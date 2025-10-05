Явор Божанков: Следващият президент трябва да е антипод на Румен Радев

В най-неочакван момент напрежението в обществото може да се върне и аз се притеснявам не за сегашния мандат, а за установяване на проруско мнозинство в България в средносрочен план. Това коментира в "Денят започва с Георги Любенов" депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

"Взимаме за пример бюджетната политика - трупат дълг с феноменална скорост. През януари Руменрадевци, "Възраждане", всички ще кажат: "Ето - еврото е виновно, видяхте ли, казахме ли ви". Тази политика на това правителство ще е в основата и на високия дълг, и на инфлацията, и на ръста на цените - а не еврото. В дългосрочен план обаче могат проруските партии да изведат дивидент".

По думите му управляващите са се самозабравили след като са видели, че опозицията е разделена, станали са арогантни и безпардонни. Няма нито една точка, предложена от опозицията, която да е влязла в дневния ред, обясни депутатът. Според него от всички вотове на недоверие досега е имало един адекватен - този за дълбоката държава.

"След това управление алтернативата не е проруско, а демократично управление. Следващите редовни избори са за президент - на нас не ни трябва просто нов президент, а антипод на президента Радев - утвърден, убеден декорат. Няма кой да го излъчи, освен демократичната общност, а тя за съжаление е доста по-широка от избирателите, които в момента гласуват за нас. Мисията ни в момента е да върнем изгубеното доверие".

Наводненията в Бургас са еманация на цялата държава, заяви Божанков и обясни, че от 2009 г. са подавани сигнали за незаконно строителство по Черноморието:

"Всички знаят, че там има река, не корито, не дере. Това, че е пресъхнала, не променя нищо. Има закон, който не е спазен. Нарушения - редица, сигнали - прокуратурата бездейства, офшорка строи хотели".

Затова ПП-ДБ ще предложат завишаване на наказанията - в момента глобите са между 2000 и 10 000 лева.

"Ще настояваме управляващите да направят списък на всички имоти, които застрашават здравето и безопасността на гражданите по Черноморието. Трябва да поставим въпроса, говорейки за бедствия, и за ролята на армията. Инвестираме много в отбрана, но не е изяснено как помага армията. Как функционира системата за ранно известяване? Тя не сработи и в този случай".

Според Явор Божанков и.ф главен прокурор Борислав Сарафов "очевидно е твърде удобен за Борисов и те си го пазят като рохко яйце", но е тревожно за България, че толкова много позиции са заети от временно изпълняващи длъжността:

"България е с едно временно управление - хората се питат кой е министър-председател напоследък. Не си спомням друго такова правителство".