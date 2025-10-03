СО: Пътищата към Алеко и Златните мостове са временно затворени

По повод информация, разпространена по-рано днес, бихме искали да внесем спешни корекции и уточнения, за да осигурим спокойствие и точна информираност на всички жители и гости на София, съобщиха от Столична община и допълниха:

Актуалната и точна ситуация е следната:

Пътищата към Алеко и Златните мостове са временно затворени, за да се гарантира безопасността на всички, докато се отстранят падналите дървета и опасността премине. Причината е силен вятър и снеговалеж.

Екипи на терен: Екипи на Столичен инспекторат и дирекция “Аварийна помощ и превенция” (АПП) са незабавно мобилизирани и вече работят усилено на терен по отстраняването на падналите дървета и клони.

Срокове: Нашите екипи полагат всички усилия до края на деня пътищата да бъдат напълно почистени, обезопасени и отново отворени за посетители през уикенда.

Предприемат се незабавни вътрешни мерки за затягане на протоколите за кризисна комуникация, за да гарантираме, че само проверена и точна информация ще бъде разпространявана в бъдеще.

Благодарим за разбирането и търпението. Планината скоро ще бъде отново достъпна и безопасна за всички нас.