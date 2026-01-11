Новини
АПИ: 468 снегорина обработват републиканските пътища, трасетата са проходими при зимни условия

АПИ: 468 снегорина обработват републиканските пътища, трасетата са проходими при зимни условия

11 Януари, 2026 11:22

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по път III-385 Шипково – Рибарица, както и през проходите „Превала” и „Троянски”. На прохода „Превала“ има ограничение и за движението с ремаркета и полуремаркета.

Снимка: АПИ
Снимка: АПИ
468 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия и обстановката е спокойна, работата по третиране продължава. Слаб снеговалеж в момента има в 8 области, като дейностите по участъците продължават, за да се гарантира безопасно пътуване. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по път III-385 Шипково – Рибарица, както и през проходите „Превала” и „Троянски”. На прохода „Превала“ има ограничение и за движението с ремаркета и полуремаркета.

Влошените метеорологични условия причиниха падане на скална маса на път III-866 Стойките - Широка Лъка. За почистване и обезопасяване на участъка временно е ограничено движението в двете посоки и е въведен обходен маршрут: Асеновград - Пловдив - Кричим - Девин - Стойките и обратно.

Продължава обработката на настилките за осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Агенция „Пътна инфраструктура” апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.


България
  • 1 П.ТОШЕВ

    4 0 Отговор
    В НАЩО СЕЛО НАСЕЛЕНО МЕСТО ОБРАБОТВАТ САМО ГЛАВНАТА УЛИЦА ПОЧИСТВАТ КОГАТО НО КОГАТО СПРЕ ДА
    ИМА ПОЧИВНА СТАНЦИЯ В СЕЛОТО КАЗВА СЕ ОБЩИНА КМЕТСТВО ПО ЦЯЛ ДЕН ДРЕМАТ ВЪТРЕ ДСЖЕ ДЪРЖАВАТА ГИ ОТОПЛЯВА И ЗАПЛАТИ ИМ ДАВА !? УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ СЕГА Е ПЪЛНА ПАРОДИЯ.ТИЯ ПОЛИТИЦИ КОЙТО СЕ ИЗРВДИХА НА ВЛАСТ ДЕПУТАТИТЕ ДА СИ ХОДЯТ ПО ДОБРЕ.

    11:34 11.01.2026

  • 2 ШишиТаки корпорейшън

    4 0 Отговор
    Най обичаме лошото време, пълни касичките у Дубай

    11:34 11.01.2026

  • 3 Лъв

    1 4 Отговор
    Тая е люта зима, такава зима не е имало от 26 години, ураганни ветрове, студове, снеговалеж и много дъжд.

    11:35 11.01.2026

  • 4 Факт

    3 1 Отговор
    Много снегорин, много нещо !

    11:50 11.01.2026

  • 5 Буци тиквето

    4 0 Отговор
    Хващат снежинките във въздуха.

    11:57 11.01.2026

  • 6 Ледена епоха

    3 0 Отговор
    Трасетата на АПИ са проходими за ски и сноуборд, но не и за автотранспорт.

    12:22 11.01.2026

  • 7 ОФЧО ТЪПОЕ БЪЛГАРОВ

    4 0 Отговор
    ДА БЕ НИЕ ВСОЧКИ В БЪЛГАРИЯ ХОДОМ И СЕ ДВИЖИМ ПО РЕПОБЛИКАНСКИТЕ ШОСЕТА НАЙ ВЕЧЕ ПО ОКОЛОВРЪСМОТО И МАГИСТРАЛИ ТОВЕЗО УЧАСТАЦИ ШОСЕТА Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА АПИ ДА ГИ ЧУСТИ ПОДУРЖА ОБЕЗОПАСЯВА В Т.Н. ПОВЕЧЕТО ХОРА С ГОДИНИ НЕ ПОЛЗВАТ И НЕ СА СТЪПВАЛИ НА ТАКИВА МАГИСТРАЛИ ШОСЕТА. ТИЯ УПРАВНИЦИ ДА ВЛЕЗАТ В ЧАС О ДА ПОЧНАТ ДА ПОДЪРЖАТ О ЧИСТЯТ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОБЩИНАРИТЕ ДРЕМАЧИ ХРАНТУТНИЦИ ПО ЦЯЛ ДЕН ДРЕМАТ НЕ МНОГО ПОЛЕЗНИ СЪКРАЩЕНИЯ ПРЕСТРУКТОРИРАНЕ И УВОЛНЕНИЯ ЗАКРИВАЙ.

    12:25 11.01.2026

  • 8 Кой ги брои тия снегорини?

    3 0 Отговор
    И всеки ден завишавате бройката.

    12:25 11.01.2026

