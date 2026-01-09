Пламен Димитров: В началото на февруари очаквам протести за увеличаване на доходите

В началото на февруари очаквам, че много хора ще излязат на протест с искания за увеличаване на доходите. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
„Не успях да разбера защо вторият вариант на бюджета беше наречен крадлив. В увеличението на пенсиите, в увеличението на заплатите? Питах Асен Василев – не можа да ми обясни. С бюджета са свързани хора, работещи в държавните и общинските институции”, каза той. Синдикалистът обясни, че става дума за 600 хиляди души, които са зависими от бюджета. 126 хиляди от тях работят в държавни или общински предприятия. Димитров даде следните примери: Служителите в БДЖ, които към момента не са получили нужните субсидии и увеличение и се готвят за протести; градският транспорт – там най-вероятно ще се повтори недоволството, защото няма заложен ръст на заплатите; "Български пощи", където увеличението е нулево. 360 хиляди от тези 600 хиляди са хора, заети в сферата на образованието, здравеопазването и др., допълни той.
За читалищата Димитров каза, че има подписка от 2000 души, които са заявили, че са готови за стачка. Той заяви, че синдикалистите искат хоризонтална политика по доходите. Президентът на КНСБ каза още, че когато няма увеличение в публичния сектор, частният също изчаква.
Синдикалистът коментира и проверките, свързани с еврото. Според него има необоснован скок в цените на някои места. Димитров добави, че при млечните продукти надценката в магазините е много висока и заяви, че КЗК трябва да се намеси.
В политически план президентът на КНСБ смята, че ще влезем в спирала от избори. Според него се очаква Румен Радев да излезе на политическата сцена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:19 09.01.2026
2 Макс
12:23 09.01.2026
3 Хумор Сатира и Забава
не щеме ний пари,
а искаме свобода,
човешки правдини!
Припев:
Напред! Напред!
Напред да вървим!
България от робство
да освободим!
Не щеме ний боляри,
не щеме ний паши –
жадуват свободата
нашите души!
Сановници не щеме,
ни православен цар –
свободата свята
е нашият олтар!
Не щеме ний попове,
ни екзарх-шарлатан!
Не щем да сме робове
на Господ самозван!
Разкъсайте робове
робския ярем,
щом не сме свободни,
по-добре да мрем!
..........
Синдикати ли?!
Коментиран от #16
12:24 09.01.2026
4 Неразумниий, юроде
12:26 09.01.2026
5 провинциалист
12:27 09.01.2026
6 АЗ ОЧАКВАМ
12:28 09.01.2026
7 Протести
12:30 09.01.2026
8 Хранилкаджия , нахалник.
12:30 09.01.2026
9 Не,че нещо,ама...
12:32 09.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Удължителен бюджет
12:33 09.01.2026
12 А ЗА ТВОИТЕ ДОХОДИ
12:35 09.01.2026
13 Писна ми!
12:35 09.01.2026
14 ахааа
12:36 09.01.2026
15 Страната на npaceтата 🐷🐷
12:36 09.01.2026
16 БРАВО
До коментар #3 от "Хумор Сатира и Забава":Точно ясно поучително.
12:37 09.01.2026
17 Говорещи глави за 20к
Заслужава ли си изобщо да се гледат тези телевизии или да се позоваваш на режисирана информация от тях ?!
12:40 09.01.2026
18 Няма реформи!
Само искат пари!
12:53 09.01.2026
19 В богатата Швейцария
12:54 09.01.2026
20 В Университетите
12:57 09.01.2026
21 Тома
Коментиран от #23, #24
12:57 09.01.2026
22 След тоя ще активират и Костя
Номерата на Бойко и Делян, съботажи чрез Костя, съботажи чрез Профсъюзите.Искаме да знаеме заплатата на тоя и броя на членовете му.
И винаги по време на служебните правителства ....да плашат хората и всяват разделение и омраза...мутрите
12:59 09.01.2026
23 Затова ГЕРБ пичели избори.
До коментар #21 от "Тома":И народа не може да разкара феодалите от властта.
13:03 09.01.2026
24 Да каже
До коментар #21 от "Тома":И до кога ще държат пенсионери на работа.Хем заплата,хем пенсия.
13:05 09.01.2026
25 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
СА КАТО ОНЕЗИ ОТ ЕМ ТИ ВИ
БИВАЛС И БЪДХЕД...😀
13:08 09.01.2026
26 Вън всички профсъюзи
13:25 09.01.2026
27 Вече сме в ЕС де юре де факто
Европа е като футбола едни отбори имат големи бюджети други едвам кретат
13:32 09.01.2026