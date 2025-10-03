Новини
България »
СО: Пътищата към Алеко и Златните мостове са временно затворени

3 Октомври, 2025 12:04 788 4

  • витоша-
  • со-
  • алеко-
  • златните мостове

Предприемат се незабавни вътрешни мерки за затягане на протоколите за кризисна комуникация

СО: Пътищата към Алеко и Златните мостове са временно затворени - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По повод информация, разпространена по-рано днес, бихме искали да внесем спешни корекции и уточнения, за да осигурим спокойствие и точна информираност на всички жители и гости на София, съобщиха от Столична община и допълниха:

Актуалната и точна ситуация е следната:

Пътищата към Алеко и Златните мостове са временно затворени, за да се гарантира безопасността на всички, докато се отстранят падналите дървета и опасността премине. Причината е силен вятър и снеговалеж.

Екипи на терен: Екипи на Столичен инспекторат и дирекция “Аварийна помощ и превенция” (АПП) са незабавно мобилизирани и вече работят усилено на терен по отстраняването на падналите дървета и клони.

Срокове: Нашите екипи полагат всички усилия до края на деня пътищата да бъдат напълно почистени, обезопасени и отново отворени за посетители през уикенда.

Предприемат се незабавни вътрешни мерки за затягане на протоколите за кризисна комуникация, за да гарантираме, че само проверена и точна информация ще бъде разпространявана в бъдеще.

Благодарим за разбирането и търпението. Планината скоро ще бъде отново достъпна и безопасна за всички нас.


България
Напиши коментар:


  • 1 Петър

    3 0 Отговор
    Как са затворили пътищата към Алеко и Зл. мостове! Вчера кмета Терзиев се похвали, как ще се чистят пътищата във Витоша по специален начин и че няма да се спират колити които се качват на Витоша! Днес друга песен! За такива хора има народна поговорка "Голям залък хапни, голяма дума не казвай!

    12:31 03.10.2025

  • 2 ООрана държава

    2 1 Отговор
    В софето пищи БГ алърт че паднали 7 снежинки, а в Бургаско са наводнени 3 населени места има коли в морето и там БГ алърт го няма никакъв? Да видим герп сега с какво ще се оправдават, предния път нямало кок да натисне копчето

    12:37 03.10.2025

  • 3 ПЛЕВЕНЧАНИН

    1 1 Отговор
    Долу управляващите! Да живее българският климат!
    Отивам да се къпя

    12:37 03.10.2025

  • 4 ИВАН

    3 0 Отговор
    Хубавичко е с кола - топличко, сухичко, не се напъваш да ходиш - колата сама те вози ... а едно време превземахме планината пеша, много често и с мокри, премръзнали крака, но все пак беше весело в хижата, имаше настроение.

    12:54 03.10.2025

