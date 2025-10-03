Новини
Александър Алексиев пред ФАКТИ: В момента говорим за оцеляване на овцевъдството и то буквално

3 Октомври, 2025 09:07 802 20

В България да си честен и реален производител се наказва със закон, казва той

Александър Алексиев пред ФАКТИ: В момента говорим за оцеляване на овцевъдството и то буквално - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Българският фермерски кооператив е сдружение на четири водещи ферми в България, които носят над 22% от националното преработено овче мляко през есенно-зимния сезон, т.е. сезонът в момента. И ако това е добре, ето как стои въпросът с ваксините и как това може да се отрази на сектора… Пред ФАКТИ говори Александър Алексиев, собственик и управител на най-голямото индивидуално овче млекопроизводствено стопанство в страната, управител на Българският фермерски кооператив.

- Г-н Алексиев, вие повдигате темата за ваксината срещу шарка по овцете, но също говорите и доста остро за лицемерието на системата. Какво не се случва у нас както трябва?
- Надявам се, че сте наясно, че популацията на животните в България намалява експоненциално през последните 30 години. Какво ви говори това? Всички са с широко затворени очи. Никой не посмя да назове истинския проблем - липсата на краткосрочна и дългосрочна стратегия за сектора. Освен това, на практика липсва реален контрол от страна на държавата върху над 90% от стопанствата. Това доведе до редица неетични практики и хиляди ферми, които не отговарят на европейските санитарни изисквания. Именно оттам идва и проблемът с шарката - първото от много заболявания, които тепърва ще ударят България по същата причина.
Изпитвам болка, породена от неправдата и лицемерието. Посветил съм огромна част от живота си на изграждането на европейско, високопродуктивно стопанство, отговарящо на всички изисквания. А сега съм напът да го загубя и то заради популистки решения и натиск от хора, които не отглеждат и едно животно.
В България да си честен и реален производител се наказва със закон.
Давам ви само няколко примера:
-- преди две години суровото мляко беше обявено за стока с висок фискален риск и се въведоха УНП (уникални номера на превоз), които производителите подават към НАП. Това уж целеше ограничаване на сивия сектор, но реално УНП се подават само от големите производители, които и без това винаги са продавали с фактури.

Резултатът: излишна административна тежест върху изрядните, без ефект върху некоректните.

-- пак тогава отпадна изискването за доказване на реализирана продукция. Дотогава всички стопани с „високопродуктивни“ животни представяха на държавата фактури към мандрите. След въвеждането на УНП, това изискване отпадна и какво стана? Репресираме реалните, поощряваме фалшивите. В същата година броят на животните за субсидиране скочи с 15–20%. Чиста кражба.
-- още един абсурд: модулната ставка при директните плащания. Ферма със 100 овце получава с около 14% по-висока субсидия на животно от ферма с 1000 овце, въпреки че голямата ферма има 20–30 пъти по-високи разходи.

Сигурно сме единственият сектор, в който участниците в сивата икономика се поощряват, вместо да се санкционират. Давам ви и една проста аналогия - представете си, че сте изряден шофьор, и ви спре патрул. До вас профучава автомобил без номера, с превишена скорост и тъмни стъкла, а патрулът не реагира. Как бихте се почувствали? Ще спра дотук, за да не ви отегчавам.

- Защо фермерите не подкрепяте масовата ваксинация срещу шарка?
- Истината е, че фермерите са разделени на два противоположни полюса. Аз съм инициатор на подписка срещу ваксинацията и към момента съм подкрепен от стопанства, отглеждащи над 110 000 животни. Смятам, че над 50% от млякото в страната идва именно от тези ферми и те ще понесат най-тежките последици, ако се пристъпи към ваксинация.
Всекидневно ми се обаждат хора, които са силно притеснени какво следва. От другата страна са колеги, които вярват, че ваксинацията е панацея, че щом се приложи, всичко ще се нормализира. Истината е по-горчива: смятам, че те са подложени на сериозна манипулация от определени частни интереси.
Тук не трябват емоции. Трябват ясна стратегия и дългосрочен план.

- Все пак, когато говорим за ваксинация, говорим за превенция. Да разбираме, че няма нужда от превенция, или…
- Разбира се, че има нужда от превенция, не само срещу шарка, а като принцип. Основният инструмент за превенция е биосигурността на фермите. В закона са ясно разписани изискванията. След избухването на заразата бяха приети редица мерки от контролните органи, които на теория са отлични, но на практика неприложими. Причината - държавата не разполага с капацитета и инструментариума да осъществи ефективен контрол. Затова тези мерки не сработиха и стигнахме дотук.

- Какви сигнали се подават към обществото от институциите и нещо премълчава ли се?
- Не бих казал, че се премълчава. Просто се мълчи. Причината е, че решението е изключително тежко и комплексно. Засяга икономически, социални, регионални и медицински интереси. Все пак се надявам, че разумът ще надделее.

- Какво води след себе си ваксинацията. Какви изисквания се спазват…
- Ваксинацията е допълнителна, а не основна мярка. Прилага се, след като са изчерпани всички останали. Например - аз вече от месеци мога да продавам мляко само в рамките на защитната зона, определена от БАБХ. Това ме изключва от свободния пазар.
Резултатът? За първи път от две години насам изкупната цена на овчето мляко през зимата падна под лятната. Целият сектор е в страх и застой. Мандрите изчакват, изкупуването е блокирано. А реалните производители, тези, които гледат животните си в обор и доят ежедневно, губят хиляди левове на ден.
Нека разясня защо се страхуваме от ваксината:
Шарката е болест от Категории A, D и Е според Приложение към Регламент (ЕС) 2018/1882. Категория А включва заболявания, за които се изисква незабавно ликвидиране. В чл. 49, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) е въведена забрана за профилактична ваксинация срещу такива болести.
Съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2023/361, ваксинацията за болести от Категория А води до:
-- Забрана за движение на ваксинирани животни от фермата
-- Забрана за търговия с продукти (мляко, месо) от ваксинирани животни

- Да разбираме, че става въпрос за ограничения за продажбата и реализацията на мляко и месо… Това как се отразява на фермерите и за какъв период става въпрос?
- Отговорът е прост - когато извадите приходите от уравнението, фермерството престава да е стопанска дейност и се превръща в скъпо хоби с предизвестен край. Най-големият проблем е, че няма срок. Никой не може да каже дали ограниченията ще продължат една година или десет. За разлика от други болести, като шап, заразен нодуларен дерматит или чума, за шарката няма фиксиран период на наблюдение след ваксинация. В Съображение 22 на регламента се посочва, че няма достатъчно опит с болестите от Категория А. Целта на този период е да се гарантира, че ваксината не прикрива скрита инфекция. ЕС просто няма данни, за да определи срок. Разбирате ли в каква патова ситуация сме?

- Говорите за ваксинация без стратегия и хоризонт, която превръща сектора в безкрайна карантина… И така докъде…
- За жалост, не мога да ви кажа докъде. В момента говорим за оцеляване на овцевъдството и то буквално.
Ситуацията е толкова тежка, че живеем ден за ден, защото не знаем кое ще ни убие първо, болестта или липсата на доход. Което дойде първо. Но краят изглежда предрешен.

- Пуснали сте декларация, подкрепена от стопанства с над 100 000 животни. Има ли чуваемост от институциите…
- Убеден съм, че институциите са запознати. Това е и причината все още да няма решение, търси се най-малкото зло.

- Твърдите, че ограниченията, които ще последват след ваксинацията, ще убият в пъти повече животни от самото заболяване. Доста силни думи… Надали някой иска това…
- Да, силни думи, но фактите ги оправдават. Никой не иска това - нито аз, нито мандрите, нито фермерите, нито държавата. Моите опасения са ясни: ако няма приходи, отглеждането на животни се превръща в социална дейност. А такава никой не може да издържи дълго.
Нека Господ пази България.


  • 1 овчият народ

    16 1 Отговор
    стимулира само свиневъдството

    Коментиран от #18

    09:11 03.10.2025

  • 2 Хе!

    12 1 Отговор
    Интересно! Офчи народ без офцевъдство! Европа, особено в тези държави, където има хора от флотилията на Грета е залята от протести! Тук тихо и кротко, тиквите избуяват, пръсето си грухти, на президента му отнеха всичко, вече няма НСО да го транспортирва - пълна щета! Добре падна малко дъждец да разведри, пробваме Алерта и управляващите да обявят, че проблемът с питейната вода е решен в срок!

    Коментиран от #16

    09:12 03.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сталин

    15 1 Отговор
    Комунистите хранеха навремето с месо целия арабски свят и плодове и зеленчуци великия СССР ,и за 30 години западна демокрация цървулите ядат вносни пластмасови домати и вносно месо още от времето на Рейгън

    Коментиран от #9

    09:19 03.10.2025

  • 6 гумата

    0 10 Отговор
    Статията отразява буквално несъществуваща действителност. Всички стада чифтокопитни животни са се увеличили в пъти! Идете в регионите на Кърджали , Разград, Варна, Пловдив, Пазарджик, Велинград, Ловеч и ще ги видите по полята. Ама то бива, бива сърцераздерателни вопли, като за хора, които не излизат по- далече от местната академия за наливен алкохол, но чак толкова ловджийски разказ няма!

    Коментиран от #10, #14

    09:23 03.10.2025

  • 7 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор
    От 6 милиона "овце" ще оцелеят тези с имунитет

    09:25 03.10.2025

  • 8 Мухаа ха!

    9 0 Отговор
    "Гъби и гламави хора не се отглеждат.Те си никнат сами!- Пич,ще ви смачкат плавно ,но сигурно.Нали се сещате,на кого пречите? Малките не са проблем.Ще изкара 50-60 агнета на пазара.Срещу техните- 20-30 Тира.Там е заровено кучето.Донякъде и вие сте си виновни.Още през 90-те не трябваше да допуснете тоталното безумие" Ликвидационнни комисии" който наистина " Ликвидираха " животновъдството.Още тогава трябваше да запазите кооперативния модел,за 30 години ,да сте се превърнали в могъща организация в тази стратегическа сфера- овцевъдство и млекопреработване.Но вие,по нашенски - всяка коза,за свои крак! Извинявай,но от ганъовскя лакомия.Аз да съм!

    09:30 03.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "гумата":

    Не знам какво расте. По данни от османски данъчни документи, в района на гр. Котел към втората половина на XiX в. се е преработвала вълна от над 4 млн. глави овце! Само един от големите собственици от Котел е притежавал 45 хил. глави!
    В момента, ако успееш да събереш 45 овце из Котел, ще те почерпя една ракия...

    А пък относно "Сигурно сме единственият сектор, в който участниците в сивата икономика се поощряват, вместо да се санкционират." - не е така, навсякъде вредните отпадъци от държавната администрация това творят.

    09:34 03.10.2025

  • 11 разбор

    4 1 Отговор
    Закривайте отрасъла.Отглеждат нещастните животни при ужасни условия.Да споменем,че има хора без нито една овца,но получават субсидии.А и всеки може да ти направи мръсотия като ти зарази стадото.Хората по света имат територии и отглеждат милиони овце в чиста среда.

    09:34 03.10.2025

  • 12 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ДА ВИ Е ЧЕСТИТ ЗАПАДНАЛИЯТ ЕСССЕСС! ТОТАЛНО ЗАНУЛЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ!А БЯХМЕ ВОДЕЩА ИКОНОМИКА В СВЕТА, ПРЕЗ СОЦА!

    09:38 03.10.2025

  • 13 дядото

    5 0 Отговор
    ес унищожи българското земеделие и животновъдство за разширяване пазарите си.какво очаквате - да позволят развитие на отрасъла ли.наивници.

    09:39 03.10.2025

  • 14 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "гумата":

    ЯВНО СИ ЕВРОГЕЙЗЕРДЕПУТАТ

    09:39 03.10.2025

  • 15 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Това е реалността след 20г управление на ОПГ ГРОБ и нейният Главатар ББ,но тя става още по страшна с появата на още една ОПГ ДПС- НН и нейният Главатар ДП - Прасето

    09:41 03.10.2025

  • 16 видов ден

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хе!":

    На президентите изобщо да отменят всички измислени привилегии след приключвани на мандата.Защо народа ще ги издържа до живот?Да оставим и факта,че при парламентарна република курдисаха и президент.И то при една мини държава каквато сме.Тази синекурна и измислена длъжност може спокойно да се изпълнява и трябва от Председателя на НС който е и висш орган.

    09:44 03.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Просперитет -

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "овчият народ":

    животните намаляват , БВП-то расте ! Парадокс -)

    09:50 03.10.2025

  • 19 Сега

    2 0 Отговор
    При соца овците бяха нилиони, сега се десетки хиляди. БГ в разруха.
    36 г. разруха и упадък на БГ. Да живее демокрация!!! Ура. Нали помните лозунга на СДС преди години:
    Сега 45 г. Демокрация стигат.
    След 10 години БГ ще изчезне. Отново 45 години стигат!!!

    Износът ни е по номенклатура на третия свят: жито, дървен материал,необработене руда, съровини. Къде са завършените високо технологични продукти с значителна принадена стойност?

    09:51 03.10.2025

  • 20 Боко Овцеубиеца

    0 0 Отговор
    "хиляди ферми, които не отговарят на европейските санитарни изисквания. Именно оттам идва и проблемът". Абсолютно съм съгласен, че от там идва проблемът! Как така стана, че преди 10-ти сме изнасяли овче месо за цял свят, а след 10-ти внасяме? Примерно от Нова Зеландия, като буквално им чистим фризерите, пълни с 30 и 40 годишно овче месо. Как така преди 10-ти с чистотата на фермите не е имало проблем и месото произвеждано тук се е считало за достатъчно "био", че цял свят да го иска, а днес ядем аржентинско месо, примерно? Или пак чистим от фризерите, 40 годишното месо от резерва на американската армия? Ами стана така, защото точно в този цитат е истината: "хиляди ферми, които не отговарят на европейските санитарни изисквания. Именно оттам идва и проблемът". Ес налага безумни изисквания и нашите администратори бързат да ги изпълнят. Ес им дава комисионни и им отпуща пари по европейски програми за "развитие", откровен подкуп, а нашите Наведени, бързат да изпълнят тези програми и да си напълнят джобовете с пари. Пък това че унищожават животновъдството и земеделието, на Наведените им е през... нали има за чекмеджетата, друго не е важно

    10:10 03.10.2025