40-годишен шофьор почина в колата си на пътя до Садово

40-годишен шофьор почина в колата си на пътя до Садово

22 Февруари, 2026 11:10, обновена 22 Февруари, 2026 10:13 1 444 4

По случая е образувано досъдебно производство

40-годишен шофьор почина в колата си на пътя до Садово - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

40-годишен шофьор е починал в колата си на пътя до Садово.

Сигналът за инцидента на телефон 112 е подаден в събота сутринта.

Лек автомобил "Сузуки" е излязъл внезапно извън пътното плато край Садово. Лекарски екип е констатирал смъртта на мъжа, настъпила според предварителните данни заради здравословен проблем.

По случая е образувано досъдебно производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хора бдете

    17 1 Отговор
    Млад човек но със здравословен проблем. Много съжалявам. Съболезнования на близките.

    10:22 22.02.2026

  • 2 Има ни пак

    12 1 Отговор
    Никой не е застрахован от подобен случай. Всеки си мисли, че на него няма да му се случи. Добре е все пак, че няма други пострадали при евентуална катастрофа с друг участник в движението.

    Коментиран от #3

    10:22 22.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да не

    0 2 Отговор
    Бил снощен

    11:30 22.02.2026

