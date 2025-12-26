Пламен Димитров: Оставката на кабинета не решава въпроса на хора, които чакат заплати

Социалното недоволство ще избухне и ние ще го водим. Това заяви пред БНР Пламен Димитров, президент на КНСБ.

"Парламентът показа своята безотговорност. Опозицията е яхнала вълната на протеста, а доскорошното управляващо мнозинство нямаше кураж да обясни, че този бюджет не е само за заплатите на полицаите и на шефа на КПКОНПИ. Там са заплатите на 470 хиляди души, които с право чакат своите компенсации поне за инфлацията.

Има заплати с огромна диференциация за една и съща длъжност. Говорим не само за държавна администрация, а за учители, учени от БАН, за цялото здравеопазване, за работещите в социалните дейности, в културата, в медиите.

Анализаторите казват, че трудно ще се направи правителство. А следващите месеци, които са зимни, ще бъдат още по-тежки. Предупреждавахме многократно политиците да не правят това, което направиха".

Той очаква да има национална вълна от протести.

"Оставката на кабинета не решава въпроса на хора, които чакат заплати. Протестът ще бъде социален, а не толкова морален".

Димитров обясни, че се очаква изразяването на народното недоволство да започне в края на януари.

Той коментира и искането на КНСБ за допълнителни средства в размер на 62 млн. евро за недофинансираните структури в секторите "Държавно управление", "Транспорт" и други.

"С приет удължителен закон ще бъде много трудно. Издръжката ще е голям проблем за много от институциите. Тя остава на нивото на януари 2025 година. Не виждам откъде управляващите ще вземат допълнителни средства. Това обаче не пречи на хората ди си ги искат".