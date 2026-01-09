Пламен Димитров: В началото на февруари очаквам протести за увеличаване на доходите

В началото на февруари очаквам, че много хора ще излязат на протест с искания за увеличаване на доходите. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Не успях да разбера защо вторият вариант на бюджета беше наречен крадлив. В увеличението на пенсиите, в увеличението на заплатите? Питах Асен Василев – не можа да ми обясни. С бюджета са свързани хора, работещи в държавните и общинските институции”, каза той. Синдикалистът обясни, че става дума за 600 хиляди души, които са зависими от бюджета. 126 хиляди от тях работят в държавни или общински предприятия. Димитров даде следните примери: Служителите в БДЖ, които към момента не са получили нужните субсидии и увеличение и се готвят за протести; градският транспорт – там най-вероятно ще се повтори недоволството, защото няма заложен ръст на заплатите; "Български пощи", където увеличението е нулево. 360 хиляди от тези 600 хиляди са хора, заети в сферата на образованието, здравеопазването и др., допълни той.

За читалищата Димитров каза, че има подписка от 2000 души, които са заявили, че са готови за стачка. Той заяви, че синдикалистите искат хоризонтална политика по доходите. Президентът на КНСБ каза още, че когато няма увеличение в публичния сектор, частният също изчаква.

Синдикалистът коментира и проверките, свързани с еврото. Според него има необоснован скок в цените на някои места. Димитров добави, че при млечните продукти надценката в магазините е много висока и заяви, че КЗК трябва да се намеси.

В политически план президентът на КНСБ смята, че ще влезем в спирала от избори. Според него се очаква Румен Радев да излезе на политическата сцена.