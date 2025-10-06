Новини
Започна аварийното почистване на „Люлин“ и „Красно село“

6 Октомври, 2025 08:40 1 210 26

От Столична община призовават жителите на засегнатите райони да не изхвърлят едрогабаритни отпадъци

Започна аварийното почистване на „Люлин“ и „Красно село“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

300 000 столичани са без сметоизвозване. До кризата се стигна след като изтече договорът на досегашната фирма, а на обявения конкурс остана само един кандидат, който предлага двойна цена, съобщи бТВ.

От Столична община обясниха, че за момента аварийното извозване на отпадъци върви по план.

„Всички сиви контейнери са поставени на местата им. Знам, че това е нещо ново за гражданите, но апелирам по възможност гражданите да се възползват от тях. Напомням, че не трябва да се изхвърлят мебели и едрогабаритни отпадъци. Ако наистина няма как, ги призовавам да го направят в съседен район, където сметосъбирането не е нарушено“, обясни Надежда Бобчева, зам.-кмет по екологията в СО.

В район „Люлин“ има 8 точки, а в район „Красно село“ – 3 точки, на които гражданите могат да изхвърлят боклука си. Работи се за увеличаване на местата, където могат да се изхвърлят отпадъци. От общината помолиха гражданите да събират разделно и да изхвърлят в цветните контейнери, които не са засегнати от кризата.

„На терен ще има и групи доброволци, които ще помагат с осведомяването на гражданите в района. Забелязахме, че търговците злоупотребяват и си оставят отпадъците на нерегламентирани места и ще се стараем да ги уведомяваме и предупреждаваме да не го правят“, допълни тя.

В момента от Столична община са обявили 2-седмичен режим на аварийно сметопочистване. По думите на Бобчева ще има разговори с всички фирми, участвали в обществената поръчка и имат лиценз у нас за тази дейност. Тя обясни, че нова обществена поръчка може да се организира в кратки срокове, защото се работи в условия на спешност.

Бобчева каза още, че договорите за останалите райони изтичат след три месеца.

Тя обясни, че към момента фирмата е извършвала дейността по сметопочистване за 144 лв. с ДДС на тон, прогнозната стойност на общината била 200 лв. с ДДС, а най-евтината оферта, която получили е 430 лв. с ДДС на тон.

На въпрос защо в обществената поръчка не е сложен таван, Бобчев каза, че районите в София са различни и се чистят на различни цени, които са определени в предишната процедура. Тя посочи, че има и други общини в страната, получили завишени цени за услугата.


  • 2 Мими Ралева

    5 1 Отговор
    Започнах аварийното почистване на онаямиработа в банята.

    08:44 06.10.2025

  • 3 припомням

    6 10 Отговор
    При учителката по руски

    ТОВА НЕ МОЖЕШЕ ДА СЕ СЛУЧИ

    Вие си го избрахте

    08:45 06.10.2025

  • 4 терзийко дс

    12 2 Отговор
    мутрите на бою ме клатят

    08:45 06.10.2025

  • 5 патент

    3 0 Отговор
    „Любелин“ и „Красно бело“

    08:48 06.10.2025

  • 6 кметчето

    3 5 Отговор
    Дръжте си боклуците в къщи, щото толкова си мога!

    08:49 06.10.2025

  • 7 Бай Данчо

    3 1 Отговор
    В Люлин е пълно с доброволци с каруци,детски колички и разни самоделки с колелета!Има и групи със сакове и чували.Умоляват се гражданите да изхвърлят по-интересни неща за да върви сметосъбирането по план!

    08:52 06.10.2025

  • 8 дедо Флашко

    0 1 Отговор
    Счупи новото бърдуче глупавото куче.

    08:55 06.10.2025

  • 9 Двете Прасета

    16 3 Отговор
    Боко и Шиши са много отмъстителни! ГЕРБ е Мафия!

    08:57 06.10.2025

  • 10 Шишибойко брос

    9 6 Отговор
    Братя Шишибойко пак сложиха динена кора на кмета и се хилят доволно! Да се готвят и ползващите парно и топла вода от теца!

    08:57 06.10.2025

  • 11 като се замисля

    4 2 Отговор
    Същата врътка направи мафията и на Бойко Борисов, като кмет на София.

    08:58 06.10.2025

  • 12 Перо

    9 0 Отговор
    На времето СО абдикира от всичко и прехвърли на частния “бизнес”. От 100 г. се знае, че тази дейност силно привлича мафиотските структури и това е в цял свят! Защо трябваше да се закрие общинската фирма? Може би да не се ограничи корупцията в общината! Отделно, защо не се разследва престъпната схема при ликвидирането на конкурентните фирми по сметосъбиране и се създаде монополист?

    09:02 06.10.2025

  • 14 ГЕРБ

    6 7 Отговор
    Сами си го избрахте тизи идиот Терзиев хак ви е

    Коментиран от #22

    09:13 06.10.2025

  • 15 Албатрос

    2 3 Отговор
    тъй ще е, и по- ще става

    09:13 06.10.2025

  • 16 гръндж

    1 1 Отговор
    Албатръс-тръс.Баце не бафка по въпросите с пачистфането.

    09:22 06.10.2025

  • 17 Ем ко пък

    0 2 Отговор
    Е па не мое ли тва чистене да стане напролет...? Два пъти в годината стига, аз мойте гащи ги пера дважди у сезона и толкоз.

    09:23 06.10.2025

  • 18 Селяците задръстиха Софето!

    8 0 Отговор
    Хвърлят си строителните отпадъци до кофите!

    09:23 06.10.2025

  • 19 миме

    2 4 Отговор
    либерасчето терзийката мисли с ГЗ си и само за ГЗ си

    09:33 06.10.2025

  • 20 Луда работа

    6 0 Отговор
    Защо въобще дават пари на разни фирми да почистват боклук? Това не е някаква високотехнологична дейност изискваща специални умения и високи технологии...Да организират една общинска фирма и да не ни занимават повече с глупости. Общинската фирма е бюджетно предприятие и е гарантирано, че събирането и извозването на боклуците ще се осъществява по най-ефективен и евтин начин. Пък като искат да дават пари на свои хора, да им дават. Но да ги държат далеч от тази дейност по сметопочистването

    Коментиран от #21

    09:36 06.10.2025

  • 21 ама не може така

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Луда работа":

    Ако общинските дейности се извършват от общински фирми, няма механизъм по който да се претакат държавни пари в частни джобове. Нидей така, моля.

    09:39 06.10.2025

  • 22 Рускиня

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "ГЕРБ":

    Кмета Терзиев не идиот, а всички изхвърлящи врати, прозорци, строителни отпадъци, стари дрехи всичко, което не са битови, а изоставени от много години стари вещи.
    Другата причина е десетките клошари ровещи и изваждащи от кофите и хвъргащи наоколо. което не взема!
    Кеде тук е вината на Терзиев?
    На българите липсва РЕД и ДИСЦИПЛИНА!

    Коментиран от #23

    09:39 06.10.2025

  • 23 не е само това

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Рускиня":

    На маса населени места около София нямат контейнери, но им е забранено да си изхвърлят безразборно боклуците. Затова услужливи съселяни ги карат в София и ги оставят около кофите на софиянци.

    09:41 06.10.2025

  • 24 Ако

    5 0 Отговор
    общините абдикират дори от базовите си задължения като сметопочистване, защо въобще ни е местна власт. Преди 20 години когато сметопочистването се осъществяваше директно от общините никой не ни е занимавал с подобни глупави казуси. Почистването работеше като по часовник и никой дори не забелязваше как протича тази иначе важна дейност. Не е редно и справедливо да се изнудват по този начин гражданите, само защото някой трябвало да си закупи поредното ламборгини или ваканционен имот на някой чужд лазурен бряг. Това си е корупция пар екселанс .

    09:44 06.10.2025

  • 25 сметоизвозването и снегопочистването

    0 0 Отговор
    Трябва да се извършват от общините, за да истава някой лев и в техния бюджет, а не да са само разпределители на държавни пари по частни джобове.

    09:52 06.10.2025

  • 26 Никой

    0 0 Отговор
    Мафията е много агресивна, няма да се спрат пред нищо. Знаем се.

    09:55 06.10.2025

