Йордан Тодоров, „Възраждане“: Искаме оставки в АЕЦ „Козлодуй“ след второто извънредно спиране на 6-и блок

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ е спрян тази сутрин за извънреден ремонт за втори път в рамките на две седмици и по-малко от месец след приключването на годишния планов ремонт. Това съобщи Йордан Тодоров, народен представител от „Възраждане“.
По думите му подобна поредица от аварийни спирания непосредствено след планов ремонт е безпрецедентна за най-голямото и най-печелившо държавно енергийно дружество. И в двата случая причината е една и съща – повреда в защитна мембрана, която е ключов елемент за безопасната работа на турбината.
Тодоров обясни, че мембраната е предпазен компонент, който трябва да реагира по строго определен начин при натоварване. Според изнесената информация при последния ремонт тя е била подменена с алтернативен вариант, изработен от различен вид стомана от тази, заложена в оригиналния проект.
Йордан Тодоров подчерта, че в ядрената енергетика подобни промени не могат да се правят по бърза или вътрешна процедура. Всяка подмяна на ключов елемент следва предварително да бъде анализирана, одобрена и съгласувана с проектанта и регулаторните органи, тъй като дори на пръв поглед малка разлика на хартия може да доведе до тежки последствия.
Особено притеснително, според народния представител, е обстоятелството, че на 8 декември 2025 г. е утвърдено техническо решение за внедряване на т.нар. „алтернативни мембрани“, само няколко дни преди първия случай на проявен дефект. Това поставя въпроса дали мембраната не е била сменена с алтернативна още по време на годишния ремонт. Ако документацията е била оформена след монтажа, това означава, че ядрената централа се експлоатира в условия на груби нарушения на правилата и добрите практики.
Допълнителни въпроси възникват и около това кой е разрешил тези защитни елементи да бъдат произведени и монтирани. По правилата на ядрената безопасност подобни компоненти се изработват единствено от лицензирани производители, по утвърдени технологии и под строг контрол. Те не могат да се „преработват“ или „узаконяват“ със задна дата.
Тодоров посочи още, че в техническата документация е записано, че направените промени не противоречат на нормативните изисквания – твърдение, което според него е спорно. Действащата наредба изрично забранява промени и модернизации на турбинно оборудване без съгласуване със завода-производител, което превръща случая не само в технически, но и в регулаторен проблем.
Критики бяха отправени и към комуникацията на ръководството на централата с обществото. По думите на Тодоров са липсвали навременни и ясни официални съобщения за състоянието на блока, предприетите мерки и реалните рискове. Това е довело до напрежение сред жителите на град Козлодуй, които са прекарали изминалата вечер в несигурност и страх.
По думите му са получени стотици обаждания от граждани, търсещи информация от неофициални източници, при положение че тя следва да се предоставя своевременно от АЕЦ „Козлодуй“ или от Агенцията за ядрено регулиране. Това, според него, е ясен знак за сериозен срив в доверието към отговорните институции.
В тази ситуация от „Възраждане“ настояват за незабавната оставка на изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев и на заместник-изпълнителния директор Андрей Красночаров.
Йордан Тодоров, „Възраждане“: Искаме оставки в АЕЦ „Козлодуй“ след второто извънредно спиране на 6-и блок
21 Декември, 2025 16:52 913 32
В ядрената енергетика подобни промени не могат да се правят по бърза или вътрешна процедура
Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ е спрян тази сутрин за извънреден ремонт за втори път в рамките на две седмици и по-малко от месец след приключването на годишния планов ремонт. Това съобщи Йордан Тодоров, народен представител от „Възраждане“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аааа
Коментиран от #9
16:57 21.12.2025
2 Я па тоа
16:58 21.12.2025
3 Факт
16:59 21.12.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #6
16:59 21.12.2025
5 а шо
Коментиран от #11
16:59 21.12.2025
6 мигрантите
До коментар #4 от "Последния Софиянец":пак шти взривюват каверпата.трипъл дееп пенетрейшън
17:01 21.12.2025
7 Българин
17:01 21.12.2025
8 Град Козлодуй
17:01 21.12.2025
9 Европеец
До коментар #1 от "аааа":В Козлодуй далаверата е голяма..... Купуват резервни части от измислени фирми на безумно високи цени от не лицензирани фирми.... Авариите и некачествените ремонти ще продължават..... Господ да пази България от горивото на уеснихаос..... Източването на Козлодуй и български енергиен холдинг ще продължава с безумните договори, който се сключват за консултанти, за разработка на проекти и така нататък..... Висшия мениджмънт трупа яки пачки, да се надяваме само ,че работещите в зоните са професионалисти и няма да допуснат някоя катастрофа....
17:04 21.12.2025
10 Горски
Коментиран от #13
17:06 21.12.2025
11 Демократично рушим но не строим щот сме
До коментар #5 от "а шо":ШАЙКА некадърници от ГЕП. АЛЕЛУЯ, УЕСТИНГАУС КЕ ВИ ОПРАВИ КАКТО ОПРАВИ ФОКУШИМА. ОТ КАК СЛОЖИХА КРАВАРСКОТО ГОРИВО, ПОВРЕДА СЛЕД ПОВРЕДА , РЕМОНТ НА РЕМОТА ДОКАТ СКАПЕМ РЕАКТОРО КАО СКАПАХМЕ ПАВЕЦ ЧАИРА. Оти сме много добри в развалянето.
17:06 21.12.2025
12 хихи
Коментиран от #14, #20
17:10 21.12.2025
13 Нещо за
До коментар #10 от "Горски":Р.Овч.
Ъ?
17:11 21.12.2025
14 хихи
До коментар #12 от "хихи":един демократ се засегна и цъкна минус...
17:12 21.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Въй
17:13 21.12.2025
17 аааа
17:14 21.12.2025
18 Дедо ви...
17:14 21.12.2025
19 Спецназ
Само и само да лизнат ...знаете на кой и сега- КАПЕЦ!
АКО Боко е още няколко години на власт, АЕЦ-а ще гръмне, Баце!
Тоя Толуп ще ни докара американско гориво,
с което Реактора НЕ МОЖЕ да работи в безопасните граници!
ФАКТ!
Руснаците ни предупредиха 100 пъти че с гориво от Уестнгхаус сме БОНБА!
Мутрите ясно не ги бърка, ама на нас ни се живее.
17:14 21.12.2025
20 хихи
До коментар #12 от "хихи":Даже можеби са Украински
17:15 21.12.2025
21 Българин 🇧🇬
Коментиран от #31
17:15 21.12.2025
22 Всичко
След ПАВЕЦ Чаира идва ред на АЕЦ
После всички перки,панели и частни ВЕЦ ще са щастливи
17:15 21.12.2025
23 Ядрeнaтa eнeргия e чиcтa,
17:16 21.12.2025
24 До новоизлюпения експерт
17:19 21.12.2025
25 Спецназ
ДА Голяма е била, но не ОГРОМНА!
ЗАЩОТО не е гръмнала ПРЯКО ЯДРЕНАТА част от централата.
АКО това се случи в нашия АЕЦ айде аз съм у Враца,
ама нема да има и София и всичко до Солун, Баце!
17:20 21.12.2025
26 Демократ
17:20 21.12.2025
27 селяк
17:20 21.12.2025
28 Тоя като да каже нещо 😂
17:21 21.12.2025
29 павела митова - експерт в енергетиката
17:23 21.12.2025
30 Търговците на ток
17:24 21.12.2025
31 Поешо
До коментар #21 от "Българин 🇧🇬":Чайниците в Белене отдавна ръждясаха.
17:24 21.12.2025
32 Спецназ
г.за и газ на фронта в Украйна да занесат всичката си демокрация-
там червеите нема ги налазят заради непраните гащи, Баце!
ФАКТ!
17:27 21.12.2025