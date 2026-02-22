40-годишен шофьор почина в колата си на пътя до Садово

40-годишен шофьор е починал в колата си на пътя до Садово.
Сигналът за инцидента на телефон 112 е подаден в събота сутринта.
Лек автомобил "Сузуки" е излязъл внезапно извън пътното плато край Садово. Лекарски екип е констатирал смъртта на мъжа, настъпила според предварителните данни заради здравословен проблем.
По случая е образувано досъдебно производство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хора бдете
10:22 22.02.2026
2 Има ни пак
Коментиран от #3
10:22 22.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да не
11:30 22.02.2026