Президентът връчва наградите "Джон Атанасов" за 2025 година

Лауреатите на наградата „Джон Атанасов“ за 2025 година ще получат своите отличия.
На „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев ще награди ученици, блеснали със своите знания – олимпийски състезатели по информатика и информационни технологии, перспективни младежи, разработили проекти с висок обществен принос, както и утвърдени преподаватели, обучили успешни състезатели и професионалисти в компютърните науки.
Церемонията се провежда за 23-а поредна година.
