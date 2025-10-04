Пламен Димитров: Да се вдига ДДС например е лесно и възможно, но ще бъде вредно

Предупреждения за дефицит от над 5%, инфлация, но и повишение от 6 млрд. в приходната част в сравнение с миналата година. Всичко това на фона на предстоящата бюджетна процедура. Темата коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NovaNews.
„Прогнози на хартия доста често излизат грешни. В случая данъчните ни прогнози са и напрегнати, тъй като искахме да влезем в трите процента дефицит. Проблем са и неправилно планираните приходи от данъци”, коментира Димитров. Капиталовата програма на страната той определи като „безпрецедентна”.
„Ако програмата се изпълни, там ще можем да покрием липсите от събирането на данъци към края на годината като буфер. Не е нужно да сме песимисти – запътили сме се към влизане в еврозоната, а една част от държавите са имали и по-големи дефицити, макар и за кратко”, обясни още той. По-думите му, дефицит в бюджета, разрешен за кратко, не би довел до най-крайните и негативни сценарии за страната.
Според Димитров, средствата за енергетика, които страната ни планира, е редно да се инвестират по програмите, важни за развитието на сектора.
„Не е добре да се използват данъците като магическа пръчка. Редно е да се балансира дефицитът до 3% за следващата година, а това може да стане като се регулират събираемостта е механизмите за облагане. Да се вдига ДДС например е лесно и възможно, но ще бъде вредно – така, чрез един косвен данък, ще направим бедните още по-бедни”, каза още Димитров.
17:56 04.10.2025
Крайните потребители. ФАКТ!
Абе що не си...
17:59 04.10.2025
До коментар #2 от "Голямата глава":Крадът като за световно главанаците нон стоп цял живот! И се изказват всеки ден да се правят на важни и умни!
ЧАШАТА ЩЕ ПРЕЛЕЕ И ЩЕ ИМА ЖЕРТВИ!!!
ОСЪЗНАЙТЕ СЕ ДО КАТО Е ВРЕМЕ ,ЧЕ ПОВЕЧЕ НЯМА КАКВО ДА ГУБИМ !!!
НАРОДЕ СЪБУДИ СЕ!!!
До коментар #19 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Между другото валежът в моя район на Бургас до Стария Елен е осемдесет и три литра на квадратен метър за целия период на валежа Мога да го докажа Всякакви други данни са манипулирани И те така те
До коментар #1 от "Всичко е вносно и":При 30% ДДС дефицита ще е под три процента и ще може да влезем в еврозоната, после ще си го върнем на 20%
До коментар #20 от "Решение":Вие на минималната помпате инфлацията.
