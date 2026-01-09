Новини
Пламен Димитров: В началото на февруари очаквам протести за увеличаване на доходите

9 Януари, 2026 12:17 986 27

  • пламен димитров-
  • протести-
  • февруари-
  • ниски доходи

„Не успях да разбера защо вторият вариант на бюджета беше наречен крадлив. В увеличението на пенсиите, в увеличението на заплатите? Питах Асен Василев – не можа да ми обясни", коментира президентът на КНСБ

Пламен Димитров: В началото на февруари очаквам протести за увеличаване на доходите - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В началото на февруари очаквам, че много хора ще излязат на протест с искания за увеличаване на доходите. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Не успях да разбера защо вторият вариант на бюджета беше наречен крадлив. В увеличението на пенсиите, в увеличението на заплатите? Питах Асен Василев – не можа да ми обясни. С бюджета са свързани хора, работещи в държавните и общинските институции”, каза той. Синдикалистът обясни, че става дума за 600 хиляди души, които са зависими от бюджета. 126 хиляди от тях работят в държавни или общински предприятия. Димитров даде следните примери: Служителите в БДЖ, които към момента не са получили нужните субсидии и увеличение и се готвят за протести; градският транспорт – там най-вероятно ще се повтори недоволството, защото няма заложен ръст на заплатите; "Български пощи", където увеличението е нулево. 360 хиляди от тези 600 хиляди са хора, заети в сферата на образованието, здравеопазването и др., допълни той.

За читалищата Димитров каза, че има подписка от 2000 души, които са заявили, че са готови за стачка. Той заяви, че синдикалистите искат хоризонтална политика по доходите. Президентът на КНСБ каза още, че когато няма увеличение в публичния сектор, частният също изчаква.

Синдикалистът коментира и проверките, свързани с еврото. Според него има необоснован скок в цените на някои места. Димитров добави, че при млечните продукти надценката в магазините е много висока и заяви, че КЗК трябва да се намеси.

В политически план президентът на КНСБ смята, че ще влезем в спирала от избори. Според него се очаква Румен Радев да излезе на политическата сцена.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 11 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 1 Отговор
    Защо?Нали няма инфлация?

    12:19 09.01.2026

  • 2 Макс

    19 0 Отговор
    Очаква , или организира протести ?

    12:23 09.01.2026

  • 3 Хумор Сатира и Забава

    16 1 Отговор
    Не щеме ний богатство,
    не щеме ний пари,
    а искаме свобода,
    човешки правдини!

    Припев:
    Напред! Напред!
    Напред да вървим!
    България от робство
    да освободим!

    Не щеме ний боляри,
    не щеме ний паши –
    жадуват свободата
    нашите души!

    Сановници не щеме,
    ни православен цар –
    свободата свята
    е нашият олтар!

    Не щеме ний попове,
    ни екзарх-шарлатан!
    Не щем да сме робове
    на Господ самозван!

    Разкъсайте робове
    робския ярем,
    щом не сме свободни,
    по-добре да мрем!
    ..........
    Синдикати ли?!

    Коментиран от #16

    12:24 09.01.2026

  • 4 Неразумниий, юроде

    6 1 Отговор
    Поне изчакайте до пролетта. А така през септември ще сготвите 10% инфлация.

    12:26 09.01.2026

  • 5 провинциалист

    21 1 Отговор
    Е какви протести? Нали еврото носи забогатяване? Питайте никито.

    12:27 09.01.2026

  • 6 АЗ ОЧАКВАМ

    23 1 Отговор
    Ти и онзи на Подкрепа да си подадете оставките.Да спрете да се нареждат с робатодателите на една маса при разглеждането на подадените документи за работа,и да казвате кой да бъде назначен,и кои да бъдат отхвърляни.Очаквам да спрете да тормозите работещите в дадено предприятие,които са подали оплакване за нарушени работнически права,там където трябва.Очаквам и да спрете да ходите и при близките им,с цел да ги накарате да отдръпват подадената жалба.

    12:28 09.01.2026

  • 7 Протести

    21 2 Отговор
    да се пръждосваш и не се показваш повече ! От 99 места сучиш и винаги със силните на деня за лични облаги !

    12:30 09.01.2026

  • 8 Хранилкаджия , нахалник.

    18 0 Отговор
    Гербаджия. Народен съд.

    12:30 09.01.2026

  • 9 Не,че нещо,ама...

    8 2 Отговор
    Какви протеси? Нали всичко е наред?

    12:32 09.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Удължителен бюджет

    11 1 Отговор
    ли ще увеличава доходи , сбърканяк

    12:33 09.01.2026

  • 12 А ЗА ТВОИТЕ ДОХОДИ

    12 2 Отговор
    Кажи бре. КОЛКО СА!??!-)-++++++. НА ГЪРБИНАТА ЯКА НА РАБОТНИКА В ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ ПАРА. САМО НЕ ЗНАЯ ДАЛИ В ЕВРА. ТЕЗИ ПОДКРЕПА И КНСБЕ ЯКО ПЕРЕ. ЗАКРИВАЙ.

    12:35 09.01.2026

  • 13 Писна ми!

    15 1 Отговор
    От хора които цял живот не са изкараили дори 1 лев, но много добре разбират как да похарчат 1000.

    12:35 09.01.2026

  • 14 ахааа

    3 0 Отговор
    очаквай и неочакваното - няма да ти хареса

    12:36 09.01.2026

  • 15 Страната на npaceтата 🐷🐷

    10 1 Отговор
    Тоя е на копанката на ДС-КГБ cBиHeTe от десетилетия, независимо дали техните представители са тиква и npacе, цар комарджия или изявен шyмкаp !

    12:36 09.01.2026

  • 16 БРАВО

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хумор Сатира и Забава":

    Точно ясно поучително.

    12:37 09.01.2026

  • 17 Говорещи глави за 20к

    12 1 Отговор
    Каква е причината БНТ, БТВ и НОВА да канят едни и същи говорещи глави от десетилетия, а други да са в черния списък ?
    Заслужава ли си изобщо да се гледат тези телевизии или да се позоваваш на режисирана информация от тях ?!

    12:40 09.01.2026

  • 18 Няма реформи!

    8 1 Отговор
    Пълно е с калинки!
    Само искат пари!

    12:53 09.01.2026

  • 19 В богатата Швейцария

    9 1 Отговор
    държавните чиновници са 14 000 !

    12:54 09.01.2026

  • 20 В Университетите

    3 0 Отговор
    е пълно с калинки и калинчовци!

    12:57 09.01.2026

  • 21 Тома

    6 1 Отговор
    Този да каже кога ще се съкрати държавната администрация че да се вдигнат доходите

    Коментиран от #23, #24

    12:57 09.01.2026

  • 22 След тоя ще активират и Костя

    3 1 Отговор
    Някой има ли съмнения, че освен дървена мафия, строителна, има и профсъюзна, макар тези не е ясно колко членове имат.
    Номерата на Бойко и Делян, съботажи чрез Костя, съботажи чрез Профсъюзите.Искаме да знаеме заплатата на тоя и броя на членовете му.
    И винаги по време на служебните правителства ....да плашат хората и всяват разделение и омраза...мутрите

    12:59 09.01.2026

  • 23 Затова ГЕРБ пичели избори.

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тома":

    И народа не може да разкара феодалите от властта.

    13:03 09.01.2026

  • 24 Да каже

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тома":

    И до кога ще държат пенсионери на работа.Хем заплата,хем пенсия.

    13:05 09.01.2026

  • 25 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    2 0 Отговор
    ТЕЗИ 2 СИНДИКАЛИСТ И
    СА КАТО ОНЕЗИ ОТ ЕМ ТИ ВИ
    БИВАЛС И БЪДХЕД...😀

    13:08 09.01.2026

  • 26 Вън всички профсъюзи

    2 0 Отговор
    А аз очаквам хората да изметат вас и държавните служители,ние ще работим а вие ще лежите

    13:25 09.01.2026

  • 27 Вече сме в ЕС де юре де факто

    0 0 Отговор
    И де юро ще трябва да се състезаваме с другите народи
    Европа е като футбола едни отбори имат големи бюджети други едвам кретат

    13:32 09.01.2026

