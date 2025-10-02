На първо четене: Народните представители решиха шефовете на ДАТО и ДАР да бъдат избирани от парламента

Със 118 гласа "за", 60 "против" и 3-ма "въздържали се" депутатите приеха на първо четене промени в Закона за специалните разузнавателни средства, които предвиждат председателят на Държавната агенция "Технически надзор" да бъде избиран от Народното събрание по предложение на Министерски съвет. Това съобщават от БНР.
На първо четене беше решено и председателят на Държавната агенция "Разузнаване" да бъде избиран от народните представители. Гласуването мина със 117 гласа "за", 60 "против" и два "въздържал се".
Срокът за предложения за промени преди второ четене беше намален на три дни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
20:37 02.10.2025
2 Прав си!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Но сега вече, службите тотално попадат в сви.нските лапи на двете Мазни и Охранени парчета.
20:39 02.10.2025
3 Град Симитли
От 2013 г. чака, цели 12 години!
Коментиран от #4
20:43 02.10.2025
4 Боко и ШиШи ООД
До коментар #3 от "Град Симитли":Как успяха БСП и ИТН да приемат подобно нещо?!
20:47 02.10.2025
5 НС Е РАВНО НА МАФИЯ
20:48 02.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Фикри
Нищо.
Но, уважаеми зрители, наблюдавате на живо завземането на държавата от един политик.
20:53 02.10.2025
8 Гост
20:56 02.10.2025
9 В решението на НС няма разум.
20:57 02.10.2025
10 787
Коментиран от #13
20:58 02.10.2025
11 Гост
21:02 02.10.2025
12 ЩКСДЗ
21:02 02.10.2025
13 Стамат
До коментар #10 от "787":Много добра идея , подкрепям ! Виж Гърция , Германия , там парламента посочва президента ! За какво ни е тази куха институция с представителни функции ?
21:06 02.10.2025