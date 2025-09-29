Новини
ИПБ: Спрели са шофьорите на Роби Уилямс и са ги изнудвали за подкуп

29 Септември, 2025 09:39

Г-н Караджов, Вие обикновено сте активен в публичното пространство – защо мълчите сега? - питат от института

ИПБ: Спрели са шофьорите на Роби Уилямс и са ги изнудвали за подкуп - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) изпрати отворено писмо до транспортния министър Гроздан Караджов във връзка с пореден сигнал за корупционни практики в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Касае се за изнудване на шофьорите на британския изпълнител Роби Уилямс, който снощи изнесе концерт на стадион "Васил Левски" в столицата. Ето какво пишат от ИПБ:

Уважаеми г-н министър,

Институтът за пътна безопасност неведнъж е сигнализирал за корупционни практики в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Въпреки множеството ни становища, реакция от страна на Министерството на транспорта все още липсва.

Последният случай от преди няколко дена е особено тревожен – служители на ИААА са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп. След сигнал до МВР и британското посолство, същите служители са били задържани.

Въпреки сериозността на случая и риска от международен скандал, министерството мълчи.

Г-н Караджов, Вие обикновено сте активен в публичното пространство – защо мълчите сега?

Тишината, тъмнината и липсата на прозрачност в управлението на пътната безопасност са сред причините усилията на правителството да не дават реални резултати. Очакваме от Вас ясна позиция и конкретни действия.

С уважение,

Институт за пътна безопасност


Поставете оценка:
Оценка 5 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    2 8 Отговор
    американци
    ше дадат некой долар

    09:41 29.09.2025

  • 2 честен ционист

    4 30 Отговор
    Трябва да го спрат този пияндур на тръгване, може да е напълнил тировете с невръстни пацани за износ.

    09:41 29.09.2025

  • 3 мьрсулана

    2 1 Отговор
    вчера вика българия му даде всичко
    днес си го връщаме

    09:42 29.09.2025

  • 4 Щото е толупа на Орлин Алексиев

    10 1 Отговор
    и не става дума за поредния народен грабеж чрез концесии

    09:43 29.09.2025

  • 5 сито

    17 1 Отговор
    Заплати по 5 палки им направиха и пак не им стига!

    09:44 29.09.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    23 1 Отговор
    А сега си представете размерите на "бедствието" и как се гаврят с българските шофьори!
    И си представете какво правят КАТ и ДАИ на пътя!

    09:45 29.09.2025

  • 8 Сталин

    22 1 Отговор
    България никога не е падала толкова ниско,да се дава за пример за корупция по целия свят и да се вписва в учебниците за корупция,цялата тази схема за измами и корупция по високите етажи от власта беше изградена и развита от гербавите и лично Тулупа,за което западните мародери го сложиха на власт три мандата ,за да могат и те спокойно да крадат,само Лукойл дължи на държавата милиарди,и всичкия западен бизнес почти не плащат данъци,затова българската бедна овца държавата я дере по три кожи ,България е държава за западните мародери,а не българите ,тази държава не е на българите

    Коментиран от #16, #18

    09:46 29.09.2025

  • 9 Директора👨‍✈️

    8 0 Отговор
    Прогнила история!

    09:46 29.09.2025

  • 10 2 камьона с техника

    10 0 Отговор
    по 1000 евро са два бона . гуши . после вдигали им заплатите и купували коли . и спрели войните по пътищата . резил . да гледаме германия . и камери да се купят . 1 км улица е 3 милиона . и 3 000 евро за камери . 3 бона за софтуер . 5 бона за камерист . 6 бона за подържаща фирма сервизна дейност . безсрамни крадци .

    09:48 29.09.2025

  • 11 Георги

    10 0 Отговор
    сигурно са превишили средната скорост в някой участък, ама то не е трудно да превиши скорост, която всъщтност не знаеш колко трябва да бъде. Особено в държава в която липсват доста знаци или има такива изникващи от нищото и искащи да намалиш с 60км/ч за 30 метра и после пак да вдигнеш до 90!

    Коментиран от #21

    09:48 29.09.2025

  • 12 катаджия, митничар о данъчен

    7 0 Отговор
    не стачкуват !

    09:49 29.09.2025

  • 13 Бай Иван

    7 0 Отговор
    Сега да им вдигнат заплатите със 150%, защото с 50% явно им е малко!

    09:50 29.09.2025

  • 14 Какво очаквате...

    8 2 Отговор
    Бандитско управление начело с арогантни мутро-мафиоти, бандитска държава, бандитски служби, бандитски съд и бандитса прокуратура...

    09:52 29.09.2025

  • 15 Хе-хе

    4 2 Отговор
    Много агенция, много нещо! Първо място в Третия свят по Агенция на глава от долитъка! Какво да правят хората!? Прехранват се кой както може! Ако спрат българи, хич няма и да се разчуе! Най много да го обявят за постановка на Асен Василев и всички да му се подигравате! Когато реагират чужденци от братска партньорска държава и институция, както представителя на МВФ, Делян Добрев едва не предаде дух, но защити правото на богатите да не плащат повече данъци! Ако същите неща му ги каже Ваня Григорова, хич няма да и обърнат внимание, а на Асен Василев ще се хилят и подиграват! Гроздан нищо не може да им каже на тези разбойници, зависим е от тях, а те са без наказани! И какво искате от Гроздан!? Не знаети ли кои тела управляват територията!?

    Коментиран от #17

    09:53 29.09.2025

  • 17 и аз съм корумпиран

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хе-хе":

    ама няма кой да ме корумпира!

    09:56 29.09.2025

  • 18 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    НИ ССССКО СЕ ПИШЕ СЪС З-НИЗЗЗЗЗЗЗКО!НАУЧИ ГРАМАТИКАТА И ПОСЛЕ КОМЕНТИРАЙ.

    Коментиран от #19

    09:58 29.09.2025

  • 19 има разлика между думите нисък и низък

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА":

    Не ли?

    09:59 29.09.2025

  • 20 Емигрант

    0 0 Отговор
    "Г-н Караджов, Вие обикновено сте активен в публичното пространство - защо мълчите сега ?" - как ЗАЩО бе, нали този г-н Караджов си пада по изказванията, когато беше пак министър преди време се опита да отмъкне няколко милиона пара от магистралите, но го хванаха и опитът му остана неуспешен ?

    10:00 29.09.2025

  • 21 Точно,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Георги":

    Георги! Много глоби се отнесоха на околовръстното на един градец! Много места са такива!Нищо не предполага ограничение, освен в зоната на трите отбивки от и за градеца, а не цялото трасе! Но, изглежда някои са се жалвали сериозно и сега са поставили знак за забрана до 50 км/час, но си е направо пъплене! Глобяван човек преди кара с ограничение, а зад него камиона бучи, трещи, свири и свети на 2 метра дистанция, негодува, защото не е местен и бърза да вади хляб! Сега, когато има знак поне си обяснява защо оня отпред едва пъпли! След ремонт знаците за ограничения си стоят по пътищата с месеци!

    10:00 29.09.2025

  • 22 Селянин

    1 0 Отговор
    Последно чух, че за да станеш регионален директор на ДАЙ се дава рушвет от 100 бона. Избивали се за 6 месеца от такса спокойствие и от това какво дават испекторите, като процент от рушветите. Познавах един инспектор. За една година си купи имот и Х6 на 2 години.

    10:02 29.09.2025

  • 23 странна работа

    0 0 Отговор
    един човек колко шофьора са му нужни да го возят?

    10:03 29.09.2025

  • 24 престъпление и наказание

    0 0 Отговор
    Направо да им късат пагоните пред строя и директно в Белене.Навремето имаше дисциплинарна рота и там беше ужас.Трошаха чакъл с гумен чук на норма.

    10:04 29.09.2025

  • 25 кво прайм ся

    0 0 Отговор
    Въпреки многобройните медийни съобщения за хиляди нарушения на средната скорост, до момента не е връчен нито един електронен фиш на нарушители. Това сочат проучвания на Института за пътна безопасност (ИПБ).

    В съобщение до медиите институцията посочва, че близо 20 дни след влизането в сила на промените в Закона за движение по пътищата (ЗДП) няма данни някой водач на моторно превозно средство да е бил санкциониран за превишена средна скорост.

    10:06 29.09.2025

