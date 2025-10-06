Започна аварийното почистване на „Люлин“ и „Красно село“

300 000 столичани са без сметоизвозване. До кризата се стигна след като изтече договорът на досегашната фирма, а на обявения конкурс остана само един кандидат, който предлага двойна цена, съобщи бТВ.
От Столична община обясниха, че за момента аварийното извозване на отпадъци върви по план.
„Всички сиви контейнери са поставени на местата им. Знам, че това е нещо ново за гражданите, но апелирам по възможност гражданите да се възползват от тях. Напомням, че не трябва да се изхвърлят мебели и едрогабаритни отпадъци. Ако наистина няма как, ги призовавам да го направят в съседен район, където сметосъбирането не е нарушено“, обясни Надежда Бобчева, зам.-кмет по екологията в СО.
В район „Люлин“ има 8 точки, а в район „Красно село“ – 3 точки, на които гражданите могат да изхвърлят боклука си. Работи се за увеличаване на местата, където могат да се изхвърлят отпадъци. От общината помолиха гражданите да събират разделно и да изхвърлят в цветните контейнери, които не са засегнати от кризата.
„На терен ще има и групи доброволци, които ще помагат с осведомяването на гражданите в района. Забелязахме, че търговците злоупотребяват и си оставят отпадъците на нерегламентирани места и ще се стараем да ги уведомяваме и предупреждаваме да не го правят“, допълни тя.
В момента от Столична община са обявили 2-седмичен режим на аварийно сметопочистване. По думите на Бобчева ще има разговори с всички фирми, участвали в обществената поръчка и имат лиценз у нас за тази дейност. Тя обясни, че нова обществена поръчка може да се организира в кратки срокове, защото се работи в условия на спешност.
Бобчева каза още, че договорите за останалите райони изтичат след три месеца.
Тя обясни, че към момента фирмата е извършвала дейността по сметопочистване за 144 лв. с ДДС на тон, прогнозната стойност на общината била 200 лв. с ДДС, а най-евтината оферта, която получили е 430 лв. с ДДС на тон.
На въпрос защо в обществената поръчка не е сложен таван, Бобчев каза, че районите в София са различни и се чистят на различни цени, които са определени в предишната процедура. Тя посочи, че има и други общини в страната, получили завишени цени за услугата.
Ако общинските дейности се извършват от общински фирми, няма механизъм по който да се претакат държавни пари в частни джобове. Нидей така, моля.
Кмета Терзиев не идиот, а всички изхвърлящи врати, прозорци, строителни отпадъци, стари дрехи всичко, което не са битови, а изоставени от много години стари вещи.
Другата причина е десетките клошари ровещи и изваждащи от кофите и хвъргащи наоколо. което не взема!
Кеде тук е вината на Терзиев?
На българите липсва РЕД и ДИСЦИПЛИНА!
На маса населени места около София нямат контейнери, но им е забранено да си изхвърлят безразборно боклуците. Затова услужливи съселяни ги карат в София и ги оставят около кофите на софиянци.
