.
    Увеличихте със 100% бюджетни заплати от 2020 до 2025.
    Вие докага ще теглите ЧУДОВИЩНИ ЗАЕМИ?
    Кой ще ви плаща лихните по заеми.
    Дадоха ви 10 милиарда за водите, харчете си ги
    и си подайте ОСТАВКАТА!
    Дано Жалбата в Люксембург за фалшифицирани критерии от Маастрихт ви спре чудовищните: инфлации, дългови спирали, дефицити и чудовищно повишаване на цени, чудовищна инфлация..
    1997 фалирахте България по същия начин,
    тогава Валутен Борд спаси България, сега няма Кой.
    Кредиторите ви гледат сеира, в сив списък по макроикономически показатели сте.
    МВФ вече дава сигнали, че Безобразията ви.

    07:36 29.09.2025

  • 8 популист

    4 0 Отговор
    тоя колко е вреден

    07:52 29.09.2025

  • 9 безделников

    2 0 Отговор
    Трябва борба с корупцията и кражбите... Ама. Как да стане като крадците са тези които трябва да се хванат сами....

    08:03 29.09.2025

  • 10 Гай Турий

    3 0 Отговор
    Най-мажното и неотменимо нещо което тази управляваща сган трябва да направи е веднага да премахне всички автоматични вдигания на заплати, плащани от бюджета, съобразно СРЗ. Това безумие, гласувано от всички заблудени и мечтаещи за непрекъсната власт маломенталници в Анти НС ни вкара в огромен дефицит и инфлация. Шапкарите и даскалята не спират да купуват коли, да кръстосват по Гърция и света, по топли дестинации с незаслужено вдигнатите им заплати. Реформи ли се случиха, бюрокрацията ли съкратиха, електронно правителство ли ни пое, кое стана, че трябваше на всички клатикрачоли и шуробаджанаци, платени гласоподаватели, да им удвоят заплатите. А работническата класа и материалните услуги, които изработват тези пари да стоят с два пъти по-ниски заплати.

    08:06 29.09.2025

  • 11 ежко

    2 0 Отговор
    Естествено,че вие не трябва да вдигате данъците.Ще трябва да ги вдигнат следващите заради заемите теглени от вас!И тогава вие ще критикувате и ще се правите на света вода ненапита!

    08:22 29.09.2025

