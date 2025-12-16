Новини
България »
Пламен Димитров поиска депутатите да гласуват вкараните в НС бюджети

16 Декември, 2025 08:49 586 14

Удължителният закон ще направи повече пакости

Пламен Димитров поиска депутатите да гласуват вкараните в НС бюджети - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова

Имам една малка надежда. Знаем, че е 12 без 1 минута и парламентарното време е на изтичане. С колегите от КТ "Подкрепа" изпратихме отворено писмо да включват в дневния ред на НС гледането на бюджетите, които са още в парламента - на НЗОК и държавния бюджет, за да видим кой ще го гласува и кой не. Ние искаме да видим гласуване в пленарна зала. Това искат да видят и 470 000 души, които чакаха увеличение на своите заплати.

Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Нека слушаме тези от площада, но да видим, че 1/6 от българите си искат заплатите. Искаме да знаем кой няма да гласува техните заплати и увеличения", добави Димитров.

През уикенда Лекарският съюз взе решение да не подписва нов рамков договор. Стойността на клиничните пътеки остава на стойността на нивото на 1 септември 2023 г. Очевидно пари за болниците няма да има - нито за заплати, нито за издръжка. Имаме ясна визия от общините, че те няма да могат да си приемат техните бюджети. Отиваме към юни месец нов бюджет, общините ще имат юли-август бюджети, всички данъци и такси се поставят под съмнение. Последно ПВУ - ако юни месец отиваме на ново правителство, до тогава трябва да похарчим 4 млрд. евро. Така сме заложили. И това няма да се получи, посочи още Димитров.

Апелът ни е гласувайте този бюджет, за да гарантирате функционирането на системите, категоричен бе Пламен Димитров.

Аз съм далеч от мисълта да кажа, че това е добрият бюджет за България, но е нужният. Удължителният закон ще направи повече пакости. Трябва да има политики, които не виждаме в този бюджет. Трябва да има различни приоритети, които са в дефицит, добави президентът на КНСБ.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този

    16 0 Отговор
    на първото дърво ...

    08:52 16.12.2025

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    20 0 Отговор
    Още нещо?!
    Няма да хрантутим 600 000 администрация!

    08:53 16.12.2025

  • 3 Секна

    17 0 Отговор
    му на тоя лапачката, и запна да рИве.

    08:53 16.12.2025

  • 4 ???

    19 1 Отговор
    Някой вярва ли, че тия ги е грижа за работниците?

    08:53 16.12.2025

  • 5 ксиокио

    9 0 Отговор
    Къде са парите на българите??? Някои може ли да каже къде са парите ни???

    ГЕРБ със лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя са на власт от 2009 г до днес с малко прекъсване.

    Външният дълг на България е нараснал с около 25 млрд. долара от 2009 до 2025 г.

    Безвъзмездните средства от ЕС за същия период са около 25–30 млрд. евро (≈ 27–33 млрд. долара).

    Общо в страната са влезли около 50–60 млрд. долара външни пари – дълг + грантове.

    Резултатът не отговаря на мащаба на финансирането: инфраструктурата е в лошо състояние, регионите

    изостават, производителността почти не расте.

    Тоест: огромен приток на средства → минимален видим резултат.

    Искаме да разберем къде са изчезнали над 60 милиарда долара за тези години. Кой ги прибра в чекмеджето???

    Къде са парите? Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Не искаме локуми, а да разберем къде

    изчезнаха над 60 милиарда долара. Къде са над 60 милиарда долара???

    Коментиран от #14

    08:54 16.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 коментар

    8 0 Отговор
    И каква е ползата от тези профсъюзи
    GEN Z не се нуждае от профсъюзи.

    Това е важало за миналия век.
    Че и улица са му кръстили на Желязко

    08:56 16.12.2025

  • 8 Тоя

    8 0 Отговор
    цял живот иска и лапа яко за себе си , вечен хрантутник на няколко ясли .

    08:58 16.12.2025

  • 9 ккк

    5 0 Отговор
    и кои са тези дето чакат увеличението пак държавната раздута нищоправеща администрация, аз не чакам каквото си изкарам това е

    09:00 16.12.2025

  • 10 оня с коня

    0 0 Отговор
    Протестът бе организиран за това че Бюджетът е лош,а Борисов трябва да си ходи и ако не подаде оставка е "Страхливец".Ами ето - подаде оставка и си тръгна,както и Правителството му!Сега Пл.Димитров от КНСБ и колегите му от Подкрепа установяват че от Лошото имало и По-лошо и искат някакво гласуване на Бюджета щото 470 хил. Българи чакали увеличение на заплатите.И ги питам аз тия Профсъюзни Главатари:КЪДЕ БЯХА,та не предвидиха последствията от Оставката и не организираха КОНТРАПРОТЕСТИ?

    09:09 16.12.2025

  • 11 Да иска намаляване на цени

    1 0 Отговор
    Замразяването на бюджет е прекрасна новина, замразиха безобразните харчове, още по-добре Забрана за теглене на заеми.. За жалост, увеличиха МРЗ, с която са свързани много плащания, включително осигуровки.
    Да припомня 135% надценка минерална вода, 91% надценка кашкавал.
    Защо не иска нормални цени?
    Няма пари в Хазната да свикват, искаха еврозона 2020, получиха си я, с двойните цени от 2020 г..

    09:11 16.12.2025

  • 12 Върбев

    0 0 Отговор
    Този не се ли нуждае от Преглед на Простатата

    09:13 16.12.2025

  • 13 Асен

    3 1 Отговор
    ОООООООООО Пламенчо що бе като ги няма Герб парите ли ти секнаха нали седиш на тяхната софра.

    09:16 16.12.2025

  • 14 Пак да те питам

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ксиокио":

    Правилен въпрос- къде са парите?

    Но с едно уточнение- забравяш, че 5 години на власт беше Резидента на Кремъл под формата на всякакви служебни правителства и сглобки!

    За тези 5 години в България не бе пипнато НИЩО!

    Само крадоха!

    Така че , към всички крадци, на първо място сложи Радев и ППДБ!

    09:29 16.12.2025

