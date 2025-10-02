Двама загинаха при катастрофа в Луковитско

Двама души са загинали при катастрофа в Луковитско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Ловеч.
По първоначална информация ударът е между лек автомобил и микробус. Загиналите са били пътници в колата.
Сигналът за инцидента е подаден около 12:20 часа. Движението се регулира на място от полиция, въведен е обходен маршрут - Луковит - път III-307 - Тодоричане - път III-305 Дерманци - Торос - път I-4 Брестница - път I-3 - Румянцево и обратно.
1 АГАТ а Кристи
14:37 02.10.2025
2 ДрайвингПлежър
Важно е да има камери за средна скорост и като тръгват на път шофьорите да са подготвени със 100 кинта в джоба, защото КАТ е в храстите!
14:41 02.10.2025
3 коланите коланите
Дайте камери, още камери - за топ скорост, за средна скорост, за изменение на скоростта, за задна скорост и за други скорости.
Фарове, жилетки, обдихатели,
Ей верно бе, аптечките
дали помогнаха?
Дистанция имаше ли, щото има камери и за това. Просто тиквите не са сетили още!!!!
Пу, да ви ....
15:43 02.10.2025
4 мъкаааа
15:44 02.10.2025
6 това не е точно война
До коментар #4 от "мъкаааа":Във войната има определен враг. Това си естествен подбор с елементи на джунгла. Затова размерът има значение.
А за войната - очаквайте скоро от любимите управляващи. Ама, истинска!!! гЪранция
15:51 02.10.2025