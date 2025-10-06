Новини
България »
Президентът връчва наградите "Джон Атанасов" за 2025 година

Президентът връчва наградите "Джон Атанасов" за 2025 година

6 Октомври, 2025 07:55 365 7

  • румен радев-
  • награди джон атанасов

Церемонията се провежда за 23-а поредна година

Президентът връчва наградите "Джон Атанасов" за 2025 година - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лауреатите на наградата „Джон Атанасов“ за 2025 година ще получат своите отличия.

На „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев ще награди ученици, блеснали със своите знания – олимпийски състезатели по информатика и информационни технологии, перспективни младежи, разработили проекти с висок обществен принос, както и утвърдени преподаватели, обучили успешни състезатели и професионалисти в компютърните науки.

Церемонията се провежда за 23-а поредна година.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123

    0 0 Отговор
    1 към 1. - правешкия хитрец !

    08:00 06.10.2025

  • 2 хаберих

    0 0 Отговор
    Блондинка влиза в магазин и пита:
    – Извинете, имате ли перилни препарати?
    – Имаме, но за какво точно ви ca?
    – Ами за пералнята.
    – Добре, но автоматична ли е пералнята?
    – Не знам, още не съм си я купила!

    08:01 06.10.2025

  • 3 глоги

    0 0 Отговор
    Президентът ЩЕ връчИ наградите "Джон Атанасов" за 2025-та година.

    08:02 06.10.2025

  • 4 мъкаааа

    0 0 Отговор
    Добре е,че не ги раздава Кирчо брадясалият!

    08:11 06.10.2025

  • 5 Само на наши и ваши

    0 0 Отговор
    Отдавна такива награди се връчват само на наши и ваши галеници на хранилка.
    Истинските разработки са в частни микро фирми,които нямат нищо общо с Държавата.

    08:12 06.10.2025

  • 6 Като

    0 0 Отговор
    се сетя какви криминални субекти получиха всевъзможни награди до сега - тръпки ме побиват .

    08:13 06.10.2025

  • 7 Роден

    0 0 Отговор
    е преди повече от 120 години в Ню Йорк , живял и работил само в Америка . Какво общо имат Ганьовците със заслугите му , че ще ги награждават ?

    08:17 06.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове