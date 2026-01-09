СО: Пешеходците да внимават за "черен лед"

Пътната обстановка в София е нормална, а движението се извършва при зимни условия, съобщават от Столична община.
През нощта екипите, ангажирани с почистването на столицата от сняг са обработили със смеси против заледяване улици, по които се движи общественият транспорт, както и общинските пътища, които свързват населените места в общината.
Опесъчени са и пътищата в ПП „Витоша“ – "Драгалевци - Алеко" и "Бояна – Златни мостове" . В момента продължава избутването на сняг във "Връбница" и разпръскването на смеси по вътрешнокварталните улици в "Овча купел" и "Кремиковци ". Екипите ще продължат работата си и през деня. Градският транспорт изпълнява всички свои маршрути.
От Столична община призовават пешеходците да бъдат внимателни при своето придвижване в града поради опасност от заледяване и появата на т.н „черен лед“.
"Водачите да излизат на пътя само с добре оборудвани за зимата автомобили със зимни гуми и да шофират със съобразена със зимните условия скорост. Напомняме на управителите на търговски обекти и на жилищни сгради да почистят прилежащите части на тротоарите към сградите", напомнят от общината.
1 Айде бе бял е
те извършват избутване на снежна маса от 2-3 см ...
Цирка е роаяле!
07:50 09.01.2026
2 Трол
Коментиран от #5
07:51 09.01.2026
3 Даа
07:53 09.01.2026
5 Масленка
До коментар #2 от "Трол":И после прилежно да си платят данъците 🤦♂️
07:55 09.01.2026
7 Жбръц
08:01 09.01.2026
8 Бобчева ли разпореди така?
„При Фандъкова се чистеше
а сега Силистренската Бобчевска само ви предупреждава
Къде са парите за солта, ние сме си ги платили
08:03 09.01.2026
