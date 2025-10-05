Новини
България »
Явор Божанков: Следващият президент трябва да е антипод на Румен Радев

5 Октомври, 2025 11:21 525 26

  • явор божанков-
  • политика-
  • коментар-
  • мнение-
  • румен радев-
  • президент-
  • наводнения-
  • еманация

Наводненията в Бургас са еманация на цялата държава

Явор Божанков: Следващият президент трябва да е антипод на Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В най-неочакван момент напрежението в обществото може да се върне и аз се притеснявам не за сегашния мандат, а за установяване на проруско мнозинство в България в средносрочен план. Това коментира в "Денят започва с Георги Любенов" депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

"Взимаме за пример бюджетната политика - трупат дълг с феноменална скорост. През януари Руменрадевци, "Възраждане", всички ще кажат: "Ето - еврото е виновно, видяхте ли, казахме ли ви". Тази политика на това правителство ще е в основата и на високия дълг, и на инфлацията, и на ръста на цените - а не еврото. В дългосрочен план обаче могат проруските партии да изведат дивидент".

По думите му управляващите са се самозабравили след като са видели, че опозицията е разделена, станали са арогантни и безпардонни. Няма нито една точка, предложена от опозицията, която да е влязла в дневния ред, обясни депутатът. Според него от всички вотове на недоверие досега е имало един адекватен - този за дълбоката държава.

"След това управление алтернативата не е проруско, а демократично управление. Следващите редовни избори са за президент - на нас не ни трябва просто нов президент, а антипод на президента Радев - утвърден, убеден декорат. Няма кой да го излъчи, освен демократичната общност, а тя за съжаление е доста по-широка от избирателите, които в момента гласуват за нас. Мисията ни в момента е да върнем изгубеното доверие".

Наводненията в Бургас са еманация на цялата държава, заяви Божанков и обясни, че от 2009 г. са подавани сигнали за незаконно строителство по Черноморието:

"Всички знаят, че там има река, не корито, не дере. Това, че е пресъхнала, не променя нищо. Има закон, който не е спазен. Нарушения - редица, сигнали - прокуратурата бездейства, офшорка строи хотели".

Затова ПП-ДБ ще предложат завишаване на наказанията - в момента глобите са между 2000 и 10 000 лева.

"Ще настояваме управляващите да направят списък на всички имоти, които застрашават здравето и безопасността на гражданите по Черноморието. Трябва да поставим въпроса, говорейки за бедствия, и за ролята на армията. Инвестираме много в отбрана, но не е изяснено как помага армията. Как функционира системата за ранно известяване? Тя не сработи и в този случай".

Според Явор Божанков и.ф главен прокурор Борислав Сарафов "очевидно е твърде удобен за Борисов и те си го пазят като рохко яйце", но е тревожно за България, че толкова много позиции са заети от временно изпълняващи длъжността:

"България е с едно временно управление - хората се питат кой е министър-председател напоследък. Не си спомням друго такова правителство".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    21 1 Отговор
    Ма, то тва е лесно, пЛезидента Плиувналиев е точен антипод на Радев, а и има опит с пляскането на руснаци. Айде народе, представяте ли си да гласувате отново за подобно мекотело?!

    Коментиран от #12

    11:24 05.10.2025

  • 2 ИБЪФ ТЪ У

    12 0 Отговор
    ЛУЗЪРА

    11:24 05.10.2025

  • 3 Абе

    15 2 Отговор
    Нещо ми става ! Колкото повече дават Божанов и Лена по медиите , толкова повече искам да туря на парапета Божанков...

    Коментиран от #13

    11:26 05.10.2025

  • 4 12340

    15 1 Отговор
    ".....на нас не ни трябва просто нов президент, а антипод на президента Радев - утвърден, убеден декорат....."
    .... Точно така, Божанковче, точно "декорат" ви трябва, като Плевнелиев, ама байо ви Румен не е декорат, а е доста чепат! :))

    11:26 05.10.2025

  • 5 име

    15 0 Отговор
    Явор божанков си кара тротинетката само по жълтите павета и не смее даже към Люлин да се покаже, щото знае че ще го тричат. Кво остава пък да излезе от София.

    11:26 05.10.2025

  • 6 Фейк на часа

    15 0 Отговор
    Точно така Божанков - искаме втори мандат на Плевнелиев за да ни убеждава колко красива е станала българската природа на фона на планините от Колорадо, САЩ.

    Коментиран от #14

    11:27 05.10.2025

  • 7 az СВО Победа80

    17 0 Отговор
    Ама и този ли четвърта година не е отишъл доброволец на Източния фронт???

    Лъжеевроатлантик и страхливец!

    🤣🤣🤣

    11:28 05.10.2025

  • 8 Гражданин

    1 5 Отговор
    Б. Б. е антипод на Р. Р.!

    11:28 05.10.2025

  • 9 Обратно

    11 0 Отговор
    на село ! Стига с постановки за селски театър !

    11:29 05.10.2025

  • 10 Ура,,Ура

    7 1 Отговор
    Не си давай зор Божанов! Има кой да отбие прасетата от власта. Не сте вие. Не е и заспалия народ.

    11:29 05.10.2025

  • 11 Пребоядисаното комунде Боджанков.

    12 0 Отговор
    Ще ни обяснява нещо си.

    11:29 05.10.2025

  • 12 Хахаха

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Хахаха..... представих си отново Плевню главнокомандващ , а министър на войната - фелдмаршал Магаревич ! Плевню и Макрон ще станат семейни приятели - жените им като ги набарат , и - бой бой бой...

    11:30 05.10.2025

  • 13 НЯМА ДА СЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    ДЪРПА ---СИГУРА-но внимаваи КОС НЕ МУ ОТНЕ ПИЩОВЯТУ ---НЕЗАДОВОЛЕН ПУМ ПУМ

    Коментиран от #23

    11:30 05.10.2025

  • 14 И ДА ИЗТИПОСА

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Фейк на часа":

    ОЩЕ ЕДНА КЪЩА НА БРЕГА --НА МОРЕТО

    11:31 05.10.2025

  • 15 Наивник на средна възраст

    1 0 Отговор
    Дядо ли ти каза така да кажеш???Мнооооого е важна Европа,ма България хич.Затова и референдум дали българите искат това няма,защото ти мислиш "демократично" като въобще не те е еня за мислите и желанията на бг гражданите голям политик се извъди - от бг тип....на дедко момченцето то - разбиирач....

    11:32 05.10.2025

  • 16 Фейк на часа

    5 0 Отговор
    Този път без шега. Искат да ни набутат във войната срещу Русия. Не защото били големи "евроантлантици" и "русофоби". Само по една, единствена причина - по време на война се правят луди пари за много кратко време. Само дето правят многото пари онези от управляващата клика. Ще го отнесат съвсем други хора, даже онези, които драскат русофобни коментари по сайтовете. Дори някой да има късмет да не загине във войната, дори да няма никакво раняване или болест по време на войната, неговата психика ще бъде увредена до края на живота му. Опичайте си акъла, българи защото ние сме следващите!

    11:34 05.10.2025

  • 17 жик так

    6 0 Отговор
    Сегашния си е много добър . Антипод на Плевньо пуяка . Следващия трябва да е още по радикален . Козляците за палците .

    11:34 05.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Верно ли нещастник

    3 1 Отговор
    Радев не е като вас безродна продажна душица и ви подритва и ви е толкова тъпо, че сте едни парцали.

    Коментиран от #24

    11:37 05.10.2025

  • 20 жесед

    3 0 Отговор
    Това л@йно от и той не знае от коя партия, но последно излъгал от ПП и ДБ е "демократ", т.е. лъжец. Той бил такъв, но защо лъже така не обяснява. За да излъже глупаците аз вика съм "демократ"??? И кой те излъга че си такъв??? Кой ви излъга че сте такива??? Просто сте събрани един файтон лъжци и така си викате и по глупавите ви се радват. А пъл лъже това л@ино, повече и от циганите. Само лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя лъже повече от тия гниди. Слава на Господ Иисус Христос тази гнусотия я изгониха от поредната партия, че сега ще го гледаме какво друго ще измисли да лъже. Почваи нещо да работиш л@йно, няма цял живот да те храним с данъците си.

    11:38 05.10.2025

  • 21 виктория

    3 1 Отговор
    много го пазите тоя келеш бе!!! фактите!!!

    11:38 05.10.2025

  • 22 Статисик

    0 0 Отговор
    Нема да се плашиш, тук не е Чехия или Грузия, ами по-скоро Румъния и Молдова! Така че ще си останете същите в НС и ще си гепитееее.
    А, и нали си знаеш - един път предател е цял живот предател!

    11:43 05.10.2025

  • 23 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "НЯМА ДА СЕ":

    Благодаря че ме окуражаваш , ще взема да му торпилирам подводницата.... Ще изпусне малко въздух , и айдеее...

    11:44 05.10.2025

  • 24 Сатана Z

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Верно ли нещастник":

    Ще издигнеш славчо чалга месия за президент обединител ли?

    11:46 05.10.2025

  • 25 Само да добавя

    0 0 Отговор
    Ааа, не! Ние по-достоен президент от Р. Радев не сме имали. Искам и следващият да бъде като него - принципен, умен, говорещ истините с грижа за гражданите!

    11:47 05.10.2025

  • 26 Това

    0 0 Отговор
    незначими нещо да престане да досажда и да бръщолеви всевъзможни тъпни ! Как можаха ПП да го приютят , след като кака му Корнелия го изхвърли ? Един път предател - цял живот предател ! Та какъв може да е кривоглавия куфарен червен наследник ? Абе , вреден и да се маща !

    11:47 05.10.2025

Новини по градове:
