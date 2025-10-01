Депутатите ще решават в четвъртък дали НС да избира председателите на ДАНС и ДАР

Два законопроекта, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), са включени в проектопрограмата за четвъртък, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, предават от БТА. Предлага се ръководителите на двете ведомства да бъдат избирани от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В момента те се назначават с указ на президента.

И двата законопроекта са внесени от Александър Рашев („Има такъв народ“) и група депутати от управляващата коалиция.

Според Рашев Конституцията установява такава система на разделение на правомощията между конституционно установените органи, която наред с типичните за съответния орган правомощия, му предоставя и такива, с които се балансират отношенията с другите власти. Такова е и правомощието на Народното събрание по чл. 84, т. 8 от Конституцията, а именно да избира и освобождава ръководителите на Българската народна банка (БНБ), както и на други институции, определени със закон. С предложеното изменение балансът в отношенията парламент–президент–правителство не е нарушен, тъй като в република с парламентарно управление в центъра на този баланс е парламентът, посочва вносителят.

Съгласно правилника на Народното събрание (НС) всяка първа сряда от месеца парламентарните групи предлагат свои точки в дневния ред, без включването им в него да трябва да бъде гласувано в пленарната зала.

По този ред от ГЕРБ-СДС са внесли за днес да бъдат разгледани на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията. Целта е да се повиши експертният капацитет и прозрачността в работата на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), ефективността на използваните инструменти и извършените производства, да се подобри взаимодействието ѝ с други секторни регулатори. Не се предвижда закриване, сливане или създаване на нови административни структури, както и въвеждане или изменение на регулаторни режими и такси.

Парламентарната група "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) предлага първо четене на изменения в Закона за управление на отпадъците, а „Възраждане“ - проект на решение за създаване на временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел "Хаяши"в София.

"БСП – Обединена левица“ предлагат за днес първо гласуване на промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

В четвъртък са записани вторите четения на промени в Закона за устройство на територията, в Закона за гражданското въздухоплаване, както и първо гласуване на изменения в Наказателния кодекс с вносител Министерският съвет.

В проектопрограмата е и първото четене на законопроекти за промени в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за специалните разузнавателни средства.

В първия петък от месеца според правилника за работа на НС се провежда блиц контрол, в който участват премиерът и вицепремиерите. Предвиден е и редовният петъчен парламентарен контрол.

Миналата седмица поради липса на кворум парламентът не успя да проведе нито едно редовно пленарно заседание в определените за това дни – сряда, четвъртък и петък.