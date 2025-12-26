Пламен Димитров: Оставката на кабинета не решава въпроса на хора, които чакат заплати

Социалното недоволство ще избухне и ние ще го водим. Това заяви пред БНР Пламен Димитров, президент на КНСБ.
"Парламентът показа своята безотговорност. Опозицията е яхнала вълната на протеста, а доскорошното управляващо мнозинство нямаше кураж да обясни, че този бюджет не е само за заплатите на полицаите и на шефа на КПКОНПИ. Там са заплатите на 470 хиляди души, които с право чакат своите компенсации поне за инфлацията.
Има заплати с огромна диференциация за една и съща длъжност. Говорим не само за държавна администрация, а за учители, учени от БАН, за цялото здравеопазване, за работещите в социалните дейности, в културата, в медиите.
Анализаторите казват, че трудно ще се направи правителство. А следващите месеци, които са зимни, ще бъдат още по-тежки. Предупреждавахме многократно политиците да не правят това, което направиха".
Той очаква да има национална вълна от протести.
"Оставката на кабинета не решава въпроса на хора, които чакат заплати. Протестът ще бъде социален, а не толкова морален".
Димитров обясни, че се очаква изразяването на народното недоволство да започне в края на януари.
Той коментира и искането на КНСБ за допълнителни средства в размер на 62 млн. евро за недофинансираните структури в секторите "Държавно управление", "Транспорт" и други.
"С приет удължителен закон ще бъде много трудно. Издръжката ще е голям проблем за много от институциите. Тя остава на нивото на януари 2025 година. Не виждам откъде управляващите ще вземат допълнителни средства. Това обаче не пречи на хората ди си ги искат".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бат Жоро
Коментиран от #4
13:37 26.12.2025
2 Кажи честно ... 🤣
13:38 26.12.2025
3 Бфнг
13:39 26.12.2025
4 Така е
До коментар #1 от "Бат Жоро":Който скача, не ще заплата.
Правителството предложи бюджет, предложи втори, не щат.
Излязоха студенти и айлякчии да подскачат. Да им е честито еврото!
Коментиран от #15
13:41 26.12.2025
5 Бнгб
13:41 26.12.2025
6 Чакат увеличение на заплати
13:42 26.12.2025
7 Изработи
13:42 26.12.2025
8 оня с коня
13:43 26.12.2025
9 Гербаджииска ламя. Поредната.
13:45 26.12.2025
10 Що не каза
Коментиран от #29
13:46 26.12.2025
11 Само за държавните служители
13:47 26.12.2025
12 Зъл пес
13:52 26.12.2025
13 Иван
Коментиран от #25
13:55 26.12.2025
14 Калитко
13:56 26.12.2025
15 Зъл пес
До коментар #4 от "Така е":Защо ли ти подскачащите ти цъкат минуси,без дори да ти кажат защо.
13:57 26.12.2025
16 Глупакоо00...
14:04 26.12.2025
17 що да се
14:06 26.12.2025
18 "Държавно управление",
Коментиран от #28
14:07 26.12.2025
19 За съжаление
14:07 26.12.2025
20 Възpожденец 🇧🇬
Масово уволнение !
Повече от 150 000 не трябва да останат.
14:07 26.12.2025
21 Дориана
14:16 26.12.2025
22 Този
14:16 26.12.2025
23 И...ИСТИНАТА
Коментиран от #26
14:22 26.12.2025
24 генерация ЗЕТ
14:36 26.12.2025
25 Бастардо
До коментар #13 от "Иван":Има и в Италия
14:37 26.12.2025
26 евалата чалгопитеци
До коментар #23 от "И...ИСТИНАТА":Как е Новото Нормално? По-добре ли живеете сега? По-спокойно ли ви е? А по-предвидимо ли ви е? Парапитеците протестирали в чужбина, прибраха ли се да раждат българи?
14:37 26.12.2025
27 Понеделник всички на площада.
14:38 26.12.2025
28 Държавното....
До коментар #18 от ""Държавно управление",":Само това им е хранилката на тези прокси казионни синдикати. Никакви синдикати не са
14:40 26.12.2025
29 Зъл пес
До коментар #10 от "Що не каза":Не съм пенсионер,но нямам против те да работят,и да си получават и пенсиите за които са работили доста години.А търтеите дето чакат на държовата,мама,и тате,да духат супата.
14:40 26.12.2025