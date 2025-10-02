Новини
На първо четене: Народните представители решиха шефовете на ДАТО и ДАР да бъдат избирани от парламента

2 Октомври, 2025 20:35

Срокът за предложения за промени преди второ четене беше намален на три дни.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Със 118 гласа "за", 60 "против" и 3-ма "въздържали се" депутатите приеха на първо четене промени в Закона за специалните разузнавателни средства, които предвиждат председателят на Държавната агенция "Технически надзор" да бъде избиран от Народното събрание по предложение на Министерски съвет. Това съобщават от БНР.

На първо четене беше решено и председателят на Държавната агенция "Разузнаване" да бъде избиран от народните представители. Гласуването мина със 117 гласа "за", 60 "против" и два "въздържал се".

Срокът за предложения за промени преди второ четене беше намален на три дни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Тези агенции се занимават само да тормозят протестиращите срещу незаконната Хунта взела властта с преврат на изборите.

    Коментиран от #2

    20:37 02.10.2025

  • 2 Прав си!

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Но сега вече, службите тотално попадат в сви.нските лапи на двете Мазни и Охранени парчета.

    20:39 02.10.2025

  • 3 Град Симитли

    10 2 Отговор
    Еми, бат Шиши най-после стана шеф на ,, данс,,....
    От 2013 г. чака, цели 12 години!

    Коментиран от #4

    20:43 02.10.2025

  • 4 Боко и ШиШи ООД

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Град Симитли":

    Как успяха БСП и ИТН да приемат подобно нещо?!

    20:47 02.10.2025

  • 5 НС Е РАВНО НА МАФИЯ

    7 2 Отговор
    НС Е сбирщина на крадци

    20:48 02.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фикри

    4 1 Отговор
    И какво разбира тая сбирщина в народното събрание от национална сигурност ?
    Нищо.
    Но, уважаеми зрители, наблюдавате на живо завземането на държавата от един политик.

    20:53 02.10.2025

  • 8 Гост

    1 1 Отговор
    Безгръбначни мекотели са тия служби. Важното е да не забравят субординацията господар-слуга и да изпълняват безропотно

    20:56 02.10.2025

  • 9 В решението на НС няма разум.

    2 1 Отговор
    Има само лични интереси. Вредни за България.

    20:57 02.10.2025

  • 10 787

    3 0 Отговор
    Ами направо да внесат предложение, примерно за закриване на президентската институция и да приключим по този начин

    Коментиран от #13

    20:58 02.10.2025

  • 11 Гост

    5 1 Отговор
    И тия смешници в Европата свалиха мониторинга. Викат всичко е супер. Върховенството на закона у Бг-то е най-високото на планетата. Леле, леле ние каква трагедия сме нямам думииии

    21:02 02.10.2025

  • 12 ЩКСДЗ

    2 1 Отговор
    Закрийте официално вече тази държава - няма я.

    21:02 02.10.2025

  • 13 Стамат

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "787":

    Много добра идея , подкрепям ! Виж Гърция , Германия , там парламента посочва президента ! За какво ни е тази куха институция с представителни функции ?

    21:06 02.10.2025

