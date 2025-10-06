Проф. Янко Янев: „Топлофикация София“ е пред фалит

„Топлофикация София" е пред фалит от близо десет години насам. Това заяви енергийният експерт проф. Янко Янев в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.. По думите му, макар че се обсъждат нови решения за енергийна независимост, включително изграждането на малки модулни ядрени реактори, тяхната ефективност и приложимост ще зависят от редица фактори.

„Най-вероятно тези реактори могат да помогнат, но това зависи от вида и мощността им. Трябва ясно да се покаже къде точно ще бъде изградена подобна инсталация, защото става дума за ядрено съоръжение и изискванията са почти същите като при големите реактори“, посочи проф. Янев.

Той подчерта, че остава отворен въпросът дали такова съоръжение може да бъде съвместено с голям град като София, без да се застраши безопасността на населението.

По отношение на проекта за изграждането на 7-ми и 8-ми блок в АЕЦ „Козлодуй“ енергийният експерт определи начинанието като „много сложен проект“.

„Това изисква подготовка на площадката, която е изключително трудоемка, и внедряване на нова технология, което допълнително усложнява процеса“, заяви той.

Проф. Янев предупреди, че основният риск е политически, защото е възможно при смяна на властта проектът да бъде спрян.

„Трябва политически 7-ми и 8-ми блок да бъдат защитени, така че никакви смени на управление да не могат да блокират изграждането им. Ако това се случи, ще означава загуба на огромни средства“, категоричен е експертът.

Той допълни, че при строителството на новите блокове е възможно да има временни прекъсвания на работата на централата, особено когато се налагат ремонти или бъде планирана смяна на 6-ти блок.

В края на разговора проф. Янев коментира и ситуацията с ядрената програма на Иран, като посочи, че двете площадки за обогатяване на уран в страната са били разрушени с мощно оръжие.

„Възможно е Иран да е изнесъл част от урана си, но страната е категорична, че ще продължи ядрената си програма, основно в мирно направление“, отбеляза той.