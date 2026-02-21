Каримански: Служебният кабинет не бива да прокарва политики

Новини
България »
21 Февруари, 2026 10:14 937 27

  • любомир каримански-
  • служебен кабинет-
  • бюджет

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният кабинет има много ограничен и тесен мандат и не може да провежда политики, а по-скоро да свърши техническа работа и да гарантира честността на изборите. Това каза членът на Управителния съвет на БНБ Любомир Каримански в коментар на актуалната икономическа и политическа ситуация в предаването „Събуди се“.

„Кабинетът трябва да внесе удължителен закон, но не и да прокарва политики чрез него“, уточни той.

За новия финансов министър Георги Клисурски заяви, че го познава бегло, но го определя като „достатъчно перспективен млад икономист“ и изрази надежда, че ще се справи.

Каримански постави въпроси около разходването на 900 млн. лева в рамките на удължителния бюджет. „Нека да знаем какви са критериите за избора на тези кметове и общини, какви са разпределенията, защото нямаше прозрачност“, настоя той.

Той предупреди и за рискове в приходната част на бюджета, като отбеляза, че планираните постъпления от ДДС са били нереалистично завишени. „Имаме около 13% неизпълнение на ДДС за 2025 година“, посочи Каримански.

По темата за поскъпването Каримански призна, че и лично усеща ръст в цените, особено в сектора на услугите. Според него най-сериозно увеличение се наблюдава при ресторантьорския сектор, както и други такива, свързани с труд, чиято стойност не може да бъде изчислена с точност. „Цените в ресторантите са сравними с европейските, дори понякога и по-високи“, коментира той.

Каримански отхвърли тезата, че поскъпването се дължи единствено на очакванията за приемане на еврото. „Не съм казал, че е заради еврото. Според мен е комплексно“, уточни той.

По думите му съвременните икономически модели показват, че инфлацията в България в по-голяма степен е „инфлация на предлагането“, а не на търсенето, като даде пример с енергийния сектор и липсата на реално функциониращ общ европейски енергиен пазар.

Каримански отправи и сериозни критики към предходното управление за начина, по който са използвани дивидентите от държавните дружества. „Всички тези дивиденти не трябва да се изземват 100% в бюджета само и само, за да се докара 3% дефицит“, заяви той.

Като пример посочи АЕЦ „Козлодуй“ и спирането на шести блок, което според него е довело до загуби от над 60 млн. лева за няколко месеца. „60 милиона сме склонни да загубим за 2-3 месеца, вместо да си свършим работата както трябва“, коментира той.

По повод предложение за освобождаване на около 6000 държавни служители в пенсионна възраст с цел спестяване на средства за изборите, Каримански бе скептичен за кратките срокове.

„Много трудно би било да се направи в следващите два месеца“, каза той и подчерта, че подобен процес изисква внимателна оценка на капацитета и ефекта върху качеството на публичните услуги.

В края на разговора Каримански коментира и намеренията на Европа да търси алтернатива на американските картови организации. „Абсолютно за добро е, защото и в момента повече от 90% от плащанията в Европа минават през две международни организации, които не са базирани в Европа“, заяви той.

Според него е ключово да се запази суверенитетът на европейската платежна система и да се изгради единна инфраструктура, която да намали зависимостта от външни доставчици.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мецанка Маризова

    13 3 Отговор
    Този не изходи ли от ИТН

    Коментиран от #3

    10:16 21.02.2026

  • 2 Грозев е еничарин

    12 4 Отговор
    Шиши изкара още един от слугите на Мумията да ни облъчва ! Според него служебното правителство трябда да остави Двете С вини пак да фалшифицират изборите !

    10:16 21.02.2026

  • 3 По просто е!

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мецанка Маризова":

    Този се изходи!

    10:17 21.02.2026

  • 4 Да наричаме главата

    9 2 Отговор
    На Тошко Маймунов!

    10:17 21.02.2026

  • 5 Тошко Африкански

    7 2 Отговор
    Да, от нас про изхожда

    Коментиран от #6

    10:17 21.02.2026

  • 6 Клоака Максима

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тошко Африкански":

    Имаш предвид, че много професионално се из хожда, нали

    10:22 21.02.2026

  • 7 Гатьо Гатев

    9 1 Отговор
    ИНФАНТИЛ от клоаката на чалгаря...кадър на Учиндолската мафия.......

    10:23 21.02.2026

  • 8 Хамалин

    2 9 Отговор
    Трудно за вярване ама на балотаж герб и ппдб избирам Бащицата. Факт.

    10:28 21.02.2026

  • 9 Желязков ЗАПЛАШИ Гюров и нас

    9 0 Отговор
    Верно, ама нямат и такава заявка.
    Когато Желязков каза-Гюров Вие сте разумен човек, явно имаше в предвид, че започне ли да си върши работата, започне ли ревизия и започне ли да слага белезници на мафиотите, окопали се във властта, ще има компромати, СЪБОТАЖИ.Това намекнаха от ГЕРБ.
    Верно ли бе Карамански.
    Ти не беше ли от сектата на ИТН.

    10:31 21.02.2026

  • 10 мишок

    5 4 Отговор
    кви политики ве

    хорица дет ще получат бая парици за кратко време от източената хазна

    Коментиран от #13

    10:36 21.02.2026

  • 11 Пешо Кюстендилецо

    4 2 Отговор
    Абе не знам за политики ама мене нещо ме прокара яко тая сутрин…

    10:40 21.02.2026

  • 12 Това е да си чалгарски непр-окопс-аник

    7 2 Отговор
    А сваления кабинет желязков- хаяшито що ги провеждаше след оставката си политиките!?щото вие ,чалгари, бяхте вътре така ли!?

    10:42 21.02.2026

  • 13 Точно и ясно

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "мишок":

    Добър конкретен изказ
    Това е така но, тези стари чанти и другите нови крехки калинки, те какво?
    Всичко е личен интерес
    Всичко е за пари
    Инфлация знайш
    Инфлация
    За къде без кокал, макар и огризкан

    Коментиран от #14

    10:42 21.02.2026

  • 14 Да си чул тия чалга-neshtastbuci

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Точно и ясно":

    Да говорят за доходи , инфлация, откриване на работни места!? Един път го чух оня Африканският Тошко да призовава за ликвидация на младите лекари на територията....

    10:44 21.02.2026

  • 15 К.К

    7 2 Отговор
    Пак манипулации и лъжи!! Служебните кабинети на ББ иДП, можеха да си правят каквото си искат и то дори без да информират обществото, а този кабинет трябва да стои проформа, да си мълчат министрите, да приемат целия бойкот, който им оказват гербавите калинки по министерствата и да приемат цялата кал и помия, която се излива срещу тях. Много си се объркал " другарю". Това не е политика!

    10:50 21.02.2026

  • 16 Парадокс БГ

    6 0 Отговор
    Твърдението „служебният кабинет не бива да прокарва политики“ е твърде идеализирано.
    В практиката всеки служебен кабинет влияе на политическия живот, чрез кадрови решения, контрол на институции и преглед на текущи случаи.
    Дори и без законодателни инициативи, това е формата на политика, която временното управление упражнява.
    Следователно тезата е не напълно вярна, защото игнорира реалния ефект на управленските действия върху политическата среда.

    10:51 21.02.2026

  • 17 А за Главчев мажеше, а?!

    5 0 Отговор
    Предишни служебни кабинети имали повече свобода. Кабинетите на Димитър Главчев (примерно) са взимали решения без голям обществен контрол, включително кадрови смени и управленски промени.
    Тези действия имат пряко влияние върху политическия процес, макар формално да не са „прокарване на политики“.

    10:53 21.02.2026

  • 18 Имаме проблем

    4 0 Отговор
    Реалният проблем: институционален саботаж.
    Новите служебни министри често се сблъскват с вътрешни зависимости и лоялности – ръководители и кадри, назначени от предишни правителства (ГЕРБ), могат да бавят информация или да създават трудности.
    Този феномен е вид системна съпротива, която не е „политика“ в класическия смисъл, но ефектът му върху управлението е огромен.

    10:54 21.02.2026

  • 19 Мнение

    4 1 Отговор
    Точно това изказване казва: служебните министри не могат просто да „стоят проформа“, защото реалността на институциите налага действия – проверки, кадрови промени, контрол на разследвания.
    Въпреки че те формално не „прокарват политика“, тяхното управление има политически последствия.

    10:54 21.02.2026

  • 20 Важно разграничение

    2 1 Отговор
    Служебният кабинет е ограничен формално, но в реалността не може да бъде пасивен, ако иска институциите да функционират. Това е управленска необходимост, не партийна политика.

    10:55 21.02.2026

  • 21 Альооо, Кариманскии.

    4 1 Отговор
    Служебният кабинет няма мандат да прокарва нови закони или дългосрочни политики. Но...
    Реална необходимост: да функционират институциите, особено при чувствителни случаи (като разследванията „Петрохан“ и „Околчица“) или при организация на изборите, са нужни управленски решения и кадрови действия.
    С други думи: смяната на ръководители, проверки и прегледи не са политическа игра, а инструмент за гарантиране на ефективност, отчетност и законност. Това е управленска отговорност, която служебният кабинет не може да игнорира, без да застраши държавната функция.

    10:57 21.02.2026

  • 22 Историята сменя играчите

    4 1 Отговор
    Има много примери от чужбина, които показват как служебни или временни правителства взимат управленски решения без да прокарват политика, но ефектът е ключов за функционирането на държавата. Има държави, в които цялото ръководство на МВР е сменено. Причина: КОРУПЦИЯ и ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРЕДИШНАТА ВЛАСТ!! Резултат е бил по-малко корупция, по-бърза работа на полицията, стабилна система преди избори. В други държави на ключови позиции са заменяни от хора, на които се доверява временното правителство. Целта е да се предотврати саботаж от кадри на предишната корумпирана система. В трети държави: не се уволняват обикновени служители – само ръководството. Целта е да се гарантира, че приоритетите на новата администрация (без законодателна промяна) се изпълняват.
    Това е управленска необходимост, а не прокарване на партийна политика.
    Служебните или временни кабинети по света не остават пасивни.
    Те правят необходимите управленски действия – кадрови промени, проверки, преглед на процедури – за да гарантират, че институциите функционират правилно.
    Това не е партийна политика, а реална отговорност за държавата.

    11:03 21.02.2026

  • 23 Крадецът Каримански

    3 0 Отговор
    го инсталира онзи дълъг чалгар, който отдавна е и мафиот. Всички правителства имат еднакви правомощия, а както видяхме това е пълно с експерти и то с голям опит. Така, че гледай си банката.

    11:29 21.02.2026

  • 24 Дориана

    2 0 Отговор
    Това са лъжи с предизборен привкус. Точно Служебния кабинет трябва да разчисти пътя за унищожение на корупцията и мафията и на всичките и схеми за да осигури честни и прозрачни избори от които най- много се страхуват ИТН и Пеевски.

    11:53 21.02.2026

  • 25 Тотална простотия

    2 0 Отговор
    От тоя , през чалгаджи ефенди, та чак до матеметика - всеки казва какво бива и какво не бива! За 36 г. пропаднахме като държава, пропита от слугинаж и корупция - всеки ръси каквито глупости му ражда едтествения интелект!

    11:59 21.02.2026

  • 26 Точен

    2 0 Отговор
    Мълчи, бе! Как лъжеше, че като приемем еврото, ще потекат инвестиции, помним... Те ни изтекоха парите в инфлацията...

    12:10 21.02.2026

  • 27 Правилно !

    1 0 Отговор
    Трябва да Налага Закона !

    И Наказва Всеки !

    Който Го Пристъпва !

    -----------------------

    Това Май се Отнася Точно за тоя !

    Дето Има Претенции !

    Или Направо !

    Сам !

    Да Отива !

    В Затвора !

    16:16 21.02.2026

