Андрей Райчев: Ако Радев не се яви на изборите, отново ще получим временна ситуация

8 Януари, 2026 16:53 937 36

Всичко изглежда спокойно в началото на новата година, защото се постигна съгласие за избори. Бюджетът беше само повод за протеста. Хората протестираха срещу най-социалния бюджет в историята

Най-голямата въпросителна е какво ще е поведението на Румен Радев. Това каза пред БНР социологът Андрей Рачев.

"Всичко изглежда спокойно в началото на новата година, защото се постигна съгласие за избори. Бюджетът беше само повод за протеста. Хората протестираха срещу най-социалния бюджет в историята. Състоянието на съдебната власт и ролята на Делян Пеевски беше реалната причина. Надявам се с тези избори да спадне напрежението, ако Радев слезе на политическия терен и се яви. Но ако не се яви, ще получим пак временна ситуация", заяви Радев.

Нито една политическа партия няма да реши да направи правителство в рамките на този парламент. Няма предпоставки за това. Националното спокойствие се дължи на консенсуса, че ще има избори, убеден е Райчев.

Социологът очерта един от основните проблеми в страната ни – сериозното харчене на средства: "България харчи повече, отколкото може да харчи. Никога нацията не е харчила толкова, колкото сега. Прехарчването у нас беше организирано от лидерите на ПП. Това беше тяхна идеология".

Европа е доведена до ръба от тази висока консумация, обобщи той.

Повечето въпроси, пред които е изправена България, обаче не могат да бъдат разрешени тук, а в Европа, смята социологът: "Това са европейски дефекти. Европа е в криза".

Райчев вижда и провеждането на "системна, координирана и дългосрочна международна кампания срещу Тръмп".

Социологът смята също, че американският президент прави шоу с различни акции по света: "Така се управляват хората в нашето време. След пандемията от ковид светът се управлява чрез разтревожване и обнадеждаване. Но какъв е реалният процес? Защо САЩ постъпват така? Има едно неотменимо обстоятелство и това е появата на Азия – гигант, който не могат да командват. САЩ вече не са в позата на хегемон. Те се опитват да реформират империята, защото тя не може да издържи повече".

Нашите политици чакат Тръмп да намери партньори в България, коментира Райчев: "Това нещо не се случва вече доста време. Нямаме американски посланик. Америка не води много ясна политика в България".

Но все пак нашата съдба е европейска, напомни той: "За Европа моментът е много тежък. Ние трябва да се консолидираме".

Необходимо е да укрепим и вътрешното единство на България, поясни Райчев: "Имаме нужда от национална стратегия".


България
  • 1 Да види народът резултатите

    8 3 Отговор
    На сглобката.

    Коментиран от #6

    16:55 08.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    17 1 Отговор
    Чакайте довечера Ружа и Виза по телевизиите.

    16:55 08.01.2026

  • 3 Страха на помиарите

    8 3 Отговор
    май надделява по силно от глада за влас.

    16:56 08.01.2026

  • 4 в кратце

    7 2 Отговор
    Ще получите среден пръст!

    16:58 08.01.2026

  • 5 от нас зависи

    11 13 Отговор
    какъв ще е резултатът от изборите с или без Радев. Важното е българинът да включи здравия си разум и в тези изключително трудни и опасни времена да НЕ гласува за тези партии, които гласуваха против референдума и така допуснаха влизането на България в еврозоната; да НЕ гласува за евроатлантически лакейски партии; да НЕ гласува за партии, с чиито гласове бе променена Конституцията. В никакъв случай повече в управлението на страната ни не трябва да влизат продажни и чужди лакеи. Трябват ни хора, които милеят за България и ще направят всичко по силите си да я спасят от погрома, който я очаква. Мислете и гласувайте, на този етап това е начинът.

    Коментиран от #14

    16:59 08.01.2026

  • 6 Да де, ама

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Да види народът резултатите":

    Докато двете Дебели и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски са на свобода, нищо в България няма да се промени

    17:02 08.01.2026

  • 7 Радев БОТАШ-а

    10 4 Отговор
    В президенството си ми е добре, народа да се оправя сам

    Коментиран от #8

    17:03 08.01.2026

  • 8 И в допълнение

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Радев БОТАШ-а":

    55 милиона евро на ден, плаща България заради изтеглените огромни кредити от Превско-Борисовото правителство. Някой работник да е получил нещо от тези кредити?!

    17:09 08.01.2026

  • 9 Ами

    9 3 Отговор
    Защо ни занимавате с празни приказки и глупости.
    ЕС вече са предложили на САЩ, Гренландия срещу окраина.
    Утре може и нас да ни предложат на някого.
    Какво значение имат изборите, при положение че ни управляват като колония.

    17:09 08.01.2026

  • 10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 1 Отговор
    Това ли ти роди квадратната глава? Кръг-квадрат по 7/8 ТВ.

    17:09 08.01.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    10 1 Отговор
    Отвориш вратата на хладилника - Андрей Райчев.
    Отвориш вратата на шкафа - Корнелия Нинова.
    Отвориш вратата на печката - Ал. Симов.
    Отвориш пералнята - от там наднича др. Зафиров
    Отвориш мияната - виждаш обгрижващия фонтаните.
    Отвориш вратата на кухнята - пред теб стои ОНЯ на общата
    Гледаш календара и ти се привижда датата 09.09 1944 г
    И заставаш на прозореца в очакване от Балкана да слезе отряда. "Чавдар"....

    Коментиран от #24

    17:14 08.01.2026

  • 12 Кабакрадев

    4 1 Отговор
    Андрей е по-беден от мен....има само 50 милио...на,а пък аз от ГЕПИ и ШИ...ши 100 и повече...

    17:14 08.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 фен

    3 1 Отговор
    И с радев и без радев все тая на дъното у батака така ще е

    17:17 08.01.2026

  • 16 Делта форс

    6 1 Отговор
    Да идват и за нашия МАДУРО, че не се издържа. Само като го видя да съска и мляска по ТВ, тръпки ме пробиват. Отвратителен ,той мислел за нас, за Народа Безсрамен, самодоволен СЕЛЕНДУР.

    17:17 08.01.2026

  • 17 оня с коня

    7 0 Отговор
    Еса кво каза райчев?Ами едно голямо НИЩО- Ако влезел Радев в политиката на Изборите...ами няма за си прекъсне мандата категорично.Европа била в криза- знаем го,1000 пъти се каза.Сържавата харчела много пари/повече отколкото печели/,пък ПАК имало протестиращи?Ами нормално като свършат "грешните" пари и протестиращите ще изпукат от глад.И се кахъри Райчев що Америка нямала посланик у нас,изпадайки в полит. Гадателства...а нещата са елементарни- щото Тръмп иска Огромен бюджет за Армията си и няма пари за Посланическа заплата.

    17:21 08.01.2026

  • 18 ДългоИме

    3 0 Отговор
    Язък, че си социолог Андрешко! Поведението ти спрямо Президента си е точно като това на Пелиновия Андрешко! Има си куп съветници, за да те чуе Тебе.

    17:22 08.01.2026

  • 19 коко

    5 0 Отговор
    Политолог, това е същество което пее песента за която са му платили. Няма нужда от такава манипулатори ,на маймуните им се отвориха очите въпреки рубльовците!

    17:23 08.01.2026

  • 20 Венцелов

    3 1 Отговор
    Андрейка, стига джвакал Президента, не е за твоята уста лъжица!
    Гледай си в твойта копаня!

    17:24 08.01.2026

  • 21 коко

    1 1 Отговор
    Аман от такива шебеци, бащата на Сияна ,Кокорчо и експертката по пътищата с вид на препил мъж!

    17:26 08.01.2026

  • 22 И да се яви

    3 0 Отговор
    Накрая пак ще си играем на излъганите камилчета.

    17:31 08.01.2026

  • 23 гост

    2 1 Отговор
    Прав е Райчев, дефекта е в Европейската комисия, европейския парламент и узорпиралите властта европейски "лидери".
    Легендата за Европа я знае всеки грамотен човек. Била с благ характер, обичала хората и името Европа може да се преведе като хубавица, жена с красиви форми за това хората нарекли на нея континента!
    Ха сега вижте, Урсула, Кая, Роберта Мецола и Кристин Лагард и оценете красотата, характера им и обичта им към хората. При това състояние континента трябва да се преименува на УРСУЛОПА!

    17:35 08.01.2026

  • 24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "АГАТ а Кристи":

    Ти да не си от БСП? Навсякъде си налепил снимките им. Поне една на Георги Харизанов няма ли?

    Коментиран от #36

    17:35 08.01.2026

  • 25 домик

    2 0 Отговор
    Райчеви, личните говорители на мафията, захранени с огромно количество левове

    17:38 08.01.2026

  • 26 гост резидент

    1 0 Отговор
    Райчев, как са къщите за гости? Върви ли бизнеса?

    17:39 08.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Точно така бе чу кун дур. РАдев ще изчака прането хубаво да се накисне и после ще го изрине из основи. Коалиции няма да прави, ще е с мнозинство а тикви и прасета ако не офейкат ще са в панделата

    17:41 08.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    1 1 Отговор
    Чeбopaшкииии, запазихте ли си от лева, да плащате по 1 млн. лева на ден на националния предател румен кРадев ?

    17:46 08.01.2026

  • 32 Цензурите, защо триете??

    3 0 Отговор
    За това ви плащат, ясно защо!?

    17:47 08.01.2026

  • 33 Правогледащ

    1 0 Отговор
    Идеята е Радев лидер на не спечелила партия, а тъпата тиква Борисов президент.

    17:47 08.01.2026

  • 34 Възpожденец 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Някой може ли да ми посочи, поне една прогноза или внушение на този кремълски бokлyк да е излязло вярно ?!

    17:50 08.01.2026

  • 35 Райчо удобното

    1 0 Отговор
    Президента каза ясно. Разграничи се от Партия ‘’ Трети март’’ и ще си изпълни задълженията като държавен глава. Така, както го предлагате наляво-надясно, вече обезсмисляте неговото участие в изборния процес. ГЕРБ харесват това…

    17:51 08.01.2026

  • 36 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Пуснах телевизора и ти "другарю" се поляви на екрана с въпроса си...
    Не смея да излеза на улицата, защото там ще видя Гошо Муми ята, подпрял тарабата !

    17:52 08.01.2026

