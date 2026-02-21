Каримански: Служебният кабинет не бива да прокарва политики

Служебният кабинет има много ограничен и тесен мандат и не може да провежда политики, а по-скоро да свърши техническа работа и да гарантира честността на изборите. Това каза членът на Управителния съвет на БНБ Любомир Каримански в коментар на актуалната икономическа и политическа ситуация в предаването „Събуди се“.
„Кабинетът трябва да внесе удължителен закон, но не и да прокарва политики чрез него“, уточни той.
За новия финансов министър Георги Клисурски заяви, че го познава бегло, но го определя като „достатъчно перспективен млад икономист“ и изрази надежда, че ще се справи.
Каримански постави въпроси около разходването на 900 млн. лева в рамките на удължителния бюджет. „Нека да знаем какви са критериите за избора на тези кметове и общини, какви са разпределенията, защото нямаше прозрачност“, настоя той.
Той предупреди и за рискове в приходната част на бюджета, като отбеляза, че планираните постъпления от ДДС са били нереалистично завишени. „Имаме около 13% неизпълнение на ДДС за 2025 година“, посочи Каримански.
По темата за поскъпването Каримански призна, че и лично усеща ръст в цените, особено в сектора на услугите. Според него най-сериозно увеличение се наблюдава при ресторантьорския сектор, както и други такива, свързани с труд, чиято стойност не може да бъде изчислена с точност. „Цените в ресторантите са сравними с европейските, дори понякога и по-високи“, коментира той.
Каримански отхвърли тезата, че поскъпването се дължи единствено на очакванията за приемане на еврото. „Не съм казал, че е заради еврото. Според мен е комплексно“, уточни той.
По думите му съвременните икономически модели показват, че инфлацията в България в по-голяма степен е „инфлация на предлагането“, а не на търсенето, като даде пример с енергийния сектор и липсата на реално функциониращ общ европейски енергиен пазар.
Каримански отправи и сериозни критики към предходното управление за начина, по който са използвани дивидентите от държавните дружества. „Всички тези дивиденти не трябва да се изземват 100% в бюджета само и само, за да се докара 3% дефицит“, заяви той.
Като пример посочи АЕЦ „Козлодуй“ и спирането на шести блок, което според него е довело до загуби от над 60 млн. лева за няколко месеца. „60 милиона сме склонни да загубим за 2-3 месеца, вместо да си свършим работата както трябва“, коментира той.
По повод предложение за освобождаване на около 6000 държавни служители в пенсионна възраст с цел спестяване на средства за изборите, Каримански бе скептичен за кратките срокове.
„Много трудно би било да се направи в следващите два месеца“, каза той и подчерта, че подобен процес изисква внимателна оценка на капацитета и ефекта върху качеството на публичните услуги.
В края на разговора Каримански коментира и намеренията на Европа да търси алтернатива на американските картови организации. „Абсолютно за добро е, защото и в момента повече от 90% от плащанията в Европа минават през две международни организации, които не са базирани в Европа“, заяви той.
Според него е ключово да се запази суверенитетът на европейската платежна система и да се изгради единна инфраструктура, която да намали зависимостта от външни доставчици.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "Мецанка Маризова":Този се изходи!
Коментиран от #6
6 Клоака Максима
До коментар #5 от "Тошко Африкански":Имаш предвид, че много професионално се из хожда, нали
9 Желязков ЗАПЛАШИ Гюров и нас
Когато Желязков каза-Гюров Вие сте разумен човек, явно имаше в предвид, че започне ли да си върши работата, започне ли ревизия и започне ли да слага белезници на мафиотите, окопали се във властта, ще има компромати, СЪБОТАЖИ.Това намекнаха от ГЕРБ.
Верно ли бе Карамански.
Ти не беше ли от сектата на ИТН.
10 мишок
хорица дет ще получат бая парици за кратко време от източената хазна
13 Точно и ясно
До коментар #10 от "мишок":Добър конкретен изказ
Това е така но, тези стари чанти и другите нови крехки калинки, те какво?
Всичко е личен интерес
Всичко е за пари
Инфлация знайш
Инфлация
За къде без кокал, макар и огризкан
14 Да си чул тия чалга-neshtastbuci
До коментар #13 от "Точно и ясно":Да говорят за доходи , инфлация, откриване на работни места!? Един път го чух оня Африканският Тошко да призовава за ликвидация на младите лекари на територията....
16 Парадокс БГ
В практиката всеки служебен кабинет влияе на политическия живот, чрез кадрови решения, контрол на институции и преглед на текущи случаи.
Дори и без законодателни инициативи, това е формата на политика, която временното управление упражнява.
Следователно тезата е не напълно вярна, защото игнорира реалния ефект на управленските действия върху политическата среда.
17 А за Главчев мажеше, а?!
Тези действия имат пряко влияние върху политическия процес, макар формално да не са „прокарване на политики“.
18 Имаме проблем
Новите служебни министри често се сблъскват с вътрешни зависимости и лоялности – ръководители и кадри, назначени от предишни правителства (ГЕРБ), могат да бавят информация или да създават трудности.
Този феномен е вид системна съпротива, която не е „политика“ в класическия смисъл, но ефектът му върху управлението е огромен.
19 Мнение
Въпреки че те формално не „прокарват политика“, тяхното управление има политически последствия.
21 Альооо, Кариманскии.
Реална необходимост: да функционират институциите, особено при чувствителни случаи (като разследванията „Петрохан“ и „Околчица“) или при организация на изборите, са нужни управленски решения и кадрови действия.
С други думи: смяната на ръководители, проверки и прегледи не са политическа игра, а инструмент за гарантиране на ефективност, отчетност и законност. Това е управленска отговорност, която служебният кабинет не може да игнорира, без да застраши държавната функция.
22 Историята сменя играчите
Това е управленска необходимост, а не прокарване на партийна политика.
Служебните или временни кабинети по света не остават пасивни.
Те правят необходимите управленски действия – кадрови промени, проверки, преглед на процедури – за да гарантират, че институциите функционират правилно.
Това не е партийна политика, а реална отговорност за държавата.
