"Република Северна Македония е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията", съобщи в социалната мрежа "Екс" президентът Румен Радев след телефонен разговор с колегата си Гордана Силяновска.
"Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност Република Северна Македония да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието", написа българският държавен глава.
Интензивните дъждове и наводнения засегнаха редица области в страната, като част от населението остава без електроснабдяване, а достъпът до пострадалите райони е ограничен. Наводненията взеха четири жертви, а аварийните и възстановителните дейности продължават, като доброволци, военни и екипи на социалните служби работят за разчистване на пътища, осигуряване на безопасността на населението и възстановяване на нормалния ритъм на живот.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Па нема лошо
Коментиран от #14
08:12 05.10.2025
2 АГАТ а Кристи
Щом и тия ни предлагат "помощ"...
08:16 05.10.2025
3 Питане
Коментиран от #10, #19
08:20 05.10.2025
4 не е ясно
08:22 05.10.2025
5 Факти
08:22 05.10.2025
6 Дааа бе
08:24 05.10.2025
7 От последиците
08:29 05.10.2025
8 Епа нали знаете
08:29 05.10.2025
9 Бай Ганьо
08:32 05.10.2025
10 Те много
До коментар #3 от "Питане":отдавна са за затвора , селяните диви , откритията на БКП и ДС ! Като самите тях , без хал хабер от строителство , хотелиерство и ресторантьорство , но безумно алчни ! Природата не издържа повече.....
08:34 05.10.2025
11 Пешо z
08:39 05.10.2025
12 Пустиняк
Коментиран от #20
08:51 05.10.2025
13 Да действат
09:08 05.10.2025
14 ЦЪК!
До коментар #1 от "Па нема лошо":Няма да се хванат!
Ще им излезе прекалено скъпо...
09:09 05.10.2025
15 Никой
Планирането е нещо забранено в тази уж - масова партия. Сега ще се сетят - когато вечее станало.
09:11 05.10.2025
16 Съби
09:22 05.10.2025
17 ПРИРОДАТА
09:23 05.10.2025
18 Абсурдистан
09:26 05.10.2025
19 Сабри
До коментар #3 от "Питане":Диневи си плащат.Пълнят гушите на съд и прокуратура,а техните гуши са като на пеликан.Те започнаха когато майка им стана кмет на Св.Влас назначена от БКП-БСП.Тогава започна усвояването на терени и бясно строителство.Разбира се отчисленията си вървяха към БСП,иначе кой ще ги държи на гребена на вълната.Дори държавата им разреши да си направят и пристанище в Черно море.
09:33 05.10.2025
20 Работата е ясна
До коментар #12 от "Пустиняк":Предлагат се, за да имат повод пред ЕС да ни плюят, че видиш ли те помогнали, а ние им играем контра.
Безспорно станалото на морето е трагедия, но една излязла от коритото си река не е повод за международна помощ. Гърците и турците много добре разбират, че ще ни унижат ако предложат такава помощ , и за това не го правят, а македонците точно това целят.
09:34 05.10.2025
21 Хахахаха
хората .
09:37 05.10.2025