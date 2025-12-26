Новини
Пламен Димитров: Оставката на кабинета не решава въпроса на хора, които чакат заплати

26 Декември, 2025 13:32 736 29

Президентът на КНСБ обясни, че се очаква изразяването на народното недоволство да започне в края на януари

Пламен Димитров: Оставката на кабинета не решава въпроса на хора, които чакат заплати - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Социалното недоволство ще избухне и ние ще го водим. Това заяви пред БНР Пламен Димитров, президент на КНСБ.

"Парламентът показа своята безотговорност. Опозицията е яхнала вълната на протеста, а доскорошното управляващо мнозинство нямаше кураж да обясни, че този бюджет не е само за заплатите на полицаите и на шефа на КПКОНПИ. Там са заплатите на 470 хиляди души, които с право чакат своите компенсации поне за инфлацията.

Има заплати с огромна диференциация за една и съща длъжност. Говорим не само за държавна администрация, а за учители, учени от БАН, за цялото здравеопазване, за работещите в социалните дейности, в културата, в медиите.

Анализаторите казват, че трудно ще се направи правителство. А следващите месеци, които са зимни, ще бъдат още по-тежки. Предупреждавахме многократно политиците да не правят това, което направиха".

Той очаква да има национална вълна от протести.

"Оставката на кабинета не решава въпроса на хора, които чакат заплати. Протестът ще бъде социален, а не толкова морален".

Димитров обясни, че се очаква изразяването на народното недоволство да започне в края на януари.

Той коментира и искането на КНСБ за допълнителни средства в размер на 62 млн. евро за недофинансираните структури в секторите "Държавно управление", "Транспорт" и други.

"С приет удължителен закон ще бъде много трудно. Издръжката ще е голям проблем за много от институциите. Тя остава на нивото на януари 2025 година. Не виждам откъде управляващите ще вземат допълнителни средства. Това обаче не пречи на хората ди си ги искат".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бат Жоро

    2 4 Отговор
    Времето на заплатите отмина. Не чакайте. Парите не са нужни!

    Коментиран от #4

    13:37 26.12.2025

  • 2 Кажи честно ... 🤣

    19 3 Отговор
    Видяхме ви протестчето от 100 човека доведени с автобуси. Вече никой не ви има за фактор, а за едни пиявици, смучещи от трудещите се хора, докато им забивате нож в гърба.

    13:38 26.12.2025

  • 3 Бфнг

    18 0 Отговор
    Тоя никога не се е борил за МРЗ и минималната пенсия. Цял живот само за чиновниците с техните премии, бонуси, ДМС, 13 заплата, пари за облекло. Нямат наяждаме. Съкращение 50% на чиновниците!!!

    13:39 26.12.2025

  • 4 Така е

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Бат Жоро":

    Който скача, не ще заплата.
    Правителството предложи бюджет, предложи втори, не щат.
    Излязоха студенти и айлякчии да подскачат. Да им е честито еврото!

    Коментиран от #15

    13:41 26.12.2025

  • 5 Бнгб

    18 0 Отговор
    Тоя няма ли да се пенсионира? За 30 год. демокрация няма нито една национална стачка заради тоя и Манолов. Слуги на властта.

    13:41 26.12.2025

  • 6 Чакат увеличение на заплати

    11 1 Отговор
    От народните пари , а народа беден не може да ги храни па и на Малдивите. Да ходят да работят на свободният пазар. Този също.

    13:42 26.12.2025

  • 7 Изработи

    16 0 Отговор
    им ги ти , бе , излишен и фалшив отвсякъде ненаял се хрантутник .

    13:42 26.12.2025

  • 8 оня с коня

    1 3 Отговор
    БеГетo ще се оправи само като гръмне АЕЦ-а и3АТРИЕ тоя KОФТИ Гeн

    13:43 26.12.2025

  • 9 Гербаджииска ламя. Поредната.

    9 0 Отговор
    Ето как се купуват избори и бушонът във веригата.

    13:45 26.12.2025

  • 10 Що не каза

    16 1 Отговор
    нищо , когато на милиционерите вдигнаха с 50% заплатите ? Що не казваш колко пенсионери "работят" и са на пенсия и заплата ? Примери колкото щеш с търтеи на хранилка !

    Коментиран от #29

    13:46 26.12.2025

  • 11 Само за държавните служители

    17 0 Отговор
    Най големия боклук в Държавата!Единия профсъюз на Боко другия на Пеевски а народа кучета го яли.

    13:47 26.12.2025

  • 12 Зъл пес

    2 0 Отговор
    Въпроса ще им бъде решен от едно същество с розово пеньоарче.Да отиват при него.Ама нещото се спотайва като таковата в гащи.

    13:52 26.12.2025

  • 13 Иван

    6 1 Отговор
    Разбирач парламента не плаща заплати така че не приказвай глупости това което е заложено в предишния бюджет продължава докато някога се приеме новия до тогава продължаваме по старо в Испания три години вече няма бюджет кервана си върви а там няма синдикати само има в България

    Коментиран от #25

    13:55 26.12.2025

  • 14 Калитко

    7 1 Отговор
    И срещу кой ще недоволствате? Га ядохте кюфтаци подмятани от Бойко ни ривахте,

    13:56 26.12.2025

  • 15 Зъл пес

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Така е":

    Защо ли ти подскачащите ти цъкат минуси,без дори да ти кажат защо.

    13:57 26.12.2025

  • 16 Глупакоо00...

    1 0 Отговор
    Влизането ни в еврозоната е квантов скок

    14:04 26.12.2025

  • 17 що да се

    1 0 Отговор
    Косиш....баба яга нали дойде ,нагледно показа като пи червено вино ,какво удоволствие изпитва предвкусвайки кръвчицата българска на уж човеците населяващи земята българска..та тия зомбита не мислят за нищо освен да си купят предварително мястото за гроб ,пък другите кучета ги яли..

    14:06 26.12.2025

  • 18 "Държавно управление",

    8 0 Отговор
    "Държавно управление"... "Държавно управление" Абе я у лево че почнахте да прекалявате нещо. Точно пък в "Държавно управление" работа нямате, ама никаква синдикатите ... Хрантутници

    Коментиран от #28

    14:07 26.12.2025

  • 19 За съжаление

    5 0 Отговор
    За паразити няма открито обезпаряващо средство.

    14:07 26.12.2025

  • 20 Възpожденец 🇧🇬

    7 0 Отговор
    470 хиляди хрантутника са прекалено много. За повечето, основната им работа е да чакат аванс и заплата.
    Масово уволнение !
    Повече от 150 000 не трябва да останат.

    14:07 26.12.2025

  • 21 Дориана

    2 0 Отговор
    Пламен Димитров патерицата на Пеевски и Борисов с цялото си безочие се готви да изпълнява техните поръчки за да настане още по- голяма революция и тя със сигурност вече ще бъде окървавена, защото народа не иска бюджет изготвен от коалиция Магнитски- Мафия, която заробва в дългова спирала целия народ и го вкарва в дълбока икономическа криза.

    14:16 26.12.2025

  • 22 Този

    5 0 Отговор
    е крадец, лъжец и алкохолик,авантаджия и. ЛЕШПЕР. Директно е за ПАНДИЗА.

    14:16 26.12.2025

  • 23 И...ИСТИНАТА

    2 1 Отговор
    Лешояди....живеещи върху трупове......а децата , като се върнат от чужбина и като свършат труповете .....ще продължават ли в тоя ад..и какво обяснение ще дадат на своите рожби..

    Коментиран от #26

    14:22 26.12.2025

  • 24 генерация ЗЕТ

    0 1 Отговор
    Младите неумни сами си счупиха държавата. Сега ще трябва да си я оправят сами.

    14:36 26.12.2025

  • 25 Бастардо

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Иван":

    Има и в Италия

    14:37 26.12.2025

  • 26 евалата чалгопитеци

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "И...ИСТИНАТА":

    Как е Новото Нормално? По-добре ли живеете сега? По-спокойно ли ви е? А по-предвидимо ли ви е? Парапитеците протестирали в чужбина, прибраха ли се да раждат българи?

    14:37 26.12.2025

  • 27 Понеделник всички на площада.

    1 0 Отговор
    Да искаме Оставка на Оставката. Тия от ПП ни излъгаха и счупихме държавата.

    14:38 26.12.2025

  • 28 Държавното....

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от ""Държавно управление",":

    Само това им е хранилката на тези прокси казионни синдикати. Никакви синдикати не са

    14:40 26.12.2025

  • 29 Зъл пес

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Що не каза":

    Не съм пенсионер,но нямам против те да работят,и да си получават и пенсиите за които са работили доста години.А търтеите дето чакат на държовата,мама,и тате,да духат супата.

    14:40 26.12.2025

