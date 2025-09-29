ИПБ: Спрели са шофьорите на Роби Уилямс и са ги изнудвали за подкуп

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) изпрати отворено писмо до транспортния министър Гроздан Караджов във връзка с пореден сигнал за корупционни практики в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Касае се за изнудване на шофьорите на британския изпълнител Роби Уилямс, който снощи изнесе концерт на стадион "Васил Левски" в столицата. Ето какво пишат от ИПБ:
Уважаеми г-н министър,
Институтът за пътна безопасност неведнъж е сигнализирал за корупционни практики в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Въпреки множеството ни становища, реакция от страна на Министерството на транспорта все още липсва.
Последният случай от преди няколко дена е особено тревожен – служители на ИААА са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп. След сигнал до МВР и британското посолство, същите служители са били задържани.
Въпреки сериозността на случая и риска от международен скандал, министерството мълчи.
Г-н Караджов, Вие обикновено сте активен в публичното пространство – защо мълчите сега?
Тишината, тъмнината и липсата на прозрачност в управлението на пътната безопасност са сред причините усилията на правителството да не дават реални резултати. Очакваме от Вас ясна позиция и конкретни действия.
С уважение,
Институт за пътна безопасност
1 1488
ше дадат некой долар
09:41 29.09.2025
2 честен ционист
09:41 29.09.2025
3 мьрсулана
днес си го връщаме
09:42 29.09.2025
4 Щото е толупа на Орлин Алексиев
09:43 29.09.2025
5 сито
09:44 29.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ДрайвингПлежър
И си представете какво правят КАТ и ДАИ на пътя!
09:45 29.09.2025
8 Сталин
Коментиран от #16, #18
09:46 29.09.2025
9 Директора👨✈️
09:46 29.09.2025
10 2 камьона с техника
09:48 29.09.2025
11 Георги
Коментиран от #21
09:48 29.09.2025
12 катаджия, митничар о данъчен
09:49 29.09.2025
13 Бай Иван
09:50 29.09.2025
14 Какво очаквате...
09:52 29.09.2025
15 Хе-хе
Коментиран от #17
09:53 29.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 и аз съм корумпиран
До коментар #15 от "Хе-хе":ама няма кой да ме корумпира!
09:56 29.09.2025
18 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА
До коментар #8 от "Сталин":НИ ССССКО СЕ ПИШЕ СЪС З-НИЗЗЗЗЗЗЗКО!НАУЧИ ГРАМАТИКАТА И ПОСЛЕ КОМЕНТИРАЙ.
Коментиран от #19
09:58 29.09.2025
19 има разлика между думите нисък и низък
До коментар #18 от "НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА":Не ли?
09:59 29.09.2025
20 Емигрант
10:00 29.09.2025
21 Точно,
До коментар #11 от "Георги":Георги! Много глоби се отнесоха на околовръстното на един градец! Много места са такива!Нищо не предполага ограничение, освен в зоната на трите отбивки от и за градеца, а не цялото трасе! Но, изглежда някои са се жалвали сериозно и сега са поставили знак за забрана до 50 км/час, но си е направо пъплене! Глобяван човек преди кара с ограничение, а зад него камиона бучи, трещи, свири и свети на 2 метра дистанция, негодува, защото не е местен и бърза да вади хляб! Сега, когато има знак поне си обяснява защо оня отпред едва пъпли! След ремонт знаците за ограничения си стоят по пътищата с месеци!
10:00 29.09.2025
22 Селянин
10:02 29.09.2025
23 странна работа
10:03 29.09.2025
24 престъпление и наказание
10:04 29.09.2025
25 кво прайм ся
В съобщение до медиите институцията посочва, че близо 20 дни след влизането в сила на промените в Закона за движение по пътищата (ЗДП) няма данни някой водач на моторно превозно средство да е бил санкциониран за превишена средна скорост.
10:06 29.09.2025