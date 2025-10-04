Новини
Пламен Димитров: Да се вдига ДДС например е лесно и възможно, но ще бъде вредно

4 Октомври, 2025 17:52 1 131 30

Не е добре да се използват данъците като магическа пръчка. Редно е да се балансира дефицитът до 3% за следващата година, а това може да стане като се регулират събираемостта е механизмите за облагане, коментира още президентът на КНСБ

Пламен Димитров: Да се вдига ДДС например е лесно и възможно, но ще бъде вредно - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предупреждения за дефицит от над 5%, инфлация, но и повишение от 6 млрд. в приходната част в сравнение с миналата година. Всичко това на фона на предстоящата бюджетна процедура. Темата коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NovaNews.

„Прогнози на хартия доста често излизат грешни. В случая данъчните ни прогнози са и напрегнати, тъй като искахме да влезем в трите процента дефицит. Проблем са и неправилно планираните приходи от данъци”, коментира Димитров. Капиталовата програма на страната той определи като „безпрецедентна”.

„Ако програмата се изпълни, там ще можем да покрием липсите от събирането на данъци към края на годината като буфер. Не е нужно да сме песимисти – запътили сме се към влизане в еврозоната, а една част от държавите са имали и по-големи дефицити, макар и за кратко”, обясни още той. По-думите му, дефицит в бюджета, разрешен за кратко, не би довел до най-крайните и негативни сценарии за страната.

Според Димитров, средствата за енергетика, които страната ни планира, е редно да се инвестират по програмите, важни за развитието на сектора.

„Не е добре да се използват данъците като магическа пръчка. Редно е да се балансира дефицитът до 3% за следващата година, а това може да стане като се регулират събираемостта е механизмите за облагане. Да се вдига ДДС например е лесно и възможно, но ще бъде вредно – така, чрез един косвен данък, ще направим бедните още по-бедни”, каза още Димитров.


  • 1 Всичко е вносно и

    4 3 Отговор
    ДДС е най бързо събираемия данък от всяка стока и услуга

    Коментиран от #27

    17:56 04.10.2025

  • 2 Голямата глава

    20 1 Отговор
    Този 2 лева нацяло не е изкарал през целия си безмислен животец.

    Коментиран от #15

    17:57 04.10.2025

  • 3 Спецназ

    17 1 Отговор
    ДДС го плащат ХОРАТА!

    Крайните потребители. ФАКТ!

    Абе що не си...

    17:59 04.10.2025

  • 4 Фен

    4 11 Отговор
    Ами така или иначе, белите на Радев ще ни струват скъпо. Без вдигане на данъци, няма да се разминем. А още има хора, които гласува за протежето му, Коки...

    17:59 04.10.2025

  • 5 Горски

    14 1 Отговор
    Правителството да въведе прогресивно-подоходния данък, както е в "клуба на богатите" нали сме в него! В Швеция и Дания достига до 80% , а стига са драли бедните хора с косвения ДДС. И Крайно време е държавните хрантутници САМИ ДА СИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ, а не да са за сметка на бюджета - ОТНОВО НА СРЕДНАТА И БЕДНА КЛАСА -РАБОТЕЩИ! Ще ви ошушкат всички спестявания и направят по-бедни в еврозоната. Факт! Просто вие, милионерите трябва да започнете да плащате повече в това се корени успеха на социалната система и по - малко да крадете! Шапкарите и даскалята не спират да купуват коли, да кръстосват по Гърция и света, по топли дестинации с незаслужено вдигнатите им заплати. Реформи ли се случиха, бюрокрацията ли съкратиха, електронно правителство ли ни пое, кое стана, че трябваше на всички клатикрачоли и шуробаджанаци, платени гласоподаватели, да им удвоят заплатите. А работническата класа и материалните услуги, които изработват тези пари да стоят с два пъти по-ниски заплати.

    18:00 04.10.2025

  • 6 Факти

    13 1 Отговор
    Сваляйте ДДС и думкайте прогресивно облагане както е в целия цивилизован свят. Както за доходите, така и за всеки следващ имот и автомобил. Докато данъчната система обслужва олигарсите България няма да влезе в правия път.

    18:03 04.10.2025

  • 8 Този май винаги лъже и манипулира

    19 0 Отговор
    Пламене цялото Ви семейство е на издръжка при мафията, а говориш за защита на бедните! Спам и позор си!

    18:10 04.10.2025

  • 9 Гост

    12 1 Отговор
    Да се премахне плоския данък незабавно!

    18:13 04.10.2025

  • 10 Много ми е чудно?!!??!

    12 0 Отговор
    А ве тоя синдикален лидер още от времето на баба ми....не е ли крайно време да бъде сменен...,щото бая годинки демагогства на гърба на работещите...?!?!

    18:14 04.10.2025

  • 11 Крива Мита

    8 0 Отговор
    Ти каква фурнаджийска лопата си!

    18:14 04.10.2025

  • 12 Инфлацията вдига пенсийте

    1 3 Отговор
    това е добре за пенсионерите,ДДС се възстановява в рамките на законов срок и не вдига цените,печалбата,спекулацията вдигат цените,високите цени вдигат брутния вътрешен продукт и се събират по-високи данъци ,а не от къдърноста на данъчните,6 милиарда лв.повече от предишната година са от високите цени и увеличена покупателна способност,увеличено потребление.

    18:15 04.10.2025

  • 13 За чужди пари

    3 0 Отговор
    Когато става въпрос, верно е лесно и възможно

    18:18 04.10.2025

  • 14 Инфлацията вдига пенсийте

    0 2 Отговор
    това е добре за пенсионерите,ДДС се възстановява в рамките на законов срок и не вдига цените,печалбата,спекулацията вдигат цените,високите цени вдигат брутния вътрешен продукт и се събират по-високи данъци ,а не от къдърноста на данъчните,6 милиарда лв.повече от предишната година са от високите цени и увеличена покупателна способност,увеличено потребление.

    18:18 04.10.2025

  • 15 Българин...

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Голямата глава":

    Крадът като за световно главанаците нон стоп цял живот! И се изказват всеки ден да се правят на важни и умни!

    18:18 04.10.2025

  • 16 койдазнай

    1 2 Отговор
    ДДС то трябва да стане 25%, ДОД трябва до 4800 да стане нула. Така на 90% от работещите, доходите ще се увеличат с 10%, а разходите ще нарастнат 5%. За неработещите цените ще нарастнат с 5%. На определени групи пенсионери пенсиите могат да се увеличат, съобразно внесените им осигуровки.

    18:19 04.10.2025

  • 17 СЛОНА

    3 0 Отговор
    ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ ДАНЪЦИТЕ ЩЕ ИМА ПРОЧИСТВАНЕ НА ПОЛИТИЦИ!!!
    ЧАШАТА ЩЕ ПРЕЛЕЕ И ЩЕ ИМА ЖЕРТВИ!!!
    ОСЪЗНАЙТЕ СЕ ДО КАТО Е ВРЕМЕ ,ЧЕ ПОВЕЧЕ НЯМА КАКВО ДА ГУБИМ !!!
    НАРОДЕ СЪБУДИ СЕ!!!

    18:21 04.10.2025

  • 18 Анонимен

    3 0 Отговор
    Уж сме от богатите вече в ЕС и евра и т.н. но как ще ги стигнем уж банановите републики......в Бразилия вече освен бедните и тези със среден доход вече не плащат данък общ доход,......

    18:23 04.10.2025

  • 19 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 0 Отговор
    Изминалите няколко дни бяха хубави за Българската демокрация Два пръста сняг и две кофи вода доведоха държавата до блокаж Чудя се какво ще стане при четири пръста сняг и четири кофи вода Да живее демокрацията Грабай бананите народе

    Коментиран от #21

    18:27 04.10.2025

  • 20 Решение

    1 1 Отговор
    Не искаме плоски данъци, искаме неплоски !

    Коментиран от #26, #29

    18:29 04.10.2025

  • 21 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Между другото валежът в моя район на Бургас до Стария Елен е осемдесет и три литра на квадратен метър за целия период на валежа Мога да го докажа Всякакви други данни са манипулирани И те така те

    18:31 04.10.2025

  • 22 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    ас много късно разбрах че сам ром. беш на 25г кам средата на деветедесете. много ма бях яд че толкова години сам плащал ток и вода напразно.

    18:31 04.10.2025

  • 23 Коко

    1 0 Отговор
    Кой е този че се изказва

    18:33 04.10.2025

  • 24 димитър дончев

    0 0 Отговор
    според мен , за държавата ви в ,която и ние живеем е вредно да влиза в дефицит!!!,защо??? бг не произвежда ,няма работеща икономика.Затова най-правилно в такава ситуация е да се взигне ДДС,за да може да се нивелира бюджета .Вдигането ще е за 2-3 години и след това ще го върнете.Достатъчно е да отидете на 22% за да изравните неправомерните си харчове към държавните слуги и да не вдигате другите данъци,които ще досвършат и малкото ви работещи и хранещи ви Частници- пчелички.Говоря за семейни ЕТ и самоосигуряващи се ,които пълнят с нямането си хазната!

    18:42 04.10.2025

  • 25 Г🔘ст

    2 0 Отговор
    ДДС трябва да се вдигне на кръчмарите.

    18:46 04.10.2025

  • 27 Шопо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Всичко е вносно и":

    При 30% ДДС дефицита ще е под три процента и ще може да влезем в еврозоната, после ще си го върнем на 20%

    19:00 04.10.2025

  • 28 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Требе да има паре за Урка !

    19:08 04.10.2025

  • 29 👊🏿👊🏿👊🏿

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Решение":

    Вие на минималната помпате инфлацията.

    19:13 04.10.2025

  • 30 Абе Пламенно,

    0 0 Отговор
    Лапач и лизач. Какво стана с жена ти, дето беше шефка на НАП, когато се издъниха с теча на лични данни. Във Военното училище научи икономиката. Аман от такива недоучки като теб. Отивай в затвора.

    19:19 04.10.2025

