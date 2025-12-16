Пламен Димитров поиска депутатите да гласуват вкараните в НС бюджети

Имам една малка надежда. Знаем, че е 12 без 1 минута и парламентарното време е на изтичане. С колегите от КТ "Подкрепа" изпратихме отворено писмо да включват в дневния ред на НС гледането на бюджетите, които са още в парламента - на НЗОК и държавния бюджет, за да видим кой ще го гласува и кой не. Ние искаме да видим гласуване в пленарна зала. Това искат да видят и 470 000 души, които чакаха увеличение на своите заплати.

Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Нека слушаме тези от площада, но да видим, че 1/6 от българите си искат заплатите. Искаме да знаем кой няма да гласува техните заплати и увеличения", добави Димитров.

През уикенда Лекарският съюз взе решение да не подписва нов рамков договор. Стойността на клиничните пътеки остава на стойността на нивото на 1 септември 2023 г. Очевидно пари за болниците няма да има - нито за заплати, нито за издръжка. Имаме ясна визия от общините, че те няма да могат да си приемат техните бюджети. Отиваме към юни месец нов бюджет, общините ще имат юли-август бюджети, всички данъци и такси се поставят под съмнение. Последно ПВУ - ако юни месец отиваме на ново правителство, до тогава трябва да похарчим 4 млрд. евро. Така сме заложили. И това няма да се получи, посочи още Димитров.

Апелът ни е гласувайте този бюджет, за да гарантирате функционирането на системите, категоричен бе Пламен Димитров.

Аз съм далеч от мисълта да кажа, че това е добрият бюджет за България, но е нужният. Удължителният закон ще направи повече пакости. Трябва да има политики, които не виждаме в този бюджет. Трябва да има различни приоритети, които са в дефицит, добави президентът на КНСБ.