Симеон Дянков: Не е работа на служебния кабинет да пренаписва бюджета

Симеон Дянков: Не е работа на служебния кабинет да пренаписва бюджета

21 Февруари, 2026 15:31 708 14

Той подчерта, че служебното правителство няма време и мандат да прави дълбоки структурни промени

Симеон Дянков: Не е работа на служебния кабинет да пренаписва бюджета - 1
Симеон Дянков: Не е работа на служебния кабинет да пренаписва бюджета - 1

Председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков коментира пред БНТ актуалната политическа и икономическа ситуация в страната – от служебния кабинет и бюджета до инфлацията, банковите печалби и възможните бъдещи управления.

По повод заявките за промени в съдебната система Дянков беше категоричен, че подобни амбиции трудно могат да се реализират:

"Политическата амбиция е едно на ръка, но тя няма да му стигне, за да се случи това. Това е изпълнителна власт, която иска да се намеси в друга власт."

Той подчерта, че служебното правителство няма време и мандат да прави дълбоки структурни промени.

Новият финансов министър е заявил като приоритет осигуряването на около 160 млн. евро за предстоящи избори. Според Дянков решението е бързо и административно:

"Още в понеделник като министър на финансите той следва да издаде заповед всички държавни служители, които са в надпенсионна възраст, да се пенсионират и техните места се съкращават."

По негови изчисления около 6000 души в администрацията могат да бъдат освободени, което би донесло приблизително 300 млн. евро годишни икономии.

По темата за удължаването на бюджета Дянков обясни, че процедурата е ясно разписана в закона:

"Удължителният бюджет е буквално две страници. Той е щампа, стандарт."

Дори парламентът да не го приеме, законът предвижда автоматично действие на старите правила за ограничен период. Проблем би възникнал при трето поред удължаване:

"Трето удължаване не се предвижда по закона. Тогава вече трябва да има редовен бюджет."

По повод идеята за "справедливо разпределение" на средствата към общините Дянков предупреди:

"Не е работа на финансовия министър да променя волята на народните представители. Това е разписано в бюджета."

Той определи подобни сигнали като политически послания в предизборен контекст.

Според Дянков социалното напрежение не е резултат основно от приемането на еврото:

"Влизането ни в еврото е много малък фактор. Инфлацията в България беше двойно над средната за Европейския съюз."

Той обаче призна, че високите януарски сметки за ток са тревожни:

"Януарските цени са фрапиращо високи. От различни места в България ми пращат сметки – граждани и бизнеси."

Дянков припомни, че правителството на Бойко Борисов през 2013 г. падна именно след рязък скок на сметките за ток.

По думите му, следващото редовно правителство ще бъде принудено да увеличи приходите:

"Следващото редовно правителство не може да си позволи да не вдигне данъците."

И даде пример с банковия сектор:

"За 2025 година печалбата на банковата система е около 4 милиарда. Може да се въведе свръхданък върху печалбата на банките."

Дянков направи и политическа прогноза, свързана с президента Румен Радев (2017 - 2026 г.):

"Така го виждам – като премиер. Може би не след първите избори, но има вълна. На обществото му се иска промяна."

На въпрос дали Борисов би се кандидатирал за държавен глава, Дянков бе скептичен:

"Не вярвам Борисов да иска. Многократно е имал възможност и не го е направил."

Силата в България е в изпълнителната власт. Не случайно виждаме успешен президент, който решава да влезе в политическото поле, за да стане премиер", добави той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    9 4 Отговор
    Симеон Дянков се провали с неговата постна пица и доведе всички честни работещи българи до "затягане на коланите" докато мафията, корупцията олигархията , кражбите и рекетите се ширеха. Така, че не искаме неговото мнение което тенденциозно е насочено срещу народа.

    15:35 21.02.2026

  • 2 Даниел Немитов

    11 1 Отговор
    Не е работа на Симеон Дянков да раздава непоискан акъл!

    15:40 21.02.2026

  • 3 Работата !

    5 1 Отговор
    На Служебния Кабинет Е !

    Да създаде Условия за нормално провеждане на Изборите !

    И Трябва да направи !

    Каквото Е !

    Необходимо !

    За Нормалното им Провеждане !

    А Тояа Боклук Дянков Защо ?

    Още Е !

    На Свмобода ?

    15:46 21.02.2026

  • 4 Копейкин продажника

    4 2 Отговор
    Гербаджиите само плюят усещат, че края им е близо.

    15:46 21.02.2026

  • 5 Гледай

    6 1 Отговор
    си хотела и не се обаждай ! Къде ли не ходи , къде ли не се пробва , че и в Москва , но нищо не стана ! Та накрая обратно и "хотелиер" ! С вуйчо .

    15:46 21.02.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    3 3 Отговор
    Служебното правителство всъщност не трябва да прави НИКАКВИ промени!!!
    То няма мандат и няма електорална маса зад себе си, която да представлява!

    То е там за една единствена цел!

    Коментиран от #7, #9

    15:46 21.02.2026

  • 7 Киро Ламата

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Целта е една. Избори с наше мевере!

    Коментиран от #8

    15:51 21.02.2026

  • 8 Киро Шприца

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Киро Ламата":

    И алабала с президента!

    Коментиран от #11

    15:52 21.02.2026

  • 9 Ъхъ!!!

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    То затова Служебното на Радев ни загроби с Боташ!?

    15:54 21.02.2026

  • 10 Боруна Лом

    5 2 Отговор
    ТОЗИ ЛОВЕШКИ РИМЛЯНИН, ВМЕСТО В ЗАТВОРА,ДАВА КУХ АКЪЛ!

    15:55 21.02.2026

  • 11 Плъха Денков

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Киро Шприца":

    И Бойко със сапуня да блести!

    15:55 21.02.2026

  • 12 Това мизерно нищожество пак дава съвети

    5 1 Отговор
    Помним те още с кражбата и посните мухлясали пици, любовниците ти и ред други безумия!

    16:06 21.02.2026

  • 13 Този

    5 0 Отговор
    Това руско мекере след царя го прибраха в руска банка.Сега го пускат да играе и пее за Радев.Пълно е с такива под прикритие уж неутрални. Тези са по-опасни от Слави,дачков и др. дето лаят от години.Каква нация ат продажници.Чакаме да се яви онзи другото юпи къдравото потомъка на ЦК на БКП да пее за ГРУ.

    16:17 21.02.2026

  • 14 Дянков,скрий се!

    0 0 Отговор
    Ти си некадърник,така,че не давай акъл,който нямаш!

    17:18 21.02.2026

