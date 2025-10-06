Новини
Проф. Янко Янев: „Топлофикация София“ е пред фалит

6 Октомври, 2025 18:49 471 7

България сключи споразумение с американската банка Сiti за финансирането на строежа на новите блокове на АЕЦ „Козлодуй“

Проф. Янко Янев: „Топлофикация София“ е пред фалит - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Топлофикация София" е пред фалит от близо десет години насам. Това заяви енергийният експерт проф. Янко Янев в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.. По думите му, макар че се обсъждат нови решения за енергийна независимост, включително изграждането на малки модулни ядрени реактори, тяхната ефективност и приложимост ще зависят от редица фактори.

„Най-вероятно тези реактори могат да помогнат, но това зависи от вида и мощността им. Трябва ясно да се покаже къде точно ще бъде изградена подобна инсталация, защото става дума за ядрено съоръжение и изискванията са почти същите като при големите реактори“, посочи проф. Янев.

Той подчерта, че остава отворен въпросът дали такова съоръжение може да бъде съвместено с голям град като София, без да се застраши безопасността на населението.

По отношение на проекта за изграждането на 7-ми и 8-ми блок в АЕЦ „Козлодуй“ енергийният експерт определи начинанието като „много сложен проект“.

„Това изисква подготовка на площадката, която е изключително трудоемка, и внедряване на нова технология, което допълнително усложнява процеса“, заяви той.

Проф. Янев предупреди, че основният риск е политически, защото е възможно при смяна на властта проектът да бъде спрян.

Трябва политически 7-ми и 8-ми блок да бъдат защитени, така че никакви смени на управление да не могат да блокират изграждането им. Ако това се случи, ще означава загуба на огромни средства“, категоричен е експертът.

Той допълни, че при строителството на новите блокове е възможно да има временни прекъсвания на работата на централата, особено когато се налагат ремонти или бъде планирана смяна на 6-ти блок.

В края на разговора проф. Янев коментира и ситуацията с ядрената програма на Иран, като посочи, че двете площадки за обогатяване на уран в страната са били разрушени с мощно оръжие.

„Възможно е Иран да е изнесъл част от урана си, но страната е категорична, че ще продължи ядрената си програма, основно в мирно направление“, отбеляза той.


  • 1 Грешка

    6 0 Отговор
    Фалира преди 30 години !

    18:50 06.10.2025

  • 2 Вальо Топлото

    5 0 Отговор
    На Малдивите ми е топло.

    18:51 06.10.2025

  • 3 честен ционист

    3 0 Отговор
    Тя отдавна е фалирала, просто акционерите от Citi търсят на кой да я прибутат, а Боташ е пръв кандидат.

    18:51 06.10.2025

  • 4 Пич

    8 0 Отговор
    Ааа..... Топлофикация София си фалира повече от 20 години !!! Но още мърда колкото да дере софиянци !!!

    18:52 06.10.2025

  • 5 Топлофикация е на ГЕРБ

    2 0 Отговор
    Хранилка.

    18:58 06.10.2025

  • 6 Хахаха

    1 0 Отговор
    Да фалира и да се приключва рекета на хората аз от 35 години дъм изключил всичко парно и топла вода и ми е супер бойлера ми е 20/30 лева на месец

    19:09 06.10.2025

  • 7 мафията е произвела

    1 0 Отговор
    стотици професори за да им играят адвокати

    19:10 06.10.2025

