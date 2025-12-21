Новини
България »
Йордан Тодоров, „Възраждане“: Искаме оставки в АЕЦ „Козлодуй“ след второто извънредно спиране на 6-и блок

Йордан Тодоров, „Възраждане“: Искаме оставки в АЕЦ „Козлодуй“ след второто извънредно спиране на 6-и блок

21 Декември, 2025 16:52 913 32

  • йордан тодоров-
  • възраждане-
  • аец козлодуй-
  • оставка-
  • ремонт

В ядрената енергетика подобни промени не могат да се правят по бърза или вътрешна процедура

Йордан Тодоров, „Възраждане“: Искаме оставки в АЕЦ „Козлодуй“ след второто извънредно спиране на 6-и блок - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ е спрян тази сутрин за извънреден ремонт за втори път в рамките на две седмици и по-малко от месец след приключването на годишния планов ремонт. Това съобщи Йордан Тодоров, народен представител от „Възраждане“.

По думите му подобна поредица от аварийни спирания непосредствено след планов ремонт е безпрецедентна за най-голямото и най-печелившо държавно енергийно дружество. И в двата случая причината е една и съща – повреда в защитна мембрана, която е ключов елемент за безопасната работа на турбината.

Тодоров обясни, че мембраната е предпазен компонент, който трябва да реагира по строго определен начин при натоварване. Според изнесената информация при последния ремонт тя е била подменена с алтернативен вариант, изработен от различен вид стомана от тази, заложена в оригиналния проект.

Йордан Тодоров подчерта, че в ядрената енергетика подобни промени не могат да се правят по бърза или вътрешна процедура. Всяка подмяна на ключов елемент следва предварително да бъде анализирана, одобрена и съгласувана с проектанта и регулаторните органи, тъй като дори на пръв поглед малка разлика на хартия може да доведе до тежки последствия.

Особено притеснително, според народния представител, е обстоятелството, че на 8 декември 2025 г. е утвърдено техническо решение за внедряване на т.нар. „алтернативни мембрани“, само няколко дни преди първия случай на проявен дефект. Това поставя въпроса дали мембраната не е била сменена с алтернативна още по време на годишния ремонт. Ако документацията е била оформена след монтажа, това означава, че ядрената централа се експлоатира в условия на груби нарушения на правилата и добрите практики.

Допълнителни въпроси възникват и около това кой е разрешил тези защитни елементи да бъдат произведени и монтирани. По правилата на ядрената безопасност подобни компоненти се изработват единствено от лицензирани производители, по утвърдени технологии и под строг контрол. Те не могат да се „преработват“ или „узаконяват“ със задна дата.

Тодоров посочи още, че в техническата документация е записано, че направените промени не противоречат на нормативните изисквания – твърдение, което според него е спорно. Действащата наредба изрично забранява промени и модернизации на турбинно оборудване без съгласуване със завода-производител, което превръща случая не само в технически, но и в регулаторен проблем.

Критики бяха отправени и към комуникацията на ръководството на централата с обществото. По думите на Тодоров са липсвали навременни и ясни официални съобщения за състоянието на блока, предприетите мерки и реалните рискове. Това е довело до напрежение сред жителите на град Козлодуй, които са прекарали изминалата вечер в несигурност и страх.

По думите му са получени стотици обаждания от граждани, търсещи информация от неофициални източници, при положение че тя следва да се предоставя своевременно от АЕЦ „Козлодуй“ или от Агенцията за ядрено регулиране. Това, според него, е ясен знак за сериозен срив в доверието към отговорните институции.

В тази ситуация от „Възраждане“ настояват за незабавната оставка на изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев и на заместник-изпълнителния директор Андрей Красночаров.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аааа

    19 6 Отговор
    ами оставка на оня баничар от беха кога, само искат помощи за украйна и аху-иху....

    Коментиран от #9

    16:57 21.12.2025

  • 2 Я па тоа

    8 16 Отговор
    🤣😂🤣😂Къде ви е Мочата?

    16:58 21.12.2025

  • 3 Факт

    23 4 Отговор
    Там всеки детайл е критичен и уникален. Не може да има забрана или само-ограничаване за закупуване от производителя!

    16:59 21.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    18 9 Отговор
    Янките си правят ядрени опити и ще ни взривят.

    Коментиран от #6

    16:59 21.12.2025

  • 5 а шо

    8 20 Отговор
    капейките не въртите колелото.като хамстери

    Коментиран от #11

    16:59 21.12.2025

  • 6 мигрантите

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    пак шти взривюват каверпата.трипъл дееп пенетрейшън

    17:01 21.12.2025

  • 7 Българин

    15 6 Отговор
    Оставка и търсене на отговорност за това!

    17:01 21.12.2025

  • 8 Град Козлодуй

    5 8 Отговор
    Всичко е наред, опънал съм се в ядрения кожух на шести реактор.Пиша с кадмиево-боровите пръчки. Всичко свети, всичко е ток и жица

    17:01 21.12.2025

  • 9 Европеец

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "аааа":

    В Козлодуй далаверата е голяма..... Купуват резервни части от измислени фирми на безумно високи цени от не лицензирани фирми.... Авариите и некачествените ремонти ще продължават..... Господ да пази България от горивото на уеснихаос..... Източването на Козлодуй и български енергиен холдинг ще продължава с безумните договори, който се сключват за консултанти, за разработка на проекти и така нататък..... Висшия мениджмънт трупа яки пачки, да се надяваме само ,че работещите в зоните са професионалисти и няма да допуснат някоя катастрофа....

    17:04 21.12.2025

  • 10 Горски

    20 3 Отговор
    Всички от държавната енергетика са за затвора! Трябва да си тотално малоумен и алчен, за да поставиш по риск атомна централа, цялата държава, че дори и Европа. Ами извикайте Кунева и тогавашния й началник...... пък и Дългата Чалга, дето я пробутваше за президент! Не е много културно, но няма да се сдържа и ще ги нарека ГНИДИ тези от правителството, които не са дали разрешение да се закупят мембраните от Русия! Тези търтеи не са нормални! Малоумници! Това не ви е чайник, котлон или ютия та да си правите експерименти! Залагате здравето и живота на българите, заради това да се натегнете на вашите господари в Брюксел и Вашингтон! Това ви действие може да се окачестви само с една дума ПРЕДАТЕЛСТВО! Много обичате да цитирате Левски, както Дяволът чете Евангелието, но е добре да прочетете записките на Левски за да видите, какво наказание е предвиждал Апостола за предателство!

    Коментиран от #13

    17:06 21.12.2025

  • 11 Демократично рушим но не строим щот сме

    19 5 Отговор

    До коментар #5 от "а шо":

    ШАЙКА некадърници от ГЕП. АЛЕЛУЯ, УЕСТИНГАУС КЕ ВИ ОПРАВИ КАКТО ОПРАВИ ФОКУШИМА. ОТ КАК СЛОЖИХА КРАВАРСКОТО ГОРИВО, ПОВРЕДА СЛЕД ПОВРЕДА , РЕМОНТ НА РЕМОТА ДОКАТ СКАПЕМ РЕАКТОРО КАО СКАПАХМЕ ПАВЕЦ ЧАИРА. Оти сме много добри в развалянето.

    17:06 21.12.2025

  • 12 хихи

    13 4 Отговор
    Използвали са демократични мембрани..

    Коментиран от #14, #20

    17:10 21.12.2025

  • 13 Нещо за

    4 8 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Р.Овч.
    Ъ?

    17:11 21.12.2025

  • 14 хихи

    11 4 Отговор

    До коментар #12 от "хихи":

    един демократ се засегна и цъкна минус...

    17:12 21.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Въй

    9 10 Отговор
    Копейки-ядрени енергетици😁

    17:13 21.12.2025

  • 17 аааа

    13 1 Отговор
    таков.аха му такова.та на 6-ти блок, я да видим има ли журналисти и да питат оня хотелиер и жечко станчов, щото въпреки оставката до новия кабинет те са отговорниците, както оня ден хотелиера обеща милиард и нещо гаранция от България за украйна, та , откъде са тези устройства, доставчик, в някое мазе някой ЕТ ли ги дялка, поръчките за доставки, и т.н., и баничаря от бех дето само притиска дружествата за помощ за украйна и той да отговори,

    17:14 21.12.2025

  • 18 Дедо ви...

    7 5 Отговор
    Така ще е ....?!?!?! След като ремонта се прави с неоригинални Руски части

    17:14 21.12.2025

  • 19 Спецназ

    8 4 Отговор
    ТОЯ клапан е трабвало да го поръчат от руснаците, но тарикатите НЕ СА! ФАКТ!
    Само и само да лизнат ...знаете на кой и сега- КАПЕЦ!

    АКО Боко е още няколко години на власт, АЕЦ-а ще гръмне, Баце!

    Тоя Толуп ще ни докара американско гориво,
    с което Реактора НЕ МОЖЕ да работи в безопасните граници!

    ФАКТ!

    Руснаците ни предупредиха 100 пъти че с гориво от Уестнгхаус сме БОНБА!

    Мутрите ясно не ги бърка, ама на нас ни се живее.

    17:14 21.12.2025

  • 20 хихи

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "хихи":

    Даже можеби са Украински

    17:15 21.12.2025

  • 21 Българин 🇧🇬

    11 6 Отговор
    Стройте си АЕЦ Белене с вече купени , доказали се Руски реактори ! Спрете да си играете с безопасността на българите ! Изхвърлете американското гориво от Козлодуй ! Прекалихте с рисковете за да се харесате на господарите си в САЩ и Турция .

    Коментиран от #31

    17:15 21.12.2025

  • 22 Всичко

    9 0 Отговор
    Върви по план
    След ПАВЕЦ Чаира идва ред на АЕЦ
    После всички перки,панели и частни ВЕЦ ще са щастливи

    17:15 21.12.2025

  • 23 Ядрeнaтa eнeргия e чиcтa,

    3 5 Отговор
    нo c пoтeнциaл дa cтaнe нaй-мръcнa пoрaди грeшкa, прирoднo бeдcтвиe или тeрoризъм. Ocвeн тoвa e нeвъзoбнoвяeмa, дoшлa oт Вceлeнaтa. Бъдeщeтo e във фoтoвoлтaицитe c пeрoвcкит - eдин минeрaл кoйтo щe зaмeни ceгaшнитe cилициeви пaнeли пoрaди 5-6 пo-ниcкa цeнa. В кoмбинaция c литиeвo-йoннитe aкумулaтoри LFP тип, ванадиево-проточните батерии, ceгaшнитe мoдeрни инвeртoри прoизвoдcтвoтo нa eлeнeргия щe ce рaзпръcнe пo тeритoрия. Щe ocтaнaт caмo зaдължитeлнитe ocнoвни мoщнocти - oтнaчaлo AEЦ, a пocлe ТEЦ нa гaз c тригeнeрaция. Ако в световен мащаб ще стават по една голяма авария на всеки 20г. по-добре да ги няма.

    17:16 21.12.2025

  • 24 До новоизлюпения експерт

    7 2 Отговор
    Ехее, ако слушаме всеки от улицата, до къде ще стигне държавата?

    17:19 21.12.2025

  • 25 Спецназ

    8 3 Отговор
    Всички говорят за аварията в Чернобил че била голяма.

    ДА Голяма е била, но не ОГРОМНА!

    ЗАЩОТО не е гръмнала ПРЯКО ЯДРЕНАТА част от централата.

    АКО това се случи в нашия АЕЦ айде аз съм у Враца,
    ама нема да има и София и всичко до Солун, Баце!

    17:20 21.12.2025

  • 26 Демократ

    6 4 Отговор
    Сега малко , скоро цялото електричество ще го доставяме от Северна Македония и Турция . Това се евроатлантически принципи .

    17:20 21.12.2025

  • 27 селяк

    6 4 Отговор
    нали немаше да има драми с хамериканското гориво кво стана са

    17:20 21.12.2025

  • 28 Тоя като да каже нещо 😂

    7 3 Отговор
    Да разлае малкото копейките 😅

    17:21 21.12.2025

  • 29 павела митова - експерт в енергетиката

    5 2 Отговор
    дeмoкpaтичнoтo ядpeнo гopивo иcкa жepтви!

    17:23 21.12.2025

  • 30 Търговците на ток

    4 0 Отговор
    много обичат АЕЦ защото работи непрекъснато и токът трябва да се продава някъде. И обратно - мразят ВЕЦ и особено ПАВЕЦ защото удрят савака когато токът не се търси, а ПАВЕЦ го консумира да се зарежда.

    17:24 21.12.2025

  • 31 Поешо

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Българин 🇧🇬":

    Чайниците в Белене отдавна ръждясаха.

    17:24 21.12.2025

  • 32 Спецназ

    2 2 Отговор
    Демократичното ядрено гориво предателите да си го заредят в
    г.за и газ на фронта в Украйна да занесат всичката си демокрация-

    там червеите нема ги налазят заради непраните гащи, Баце!

    ФАКТ!

    17:27 21.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове