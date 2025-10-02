На първо четене: Народните представители решиха шефовете на ДАТО и ДАР да бъдат избирани от парламента

Със 118 гласа "за", 60 "против" и 3-ма "въздържали се" депутатите приеха на първо четене промени в Закона за специалните разузнавателни средства, които предвиждат председателят на Държавната агенция "Технически надзор" да бъде избиран от Народното събрание по предложение на Министерски съвет. Това съобщават от БНР.

На първо четене беше решено и председателят на Държавната агенция "Разузнаване" да бъде избиран от народните представители. Гласуването мина със 117 гласа "за", 60 "против" и два "въздържал се".

Срокът за предложения за промени преди второ четене беше намален на три дни.