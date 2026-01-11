"Китайска стена и пирамиди от боклук": Не позволиха на протестиращи да изхвърлят сметта си пред СО

Десетки гневни граждани бяха блокирани и недопуснати на протест пред улица "Московска" 33, където се намира сградата на Столична община. Демонстранти се събраха от столичните квартали "Люлин", "Подуяне" и "Красно село", където кризата с боклука е най-осезаема и тежка, информират от news.bg.
Улицата е блокирана, като протестиращите символично оставяха пред нея торби с отпадъци. Има засилено полицейско присъствие от няколко буса. Торбите с боклук бяха донесени и с автомобили.
Протестиращите не са доволни от забавеното на извозване на отпадъци от горепосочените столични квартали.
Хората, в чиито квартали кризата с боклука е най-сериозна, споделиха, че е невъзможно придвижването по алеите и тротоарите, а проблемът с боклука видимо е голям.
Те поискаха и оставката на кмета на София Васил Терзиев.
Друг протестиращ - Илия Тодоров, сподели пред News.bg, че в столичния квартал "Люлин" няма почистване на боклука и положението е "строим китайска стена и пирамиди от боклук".
Недоволните от политиката на Столична община относно кризата с боклука заявиха още, че втори месец кварталите им стоят с непочистени и препълнени кофи, а почистването им ставало само избирателно. Малките улички никой не е стъпвал, споделиха те.
