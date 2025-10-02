Новини
Двама загинаха при катастрофа в Луковитско

2 Октомври, 2025 14:34 1 279 6

  • загинали-
  • катастрофа-
  • луковитско

Ударът е между лек автомобил и микробус

Двама загинаха при катастрофа в Луковитско - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали при катастрофа в Луковитско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Ловеч.

По първоначална информация ударът е между лек автомобил и микробус. Загиналите са били пътници в колата.

Сигналът за инцидента е подаден около 12:20 часа. Движението се регулира на място от полиция, въведен е обходен маршрут - Луковит - път III-307 - Тодоричане - път III-305 Дерманци - Торос - път I-4 Брестница - път I-3 - Румянцево и обратно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АГАТ а Кристи

    8 3 Отговор
    Без двама команчи за държавна помощ

    14:37 02.10.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Абе няма значение бе!
    Важно е да има камери за средна скорост и като тръгват на път шофьорите да са подготвени със 100 кинта в джоба, защото КАТ е в храстите!

    14:41 02.10.2025

  • 3 коланите коланите

    2 0 Отговор
    Сложете си коланите!!!
    Дайте камери, още камери - за топ скорост, за средна скорост, за изменение на скоростта, за задна скорост и за други скорости.
    Фарове, жилетки, обдихатели,
    Ей верно бе, аптечките
    дали помогнаха?
    Дистанция имаше ли, щото има камери и за това. Просто тиквите не са сетили още!!!!
    Пу, да ви ....

    15:43 02.10.2025

  • 4 мъкаааа

    1 0 Отговор
    Войната в България не свършва. Всеки ден умират хора! Все по-надолу от 6 милиона слизаме.

    Коментиран от #6

    15:44 02.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 това не е точно война

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "мъкаааа":

    Във войната има определен враг. Това си естествен подбор с елементи на джунгла. Затова размерът има значение.
    А за войната - очаквайте скоро от любимите управляващи. Ама, истинска!!! гЪранция

    15:51 02.10.2025

