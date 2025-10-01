Новини
Депутатите ще решават в четвъртък дали НС да избира председателите на ДАНС и ДАР

1 Октомври, 2025

Съгласно правилника на Народното събрание (НС) всяка първа сряда от месеца парламентарните групи предлагат свои точки в дневния ред, без включването им в него да трябва да бъде гласувано в пленарната зала.

Милен Ганев

Два законопроекта, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), са включени в проектопрограмата за четвъртък, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, предават от БТА. Предлага се ръководителите на двете ведомства да бъдат избирани от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В момента те се назначават с указ на президента.

И двата законопроекта са внесени от Александър Рашев („Има такъв народ“) и група депутати от управляващата коалиция.

Според Рашев Конституцията установява такава система на разделение на правомощията между конституционно установените органи, която наред с типичните за съответния орган правомощия, му предоставя и такива, с които се балансират отношенията с другите власти. Такова е и правомощието на Народното събрание по чл. 84, т. 8 от Конституцията, а именно да избира и освобождава ръководителите на Българската народна банка (БНБ), както и на други институции, определени със закон. С предложеното изменение балансът в отношенията парламент–президент–правителство не е нарушен, тъй като в република с парламентарно управление в центъра на този баланс е парламентът, посочва вносителят.

По този ред от ГЕРБ-СДС са внесли за днес да бъдат разгледани на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията. Целта е да се повиши експертният капацитет и прозрачността в работата на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), ефективността на използваните инструменти и извършените производства, да се подобри взаимодействието ѝ с други секторни регулатори. Не се предвижда закриване, сливане или създаване на нови административни структури, както и въвеждане или изменение на регулаторни режими и такси.

Парламентарната група "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) предлага първо четене на изменения в Закона за управление на отпадъците, а „Възраждане“ - проект на решение за създаване на временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел "Хаяши"в София.

"БСП – Обединена левица“ предлагат за днес първо гласуване на промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

В четвъртък са записани вторите четения на промени в Закона за устройство на територията, в Закона за гражданското въздухоплаване, както и първо гласуване на изменения в Наказателния кодекс с вносител Министерският съвет.

В проектопрограмата е и първото четене на законопроекти за промени в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за специалните разузнавателни средства.

В първия петък от месеца според правилника за работа на НС се провежда блиц контрол, в който участват премиерът и вицепремиерите. Предвиден е и редовният петъчен парламентарен контрол.

Миналата седмица поради липса на кворум парламентът не успя да проведе нито едно редовно пленарно заседание в определените за това дни – сряда, четвъртък и петък.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мафията ще решава дали да краде още

    12 0 Отговор
    Тези не са избрани от никой, те купиха изборите!

    07:22 01.10.2025

  • 2 си дзън

    9 0 Отговор
    Депутатите нищо не решават. Те само натискат копчетата.

    07:22 01.10.2025

  • 3 Боко и ШиШи ООД

    13 0 Отговор
    За няколко месеца управление с двете мутри сме във всички световни издания с новината за корупция!

    07:23 01.10.2025

  • 4 вижда се

    9 0 Отговор
    Това не е НС. , а сбирщина от крадци и мушингери !!

    07:25 01.10.2025

  • 5 жедсе

    7 0 Отговор
    Мафия, оставка и да се махате час по скоро. Няма какво да трешавате точно вие крадци и национал предатели. Спешно да се махате боклуци. От крадци ГЕРБ, ДПС-Шиши, БСП кукери и ИТН лъжци нищо не очакваме, да си вземате боклуците от ПП иДБ и да се махате на първо време, а после съд и каквото трябва. Искате ли помощ за да ви изритаме, боклуци???

    07:27 01.10.2025

  • 6 Град Симитли

    7 0 Отговор
    На ДАР - - Боко Тиквата,
    на ДАНС--Бат Шиши/стара мечта му е! /
    в
    Царството на Дръвниците!

    07:31 01.10.2025

  • 7 Единственото полезно действие

    5 0 Отговор
    което може да осъществи този кабинет е Оставка. Според КСъд, този кабинет е излъчен с 46% изборни нарушения от две хиляди проверени секции. Вместо да се проверят отстаналите около девет хиляди секции, а изборите да бъдат касирани БКП, ИТН, СДС, ГЕРБ, ДПС излъчнаг Правителство. Като за премиер избират политик обвинен в най-мащабната, според Бареков и Манолова изборна афера, Костинброд, 450 000 напечатани бюлетини. Следствие сега действащият премиер е оправдан. Същото това нелегитимно правителство тегли 20 милиарда заеми само за 2025 г. и забранява ппровеждане на Референдум. Умишлено обезценява лева, срещу правилата на Валутен Борд. Предизвиквайки инфлация, дефицит и милиарди заеми, лихви по заеми. Генерира имотен балон и повишава трайно цените. Като има отромни съмнения за неистински данни по критерии от Маастрихт. Върви пълна цифровизация без Референдум на държавата, като Австрия и Унгария вписаха правото на Кеш в Конституциите си. Отказват Кеш в НАХ, КАТ, Паспортни служби, взимат всички отпечатъци от пръстите ви и софт. за лицево разпознаване. Това правителство, в генезиса си е Нелегитимно. Всички меж. и национални договори, решения трябва да се анулират, а заемите взети от името на България да се опростят. Защото 70% от българите не са гласували.

    07:36 01.10.2025

  • 8 Селсъвета в партийния дом

    5 0 Отговор
    Ако искат, могат и шефовете на КГБ, ЦРУ и ФБР да изберат.

    07:36 01.10.2025

  • 9 пейо

    5 0 Отговор
    Това е поредната глупост, която се прави от правителството. Това означава че при всяка смяна на правитество началниците наслужбите ще бъдат сменяни.Не знам защо си мислят че ще са вечно на влатст и техните хора ще стоят.

    07:41 01.10.2025

  • 10 Липсва ми култовата снимка...!

    3 0 Отговор
    С оня...- почесващият се депутат,по голото теме...😉😂🤣!

    07:42 01.10.2025

  • 11 Същият Нелегитимен кабинет

    1 0 Отговор
    вкарва България, решение на НС в "Коалиция на желаещите". Като случайно или не, преди 6 месеца ремонтираха бункерите под "Партиен дом". Нещо повече, политиците усилено строят имоти с бункери. За народа, сирените и нито един ремонтиран бункер от времето на соца, повечето хора дори не знаят местонахождението на бункерите им по квартали. Възниква въпросът на кого ще обявяваме война? На Китай, ядрена сила, първа по БВП в света, с най-мощна и многочислена армия. На Индия, трета по БВП в света, ядрена сила. На Русия, ядрена сила?

    07:42 01.10.2025

  • 12 бай

    1 0 Отговор
    Мутрак сикаджииски се покри не взима дума мошенгиите в ДАЙ

    08:11 01.10.2025

