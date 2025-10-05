Новини
Северна Македония е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията

Северна Македония е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията

5 Октомври, 2025 08:07 1 400 21

Това стана ясно след телефонен разговор между президентът Румен Радев и колегата му Гордана Силяновска

Северна Македония е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Република Северна Македония е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията", съобщи в социалната мрежа "Екс" президентът Румен Радев след телефонен разговор с колегата си Гордана Силяновска.

"Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност Република Северна Македония да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието", написа българският държавен глава.

Интензивните дъждове и наводнения засегнаха редица области в страната, като част от населението остава без електроснабдяване, а достъпът до пострадалите райони е ограничен. Наводненията взеха четири жертви, а аварийните и възстановителните дейности продължават, като доброволци, военни и екипи на социалните служби работят за разчистване на пътища, осигуряване на безопасността на населението и възстановяване на нормалния ритъм на живот.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Па нема лошо

    22 7 Отговор
    Може макетата да поемат ухрите оттука и да ги дундуркат

    Коментиран от #14

    08:12 05.10.2025

  • 2 АГАТ а Кристи

    23 4 Отговор
    Е добре сме !
    Щом и тия ни предлагат "помощ"...

    08:16 05.10.2025

  • 3 Питане

    36 0 Отговор
    Плъховете Диневи да излезат от дупката и да кажат КОЙ им разреши и срещу КОЛКО ???

    Коментиран от #10, #19

    08:20 05.10.2025

  • 4 не е ясно

    6 2 Отговор
    Колко метра креп ще изпратят и какво ще има под крепа.

    08:22 05.10.2025

  • 5 Факти

    17 6 Отговор
    И с какво ще помогне тази бедна отцепническа република? С подкрепа в социалните мрежи?

    08:22 05.10.2025

  • 6 Дааа бе

    11 8 Отговор
    Биха помогнали тия.. Я да се махат.

    08:24 05.10.2025

  • 7 От последиците

    21 1 Отговор
    криво ляво ще се справим. Проблемът е да се справим с презастрояването и неправилното застрояване, всичко това на корупционна основа за едни парички... Леля Ванга казваше: не бъдете алчни, не можете му платите цената.

    08:29 05.10.2025

  • 8 Епа нали знаете

    7 5 Отговор
    ШО Е МАКЕ СЕ Е ЮНАК!

    08:29 05.10.2025

  • 9 Бай Ганьо

    9 1 Отговор
    Да пратят картичка с надпис догодина пак

    08:32 05.10.2025

  • 10 Те много

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Питане":

    отдавна са за затвора , селяните диви , откритията на БКП и ДС ! Като самите тях , без хал хабер от строителство , хотелиерство и ресторантьорство , но безумно алчни ! Природата не издържа повече.....

    08:34 05.10.2025

  • 11 Пешо z

    9 0 Отговор
    Оставка !

    08:39 05.10.2025

  • 12 Пустиняк

    8 4 Отговор
    Турция и Гърция са по-близо, не се предлагат. А 100 пъти сме им помагале...

    Коментиран от #20

    08:51 05.10.2025

  • 13 Да действат

    4 3 Отговор
    Техната северомакедонска влада да помогне като се изнесе към сръпско. Това би било истинска помощ за българите

    09:08 05.10.2025

  • 14 ЦЪК!

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Па нема лошо":

    Няма да се хванат!
    Ще им излезе прекалено скъпо...

    09:09 05.10.2025

  • 15 Никой

    4 0 Отговор
    Еми - то - ние нямаме ли си сили. ГЕРБ където се докоснат и - все е така. То не беше безводието на Перник, Плевен е сега ад.

    Планирането е нещо забранено в тази уж - масова партия. Сега ще се сетят - когато вечее станало.

    09:11 05.10.2025

  • 16 Съби

    7 0 Отговор
    На кого ще помага?На мутри и милионери които избягват плащани на данъци,на незаконното строителство?На тези които всяко лято рекетират бедния работлив народ да му вземат парите спечелени с тежък труд с непосилни цени?Вчера ги даваха по медиите.Не разчистват,а търсят изгубения сейф?!?Днес живеем в условията на капитализъм.Да се спасяват сами.Да отворят данъчната декларация на този кмет,да видим колко хотела притежава.Да си събират родата и да чистят.А всичко незаконно-с булдозера да се заравни за да може водата да си тече както през вековете.

    09:22 05.10.2025

  • 17 ПРИРОДАТА

    3 0 Отговор
    Бързо внася поправки в кадастъра и незаконното строителство.

    09:23 05.10.2025

  • 18 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Благодаря, но не. Имаме си достатъчно примати в парламентя.

    09:26 05.10.2025

  • 19 Сабри

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Питане":

    Диневи си плащат.Пълнят гушите на съд и прокуратура,а техните гуши са като на пеликан.Те започнаха когато майка им стана кмет на Св.Влас назначена от БКП-БСП.Тогава започна усвояването на терени и бясно строителство.Разбира се отчисленията си вървяха към БСП,иначе кой ще ги държи на гребена на вълната.Дори държавата им разреши да си направят и пристанище в Черно море.

    09:33 05.10.2025

  • 20 Работата е ясна

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пустиняк":

    Предлагат се, за да имат повод пред ЕС да ни плюят, че видиш ли те помогнали, а ние им играем контра.
    Безспорно станалото на морето е трагедия, но една излязла от коритото си река не е повод за международна помощ. Гърците и турците много добре разбират, че ще ни унижат ако предложат такава помощ , и за това не го правят, а македонците точно това целят.

    09:34 05.10.2025

  • 21 Хахахаха

    0 0 Отговор
    То хубаво че иска да ни помогне жената Ама много ми е интересно с какво ще помогне СМ ? С модерни машини и хора ? С пари?😆 А от скопие до бургас са 1000 км. О бедни ми радев с ненужни изявления Пак търсиш капитал да извлечеш от мъката на
    хората .

    09:37 05.10.2025

