Шефът на СОС: Очакваме София да получи това, което заслужава

Политическото напрежение около оставката на служебния вицепремиер постави под въпрос стабилността на кабинета. При тази нестабилна политическа обстановка местното управление също среща трудности.

В студиото на „Денят на живо“ председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров определи подалия оставка вицепремиер Стоил Цицелков като „безспорен експерт“, който и занапред ще продължи да помага в сферата на изборния процес, включително и на международно ниво. По думите на Петров около случая има „прекалено много спекулации“, а водещото трябва да бъде дали има действащи присъди, а не твърдения от миналото.

Основният акцент в разговора обаче беше финансовото състояние на столицата. По думите на Петров София продължава да работи в режим на 1/12 от миналогодишния бюджет, което затруднява разплащанията по ключови инфраструктурни проекти. „Парите са заложени - редовният бюджет е нужен“, подчерта той и допълни, че столицата е градът с най-големи приходи към държавата, но „по много критерии получава най-малко“. "Държавата дължи много на софиянци и трябва да бъде по-благосклонна, като разплати вече договорени средства", коментира председателят на общинския съвет.

По отношение на кризата с отпадъците Петров заяви, че към момента градът е обезпечен и боклукът се извозва редовно, но трайното решение ще дойде с подписването на дългосрочни договори.

Той открои и една добра новина и напредъка по създаването на парк „Кукуряк“ в район „Овча купел“ след споразумение с БАН, както и продължаването на започнатите обекти в капиталовата програма, включително и за детски градини. „Очакваме София да получи това, което заслужава“, обобщи председателят на СОС.

Петров определи обвиненията по казуса „Петрохан“, свързвани с кмета Васил Терзиев, като като предизборни внушения. Той подчерта, че Терзиев е бил категоричен в позицията си и че става дума за опит за политизиране на трагичен случай.