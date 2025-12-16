Пламен Димитров поиска депутатите да гласуват вкараните в НС бюджети

Имам една малка надежда. Знаем, че е 12 без 1 минута и парламентарното време е на изтичане. С колегите от КТ "Подкрепа" изпратихме отворено писмо да включват в дневния ред на НС гледането на бюджетите, които са още в парламента - на НЗОК и държавния бюджет, за да видим кой ще го гласува и кой не. Ние искаме да видим гласуване в пленарна зала. Това искат да видят и 470 000 души, които чакаха увеличение на своите заплати.
Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването "Денят започва" по БНТ.
"Нека слушаме тези от площада, но да видим, че 1/6 от българите си искат заплатите. Искаме да знаем кой няма да гласува техните заплати и увеличения", добави Димитров.
През уикенда Лекарският съюз взе решение да не подписва нов рамков договор. Стойността на клиничните пътеки остава на стойността на нивото на 1 септември 2023 г. Очевидно пари за болниците няма да има - нито за заплати, нито за издръжка. Имаме ясна визия от общините, че те няма да могат да си приемат техните бюджети. Отиваме към юни месец нов бюджет, общините ще имат юли-август бюджети, всички данъци и такси се поставят под съмнение. Последно ПВУ - ако юни месец отиваме на ново правителство, до тогава трябва да похарчим 4 млрд. евро. Така сме заложили. И това няма да се получи, посочи още Димитров.
Апелът ни е гласувайте този бюджет, за да гарантирате функционирането на системите, категоричен бе Пламен Димитров.
Аз съм далеч от мисълта да кажа, че това е добрият бюджет за България, но е нужният. Удължителният закон ще направи повече пакости. Трябва да има политики, които не виждаме в този бюджет. Трябва да има различни приоритети, които са в дефицит, добави президентът на КНСБ.
08:52 16.12.2025
Няма да хрантутим 600 000 администрация!
08:53 16.12.2025
08:53 16.12.2025
08:53 16.12.2025
ГЕРБ със лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя са на власт от 2009 г до днес с малко прекъсване.
Външният дълг на България е нараснал с около 25 млрд. долара от 2009 до 2025 г.
Безвъзмездните средства от ЕС за същия период са около 25–30 млрд. евро (≈ 27–33 млрд. долара).
Общо в страната са влезли около 50–60 млрд. долара външни пари – дълг + грантове.
Резултатът не отговаря на мащаба на финансирането: инфраструктурата е в лошо състояние, регионите
изостават, производителността почти не расте.
Тоест: огромен приток на средства → минимален видим резултат.
Искаме да разберем къде са изчезнали над 60 милиарда долара за тези години. Кой ги прибра в чекмеджето???
Къде са парите? Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Не искаме локуми, а да разберем къде
изчезнаха над 60 милиарда долара. Къде са над 60 милиарда долара???
Коментиран от #14
08:54 16.12.2025
7 коментар
GEN Z не се нуждае от профсъюзи.
Това е важало за миналия век.
Че и улица са му кръстили на Желязко
08:56 16.12.2025
08:58 16.12.2025
09:00 16.12.2025
09:09 16.12.2025
11 Да иска намаляване на цени
Да припомня 135% надценка минерална вода, 91% надценка кашкавал.
Защо не иска нормални цени?
Няма пари в Хазната да свикват, искаха еврозона 2020, получиха си я, с двойните цени от 2020 г..
09:11 16.12.2025
09:13 16.12.2025
09:16 16.12.2025
14 Пак да те питам
До коментар #5 от "ксиокио":Правилен въпрос- къде са парите?
Но с едно уточнение- забравяш, че 5 години на власт беше Резидента на Кремъл под формата на всякакви служебни правителства и сглобки!
За тези 5 години в България не бе пипнато НИЩО!
Само крадоха!
Така че , към всички крадци, на първо място сложи Радев и ППДБ!
09:29 16.12.2025