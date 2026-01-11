Новини
"Китайска стена и пирамиди от боклук": Не позволиха на протестиращи да изхвърлят сметта си пред СО

11 Януари, 2026 13:45 1 156 33

Недоволните граждани поискаха оставката на кмета Васил Терзиев

"Китайска стена и пирамиди от боклук": Не позволиха на протестиращи да изхвърлят сметта си пред СО - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Десетки гневни граждани бяха блокирани и недопуснати на протест пред улица "Московска" 33, където се намира сградата на Столична община. Демонстранти се събраха от столичните квартали "Люлин", "Подуяне" и "Красно село", където кризата с боклука е най-осезаема и тежка, информират от news.bg.

Улицата е блокирана, като протестиращите символично оставяха пред нея торби с отпадъци. Има засилено полицейско присъствие от няколко буса. Торбите с боклук бяха донесени и с автомобили.

Протестиращите не са доволни от забавеното на извозване на отпадъци от горепосочените столични квартали.

Хората, в чиито квартали кризата с боклука е най-сериозна, споделиха, че е невъзможно придвижването по алеите и тротоарите, а проблемът с боклука видимо е голям.

Те поискаха и оставката на кмета на София Васил Терзиев.

Друг протестиращ - Илия Тодоров, сподели пред News.bg, че в столичния квартал "Люлин" няма почистване на боклука и положението е "строим китайска стена и пирамиди от боклук".

Недоволните от политиката на Столична община относно кризата с боклука заявиха още, че втори месец кварталите им стоят с непочистени и препълнени кофи, а почистването им ставало само избирателно. Малките улички никой не е стъпвал, споделиха те.


София / България
  • 1 АГАТ а Кристи

    37 1 Отговор
    Боклуците не са в чувалите,
    а в сградата !

    13:52 11.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    26 4 Отговор
    Носете си боклука пред Столичната община.Ще я познаете по украинското знаме.

    Коментиран от #7, #15

    13:54 11.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А така

    24 3 Отговор
    Всеки там да си изхвърли боклука… там при другия боклук червен

    13:55 11.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Жертвата

    19 2 Отговор
    Самият Терзиев призна, че разпрата е за пари, но и софиянци са достатъчно демократични за да търпят и да си отхранят и вълци и агнета.

    13:56 11.01.2026

  • 7 Ние

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ги носим !
    Ама ти няма какво да носиш, като не слагаш в "заведението" хартиики

    13:58 11.01.2026

  • 8 един БЪЛГАРИН

    10 0 Отговор
    Държави с най-много цигани:

    1. 🇹🇷 Турция: 2,750,000
    2. 🇷🇴 Румъния: 1,850,000
    3. 🇪🇸 Испания: 1,500,000
    4. 🇫🇷 Франция: 1,200,000
    5. 🇺🇸 САЩ: 1,000,000
    6. 🇭🇺 Унгария: 870,000
    7. 🇷🇺 Русия: 825,000
    8. 🇧🇷 Бразилия: 800,000
    9. 🇸🇰 Словакия: 490,000
    10. 🇧🇬 България: 325,343
    11. 🇦🇷 Аржентина: 300,000
    12. 🇬🇷 Гърция: 300,000
    13. 🇺🇦 Украйна: 260,000
    14. 🇨🇿 Чехия: 250,000
    15. 🇲🇩 Молдова: 250,000
    16. 🇬🇧 Великобритания: 225,000
    17. 🇮🇹 Италия: 180,000
    18. 🇷🇸 Сърбия: 147,604
    19. 🇮🇷 Иран: 110,000
    20. 🇩🇪 Германия: 105,000

    Коментиран от #30

    13:59 11.01.2026

  • 9 Като си приберете

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Селянчетата ще си обърнем внимание и на нас

    13:59 11.01.2026

  • 10 Ура,,Ура

    21 3 Отговор
    Кметът без да иска подлива водата на тия, които го номинираха. А ще има избори. Как я мислят тая работа, не знам.

    13:59 11.01.2026

  • 11 добавка

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    И вътре на бюрото също.....

    13:59 11.01.2026

  • 12 Промяна

    17 8 Отговор
    ПАК ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ШАРЛАТАНИТЕ ПАК ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ИЗМАМНИЦИТЕ ПАК ГЛАСУВАЙТЕ ЗА САБОТЬОРИТЕ

    14:00 11.01.2026

  • 13 Моарейн

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Символ на цялата държава.

    14:01 11.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с питон.я

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Червената Василка се изживява като кмет на Киев, защо да чисти София?

    14:04 11.01.2026

  • 16 Нехис

    12 3 Отговор
    Е защо протестирате? Нали вие си избрахте Ухото за кмет? Сега ще мълчите! Да бяхте избрали Хекимян!

    14:08 11.01.2026

  • 17 лют пипер

    2 2 Отговор
    "Налюлен","Поддуване" и "Прясно село"

    14:09 11.01.2026

  • 18 Тома

    11 1 Отговор
    Безсмислено е да се трупа боклук около Софийска община.
    В нея има предостатъчно.

    14:09 11.01.2026

  • 19 Промяна

    13 3 Отговор
    ПАК ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АСЕНЧО ЗА ЛЕНА ЗА КИРО ПАК ГЛАСУВАЙТЕ ТИЧАЙТЕ

    14:10 11.01.2026

  • 20 Ватманяк

    6 1 Отговор
    До № 8. Според мен досат погрешна информация. Турците голяма част от кюрдите и някои от нашите преселнци са ги писали цигани. 2. В Румъния са най-малко два пъти повече. Както и у нас - защото част от т.н "турци" у нас са цигани. В Русия, Украйна еи Чехия са досат по-малко. А във Великобритания и Германия повечето са румънски и наши.

    14:11 11.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ако съм на мястото на ДС внука

    3 6 Отговор
    колкото и да ми е противен, но заради каузата да се изрита мафията, ще ги снимам тея, които носят тея торбички и след това почам да ги отварям и да изспвам съдържанто им, да видим, дали разделно се разпределя боклука, ако всичко е в ефно пластмаса, хартия, метал, снимани са глоби!

    Коментиран от #33

    14:17 11.01.2026

  • 23 А,бе

    9 2 Отговор
    Къде живее Васко Ухото ?Там го изхвърляйте ,има място пред тях е чисто

    14:18 11.01.2026

  • 24 Мислител

    5 4 Отговор
    Кризата с Боклука идва не от кмета , а от тези които подпалиха камионите и ортаците на мафиотите , които източваха общината 30 години !

    14:19 11.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Факти

    5 1 Отговор
    Това не е Китайска стена . Това са софийска стена и пирамиди от боклук !

    14:24 11.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Трътлю

    0 2 Отговор
    Каквото ви е в главите, такова ви е по улиците. Боклук народ.

    14:30 11.01.2026

  • 29 Мнение

    1 2 Отговор
    Тези които ( десетина човека ) са струпали торбите са ортаците и троловете на мафията ! Пак ще изчезнем с хиляди на улиците !

    Коментиран от #31

    14:33 11.01.2026

  • 30 Трътлю

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "един БЪЛГАРИН":

    Не броиш така наречените аспарухови българи дето пак са кат цигани ама не си го признават. Ти мургавичък ли си?

    14:33 11.01.2026

  • 31 Трътлю

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Мнение":

    Ще изчезнете, може и да излезнете, и какво от това? Хиляди не е милиони.

    14:38 11.01.2026

  • 32 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    в предвид чи мисото е скъпо СС и ППДБ се грижи за вас като отглежда плъхове. Ши плачити за Борисов мишки!

    14:42 11.01.2026

  • 33 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ако съм на мястото на ДС внука":

    Че иди,провери боклука и докладвай където трябва.След време и за наследниците ти ще пишат,че са работили за ДС

    14:43 11.01.2026

