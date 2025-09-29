ИПБ: Спрели са шофьорите на Роби Уилямс и са ги изнудвали за подкуп

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) изпрати отворено писмо до транспортния министър Гроздан Караджов във връзка с пореден сигнал за корупционни практики в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Касае се за изнудване на шофьорите на британския изпълнител Роби Уилямс, който снощи изнесе концерт на стадион "Васил Левски" в столицата. Ето какво пишат от ИПБ:

Уважаеми г-н министър,

Институтът за пътна безопасност неведнъж е сигнализирал за корупционни практики в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Въпреки множеството ни становища, реакция от страна на Министерството на транспорта все още липсва.

Последният случай от преди няколко дена е особено тревожен – служители на ИААА са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп. След сигнал до МВР и британското посолство, същите служители са били задържани.

Въпреки сериозността на случая и риска от международен скандал, министерството мълчи.

Г-н Караджов, Вие обикновено сте активен в публичното пространство – защо мълчите сега?

Тишината, тъмнината и липсата на прозрачност в управлението на пътната безопасност са сред причините усилията на правителството да не дават реални резултати. Очакваме от Вас ясна позиция и конкретни действия.

С уважение,

Институт за пътна безопасност