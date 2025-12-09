Пламен Димитров: Касички в пенсиите и в заплатите няма

Правителството одобри проекта за държавния бюджет за 2026 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г., която служи като мотив към закона. Трите основни бюджета – на държавата, НЗОК и ДОО – този път получиха по-широка подкрепа в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Бюджетното разпределение на ДОО беше одобрено единодушно. При този на НЗОК обаче АИКБ и КНСБ се въздържа.
Какви са техните мотиви?
Според Пламен Димитров, президент на КНСБ, за увеличението на възнагражденията в здравеопазването липсва какъвто и да е механизъм, въпреки че бюджетът на НЗОК нараства с около 500 млн. евро.
„Няма гаранция за нищо. В касата пари за увеличение на заплатите няма. Проблемът е в разпределението“, коментира той в ефира на Нова телевизия.
По думите му „от години липсва ясно разписан механизъм как клиничните пътеки осигуряват реални възнаграждения“, а това довежда до натрупване на напрежение:
„Час по-скоро трябва да се реши как се финансира трудът в здравеопазването. Това става с колективен трудов договор.“
Според него между 70–80 хиляди работещи в сектора ще бъдат пряко засегнати.
По отношение на голямата план-сметка Димитров коментира, че основната цел на корекциите е била да се намалят разходите и да не се увеличават приходите чрез нови данъци. „Това се случва с този бюджет. Милиард и около 200–300 милиона по-малко ще бъдат събрани, защото няма данък дивидент, няма осигуровки, няма СУПТО“, уточни той.
Димитров подчерта, че бюджетът е „по-малък като цяло“, а преразпределението от БВП е „далеч под 45%“. Това според него е било и очакването на обществото: „И приходът, и разходът да бъдат по-малки — това е постигнато.“
Президентът на КНСБ определи като „скандални“ твърденията, че в бюджетните заплати има „касички“:
„Вижте, касички в пенсиите и в заплатите няма. Заплатите на лекарите, на сестрите, на администрацията — това не са касички на никого.“
Той определи подобни твърдения като изпразнени от съдържание и подвеждащи за обществото.
