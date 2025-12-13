Новини
България »
Пускат за движение нов 3-километров участък от АМ „Хемус”

Пускат за движение нов 3-километров участък от АМ „Хемус”

13 Декември, 2025 16:24 344 2

  • „хемус”-
  • нов участък-
  • магистрала

От АПИ припомнят, че в участък 1 има два пътни възела - „Боаза“ и „Дерманци“, чрез които се осъществява връзката на новото трасе с републиканската пътна мрежа в региона

Пускат за движение нов 3-километров участък от АМ „Хемус” - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият трикилометров участък на автомагистрала „Хемус” от пътен възел „Дерманци” до етапната връзка с път III-307 Луковит – Угърчин ще бъде отворен за движение днес, около 12:00 ч., за превозни средства до 12 тона, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ). С това завършва изграждането на участък 1 от АМ „Хемус”.

В края на август министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов инспектира строителството на участъка, а в началото на октомври беше пуснато движението в 10-километровата отсечка от автомагистралата между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“, като работата продължи в следващите 3 км.

От АПИ припомнят, че в участък 1 има два пътни възела - „Боаза“ и „Дерманци“, чрез които се осъществява връзката на новото трасе с републиканската пътна мрежа в региона. Освен тях в отсечката има още четири големи мостови съоръжения на река Вит. Всички мостове са изградени с по две независими конструкции за всяка от посоките на движение, като всяко от платната е с по две ленти. Първият мост при 89-и км е с дължина 534 м и общо 17 отвора, а височината на съоръжението е 12 м.

Вторият мост е при 90-и км. Дясното му платно е с дължина 694,2 м, а лявото - 730,7 м. За повишаване на устойчивостта във всеки от отворите на съоръжението са монтирани по пет греди, които се обединяват със стоманобетонна монолитна бетонна плоча. Мостът при 91-и км е с дължина 632,8 м, а този при 98-и км - 221 м. По мостовете, както и в участък от близо 100 м преди и след тях отляво и отдясно, са изградени шумоизолиращи екрани за опазване на околната среда и намаляване въздействието на шума от интензивния трафик. Изградени са и два виадукта при км 100 и 101-и км, с дължина съответно 440 м и 352 м. В участъка има общо 12 подлеза и надлеза - шест селскостопански и шест при пресичането с републикански и общински пътища. В отсечката има и площадка за отдих, която е при 94-и км в двете платна за движение.

От АПИ информират още, че продължават строителните работи в участъци 2 и 3 от автомагистрала „Хемус“, чиято обща дължина е 36,28 км – от края на пътен възел „Дерманци“ до връзката с път ІІ-35 Плевен – Ловеч, включително и пътен възел „Плевен“.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шофьор

    2 0 Отговор
    Скоро гледах как ремонтират 2.5 км. в Китай !! За 6 часа изринаха старият асвалт и положиха 8 хил. тона нов . А ние имаме магистрала Тракия и се казва така сащото е започната от траките , която още не е завършена !!

    16:29 13.12.2025

  • 2 Боко

    1 0 Отговор
    и Лиляна няма ли да режат ленти ?

    16:31 13.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове