Новини
България »
Aдв. Копаранов: Витоша не може да се управлява със заобикаляне на екологичните правила

8 Януари, 2026 16:40 585 8

  • спаси софия-
  • витоша-
  • адв. христо копаранов

Той посочва и че срокът на самият план вече е изтекъл, т.к. на обществено обсъждане се подлага план за управление до края на 2025 г.

Aдв. Копаранов: Витоша не може да се управлява със заобикаляне на екологичните правила - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Адв. Христо Копаранов - общинският съветник от "Спаси София" коментира информацията, че Омбудсманът на Република България настоява Планът за управление на Природен парк „Витоша“ да бъде подложен на задължителна екологична оценка. „За пореден път се потвърждава позицията, която изразих в становището на "Спаси София" по предложения план за планината - решения за бъдещето на Витоша не могат да се вземат без пълно съответствие с екологичното законодателство и без оценка на актуалните данни за природния парк“, заяви Копаранов.

Копаранов припомня, че освен искане за екологична оценка на Плана за управление на Витоша, той и експертите на "Спаси София", са отправили и сериозна критика към документа. „Планът не почива на актуални данни и се използва остаряла информация без отчитане на какво вече е построено или излязло от строя на Витоша”, заяви Копаранов. Той посочва и че срокът на самият план вече е изтекъл, т.к. на обществено обсъждане се подлага план за управление до края на 2025 г.

„Актуализация, която не стъпва на съвременни и проверими данни, не може да бъде надеждна основа за управление на една от емблемите на столицата“, подчерта Копаранов.

Той акцентира още върху необходимостта от:

правна сигурност и прозрачност при планирането на дейности в природния парк;

недопускане на излишно застрояване или инфраструктурни намеси без екологична оценка и ясни критерии за необходимост;

поставяне на обществения интерес в центъра на управленските решения.

По отношение на достъпа до планината чрез лифтови съоръжения Копаранов припомни, че към момента няма нито един работещ лифт с транспортно значение за достъп до Витоша. В същото време дружеството „Въжени линии“ е осъдено да предприеме мерки за възстановяване на Драгалевския лифт, който е важна транспортна връзка между града и планината. Копаранов съобщава, че е получил отговор на свое питане от кмета Терзиев, че в две години след съдебното решение, дружеството „Въжени линии“ не е представило на общината план за възстановяване на лифта. „Няма конкретни документи, проекти или инвестиционни намерения, свързани с реалното изпълнение на потвърдената от съда заповед, а единствено писмо с общо съдържание”, заявява Копаранов.

„Това показва, че липсата на лифтов достъп до Витоша не може да се оправдава с екологичните изисквания, а става дума и за липса на активност, както от страна на оператора, така и от страна на институциите. Ако официалната позиция на оператора е, че възстановяване на лифта е невъзможно, то следва да се пристъпи към премахване на опасните остатъци от съоръженията“, заяви Копаранов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
  • 1 1488

    5 1 Отговор
    днес безработните български младежи ще чистят дерета
    утре са на фронта да защитават родината от руския башибозук

    въобще ние от ГЕРБ мислим за бг младеж

    а за неграмотните цигани предлагаме 5000 лв чисто за лежане в патрулката и 30 заплати на куп и пенсиониране на младини

    Коментиран от #3

    16:41 08.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    Еколозите - с лопатата по главата.

    16:44 08.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    И ние чистехме. И прибирахме реколтата. При това без пари. На бригади.

    16:46 08.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Съгласно закона на Витоша не може да се строи. Кви лифтове, кви 5лв?

    16:47 08.01.2026

  • 5 хаберих

    2 0 Отговор
    Витоша не е автомобил,та да я управляваш! Планината е красива и изисква обич!

    16:52 08.01.2026

  • 6 Евроджендър

    3 0 Отговор
    Съсипи София са проблема на София

    16:55 08.01.2026

  • 7 Тотален застой

    4 0 Отговор
    Заради такива копанари на Витоша всичко се руши, замряло, съорженията стари, никакво развитие, дори пътеките, мостчета, пейки, всичко изгнило. Но цените като на Боровец.

    17:06 08.01.2026

  • 8 храст

    0 0 Отговор
    От тези екологични норми ,една жена си отиде от този свят!

    17:39 08.01.2026

