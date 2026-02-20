Новини
Шефът на СОС: Очакваме София да получи това, което заслужава

20 Февруари, 2026 18:56

  • сос-
  • софия-
  • данъци

Според Цветомир Петров столицата е градът с най-големи приходи към държавата, но "по много критерии получава най-малко"

Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова

Политическото напрежение около оставката на служебния вицепремиер постави под въпрос стабилността на кабинета. При тази нестабилна политическа обстановка местното управление също среща трудности.

В студиото на „Денят на живо“ председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров определи подалия оставка вицепремиер Стоил Цицелков като „безспорен експерт“, който и занапред ще продължи да помага в сферата на изборния процес, включително и на международно ниво. По думите на Петров около случая има „прекалено много спекулации“, а водещото трябва да бъде дали има действащи присъди, а не твърдения от миналото.

Основният акцент в разговора обаче беше финансовото състояние на столицата. По думите на Петров София продължава да работи в режим на 1/12 от миналогодишния бюджет, което затруднява разплащанията по ключови инфраструктурни проекти. „Парите са заложени - редовният бюджет е нужен“, подчерта той и допълни, че столицата е градът с най-големи приходи към държавата, но „по много критерии получава най-малко“. "Държавата дължи много на софиянци и трябва да бъде по-благосклонна, като разплати вече договорени средства", коментира председателят на общинския съвет.

По отношение на кризата с отпадъците Петров заяви, че към момента градът е обезпечен и боклукът се извозва редовно, но трайното решение ще дойде с подписването на дългосрочни договори.

Той открои и една добра новина и напредъка по създаването на парк „Кукуряк“ в район „Овча купел“ след споразумение с БАН, както и продължаването на започнатите обекти в капиталовата програма, включително и за детски градини. „Очакваме София да получи това, което заслужава“, обобщи председателят на СОС.

Петров определи обвиненията по казуса „Петрохан“, свързвани с кмета Васил Терзиев, като като предизборни внушения. Той подчерта, че Терзиев е бил категоричен в позицията си и че става дума за опит за политизиране на трагичен случай.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА СЕМ!

    4 1 Отговор
    Милотинова, която показваше в праймтайма на БНТ как чеченци отрязват глава на руски войник!!!
    Нещо има тотално сбъркано в тази държава!

    18:58 20.02.2026

  • 2 ОБЕКТИВЕН

    3 2 Отговор
    Цицелков е безпорен експерт , и ще продължава да ЦИЦА !!

    19:01 20.02.2026

  • 3 Да,бе

    2 0 Отговор
    Да идваме да садим картофите тогава...

    19:11 20.02.2026

  • 4 дъра бъра

    2 0 Отговор
    За да получи София това което заслужава трябва да я запалят от четирите края .

    19:29 20.02.2026

  • 5 Още едно

    1 1 Отговор
    петроханче на снимката....

    19:52 20.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Софето ще си го получи

    2 1 Отговор
    Затварят ви летището. За будните софиянци премията ще дойде от Иран по въздух. Директна доставка

    20:38 20.02.2026

  • 8 Яяяяяяя

    2 1 Отговор
    То тя го получи вече. Отпадъци, мизерия и т. н.

    21:56 20.02.2026

