СО: Пешеходците да внимават за "черен лед"

СО: Пешеходците да внимават за "черен лед"

Водачите да излизат на пътя само с добре оборудвани за зимата автомобили със зимни гуми

СО: Пешеходците да внимават за "черен лед" - 1
Снимка: БГНЕС
Пътната обстановка в София е нормална, а движението се извършва при зимни условия, съобщават от Столична община.

През нощта екипите, ангажирани с почистването на столицата от сняг са обработили със смеси против заледяване улици, по които се движи общественият транспорт, както и общинските пътища, които свързват населените места в общината.

Опесъчени са и пътищата в ПП „Витоша“ – "Драгалевци - Алеко" и "Бояна – Златни мостове" . В момента продължава избутването на сняг във "Връбница" и разпръскването на смеси по вътрешнокварталните улици в "Овча купел" и "Кремиковци ". Екипите ще продължат работата си и през деня. Градският транспорт изпълнява всички свои маршрути.

От Столична община призовават пешеходците да бъдат внимателни при своето придвижване в града поради опасност от заледяване и появата на т.н „черен лед“.

"Водачите да излизат на пътя само с добре оборудвани за зимата автомобили със зимни гуми и да шофират със съобразена със зимните условия скорост. Напомняме на управителите на търговски обекти и на жилищни сгради да почистят прилежащите части на тротоарите към сградите", напомнят от общината.


София
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде бе бял е

    3 0 Отговор
    Ма той съвсем бял и видим нищо черно няма в него просто не е пипано
    те извършват избутване на снежна маса от 2-3 см ...
    Цирка е роаяле!

    07:50 09.01.2026

  • 2 Трол

    2 0 Отговор
    Пешеходците трябва да се включат солидарно в осоляването и опесъчаването на тротоарите. Заедно ще се справим.

    Коментиран от #5

    07:51 09.01.2026

  • 3 Даа

    1 0 Отговор
    и за провинциалисти с телефони също

    07:53 09.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Масленка

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    И после прилежно да си платят данъците 🤦‍♂️

    07:55 09.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Жбръц

    0 1 Отговор
    Онези,който играха за стотици милиони,за да вземат очистване и сметоизвозване в града ,да не се ослушват.Да товарят сол от Лугобазата и на всеки ъгъл,в невралгичните точки,да насипят по кубик- два.И техните метач - чистачи с лопатите да е разхвърлят по тротоара и площадите.Но гонят икономии.От допълнителни доставки на сол от Поморие- плаща за солта,за ЖП превоз,на шофьорите,за гориво.А това са милиони за зимен сезон.Остават в джобчето.Затова ни омайват..Пешеходци,бъдете внимателни! Как да стане,когато не само е заледено,но леда е на буци.

    08:01 09.01.2026

  • 8 Бобчева ли разпореди така?

    1 0 Отговор
    Как сте умнокрасиви?

    „При Фандъкова се чистеше

    а сега Силистренската Бобчевска само ви предупреждава

    Къде са парите за солта, ние сме си ги платили

    08:03 09.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

