Пет антични селища изненадаха строителите на магистралата "Русе - Велико Търново"

Пет антични селища са открити по трасето на бъдещата магистрала "Русе - Велико Търново", предаде БНТ.
Археологическите обекти обаче няма да попречат на строителството, съобщиха от АПИ.
В момента се работи по участъка на обходния маршрут при град Бяла, както и по укрепването на льосовите почви. Над 60% от обезщетенията на собствениците вече са изплатени.
Очаква се магистралата на стойност над 2 млрд. лева да бъде пусната в експлоатация до края на 2029-та година.
1 оня с коня
02:57 01.10.2025